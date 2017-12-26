Опубликовано видео уничтожения боевиками сирийского самолета

В Сети опубликовали видео, на котором показано, как боевики из группировки «Джейш аль-Нухба» сбили сирийский правительственный учебно-боевой самолет.

Самолет L-39 под управлением уроженца города Хомс Басима Гасана сбили из ПЗРК «Стрела-3», сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Ранее во вторник стало известно, что боевики из группировки «Джейш аль-Нухба» уничтожили L-39, использующийся в качестве штурмовика для поддержки наземных сил. Самолет сбили зенитным огнем с земли, в результате чего пилоту пришлось катапультироваться. Сообщалось, что боевики расстреляли пилота в воздухе, пока он опускался на землю.