«EcoTime»: Магазин, который заставляет улыбаться

«EcoTime» – магазин органических продуктов и натуральной косметики. Компания создана в 2018 году в городе Новомосковске Тульской области. Ее основатель – Любовь Левшина, в штате которой работает всего 2 человека. Первая выручка была около 12-13 тыс. рублей, а сейчас годовой оборот компании составляет 1,65 млн рублей.

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