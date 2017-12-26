В подрыве газопровода в Алуште заподозрили активиста «Правого сектора»

Правоохранительные органы Крыма допросили бывшую жену и мать активиста «Правого сектора*», бывшего члена крымскотатарского движения Марлена Мисиратова на причастность к подрыву газопровода в Алуште в ноябре.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на движение «Крымская солидарность», во вторник около 6.30 мск в доме психолога одной из средних школ Симферополя Асене Мисиратовой и ее бывшей свекрови, врача-терапевта Диляры Мисиратовой прошли обыски.

После обыска всех совершеннолетних жильцов дома опросили о взрывах на газопроводе в Алуште.

Также обыск прошел в доме матери Марлена Мисиратова Диляры Мисиратовой, проживающей в Симферополе.

Марлен Миситаров – член «Правого сектора*», участвовал в боевых действиях в Донбассе. Он уже долгое время не живет в Крыму.

Напомним, в ночь на 1 ноября было обнаружено повреждение газопровода под Алуштой в Крыму. Позднее стало известно, что поврежден еще один газопровод. Без газа остались около 8 тыс. человек. Правоохранители назвали причиной случившегося подрыв.

Следственный отдел управления ФСБ Крыма возбудил три уголовных дела по факту повреждений газопроводов и ЛЭП, квалифицировав их как диверсии.