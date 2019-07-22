«Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

«Натуральный Фермерский Продукт» – сельхозпредприятие полного цикла по производству колбасных и хлебопекарных изделий. Компания создана в 2018 году в селе Пушкино Курганской области. Ее основатель – Евгений Корытов. Штат – 16 человек, а годовой оборот компании составляет 5 млн рублей.

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