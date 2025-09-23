Какие деревья нельзя рубить на своем участке: правила, штрафы и исключения

Tекст: Ольга Никитина

Почему введены ограничения на вырубку

Запрет связан не только с охраной редких видов растений, но и с защитой целых экосистем. Некоторые деревья занесены в Красную книгу, а уничтожение таких экземпляров наносит непоправимый ущерб природе. Кроме того, многие из них являются местом обитания птиц и животных.

Юридически важно понимать: владение участком не означает безграничное право распоряжаться всем, что на нем растет. Действуют федеральные и региональные нормы, которые определяют порядок обращения с зелеными насаждениями.

Деревья, которые рубить запрещено

Краснокнижные породы

Самый строгий запрет касается деревьев и кустарников, занесенных в федеральную или региональные Красные книги. За повреждение или вырубку таких видов предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей и выше, а при значительном ущербе – уголовная статья.

К запрещенным относятся:

дуб зубчатый;

клен белый;

ясень шерстистый;

каштан посевной;

лиственница ольгинская;

можжевельник вонючий;

пихта Майра;

грецкий орех и ряд других плодовых культур.

Лесные территории

Если земля относится к категории «земли лесного фонда», любые действия с деревьями считаются нарушением. Даже частичный спил в лесополосе грозит штрафом до 4 тыс. рублей для граждан.

Муниципальная зеленая зона

Нельзя самостоятельно убирать деревья, растущие вдоль дорог, в парках или на другой муниципальной земле. Штрафы здесь особенно ощутимы – до 100 тыс. рублей.

Деревья с гнездами редких птиц

Запрет на вырубку распространяется не только на ценные породы деревьев, но и на случаи, когда дерево стало местом обитания редких пернатых. Даже если само растение не представляет экологической ценности, спил его будет приравнен к уничтожению среды обитания охраняемых животных.

Какие редкие птицы могут гнездиться на участках в средней полосе России:

Орлан-белохвост – крупная хищная птица из семейства ястребиных, предпочитает высокие деревья у водоемов.

Скопа – редкий рыбоед, устраивает гнезда на верхушках сосен и елей возле рек и озер.

Большой подорлик – вид орла, внесенный в Красную книгу РФ, селится в старых лесах на высоких деревьях.

Малый подорлик – встречается в лесостепной зоне, гнезда делает на высоких березах, дубах и осинах.

Филин – самая крупная сова Европы, любит гнездиться в дуплах крупных деревьев или на скальных выступах.

Черный аист – редкий родственник белого аиста, предпочитает старые дубравы и глухие леса.

Серый журавль – хотя чаще гнездится на болотах, в некоторых случаях может использовать сухостойные деревья для укрытия.

Сапсан – редкий сокол, в том числе в Подмосковье, гнездится на высоких соснах и скальных обрывах.

Если на дереве обнаружено гнездо такой птицы, спиливать его категорически запрещено. За уничтожение мест обитания краснокнижных животных штрафы для граждан могут достигать 100 тыс. рублей и выше, а в ряде случаев наступает уголовная ответственность.

Как узнать, чья земля и можно ли там спилить дерево

Определите границы своего участка

Поднимите кадастровый план, выданный при покупке участка. Уточните границы на публичной кадастровой карте (pkk.rosreestr.ru). Достаточно ввести кадастровый номер или адрес.

Проверьте категорию земель

В выписке ЕГРН указано, относится ли земля к лесному фонду, населенным пунктам или иным категориям. Если категория «земли лесного фонда» – самостоятельно спиливать деревья нельзя, требуется согласование с лесничеством.

Определите форму собственности

Если земля в вашей собственности – проверяйте только ограничения (Красная книга, охранные зоны). Если земля числится за муниципалитетом или государством – деревья принадлежат им, а не вам.

Уточните статус территории у местных властей

В администрацию района можно подать запрос, чтобы уточнить, кто является владельцем земли. Для городских территорий (парки, скверы, придорожные зоны) в управе или МФЦ подтвердят, относится ли территория к муниципальной.

Проверьте наличие охранных зон

На землях у ЛЭП, газопроводов, водоемов действуют дополнительные ограничения. Даже если участок ваш, спиливать деревья без согласования нельзя. При необходимости оформить порубочный билет (через Госуслуги или напрямую в органах).

Когда можно спилить дерево без разрешений

Есть ситуации, когда спил допускается без согласований:

дерево полностью высохло;

повреждено болезнями или вредителями;

наклонилось и представляет опасность для дома, забора или линий электропередачи.

Тем не менее даже в этих случаях лучше оформить заключение специалиста. Для этого проводится дендрологическая экспертиза: эксперт подтверждает аварийность дерева, после чего разрешение выдается официально.

Размеры штрафов

Сумма наказания зависит от категории земли и статуса дерева:

граждане – от 3 до 5 тыс. рублей;

должностные лица – от 20 до 50 тыс. рублей;

юридические лица – от 200 до 500 тыс. рублей.

Если используется бензопила или другая техника, санкции увеличиваются. Также могут конфисковать спиленную древесину и инструмент.

Уголовная ответственность

При крупном ущербе (от 10 тыс. рублей) административное дело переводится в уголовное. В таком случае возможны:

штраф до 500 тыс. рублей;

исправительные или обязательные работы;

лишение свободы до двух лет, а при особо тяжелых нарушениях – до семи лет.

Что делать, если дерево мешает, а спил запрещен

При отказе можно обжаловать решение, обратившись в вышестоящие органы, прокуратуру или суд. Иногда вместо спила возможна альтернатива: частичное кронирование, пересадка или лечение растения.

Итоги

Спил деревьев на собственном участке – не всегда личное дело владельца. Существуют строгие правила, которые регулируют обращение с зелеными насаждениями. Незнание закона не освобождает от ответственности: за незаконную вырубку придется платить внушительные суммы, а в ряде случаев отвечать по уголовной статье.

Чтобы избежать проблем, перед спилом важно уточнить статус дерева и земли, а при необходимости – оформить официальное разрешение. Это позволит сохранить природу и защитить себя от штрафов и судебных разбирательств.