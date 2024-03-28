РПГ-7 – самый распространенный в мире гранатомет

Оружие, опоздавшее на Великую Отечественную войну



Кадры из фильмов про Вторую мировую войну, где солдат бросает гранаты во вражеские танки, всегда пропитаны героизмом. Так оно и было: чтобы попасть в танк ручной гранатой, весящей больше килограмма, надо подобраться достаточно близко, а это чаще всего верная смерть для бойца. В СССР во времена Великой Отечественной войны не было гранатометов, и единственным способом поразить вражеский танк были ручные гранаты.



А у немцев уже находились на вооружении одноразовые противотанковые гранатометы «Фаустпатрон» и «Панцерфауст», а также многоразовый «Панцершрек», громоздкий и сложный в изготовлении. У американцев были многоразовые базуки – 3000 единиц такого оружия попало по ленд-лизу в Красную армию. Базуки и немецкое оружие, захваченное в виде трофеев, высоко ценились советскими солдатами. Тем не менее СССР выиграл Великую войну без своего гранатомета.



Разрабатывать отечественный аналог начали в 1944 году, но первый образец РПГ-1 не был принят на вооружение. А следующая модификация РПГ-2, поступившая в войска в 1949-м, имела ряд недостатков: дальность не более 150 м; низкая скорость полета гранаты, из-за чего точность стрельбы сильно зависела от метеоусловий; громкий звук выстрела, оглушающий стрелка; образование дымного облака, демаскирующего позицию; бумажная оболочка метательного заряда, отсыревающая при влажной погоде, и пр.



Оружие такого типа только зарождалось в Советском Союзе, и пути к созданию достойного образца были извилисты и тернисты – особенно когда отсутствовало четкое понимание того, что именно нужно Вооруженным силам. Лишь в 1954 году специалисты НИИ-3 Главного артиллерийского управления сформулировали основные требования к новому оружию. В 1958 году стартовала разработка ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.



Над ним трудились предприятия Тулы, Нижнего Тагила, Коврова. Руководило работой красноармейское подразделение московского Государственного союзного конструкторского бюро № 47, специализирующегося на боеприпасах (ныне – НПО «Базальт»). Производителем гранатомета стал Ковровский механический завод (в ковровском ОКБ-575 (ныне – Конструкторское бюро «Арматура») работы над РПГ-7 велись под началом Владимира Дегтярёва, сына легендарного конструктора стрелкового оружия Василия Дегтярёва).



Первый опытный образец РПГ-7 был готов к лету 1959 года. В 1960-м были проведены заводские испытания. Оружие одобрили, однако был выявлен ряд незначительных, но неприятных недостатков, которые были устранены специалистами конструкторских бюро. После успешного прохождения полигонно-войсковых тестирований 16 июня 1961 года РПГ-7 встал на вооружение. Почти в том же виде он выпускается до сих пор – модернизируются преимущественно лишь прицелы и гранаты.



РПГ-7: Простой. Удобный. Надежный



Ручной противотанковый гранатомет представляет собой многоразовое оружие, стреляющее гранатами на расстояние до 700 м. Это легкое динамореактивное (безоткатное) орудие, то есть не имеющее отдачи. Его основные цели: танки, САУ, бронетехника, малоскоростные летательные объекты на низких высотах, вражеская живая сила. Конструкция гранатомета включает ствол, на который крепятся прицелы, ударно-спусковой механизм с предохранителем и бойковый механизм. Масса самого орудия – 6,3 кг, длина – 95 см.



Ствол представляет собой трубу с утолщением в средней части и раструбом сзади. Утолщение (зарядная камера) предназначено для лучшего использования газов вышибного заряда, а раструб – чтобы не было отдачи. Живучесть ствола РПГ-7 составляет 300 выстрелов при работе кумулятивными гранатами и 250 выстрелов при использовании прочих боеприпасов. Снизу на стволе расположены ударно-спусковой механизм, оснащенный предохранителем, и рукояти. Сверху – оптический и механический прицелы (последний пригождается при поломке оптического).



Преимущественно используется прицел гранатометный оптический ПГО-7В или его модификации. Он дневной. Сетка прицела с дальномерной шкалой и шкалой поправок позволяет определять расстояние до поражаемого объекта, вводить поправки на ветер, баллистические особенности разных гранат, скорости перемещения цели и пр. Оптическая система линз и призм помещена в металлический герметичный корпус, который во избежание запотевания заполнен сухим азотом.



Прицел работает в широком температурном диапазоне от -50 °C до +50 °C, может подвергаться высоким механическим нагрузкам, не теряя при этом своих свойств. Он оборудован светофильтрами, которые повышают видимость в непростых метеоусловиях, и резиновым колпачком. Последний надевают на объектив, чтобы предотвратить возникновение загрязнения и солнечных бликов, которые могут выдать стрелка.





Также возможна установка ночных, коллиматорных, лазерных и других прицелов – от высокоточных до самодельных механических для замены поврежденных оптических. Но большинство из них не дают возможность вносить поправки, поэтому поражение цели возможно только на небольших расстояниях. А вот универсальное прицельное приспособление УП-7В, использующееся с 2001 года в вариантах РПГ-7Д3 и РПГ-7В2, увеличивает прицельную дальность до 550 м у термобарических боеприпасов и до 700 м – у осколочных.



Выстрел из РПГ-7 происходит следующим образом. Ударно-спусковой механизм воспламеняет вышибной заряд. Тот, сгорая, сообщает начальную скорость гранате вместе с пороховым реактивным двигателем, поджигая его замедлитель. Сгорая, вышибной заряд освобождает расположенные на нем лепестки стабилизатора. Они придают гранате вращение вокруг своей оси, чем удерживают ее на заданной траектории, не давая уклониться в сторону.



На безопасном для стрелка расстоянии (18–30 м) в работу включается уже маршевый реактивный двигатель на пороховом топливе, который за несколько десятых долей секунды повышает скорость «летящей смерти» с начальных 100–120 до 300 м/с. Трехсоставная конструкция гранаты сильно увеличивает дальность стрельбы. Для сравнения: в боеприпасах РПГ-2 не было двигателя, они запускались только вышибным зарядом и могли преодолевать лишь 150 м.



Один в поле воин, или Разнообразие «прирученных молний»



С помощью РПГ-7 один стрелок способен нанести противнику существенный урон. Для этого применяется богатый арсенал гранат калибра 40 мм. Надо отметить, что боеприпасы «семерки» надкалиберные. Их боевая часть больше, чем диаметр пускового устройства (что увеличивает их мощность), и располагается снаружи ствола, а внутрь гранатомета вставляется более узкая часть гранаты с вышибным зарядом и маршевым двигателем, которая и имеет калибр 40 мм.



Для РПГ-7 конструкторы разработали большое разнообразие боеприпасов. Однако все они имеют схожее строение: спереди – боеголовка, в центре – маршевый реактивный двигатель, сзади – вышибной заряд. Масса гранат в зависимости от их вида варьируется от 2,5 до 4 кг, диаметр головной части – от 40 до 105 мм. Начальная скорость «прирученной молнии» – от 112 до 145 м/с. В зависимости от предназначения, боеприпасы имеют разные боевые части.



Так, для уничтожения вражеских танков применяются гранаты кумулятивного действия, или, как раньше их называли, бронепрожигающие. Внутри такого боеприпаса есть воронка, формирующая направление взрыва. Во время детонации температура струи газов направленного взрыва настолько высокая, что металл плавится. Поражающим фактором являются летящие внутрь танка осколки брони и брызги расплавленного металла.



Эти гранаты очень эффективны против танков с бензиновыми двигателями, особенно при попадании в топливные баки или моторные отделения. Самый наглядный пример – это война во Вьетнаме, где данные гранатометы впервые использовались в бою.

Американцы потеряли очень много танков именно из-за РПГ-7 – от попадания кумулятивной гранаты боевые машины вспыхивали как спички, часто не оставляя экипажу времени выбраться наружу.

Самым первым среди таких боеприпасов стал ПГ-7В, выпущенный в 1961 году. Эта противотанковая граната кумулятивного действия предназначена для работы по бронированным и железобетонным целям. Она способна пробить преграду толщиной до 26 см на дистанции до 500 м. Ее более молодые «сестры» аналогичного типа обладают большей мощностью. Так, граната ПГ-7ВЛ «Луч», созданная в 1977 году, имеет бронепробиваемость 50 см. Но ее прицельная дальность не превышает 300 м.



Для работы по сильно защищенным целям (в том числе оснащенным системой динамической защиты) в 1988 году был создан тандемный кумулятивный боеприпас ПГ-7ВР «Резюме». Он состоит из двух зарядов: в передней части расположен лидирующий заряд, в хвостовой – основной. Первый взрывается сразу при столкновении с целью, пробивая верхний слой защиты. Второй проникает глубоко внутрь и уничтожает бронетехнику. При использовании универсального прицела УП-7В прицельная дальность этой гранаты возрастает с 200 до 550 м.



В 1988 году появилась термобарическая (объемно-детонирующая) граната ТБГ-7В. Она распыляет аэрозольное облако огнесмеси, проникающее в отверстия, щели, после чего взрывается… В результате объемного взрыва происходит поражение целей высокой температурой огня, резким перепадом давления, выжиганием кислорода и ударной волной. Боеприпас поражает любую легкобронированную негерметичную технику, а также живую силу противника в радиусе 10 м, вне укрытий и в негерметизированных укрытиях.



Если врагам удалось спастись от огня и ударной волны, объемно-детонирующая граната, выжигая кислород, может одним лишь удушением уничтожать неприятелей, не нанеся им внешних физических повреждений. При использовании обычного прицела она способна достигать цели на расстоянии 200 м. Благодаря УП-7В дальность поражения увеличивается почти в три раза – становится возможно уничтожать вражеские объекты на дистанции до 550 м.



Также есть осколочные гранаты ОГ-7В «Осколок» и ОГ-7ВМ, созданные в 1999 году. Они несут по 1000 и 850 осколков соответственно, которые покрывают территорию площадью 150 кв. м. Применение УП-7В увеличивает их прицельную дальность с 350 до 700 м. А штурмовая граната ГШ-7ВТ, поступившая на вооружение в 2013 году, поражает живую силу врага за преградами – пробивает бетонные стены толщиной до 25 см и кирпичную кладку до 45 см, эффективна при поражении небронированной техники. Но стреляет лишь на дистанцию 150 м. Также есть учебные и другие виды гранат.



Осторожность – превыше всего



Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 прост в применении, однако техника безопасности заслуживает внимания. При стрельбе лежа нужно согнуться в талии и расположить туловище так, чтобы ноги были левее, чем торс стреляющего. Дело в том, что горячие пороховые газы, мощно вырываясь сзади пускового устройства гранатомета, при неправильном положении тела оставляют сильный ожог на всей поверхности правой ноги от ягодицы до пятки.



По этой же причине при стрельбе стоя или сидя необходимо убедиться, что сзади не стоит сослуживец, подносящий боеприпасы, что там нет взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся предметов. Также РПГ-7 нельзя использовать в замкнутом пространстве (здании, блиндаже и пр.) из-за отражения от стен струи горючих пороховых газов. Впрочем, этот недостаток свойственен всем безоткатным боевым системам и гранатометам.



Непревзойденный РПГ-7



По принципу действия РПГ-7 был разработан РПГ-16 калибра 58,3 мм, вставший на вооружение в 1970 году. В отличие от предшественника, он использовал калиберную гранату. Она полностью помещалась в стволе, что делало конструкцию снаряженного гранатомета относительно компактной. Изначально это оружие разрабатывали для ВДВ. По бронепробиваемости зарядов, которая составляла 30 см, он был тогда равен гранатам РПГ-7, но по дальности, точности и кучности существенно превышал показатели предшественника.



Однако с появлением новых зарубежных танков с улучшенной броней руководство Советской армии поняло, что модернизация гранаты РПГ-16, имеющей ограниченный калибр, практически невозможна. На данный момент «шестнадцатый» еще стоит на вооружении и хранится на складах, но в войска уже не поступает. Россия идет по пути модернизации боеприпасов к РПГ-7, поскольку в работе с надкалиберной гранатой конструкторы ничем не ограничены и могут свободно увеличивать диаметр боеголовки.

В условиях нехватки противопехотных осколочно-фугасных боеприпасов в некоторых случаях РПГ-7 позволяет использовать даже кустарные модернизации кумулятивных гранат. Проволокой приматываются тротиловые шашки, емкости с металлическими шариками, баллоны с бензином и другими горючими жидкостями, что позволяет увеличить радиус разброса поражающих элементов, создать очаги возгорания и в разы увеличить такой поражающий фактор, как взрывная волна.

Заслуженная популярность РПГ-7



Первое боевое применение РПГ-7 состоялось во время войны во Вьетнаме в 1968 году – гранаты с легкостью пробивали броню американских танков и иной бронетехники при ударе в любую точку корпуса. У грузовиков и джипов вообще не было шансов уцелеть. Потери среди экипажей противника были просто огромными. Позже в арабо-израильской войне Судного дня (с 6 по 25 октября 1973 года) из РПГ-7 было уничтожено 10% израильских танков (а это более 100 единиц техники). После этого гранатомет начал триумфальное шествие по миру.



Он производится не только у себя на Родине, но и в таких странах, как Болгария, Грузия, Египет, Иран, Ирак, Китай, Судан, Румыния. Уже к 1980 году РПГ-7 и его потомки находились в арсеналах свыше 40 государств. Гранатомет модернизируется в заводских и кустарных условиях. Он обрел популярность не только в регулярных войсках, но и в среде бандформирований, организованных преступных группировок разной величины, распространившись тем самым по всей планете. Так, у современных пиратов это лучший аргумент для принуждения морских судов к остановке.



Несмотря на то, что в название ручного гранатомета включено слово «противотанковый», он подходит для борьбы со множеством других наземных угроз и даже с воздушными малоскоростными низколетящими целями (авиацией).

Зафиксировано множество случаев, когда с помощью РПГ-7 стрелки сбивали вертолеты, транспортные самолеты и даже боевые самолеты, взлетающие или заходящие на посадку. Американский военный эксперт Гордон Роттман отмечает, что РПГ-7 сбил больше воздушных целей, чем переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела-2» и «Стингер».



На момент появления и еще долгое время этот ручной противотанковый гранатомет являлся наиболее мощным в мире. Спустя более 60 лет он остается в строю и несет почетный титул самого массового и распространенного гранатомета на планете. По своей географии и известности он сравним с легендарным автоматом Калашникова. Можно смело заявить, что РПГ-7 и его модификации еще долгие десятилетия не потеряют актуальности, а спрос на них всегда будет превышать предложение. И девять миллионов официально выпущенных на данный момент гранатометов – далеко не предел.

