План «Перехват» ввели в Москве после убийства на востоке столицы

В Москве введен план «Перехват» после убийства человека на востоке столицы; разыскиваются двое мужчин.

Предположительно они скрываются на автомобиле «Лада Приора», сообщает Рен-ТВ.

Подробности преступления на данный момент не сообщаются.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы во время новогоднего корпоратива был убит мужчина.