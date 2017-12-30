Модель из Аргентины убита в Мексике

В Мексике убита еще одна модель-иностранка, сообщает прокуратура Мехико.

В одном из отелей найдено тело 24-летней аргентинки. На ее теле обнаружены огнестрельные и колото-резаные ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Diario21.

Девушка жила в Мексике около года.

В причастности к убийству подозревают местного жителя, у которого, по данным полиции, была интимная связь с моделью.