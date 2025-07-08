  • Новость часаВ Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    Почти половина жителей Украины прогнозирует разруху и отток населения из страны
    «Соллерс» начал выпускать новые минивэны в Елабуге
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    Кремль допустил пересмотр списка недружественных государств
    Песков заявил о шоке из-за смерти Старовойта
    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»
    Зеленский сообщил о замене посла Украины в США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Баку решил поиграть в «тяни-толкай» в Закавказье

    Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему общая история не помогает дружить с соседями

    Нам никто не обязан, и мы никому не обязаны. Нам предстоит заново и на чисто прагматической основе доказывать бывшим братским народам выгоду и неизбежность хороших отношений с Россией.

    24 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Признав Афганистан, Россия подтвердила свое центральное место в Евразии

    Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.

    6 комментариев
    8 июля 2025, 15:25 • Справки

    9М113 «Конкурс» – российский противотанковый ракетный комплекс с проводным управлением

    9М113 «Конкурс» – российский противотанковый ракетный комплекс с проводным управлением
    @ mil.ru

    9М113 «Конкурс» – это российский противотанковый ракетный комплекс с проводным управлением, разработанный для поражения бронированных целей. Он относится к системам второго поколения и использует проводное управление, что обеспечивает его устойчивость к радиоэлектронным помехам. Благодаря высокой бронепробиваемости и возможности использования в различных климатических условиях, комплекс широко применяется в Вооруженных силах России и ряда других стран.

    Предпосылки к созданию ПТРК 9М113 «Конкурс»

    Разработка комплекса началась в 1960-х годах в тульском Конструкторском бюро приборостроения под руководством Аркадия Шипунова. Основной целью было создание противотанкового вооружения, превосходящего предыдущие модели по дальности поражения, бронепробиваемости и точности. В основу «Конкурса» легли технологические решения, использованные в более ранних комплексах «Фагот» и «Малютка», но с улучшенной системой наведения и боевой частью. В 1974 году комплекс был принят на вооружение, а его серийное производство началось в 1975 году.

    На тот момент существовавшие противотанковые комплексы уже устаревали, так как броня современных танков становилась толще и совершеннее. Разработчики стремились создать оружие, способное поражать не только основные боевые танки вероятного противника, но и укрепленные цели, легкобронированную технику, а также живую силу противника за укрытиями. Особое внимание уделялось увеличению дальности стрельбы, что позволяло оператору находиться на безопасном расстоянии от противника и минимизировать риск поражения ответным огнем.

    Важным этапом в создании «Конкурса» стало внедрение полуавтоматической системы наведения с передачей команд по проводам. Это значительно повышало точность попадания, так как оператору нужно было лишь удерживать цель в прицеле, а система самостоятельно корректировала траекторию ракеты. В боевой части использовался кумулятивный заряд, способный пробивать броню толщиной до 600 мм, и это делало «Конкурс» грозным оружием против современных танков. В дальнейшем были разработаны модернизированные версии ракеты, увеличивающие ее боевую эффективность.

    С момента принятия на вооружение комплекс не раз подвергался модернизации, адаптируясь под изменяющиеся условия ведения боя. Его экспортная версия поставлялась в десятки стран мира, что подтверждало его высокую боевую эффективность. В конце XX – начале XXI века «Конкурс» продолжал оставаться актуальным, благодаря улучшенным характеристикам и появлению новых типов боевых частей. Он использовался в различных вооруженных конфликтах, демонстрируя высокую надежность, простоту эксплуатации и способность эффективно бороться с бронетехникой противника.

    Конструкция, характеристики и преимущества 9М113 «Конкурс»

    Комплекс 9М113 «Конкурс» состоит из пусковой установки 9П135М и управляемой ракеты. Ракета имеет кумулятивную боевую часть, способную пробивать до 600 мм брони за динамической защитой. Дальность стрельбы составляет от 75 м до 4 км, а время полета ракеты на максимальную дальность – 19 секунд. Скорость ракеты достигает 250 м/с. Наведение осуществляется полуавтоматически по проводам, что делает систему надежной даже в условиях активных помех.

    Конструкция комплекса предусматривает модульный принцип. Это позволяет легко заменять узлы и адаптировать систему к различным платформам. Ракета 9М113 оснащена стабилизаторами, обеспечивающими устойчивость в полете, а ее боеголовка выполнена по двухступенчатой схеме для эффективного пробития многослойной брони. Электронная система управления обеспечивает минимальные задержки при передаче команд, что особенно важно при стрельбе на максимальную дальность. В состав комплекса также входят устройства контроля и тренажеры, позволяющие повысить квалификацию операторов.

    Одним из главных преимуществ комплекса является его высокая точность и устойчивость к помехам. В отличие от радиоуправляемых систем, проводное наведение не подвержено радиоэлектронному подавлению. Кроме того, «Конкурс» можно использовать как с переносной пусковой установки, так и с бронированной техники, включая боевые машины пехоты. Это делает его универсальным средством борьбы с бронетехникой, полевыми укреплениями и даже низколетящими воздушными целями.

    Дополнительным преимуществом является сравнительно небольшой вес и компактность комплекса, что упрощает транспортировку и развертывание в полевых условиях. Возможность модернизации, в том числе с установкой новых типов боевых частей, делает «Конкурс» актуальным даже спустя десятилетия после его принятия на вооружение. Современные версии комплекса оснащены улучшенной оптикой, увеличенной бронепробиваемостью и дополнительными средствами защиты от воздействия внешних факторов, что повышает его боевую эффективность в современных условиях.

    Развитие и модернизации ПТРК

    На основе базового 9М113 «Конкурс» было создано несколько модификаций. В 1991 году на вооружение поступил комплекс «Конкурс-М» с улучшенной бронепробиваемостью (до 800 мм за динамической защитой) и увеличенной дальностью стрельбы до 4,5 км. Также была доработана система управления, что повысило точность попадания. В дальнейшем, в зависимости от требований заказчиков, производились модернизации, касающиеся боевой части и систем наведения.

    Одним из важных направлений модернизации стало повышение устойчивости ракеты к современным средствам активной защиты. В новых версиях использовались усовершенствованные кумулятивные боевые части с тандемным зарядом, способные эффективно преодолевать динамическую защиту танков последнего поколения. Кроме того, были внесены изменения в систему управления огнем, что позволило улучшить устойчивость к радиоэлектронному подавлению и повысить точность наведения на движущиеся цели.

    Развитие комплекса продолжилось за счет интеграции современных оптико-электронных систем. В частности, были внедрены тепловизионные и лазерные дальномеры, что повысило эффективность применения в условиях ограниченной видимости, таких как ночные операции или плохая погода. Также была увеличена скорость обработки информации. Это дало возможность операторам быстрее реагировать на изменяющуюся боевую обстановку и сделало комплекс более адаптивным к современным условиям боя.

    В последние годы продолжается работа по дальнейшему совершенствованию комплекса, включая интеграцию с беспилотными летательными аппаратами и цифровыми системами управления. Новые версии ракет оснащаются улучшенными двигателями, увеличивающими скорость и маневренность. Кроме того, ведутся исследования по созданию новых типов боевых частей, способных эффективно поражать не только бронетехнику, но и высокомобильные цели. Эти усовершенствования обеспечивают «Конкурсу» долгую актуальность на поле боя и востребованность среди вооруженных сил различных стран.

    Распространение в мире, экспорт, применение в военных действиях 9М113 «Конкурс»

    Комплекс 9М113 «Конкурс» активно экспортировался в разные страны, включая Индию, Сирию, Алжир и Иран. В боевых условиях он доказал свою эффективность, успешно применялся в различных военных конфликтах, начиная с Афганской войны. В ходе Сирийского конфликта этот комплекс использовался как правительственными войсками, так и вооруженными формированиями. Высокая бронепробиваемость и дальность позволяли поражать современные танки и укрепления противника.

    Кроме Ближнего Востока, «Конкурс» широко применялся в вооруженных силах стран бывшего СССР и Восточной Европы. В ряде случаев комплекс использовался в локальных конфликтах, где доказал свою эффективность против бронетехники, включая основные боевые танки. Например, во время Чеченских кампаний российские войска активно применяли этот ПТРК для уничтожения бронетехники противника в городских и горных условиях, что демонстрировало его универсальность и гибкость в различных сценариях боя.

    На африканском континенте комплекс также нашел широкое применение. Войска Алжира и Ливии использовали «Конкурс» в борьбе с различными вооруженными группировками. Высокая точность и возможность запуска как с наземных платформ, так и с боевых машин пехоты делали его удобным средством борьбы с мобильными целями. В Йемене во время вооруженного конфликта ракеты комплекса применялись как против бронетехники, так и для уничтожения укрепленных позиций противника, что подтверждало его универсальность.

    Современное использование ПТРК

    На сегодняшний день 9М113 «Конкурс» остается важной частью арсенала российской армии. Он применяется в мотострелковых подразделениях, десантных войсках и специальных частях. В условиях современных войн, где противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы, проводное управление остается надежным способом наведения. Ведутся работы по дальнейшей модернизации комплекса, направленные на увеличение дальности и повышения защиты ракеты от активных систем ПВО.

    Кроме России, комплекс продолжает активно использоваться армиями других стран. В странах Ближнего Востока, Азии и Африки «Конкурс» остается востребованным благодаря своей надежности и сравнительно невысокой стоимости. Некоторые государства модернизируют свои запасы этого ПТРК, заменяя оптико-электронные прицелы на более современные, а также адаптируя систему управления под современные условия ведения боевых действий. В ряде стран он устанавливается на современные боевые машины, что повышает его мобильность и эффективность.

    В условиях современных вооруженных конфликтов «Конкурс» доказал свою эффективность против бронетехники и укрепленных позиций противника.

    В частности, он активно применялся в Сирии, Йемене и Ливии, где успешно поражал как старые, так и современные модели танков. Благодаря высокой точности наведения и устойчивости к внешним помехам комплекс продолжает использоваться даже в условиях плотного противодействия противника, обеспечивая высокие показатели поражения целей на больших дистанциях.

    Дальнейшие перспективы развития комплекса связаны с увеличением дальности стрельбы, улучшением боевой части и интеграцией с цифровыми системами управления. Разрабатываются новые модификации, способные работать в условиях сложной боевой обстановки, включая ночные операции и противодействие активным системам защиты танков. Несмотря на появление более современных ПТРК, «Конкурс» остается востребованным, благодаря своей простоте, надежности и высокой боевой эффективности, что обеспечивает ему долгую службу в армиях разных стран.

    Интересные факты: в ходе Афганской войны советские войска использовали 9М113 «Конкурс» не только против бронетехники, но и для уничтожения укрепленных позиций моджахедов в горах. Благодаря высокой точности и мощной кумулятивной боевой части ракеты успешно поражали укрепления в пещерах и горных ущельях, где обычная артиллерия была малоэффективна. Иногда бойцы запускали ракеты в узкие проходы между скал, используя их как управляемые снаряды для разрушения засадных позиций противника. Это делало «Конкурс» универсальным оружием в сложных боевых условиях.

    Заключение

    Противотанковый комплекс 9М113 «Конкурс» остается эффективным оружием на поле боя, сочетая точность, мощность и надежность. Его использование в различных вооруженных конфликтах доказало его высокие боевые характеристики. Благодаря постоянным модернизациям и высокой адаптивности «Конкурс» остается востребованным как в российской армии, так и в вооруженных силах других стран. Его роль в современной военной доктрине России подтверждает важность проводных систем управления в условиях радиоэлектронного противодействия.

    Главное
    Прокуратура: Деньги парка «Патриот» потрачены на дачу сына экс-замминистра обороны
    Госдума утвердила Никитина министром транспорта
    В парламенте Армении подрались депутаты
    ГД увеличила пособие беременным студенткам до прожиточного минимума
    Контрактника из Челябинска обвинили в госизмене в пользу Украины за 80 долларов
    Во дворе жилого дома в Москве сгорели семь автомобилей
    На дачный дом в Казани во время испытательного полета упал ударный беспилотник

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

    Перейти в раздел

    Угрозы Запада лишь усилили БРИКС

    Трамп снова угрожает пошлинами – на этот раз странам, сотрудничающим с объединением БРИКС. Это происходит в тот самый момент, когда в Бразилии проходит очередной саммит организации. Сам факт таких заявлений, как и происходящее на саммите, показывает, что противостояние организации БРИКС разрушительно для самого Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    • Прибалтика бросила вызов Китаю

      Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

    • Урсула и телефонные мошенники: что общего?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации