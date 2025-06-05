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    5 июня 2025, 17:25 • Справки

    Советский одноразовый реактивный гранатомёт РПГ-18 «Муха»

    Советский одноразовый реактивный гранатомёт РПГ-18 «Муха»
    @ кадр из видео

    РПГ-18 «Муха» – одноразовый реактивный противотанковый гранатомёт, разработанный в СССР в 1970-х годах. Простота использования, компактность и высокая эффективность сделали его одним из самых массовых образцов вооружения советской пехоты. Несмотря на компактные размеры, «Муха» способна пробивать броню толщиной до 300 мм, что позволяло поражать даже хорошо защищённые танки и бронетранспортёры.

    Предпосылки и история создания гранатомёта

    После Второй мировой войны противотанковое вооружение стремительно развивалось, так как опыт боёв показал огромную роль бронетехники. Уже в 1950-х годах в армиях стран НАТО появились новые образцы танков с усиленной бронёй, которые были неуязвимы для большинства существующих на тот момент средств пехоты. В Советском Союзе активно велись работы по созданию новых реактивных систем для борьбы с бронетехникой, но первые модели, такие как РПГ-2, вскоре оказались недостаточно мощными против современных танков. Пехоте требовалось более лёгкое и в то же время мощное оружие.

    В 1960-х годах на вооружении Советской армии появился более эффективный РПГ-7, но он был перезаряжаемым, громоздким и требовал специальных навыков у бойца. Уже тогда стало понятно, что для массового оснащения пехоты, особенно в быстро развивающихся конфликтах, необходим одноразовый и простой в применении гранатомёт. Одновременно с этим в США был создан компактный одноразовый гранатомёт M72 LAW, который показал высокую эффективность и удобство использования. Это заставило советское командование задуматься о необходимости создания аналогичного, но адаптированного к условиям советской армии оружия.

    Именно эти причины и послужили толчком к началу работ над РПГ-18, которые стартовали в 1967 году. Перед конструкторами стояла задача создать компактный, лёгкий и дешёвый гранатомёт, который можно было бы массово производить и выдавать солдатам для решения тактических задач. Основными требованиями стали простота эксплуатации, возможность переноски одним бойцом и высокая пробиваемость брони. Особое внимание уделялось удобству транспортировки и хранения. Уже с первых этапов проектирования РПГ-18 задумывался как универсальное средство, подходящее для любого солдата без специальной подготовки.

    Работы по созданию РПГ-18 возглавлял коллектив под руководством конструктора Валентина Фёдоровича Фёдорова. За основу была взята идея простого в использовании реактивного гранатомёта, который не требует перезарядки и специальной подготовки.

    После успешных испытаний в 1972 году «Муха» была официально принята на вооружение Советской армии. Производство наладили на крупных оружейных заводах СССР, и уже к середине 1970-х годов РПГ-18 стал поступать в войска.

    Характеристики и преимущества РПГ-18 «Муха»

    РПГ-18 «Муха» устроен по принципу телескопической трубы, выполненной из прочного стеклопластика, которая состоит из двух частей. В походном положении труба сложена, благодаря чему гранатомёт занимает минимум места и удобен при транспортировке. Перед выстрелом части трубы раздвигаются и фиксируются, превращая компактное устройство в полноценное оружие. Внутри пусковой трубы размещается реактивная граната калибра 64 мм с кумулятивной боевой частью, способной пробивать мощную броню. Простота конструкции позволила наладить массовое производство и сделать оружие доступным.

    Одним из главных достоинств РПГ-18 стали его малые габариты и вес, что сделало гранатомёт незаменимым для пехоты. В сложенном состоянии его длина составляет всего 705 мм, в разложенном – около 1050 мм. Масса всего гранатомёта – 2,6 кг, что даёт бойцу легко переносить его даже в условиях длительных переходов или сложного боя. Благодаря этим характеристикам «Муха» идеально подходила для городских боёв, штурмов зданий и внезапных атак.

    РПГ-18 демонстрировал высокую боевую эффективность. Он мог поражать цели на расстоянии до 200 м при точной наводке, а максимальная дальность полёта гранаты достигала 300 м.

    Кумулятивная боевая часть уверенно пробивала до 300 мм стальной брони, что позволяло уничтожать большинство танков и бронетранспортёров. Начальная скорость полёта гранаты составляла 115 м/с, что обеспечивало не только высокую точность, но и минимальную задержку между выстрелом и поражением цели.

    Отдельного внимания заслуживает простота использования РПГ-18. Для подготовки к выстрелу требовалось всего несколько секунд: достаточно раздвинуть трубу, поднять прицел и нажать на спусковой крючок. Выстрел осуществлялся с помощью электрического капсюля, что обеспечивало надёжный запуск гранаты. Благодаря такому устройству даже необученный солдат мог быстро овладеть навыками применения «Мухи». За счёт этого гранатомёт широко использовался не только пехотой, но и десантниками, разведчиками и спецназом, которым необходимо было лёгкое, удобное и эффективное средство поражения бронированных целей.

    История последующего развития, модификации

    Хоть сам РПГ-18 «Муха» не получил большого количества модификаций, его появление стало важной вехой в развитии советских реактивных гранатомётов одноразового типа. После успешного внедрения «Мухи» в войска стало ясно, что концепция компактного и простого гранатомёта полностью оправдала себя. Но развитие бронетехники, появление новых танков с усиленной защитой потребовали дальнейшего совершенствования оружия. Поэтому на базе РПГ-18 были начаты работы по созданию более мощных моделей, которые сохранили основные конструктивные решения «Мухи», но получили более высокую пробивную способность.

    Первым таким развитием стал РПГ-22 Нетто, разработанный в начале 1980-х годов. Он сохранил телескопическую пусковую трубу, но получил увеличенный калибр – 72,5 мм, что позволило значительно усилить кумулятивный заряд. Благодаря этому РПГ-22 способен пробивать до 400 мм гомогенной брони, включая динамическую защиту первых поколений. При этом гранатомёт остался столь же лёгким и удобным в применении, как и РПГ-18. Возможность бойца быстро подготовить гранатомёт к бою и поразить даже хорошо защищённую цель осталась ключевым достоинством нового оружия.

    Следующим шагом в развитии стала модель РПГ-26 «Аглень», которая появилась в конце 1980-х годов. Её основным отличием стал также калибр – 72,5 мм, но с более мощной кумулятивной гранатой, способной пробивать до 440 мм стальной брони. В отличие от РПГ-18, у «Аглени» пусковая труба стала цельной, не телескопической, что повысило надёжность конструкции. Но общие принципы использования остались прежними – простота, быстрота развёртывания и одноразовый характер. Таким образом, РПГ-26 стал логическим продолжением линии «Мухи», адаптированным под новые вызовы времени и усиленную броню современных танков.

    Таким образом, РПГ-18 оказал большое влияние на развитие всего класса советских и затем российских одноразовых гранатомётов. Его простая, но надёжная конструкция легла в основу целого семейства вооружений, которое сохранило идею лёгкого и быстрого в применении средства борьбы с бронетехникой. Даже более современные модели, такие как РПГ-27 и РПГ-28, используют тот же базовый принцип, предложенный в РПГ-18. «Муха» стала своего рода прародителем, доказавшим, что пехота может эффективно бороться с танками без сложных тяжёлых систем.

    Экспорт и распространение РПГ-18 в мире

    РПГ-18 «Муха» с момента своего появления стал одним из самых массово экспортируемых реактивных гранатомётов советского производства. Он активно поставлялся практически во все страны Варшавского договора, а также в государства Азии, Ближнего Востока и Африки. Основной причиной его популярности была простота применения – солдату не требовались длительные тренировки, чтобы научиться пользоваться этим оружием. Кроме того, невысокая стоимость производства позволяла передавать или продавать «Муху» даже бедным странам, нуждавшимся в эффективном противотанковом средстве.

    На Ближнем Востоке РПГ-18 активно применялся в арабо-израильских конфликтах, где показал себя как надёжное и простое оружие. Он поступал на вооружение армии Сирии, Ирака, Ливии и других союзников СССР в этом регионе. В Афганистане «Муха» широко использовалась как советскими войсками, так и афганской армией, сражавшейся против моджахедов. Позднее трофейные РПГ-18 оказались в руках различных вооружённых группировок, что сделало их участниками многочисленных конфликтов. В Чеченских войнах «Муха» активно применялась обеими сторонами для поражения бронетехники и фортификаций.

    Кроме официальных армий, РПГ-18 попал в руки повстанческих и партизанских формирований. Например, это оружие использовалось в Латинской Америке, в частности на Кубе и в Никарагуа. В странах Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам, РПГ-18 состоял на вооружении и активно использовался для борьбы с техникой противника. Даже спустя десятилетия после своего создания, «Муха» остаётся в арсенале ряда стран, включая постсоветские государства. Нередко этот гранатомёт встречается на чёрном рынке вооружений, что связано с его массовым распространением и простотой в эксплуатации, благодаря чему он до сих пор используется в различных конфликтах.

    Применение РПГ-18 в военных конфликтах

    РПГ-18 «Муха» впервые массово применялся советскими войсками в Афганской войне, начавшейся в конце 1979 года. В условиях горной местности и плотной застройки населённых пунктов «Муха» оказалась крайне эффективной для поражения не только бронетехники, но и огневых точек, расположенных в домах и укрытиях. Благодаря компактности гранатомёт был удобен для переноски в горах, а лёгкость применения позволяла быстро атаковать вражеские позиции. Солдаты часто использовали РПГ-18 для разрушения укреплений, за которыми прятались моджахеды, нанося значительный урон противнику даже при внезапных нападениях.

    В дальнейшем РПГ-18 активно использовался в обеих чеченских кампаниях, особенно в боях за Грозный, где городская застройка требовала эффективного оружия для борьбы с засевшими в зданиях противниками. «Муха» применялась как для уничтожения бронетехники, так и для разрушения баррикад, стен домов и других укрытий. Этот гранатомёт был полезен для штурмовых групп, которым требовалось быстро подавлять огневые точки врага. Кроме того, РПГ-18 широко использовали различные вооружённые группы в конфликтах на Ближнем Востоке, включая войны в Сирии, Ираке и Ливии, где он применялся для борьбы с танками, бронемашинами и укреплениями.

    Современное использование

    Несмотря на то, что РПГ-18 был принят на вооружение ещё в 1972 году, он остаётся актуальным и сегодня, особенно в армиях развивающихся стран и среди вооружённых формирований. Многие государства, получившие эти гранатомёты в качестве помощи от Советского Союза, продолжают использовать их в локальных конфликтах. В частности, «Муха» замечена в руках различных группировок на Ближнем Востоке, в Африке и в некоторых странах Азии. Лёгкость применения и возможность эффективно поражать бронетехнику и полевые укрепления делают РПГ-18 востребованным оружием даже спустя более полувека после начала производства.

    В современной российской армии РПГ-18 постепенно вытесняется более мощными и современными аналогами, такими как РПГ-22, РПГ-26 и РПГ-30. Но запасы Мухи, накопленные за годы производства, позволяют сохранять его в арсеналах и использовать в тех случаях, когда нет смысла тратить более дорогие или сложные системы. Например, РПГ-18 может применяться против лёгких бронированных целей, огневых точек или для уничтожения укрытий в городских боях. В условиях ограниченных ресурсов или внезапного конфликта он по-прежнему остаётся важным элементом пехотного вооружения.

    Кроме того, в последние годы РПГ-18 снова стал появляться в различных вооружённых конфликтах, включая украинскую спецоперацию. Его применяют как для борьбы с бронетехникой, так и для разрушения полевых укреплений и фортификаций. Также гранатомёт активно используется в качестве оружия партизанского типа, так как позволяет быстро нанести удар и скрыться. Простота обучения, отсутствие необходимости в обслуживании и минимальный вес делают его удобным для нерегулярных формирований. Таким образом, даже несмотря на моральное устаревание, РПГ-18 сохраняет боевую ценность в условиях современных войн.

    Интересные факты: во время первой чеченской кампании РПГ-18 «Муха» активно использовали не только против танков, но и для штурма зданий. Одна из известных историй связана с боем в Грозном, когда группа бойцов, оказавшись в окружении, применяла РПГ-18 для создания проходов в стенах домов, чтобы перемещаться между зданиями, не выходя на открытую местность. Благодаря компактности и лёгкости гранатомёта, его можно было быстро подготовить к выстрелу даже в замкнутом пространстве. Этот случай наглядно показал универсальность «Мухи», которая пригодилась не только как противотанковое, но и как штурмовое оружие.

    Заключение

    РПГ-18 «Муха» по праву занимает важное место в истории мирового вооружения. Этот гранатомёт стал символом советской пехоты, сочетая доступность, простоту и мощь. Он оказался эффективным в самых разных конфликтах, доказав свою боевую ценность как против бронетехники, так и в городских боях. Несмотря на появление более современных аналогов, «Муха» остаётся востребованной на полях сражений, особенно в развивающихся странах и среди нерегулярных формирований. Его роль в развитии реактивного оружия огромная, а само название уже давно стало нарицательным для лёгких одноразовых гранатомётов по всему миру.

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