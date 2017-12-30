МИД оценил шансы сборной России на победу в ЧМ-2018

Глава МИД Сергей Лавров оценил шансы российской сборной по футболу на чемпионате мира 2018 года.

Ведущий программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ Тигран Кеосаян спросил Лаврова о том, на что есть больше шансов: на стабилизацию отношений России с Западом или на победу сборной России на ЧМ-2018?

«Думаю, где-то посередине», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.



Кеосаян решил уточнить: «то есть мы дойдём до четвертьфинала, а чехи снимут санкции?».

«Середина будет ниже, я думаю», – поделился своим прогнозом российский министр.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта продемонстрировал студентам свой телефон с выгравированной эмблемой «Спартака».

Лавров известен как преданный фанат московского «Спартака». После чемпионства этого клуба он сравнил этот футбольный клуб с «родиной, которую не выбирают».