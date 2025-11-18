Пушкинская карта в 2025 году: кому положена, как получить и на что потратить

Что такое Пушкинская карта и для чего она нужна

Пушкинская карта – это государственная программа культурного просвещения молодежи, запущенная в сентябре 2021 года. Она представляет собой специальную банковскую карту платежной системы «Мир», на которую государство ежегодно зачисляет средства для посещения культурных мероприятий. Цель программы – повысить доступность культурных учреждений для молодого поколения и привлечь подростков и молодых людей к театральному искусству, музейным экспозициям и концертным программам.

По данным Министерства культуры РФ, с момента запуска программы Пушкинскую карту оформили более 12 миллионов человек, которые совершили свыше 50 миллионов покупок билетов на культурные мероприятия по всей стране.

Кто может получить Пушкинскую карту в 2025 году

Право на получение Пушкинской карты имеют граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Это означает, что карту можно оформить с момента получения паспорта и пользоваться ею до исполнения 23 лет. После достижения этого возраста карта автоматически блокируется, а неизрасходованные средства сгорают.

Важное условие: оформить карту могут только граждане России, имеющие подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Для подростков 14-18 лет требуется согласие родителей или законных представителей.

Сколько денег на Пушкинской карте в 2025 году

В 2025 году лимит средств на Пушкинской карте составляет 5000 рублей. Эта сумма начисляется автоматически 1 января для тех, кто уже имеет карту, или в момент первого оформления для новых участников программы. Средства нельзя обналичить или перевести на другой счет – они предназначены исключительно для оплаты билетов на культурные мероприятия.

Если владелец карты не израсходовал всю сумму до конца календарного года, остаток не переносится на следующий год. 31 декабря неиспользованные деньги аннулируются, а 1 января происходит новое начисление – снова 5000 рублей.

Как оформить Пушкинскую карту: пошаговая инструкция

Существует несколько способов получения Пушкинской карты, все они достаточно просты и не требуют посещения государственных учреждений.

Первый способ – через портал «Госуслуги». Необходимо войти в личный кабинет с подтвержденной учетной записью, найти раздел «Культура» и выбрать услугу «Пушкинская карта». После заполнения заявки карта оформляется в виртуальном формате и сразу становится доступной для использования через мобильное приложение «Госуслуги. Культура».

Второй способ – через мобильное приложение «Госуслуги. Культура», которое можно скачать бесплатно в App Store или Google Play. В приложении нужно авторизоваться через учетную запись портала «Госуслуги» и оформить виртуальную карту. Она появится в приложении в течение нескольких минут.

Третий способ – получение пластиковой карты в отделениях банка-партнера программы (Почта Банк). Для этого нужно обратиться в отделение с паспортом, однако виртуальный формат карты более удобен и функционален.

На что можно потратить средства Пушкинской карты

Деньги с Пушкинской карты принимаются к оплате за билеты в театры, музеи, галереи, филармонии, концертные залы и кинотеатры – но только отечественные фильмы, включенные в реестр Минкультуры. Список доступных учреждений и мероприятий постоянно расширяется и включает как столичные площадки, так и региональные культурные центры.

Участники программы могут посещать:

• спектакли драматических и музыкальных театров;

• концерты классической и современной музыки;

• выставки в музеях и галереях;

• постоянные экспозиции и временные выставки;

• творческие вечера и литературные встречи;

• российские фильмы в кинотеатрах.

Важно отметить, что за счет средств карты нельзя оплатить образовательные курсы, мастер-классы, покупку книг или сувениров. Также не получится купить билет на зарубежные фильмы или развлекательные шоу, не относящиеся к культурно-просветительской программе.

Полный перечень доступных мероприятий можно найти в приложении «Госуслуги. Культура» или на сайте Культура.РФ в специальном разделе, посвященном Пушкинской карте.

Мнение экспертов о программе

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова отметила важность программы как для молодежи, так и для учреждений культуры. «Для нас было важно, чтобы подростки сами выбирали спектакли, выставки и концерты, а учреждения культуры могли слышать и учитывать интересы молодых зрителей. При этом карта стала и поддержкой для самих учреждений – важным финансовым инструментом их развития», – подчеркнула вице-премьер.

Культурологи и социологи также положительно оценивают влияние программы на досуг молодежи. По данным опросов, более 60% держателей Пушкинской карты стали чаще посещать культурные мероприятия именно благодаря возможности бесплатного доступа.

Статистика использования Пушкинской карты

С момента запуска программы наблюдается устойчивая динамика роста числа участников и количества приобретенных билетов. В 2024 году владельцы Пушкинских карт совершили более 23 миллионов покупок билетов. Наиболее популярными направлениями стали посещение театров (около 45% всех покупок), музеев (30%) и концертов классической музыки (15%).

География программы охватывает все регионы России. К участию в программе подключено более 12 тысяч культурных учреждений в 89 субъектах Федерации. При этом жители малых городов и сельской местности получили возможность посещать местные музеи и театры, которые ранее были для них финансово недоступны.

Перспективы развития программы

Министерство культуры РФ планирует продолжить программу «Пушкинская карта» и в последующие годы. Рассматриваются предложения по расширению списка доступных мероприятий и увеличению годового лимита средств на карте. Также обсуждается возможность включения в программу дополнительных образовательных форматов – лекций, документальных показов и творческих встреч с деятелями культуры.

В 2025 году ожидается дальнейший рост числа участников программы, особенно среди молодых людей из регионов. Власти прогнозируют, что к концу года количество держателей Пушкинской карты превысит 13 миллионов человек, а общее число посещений культурных мероприятий по программе достигнет 60 миллионов. Эксперты отмечают, что программа способствует не только повышению культурного уровня молодежи, но и поддержке отечественных учреждений культуры, особенно в условиях возросшей конкуренции с цифровыми развлечениями.