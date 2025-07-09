9К115 «Метис» – советский противотанковый ракетный комплекс проводным управлением

История создания ПТРК «Метис»

Работы над 9К115 «Метис» начались в конце 1960-х годов, когда в СССР осознали необходимость создания лёгкого противотанкового комплекса, который мог бы эффективно использоваться пехотой. В то время танки с усиленной бронёй становились всё более защищёнными от традиционных средств поражения. Советские инженеры поставили перед собой задачу создать компактное, но мощное оружие, способное пробивать броню на значительных расстояниях. В итоге была разработана система, обеспечивающая высокую эффективность при сохранении мобильности и простоты эксплуатации. В 1978 году комплекс был принят на вооружение.

Необходимость в новом противотанковом комплексе была вызвана развитием западных танков, оснащённых комбинированной бронёй и динамической защитой. СССР нуждался в средстве, способном эффективно бороться с такими машинами, но при этом остающемся мобильным и доступным для массового использования. Разработка 9К115 шла с учётом опыта предыдущих моделей противотанкового вооружения, таких как «Малютка», но с акцентом на упрощение применения и снижение нагрузки на оператора. Использование проводного управления позволяло снизить стоимость комплекса и обеспечить высокую точность наведения.

Разработкой 9К115 занимались ведущие конструкторы Тульского КБ приборостроения. Особое внимание уделялось снижению массы и увеличению компактности, что позволяло использовать комплекс не только в сухопутных войсках, но и в воздушно-десантных подразделениях. Для этого были проведены многочисленные испытания в различных климатических условиях, где комплекс продемонстрировал надёжность и устойчивость к внешним воздействиям. В процессе проектирования рассматривались различные варианты боевой части, но наибольшую эффективность показала кумулятивная боеголовка, способная пробивать броню современных танков.

После успешных полигонных испытаний 9К115 был принят на вооружение Советской армии. Производство комплекса наладили на отечественных заводах, что позволило быстро развернуть массовый выпуск. Уже в начале 1980-х годов «Метис» поступил в войска, где получил высокую оценку за простоту эксплуатации и высокую эффективность. Благодаря своим характеристикам он стал востребованным не только в Советском Союзе, но и за его пределами. В дальнейшем на основе 9К115 была создана модернизированная версия с улучшенными боевыми характеристиками.

Конструкция и технические особенности 9К115 «Метис»

Комплекс 9К115 «Метис» состоит из пускового устройства и управляемых ракет. Он отличается компактными габаритами: длина ракеты составляет 810 мм, а масса не превышает 6,3 кг. Благодаря таким параметрам комплекс удобен для транспортировки и развёртывания. Пусковое устройство весит 10 кг, что позволяет солдату переносить его без значительного снижения манёвренности. Управление ракетой осуществляется по проводной системе, что обеспечивает точность наведения. Боеголовка оснащена кумулятивным зарядом, способным пробивать броню толщиной до 460 мм. Дальность стрельбы составляет от 40 до 1000 м.

Ракета комплекса имеет компактную аэродинамическую схему с раздвижными стабилизаторами, обеспечивающими устойчивый полёт. Её конструкция предусматривает использование твердотопливного двигателя, который обеспечивает необходимую скорость и дальность. Наведение ракеты осуществляется оператором вручную с помощью проводного управления, что позволяет корректировать траекторию вплоть до момента попадания в цель. Этот метод наведения надёжен, устойчив к электронным помехам и позволяет точно поражать цели даже в сложных боевых условиях.

Пусковое устройство «Метис», а оснащено оптическим прицелом, обеспечивающим визуальное наведение на цель. В некоторых модификациях применяется ночной прицел, позволяющий вести огонь в условиях ограниченной видимости. Конструкция устройства позволяет вести стрельбу как с плеча, так и с упора, обеспечивая гибкость применения в различных боевых ситуациях. Весь комплекс может быть развёрнут и приведён в боевую готовность всего за несколько секунд, что делает его удобным для мобильных подразделений.

Боеголовка ракеты «Метис» использует кумулятивный принцип поражения, создавая направленный поток высокотемпературного металла, способный пробивать толстую броню. Такая технология эффективна против современных танков и боевых машин, а также может применяться для поражения фортификационных сооружений. Комплекс отличается высокой точностью стрельбы, что позволяет минимизировать расход боеприпасов и повышает шансы на успешное поражение цели с первого выстрела. Благодаря этим характеристикам 9К115 остаётся востребованным в современных вооружённых конфликтах.

Развитие и модификации ПТРК

После успешного внедрения 9К115 «Метис» был усовершенствован, что привело к появлению модифицированной версии 9К115-2 «Метис-М». В новой версии увеличена дальность стрельбы до 2000 м и улучшена бронепробиваемость. Модификация получила более мощный кумулятивный заряд и термобарическую боевую часть, что расширило её боевые возможности. Кроме того, улучшенная система управления позволила оператору с большей точностью наводить ракету на цель. В результате обновлённый комплекс стал ещё более эффективным средством борьбы с бронированной техникой.

Важным улучшением «Метис-М» стало увеличение калибра ракеты, что позволило значительно повысить её боевую мощь. Новая кумулятивная боевая часть способна пробивать до 900 мм гомогенной брони, что делает комплекс эффективным даже против современных танков, оснащённых динамической защитой. Кроме того, была улучшена термобарическая боеголовка, обеспечивающая поражение живой силы в укрытиях и зданиях. Такие усовершенствования сделали «Метис-М» универсальным оружием, способным эффективно поражать как бронированные цели, так и укреплённые позиции противника.

Одним из ключевых преимуществ модернизированной версии стала возможность ведения огня в сложных погодных условиях и в тёмное время суток. Для этого были разработаны усовершенствованные прицельные системы, включая ночные прицелы. Также внедрена новая система стабилизации ракеты в полёте, что повысило точность попадания. Благодаря этим доработкам «Метис-М» получил расширенные возможности применения, обеспечивая уверенное поражение целей даже при неблагоприятных внешних факторах.

Дальнейшее развитие комплекса продолжилось в 2000-х годах, когда появилась ещё одна модификация – «Метис -М1». В ней были усовершенствованы система управления, увеличена скорость полёта ракеты и внедрены новые типы боевых частей. Благодаря этим усовершенствованиям 9К115-2 стал ещё более смертоносным оружием, способным эффективно бороться с новыми моделями бронетехники. Сегодня «Метис-М» и его модификации продолжают активно использоваться различными армиями мира, оставаясь одним из самых надёжных и эффективных противотанковых комплексов.

Распространение в мире, экспорт, применение в военных действиях 9К115 «Метис»

9К115 «Метис» использовался в различных вооружённых конфликтах, начиная с 1980-х годов. В частности, комплекс показал свою эффективность в Афганистане, где успешно применялся против бронетехники противника. Позднее он использовался в Чеченских войнах, а также в конфликтах на Ближнем Востоке. В ходе боевых действий комплекс подтвердил свою надёжность, простоту эксплуатации и высокую боевую эффективность. Солдаты отмечали удобство использования «Метиса» в условиях городской застройки и пересечённой местности, где мобильность и скорость развёртывания играли решающую роль.

После распада СССР «Метис» оказался на вооружении не только в России, но и в ряде стран бывшего Советского Союза. Кроме этого, комплекс активно экспортировался в страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Среди крупнейших операторов значатся Индия, Сирия, Иран и Алжир. В этих странах «Метис» использовался как в регулярных армиях, так и в подразделениях специальных операций. Высокая популярность комплекса объясняется его надёжностью, относительно невысокой стоимостью и эффективностью против современных образцов бронетехники.

«Метис-М» и его модификации нашли широкое применение в конфликтах 2000-х и 2010-х годов. В частности, комплекс использовался в ходе боевых действий в Сирии, где вооружённые силы успешно применяли его против бронетехники террористических группировок. Также комплекс был замечен в войне в Йемене, где повстанцы использовали его против военной техники коалиции. Противотанковые ракеты «Метис» доказали свою эффективность в боях с современными боевыми машинами, включая танки с динамической защитой.

Современное использование оружия

Несмотря на появление более современных противотанковых комплексов, 9К115 «Метис» продолжает использоваться в вооружённых силах различных стран. Он остаётся востребованным благодаря своей компактности, простоте эксплуатации и эффективности. Комплекс часто применяется в вооружённых формированиях, где требуется мобильное противотанковое оружие. Также он остаётся популярным среди армий стран, не имеющих возможности закупать дорогостоящие современные системы. В некоторых случаях 9К115 модернизируется для повышения боевой эффективности, что позволяет ему сохранять актуальность на поле боя.

Одной из ключевых причин продолжительного использования «Метиса» является его высокая надёжность и невосприимчивость к электронным помехам. В отличие от современных ракетных комплексов с лазерным или радиочастотным наведением, проводная система управления «Метиса» обеспечивает стабильную работу даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Это делает его особенно полезным в конфликтах, где противник применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления высокотехнологичных вооружений.

Кроме того, «Метис» остаётся важным элементом арсенала многих стран благодаря его низкой стоимости и доступности. Комплекс продолжает производиться и модернизироваться, получая новые боевые части, включая усовершенствованные кумулятивные и термобарические заряды. Некоторые армии адаптируют «Метис» для установки на лёгкие транспортные платформы, что расширяет его тактические возможности. Эти меры позволяют продлить срок службы комплекса и повысить его эффективность в современных условиях ведения боя.

В современных конфликтах «Метис» продолжает доказывать свою эффективность. Он используется в локальных войнах и вооружённых столкновениях, особенно в регионах Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Европы. Комплекс остаётся незаменимым инструментом в руках мобильных пехотных подразделений, обеспечивая защиту от бронированных угроз. Благодаря своей универсальности и проверенной боевой эффективности, 9К115 «Метис» остаётся актуальным оружием даже в XXI веке.

Интересные факты: одним из самых удивительных эпизодов, связанных с 9К115 «Метис», стало его применение в условиях плотной городской застройки, где противотанковые комплексы традиционно менее эффективны. В одном из боёв на Ближнем Востоке бойцы использовали «Метис» не только против бронетехники, но и для разрушения укреплённых позиций противника. Благодаря высокой точности наведения ракета смогла поразить огневую точку, расположенную в узком проёме здания, что позволило переломить ход сражения. Этот случай подтвердил, что «Метис» эффективен не только в борьбе с танками, но и в тактических операциях в условиях плотной застройки.

Вывод

Противотанковый ракетный комплекс 9К115 «Метис» стал важной частью арсенала многих стран благодаря своей простоте, надёжности и высокой эффективности. Он показал себя как мощное средство борьбы с бронетехникой и остаётся востребованным даже спустя десятилетия после принятия на вооружение. Его модификации продолжают совершенствоваться, обеспечивая армии эффективное оружие для ведения современных боевых действий. 9К115 «Метис» остаётся ярким примером успешного сочетания технологичности, удобства эксплуатации и боевой мощи.