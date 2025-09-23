Какие деревья нельзя рубить на своем участке: правила, штрафы и исключения

  • Новость часаРубио допустил приостановку участия США в урегулировании конфликта на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Санду готова сдать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на власть
    Иностранное торговое судно впервые с 2014 года зашло в Севастополь
    Глава МИД Литвы назвал дыры в обороне ЕС
    Александра Панкратова-Черного госпитализировали перед спектаклем в Кургане
    Минобороны сообщило о контроле над большей частью Купянска
    Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
    Пашинян заявил о возможном отказе Армении во вступлении в ЕС
    Президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине
    Глава МАГАТЭ заявил о намерении баллотироваться на пост генсека ООН
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    13 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    27 комментариев
    23 сентября 2025, 18:05 • Справки

    Какие деревья нельзя рубить на своем участке: правила, штрафы и исключения

    Какие деревья нельзя рубить на своем участке: правила, штрафы и исключения
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Многие владельцы загородных домов и дач уверены, что могут распоряжаться растительностью на своем участке без ограничений. Но даже на частной земле есть ряд деревьев, которые спиливать нельзя без специального разрешения. За нарушение действуют серьезные штрафы, а иногда и уголовная ответственность.

    Почему введены ограничения на вырубку

    Запрет связан не только с охраной редких видов растений, но и с защитой целых экосистем. Некоторые деревья занесены в Красную книгу, а уничтожение таких экземпляров наносит непоправимый ущерб природе. Кроме того, многие из них являются местом обитания птиц и животных.

    Юридически важно понимать: владение участком не означает безграничное право распоряжаться всем, что на нем растет. Действуют федеральные и региональные нормы, которые определяют порядок обращения с зелеными насаждениями.

    Деревья, которые рубить запрещено

    Краснокнижные породы

    Самый строгий запрет касается деревьев и кустарников, занесенных в федеральную или региональные Красные книги. За повреждение или вырубку таких видов предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей и выше, а при значительном ущербе – уголовная статья.

    К запрещенным относятся:

    • дуб зубчатый;

    • клен белый;

    • ясень шерстистый;

    • каштан посевной;

    • лиственница ольгинская;

    • можжевельник вонючий;

    • пихта Майра;

    • грецкий орех и ряд других плодовых культур.

    Лесные территории

    Если земля относится к категории «земли лесного фонда», любые действия с деревьями считаются нарушением. Даже частичный спил в лесополосе грозит штрафом до 4 тыс. рублей для граждан.

    Муниципальная зеленая зона

    Нельзя самостоятельно убирать деревья, растущие вдоль дорог, в парках или на другой муниципальной земле. Штрафы здесь особенно ощутимы – до 100 тыс. рублей.

    Деревья с гнездами редких птиц

    Запрет на вырубку распространяется не только на ценные породы деревьев, но и на случаи, когда дерево стало местом обитания редких пернатых. Даже если само растение не представляет экологической ценности, спил его будет приравнен к уничтожению среды обитания охраняемых животных.

    Какие редкие птицы могут гнездиться на участках в средней полосе России:

    • Орлан-белохвост – крупная хищная птица из семейства ястребиных, предпочитает высокие деревья у водоемов.

    • Скопа – редкий рыбоед, устраивает гнезда на верхушках сосен и елей возле рек и озер.

    • Большой подорлик – вид орла, внесенный в Красную книгу РФ, селится в старых лесах на высоких деревьях.

    • Малый подорлик – встречается в лесостепной зоне, гнезда делает на высоких березах, дубах и осинах.

    • Филин – самая крупная сова Европы, любит гнездиться в дуплах крупных деревьев или на скальных выступах.

    • Черный аист – редкий родственник белого аиста, предпочитает старые дубравы и глухие леса.

    • Серый журавль – хотя чаще гнездится на болотах, в некоторых случаях может использовать сухостойные деревья для укрытия.

    • Сапсан – редкий сокол, в том числе в Подмосковье, гнездится на высоких соснах и скальных обрывах.

    Если на дереве обнаружено гнездо такой птицы, спиливать его категорически запрещено. За уничтожение мест обитания краснокнижных животных штрафы для граждан могут достигать 100 тыс. рублей и выше, а в ряде случаев наступает уголовная ответственность.

    Как узнать, чья земля и можно ли там спилить дерево

    Определите границы своего участка

    Поднимите кадастровый план, выданный при покупке участка. Уточните границы на публичной кадастровой карте (pkk.rosreestr.ru). Достаточно ввести кадастровый номер или адрес.

    Проверьте категорию земель

    В выписке ЕГРН указано, относится ли земля к лесному фонду, населенным пунктам или иным категориям. Если категория «земли лесного фонда» – самостоятельно спиливать деревья нельзя, требуется согласование с лесничеством.

    Определите форму собственности

    Если земля в вашей собственности – проверяйте только ограничения (Красная книга, охранные зоны). Если земля числится за муниципалитетом или государством – деревья принадлежат им, а не вам.

    Уточните статус территории у местных властей

    В администрацию района можно подать запрос, чтобы уточнить, кто является владельцем земли. Для городских территорий (парки, скверы, придорожные зоны) в управе или МФЦ подтвердят, относится ли территория к муниципальной.

    Проверьте наличие охранных зон

    На землях у ЛЭП, газопроводов, водоемов действуют дополнительные ограничения. Даже если участок ваш, спиливать деревья без согласования нельзя. При необходимости оформить порубочный билет (через Госуслуги или напрямую в органах).

    Когда можно спилить дерево без разрешений

    Есть ситуации, когда спил допускается без согласований:

    • дерево полностью высохло;

    • повреждено болезнями или вредителями;

    • наклонилось и представляет опасность для дома, забора или линий электропередачи.

    Тем не менее даже в этих случаях лучше оформить заключение специалиста. Для этого проводится дендрологическая экспертиза: эксперт подтверждает аварийность дерева, после чего разрешение выдается официально.

    Размеры штрафов

    Сумма наказания зависит от категории земли и статуса дерева:

    • граждане – от 3 до 5 тыс. рублей;

    • должностные лица – от 20 до 50 тыс. рублей;

    • юридические лица – от 200 до 500 тыс. рублей.

    Если используется бензопила или другая техника, санкции увеличиваются. Также могут конфисковать спиленную древесину и инструмент.

    Уголовная ответственность

    При крупном ущербе (от 10 тыс. рублей) административное дело переводится в уголовное. В таком случае возможны:

    • штраф до 500 тыс. рублей;

    • исправительные или обязательные работы;

    • лишение свободы до двух лет, а при особо тяжелых нарушениях – до семи лет.

    Что делать, если дерево мешает, а спил запрещен

    При отказе можно обжаловать решение, обратившись в вышестоящие органы, прокуратуру или суд. Иногда вместо спила возможна альтернатива: частичное кронирование, пересадка или лечение растения.

    Итоги

    Спил деревьев на собственном участке – не всегда личное дело владельца. Существуют строгие правила, которые регулируют обращение с зелеными насаждениями. Незнание закона не освобождает от ответственности: за незаконную вырубку придется платить внушительные суммы, а в ряде случаев отвечать по уголовной статье.

    Чтобы избежать проблем, перед спилом важно уточнить статус дерева и земли, а при необходимости – оформить официальное разрешение. Это позволит сохранить природу и защитить себя от штрафов и судебных разбирательств.

    Главное
    Рубио назвал условие для введения новых санкций США против Москвы
    Военный эксперт объяснил использование ВСУ воздушных шаров при атаке дронов
    Летчик Су-34: Противник бросает в бой последние F-16
    Туск объявил о скором открытии границы Польши с Белоруссией
    Сийярто рассказал о попытках ЕС запретить ему встречи с Россией и Белоруссией
    В Финляндии зафиксировали максимальную с 2009 года безработицу
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Перейти в раздел

    Летчик Су-34: За время СВО изменились самолеты, тактика и цели

    «Базовый самолет Су-34 и его модернизированная модификация отличаются как "запорожец" и "мерседес"». Летчик бомбардировщика Су-34, прямо сейчас принимающий участие в украинской спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, как с 2022 года изменились боевые действия в воздухе и что означает возросшая интенсивность использования F-16 на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов

    Европейская «зеленая повестка», похоже, трещит по швам из-за нежелания Финляндии соблюдать экологические нормы ЕС. А все потому, что страна вынуждена вырубать собственные леса, которые ранее берегла, потребляя российскую древесину. Теперь же страдает не только экология, но и промышленность, и даже потребность финнов в отоплении и жилье. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации