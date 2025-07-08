9М113 «Конкурс» – российский противотанковый ракетный комплекс с проводным управлением

Предпосылки к созданию ПТРК 9М113 «Конкурс»

Разработка комплекса началась в 1960-х годах в тульском Конструкторском бюро приборостроения под руководством Аркадия Шипунова. Основной целью было создание противотанкового вооружения, превосходящего предыдущие модели по дальности поражения, бронепробиваемости и точности. В основу «Конкурса» легли технологические решения, использованные в более ранних комплексах «Фагот» и «Малютка», но с улучшенной системой наведения и боевой частью. В 1974 году комплекс был принят на вооружение, а его серийное производство началось в 1975 году.

На тот момент существовавшие противотанковые комплексы уже устаревали, так как броня современных танков становилась толще и совершеннее. Разработчики стремились создать оружие, способное поражать не только основные боевые танки вероятного противника, но и укрепленные цели, легкобронированную технику, а также живую силу противника за укрытиями. Особое внимание уделялось увеличению дальности стрельбы, что позволяло оператору находиться на безопасном расстоянии от противника и минимизировать риск поражения ответным огнем.

Важным этапом в создании «Конкурса» стало внедрение полуавтоматической системы наведения с передачей команд по проводам. Это значительно повышало точность попадания, так как оператору нужно было лишь удерживать цель в прицеле, а система самостоятельно корректировала траекторию ракеты. В боевой части использовался кумулятивный заряд, способный пробивать броню толщиной до 600 мм, и это делало «Конкурс» грозным оружием против современных танков. В дальнейшем были разработаны модернизированные версии ракеты, увеличивающие ее боевую эффективность.

С момента принятия на вооружение комплекс не раз подвергался модернизации, адаптируясь под изменяющиеся условия ведения боя. Его экспортная версия поставлялась в десятки стран мира, что подтверждало его высокую боевую эффективность. В конце XX – начале XXI века «Конкурс» продолжал оставаться актуальным, благодаря улучшенным характеристикам и появлению новых типов боевых частей. Он использовался в различных вооруженных конфликтах, демонстрируя высокую надежность, простоту эксплуатации и способность эффективно бороться с бронетехникой противника.

Конструкция, характеристики и преимущества 9М113 «Конкурс»

Комплекс 9М113 «Конкурс» состоит из пусковой установки 9П135М и управляемой ракеты. Ракета имеет кумулятивную боевую часть, способную пробивать до 600 мм брони за динамической защитой. Дальность стрельбы составляет от 75 м до 4 км, а время полета ракеты на максимальную дальность – 19 секунд. Скорость ракеты достигает 250 м/с. Наведение осуществляется полуавтоматически по проводам, что делает систему надежной даже в условиях активных помех.

Конструкция комплекса предусматривает модульный принцип. Это позволяет легко заменять узлы и адаптировать систему к различным платформам. Ракета 9М113 оснащена стабилизаторами, обеспечивающими устойчивость в полете, а ее боеголовка выполнена по двухступенчатой схеме для эффективного пробития многослойной брони. Электронная система управления обеспечивает минимальные задержки при передаче команд, что особенно важно при стрельбе на максимальную дальность. В состав комплекса также входят устройства контроля и тренажеры, позволяющие повысить квалификацию операторов.

Одним из главных преимуществ комплекса является его высокая точность и устойчивость к помехам. В отличие от радиоуправляемых систем, проводное наведение не подвержено радиоэлектронному подавлению. Кроме того, «Конкурс» можно использовать как с переносной пусковой установки, так и с бронированной техники, включая боевые машины пехоты. Это делает его универсальным средством борьбы с бронетехникой, полевыми укреплениями и даже низколетящими воздушными целями.

Дополнительным преимуществом является сравнительно небольшой вес и компактность комплекса, что упрощает транспортировку и развертывание в полевых условиях. Возможность модернизации, в том числе с установкой новых типов боевых частей, делает «Конкурс» актуальным даже спустя десятилетия после его принятия на вооружение. Современные версии комплекса оснащены улучшенной оптикой, увеличенной бронепробиваемостью и дополнительными средствами защиты от воздействия внешних факторов, что повышает его боевую эффективность в современных условиях.

Развитие и модернизации ПТРК

На основе базового 9М113 «Конкурс» было создано несколько модификаций. В 1991 году на вооружение поступил комплекс «Конкурс-М» с улучшенной бронепробиваемостью (до 800 мм за динамической защитой) и увеличенной дальностью стрельбы до 4,5 км. Также была доработана система управления, что повысило точность попадания. В дальнейшем, в зависимости от требований заказчиков, производились модернизации, касающиеся боевой части и систем наведения.

Одним из важных направлений модернизации стало повышение устойчивости ракеты к современным средствам активной защиты. В новых версиях использовались усовершенствованные кумулятивные боевые части с тандемным зарядом, способные эффективно преодолевать динамическую защиту танков последнего поколения. Кроме того, были внесены изменения в систему управления огнем, что позволило улучшить устойчивость к радиоэлектронному подавлению и повысить точность наведения на движущиеся цели.

Развитие комплекса продолжилось за счет интеграции современных оптико-электронных систем. В частности, были внедрены тепловизионные и лазерные дальномеры, что повысило эффективность применения в условиях ограниченной видимости, таких как ночные операции или плохая погода. Также была увеличена скорость обработки информации. Это дало возможность операторам быстрее реагировать на изменяющуюся боевую обстановку и сделало комплекс более адаптивным к современным условиям боя.

В последние годы продолжается работа по дальнейшему совершенствованию комплекса, включая интеграцию с беспилотными летательными аппаратами и цифровыми системами управления. Новые версии ракет оснащаются улучшенными двигателями, увеличивающими скорость и маневренность. Кроме того, ведутся исследования по созданию новых типов боевых частей, способных эффективно поражать не только бронетехнику, но и высокомобильные цели. Эти усовершенствования обеспечивают «Конкурсу» долгую актуальность на поле боя и востребованность среди вооруженных сил различных стран.

Распространение в мире, экспорт, применение в военных действиях 9М113 «Конкурс»

Комплекс 9М113 «Конкурс» активно экспортировался в разные страны, включая Индию, Сирию, Алжир и Иран. В боевых условиях он доказал свою эффективность, успешно применялся в различных военных конфликтах, начиная с Афганской войны. В ходе Сирийского конфликта этот комплекс использовался как правительственными войсками, так и вооруженными формированиями. Высокая бронепробиваемость и дальность позволяли поражать современные танки и укрепления противника.

Кроме Ближнего Востока, «Конкурс» широко применялся в вооруженных силах стран бывшего СССР и Восточной Европы. В ряде случаев комплекс использовался в локальных конфликтах, где доказал свою эффективность против бронетехники, включая основные боевые танки. Например, во время Чеченских кампаний российские войска активно применяли этот ПТРК для уничтожения бронетехники противника в городских и горных условиях, что демонстрировало его универсальность и гибкость в различных сценариях боя.

На африканском континенте комплекс также нашел широкое применение. Войска Алжира и Ливии использовали «Конкурс» в борьбе с различными вооруженными группировками. Высокая точность и возможность запуска как с наземных платформ, так и с боевых машин пехоты делали его удобным средством борьбы с мобильными целями. В Йемене во время вооруженного конфликта ракеты комплекса применялись как против бронетехники, так и для уничтожения укрепленных позиций противника, что подтверждало его универсальность.

Современное использование ПТРК

На сегодняшний день 9М113 «Конкурс» остается важной частью арсенала российской армии. Он применяется в мотострелковых подразделениях, десантных войсках и специальных частях. В условиях современных войн, где противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы, проводное управление остается надежным способом наведения. Ведутся работы по дальнейшей модернизации комплекса, направленные на увеличение дальности и повышения защиты ракеты от активных систем ПВО.

Кроме России, комплекс продолжает активно использоваться армиями других стран. В странах Ближнего Востока, Азии и Африки «Конкурс» остается востребованным благодаря своей надежности и сравнительно невысокой стоимости. Некоторые государства модернизируют свои запасы этого ПТРК, заменяя оптико-электронные прицелы на более современные, а также адаптируя систему управления под современные условия ведения боевых действий. В ряде стран он устанавливается на современные боевые машины, что повышает его мобильность и эффективность.

В условиях современных вооруженных конфликтов «Конкурс» доказал свою эффективность против бронетехники и укрепленных позиций противника.

В частности, он активно применялся в Сирии, Йемене и Ливии, где успешно поражал как старые, так и современные модели танков. Благодаря высокой точности наведения и устойчивости к внешним помехам комплекс продолжает использоваться даже в условиях плотного противодействия противника, обеспечивая высокие показатели поражения целей на больших дистанциях.

Дальнейшие перспективы развития комплекса связаны с увеличением дальности стрельбы, улучшением боевой части и интеграцией с цифровыми системами управления. Разрабатываются новые модификации, способные работать в условиях сложной боевой обстановки, включая ночные операции и противодействие активным системам защиты танков. Несмотря на появление более современных ПТРК, «Конкурс» остается востребованным, благодаря своей простоте, надежности и высокой боевой эффективности, что обеспечивает ему долгую службу в армиях разных стран.

Интересные факты: в ходе Афганской войны советские войска использовали 9М113 «Конкурс» не только против бронетехники, но и для уничтожения укрепленных позиций моджахедов в горах. Благодаря высокой точности и мощной кумулятивной боевой части ракеты успешно поражали укрепления в пещерах и горных ущельях, где обычная артиллерия была малоэффективна. Иногда бойцы запускали ракеты в узкие проходы между скал, используя их как управляемые снаряды для разрушения засадных позиций противника. Это делало «Конкурс» универсальным оружием в сложных боевых условиях.

Заключение

Противотанковый комплекс 9М113 «Конкурс» остается эффективным оружием на поле боя, сочетая точность, мощность и надежность. Его использование в различных вооруженных конфликтах доказало его высокие боевые характеристики. Благодаря постоянным модернизациям и высокой адаптивности «Конкурс» остается востребованным как в российской армии, так и в вооруженных силах других стран. Его роль в современной военной доктрине России подтверждает важность проводных систем управления в условиях радиоэлектронного противодействия.