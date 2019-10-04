«Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

«Вкус пирога» – магазин-пекарня, производящий домашнюю выпечку, в том числе торты ручной работы, по собственным рецептам. Компания создана в 2018 году в Киришах Ленинградской области. Ее основатель Валентина Ушакова – герой федерального проекта «Гордость России», победитель регионального конкурса профессионального мастерства 2019 года. Штат компании – всего два человека, а первые инвестиции составили 500 тысяч рублей.

Газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!».