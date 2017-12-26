Омск решил отказаться от строительства «смешного» метро

Врио губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что на работы по консервации омского метрополитена в 2018 году выделят 800 млн рублей из регионального бюджета.

«Хватит смешить весь мир самой короткой схемой метро. Работы на разрытых котлованах должны быть закончены, заборы убраны, запущено наземное движение городского транспорта», – сообщил Бурков, передает «Интерфакс».

Глава региона отметил, что завершить работу необходимо и по соображениям безопасности. Бурков сказал, что нельзя допустить сползания грунтов в черте застройки, поэтому и решено выделить финансирование на закрытие сводов двух станций и консервацию объекта.

По словам врио губернатора, судьбу омского метро нужно решать с представителями науки и горожанами.

Сообщается, что в строительство метро в Омске уже вложено 14 млрд рублей. На достройку метрополитена требуется 22 млрд рублей. Ростехнадзор требует провести консервацию станций «Заречная» и «Кристалл».

Строительство метро в Омске началось в 1992 году. Из-за проблем с финансированием и низкой транспортной эффективности пусковой ветки метро в феврале 2014 года правительство Омской области предложило соединить построенные подземные объекты с наземным рельсовым транспортом. В том же году правительство Омской области законсервировало на неопределенный срок строительство метрополитена, входящего в федеральную программу празднования 300-летия Омска. В 2015 году было объявлено о продолжении строительства, но процесс возведения метро так и не возобновился.