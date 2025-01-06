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    6 января 2025, 14:01 • Справки

    На морозе прилип язык: что делать?

    На морозе прилип язык: что делать?
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Зимой, особенно в сильные морозы, дети часто попадают в неприятную ситуацию: язык прилипает к металлическим предметам. Что делать в такой ситуации, чтобы не навредить ребенку, и как быстро его освободить? Разберемся, почему это происходит и как обезопасить своих детей от подобных ситуаций.

    Почему язык прилипает на морозе?

    Все дело в физике. Когда теплый влажный язык соприкасается с холодным металлом, вода мгновенно замерзает, образуя ледяную связь. Чем холоднее на улице, тем крепче будет это «приклеивание».

    Что делать в первую очередь?

    – Успокоиться. Самое главное – не паниковать! Ребенок чувствует ваше волнение и может испугаться еще сильнее. Взволнованный, он начнет пытаться оторвать язык или губу, будет ее тянуть, а это грозит травмированием нежной слизистой. Спокойно объясните малышу, что все будет хорошо и вы ему поможете.

    – Не дергать. Ни в коем случае не пытайтесь силой отрывать язык от металла. Это может привести к серьезным травмам.

    – Согреть металл. Именно это и поможет освободить язык. Есть несколько способов:

    · Теплое дыхание. Ребенок может сам направлять теплый воздух на металл, это нужно будет ему подсказать. Также помогать может сам родитель. Сложите губы трубочкой и направьте теплый воздух на место прилипания. Дышите медленно и глубоко. Лед растает, и тогда язык свободно освободится.

    · Теплая вода: Если у вас с собой есть термос с теплой водой (это важно! Вода не должна быть горячей и не должна быть холодной), аккуратно полейте ее на место контакта языка с металлом.

    · Можно набрать жидкость в полиэтиленовый пакет, приложить этот теплый мешочек к месту прилипания.

    На экстренный случай, когда ситуация кажется безвыходной, врачи-травматологи дают следующую рекомендацию: пописать в полиэтиленовый пакет (моча теплая) и приложить его к месту прилипания.

    · Теплый предмет. Если поблизости есть какой-то теплый предмет (например, варежка), приложите его к месту прилипания.

    Что делать, если язык повредился?

    Даже если вы все сделали правильно, на языке может остаться небольшая ранка. В этом случае:

    – Остановите кровь. Приложите к ранке чистый стерильный бинт или ватный диск.

    – Промойте рану. Используйте теплую кипяченую воду или слабый раствор пищевой соды.

    – Обработайте антисептиком. После промывания обработайте ранку любым доступным антисептиком (например, хлоргексидином). Помните, что проглатывать антисептик не рекомендуется, поэтому заливать его в рот в большом количестве не стоит. Можно аккуратно прополоскать рот и выплюнуть жидкость.

    – Продолжайте полоскание в течение нескольких дней. Помогут теплый солевой раствор или отвар ромашки.

    Чего делать нельзя категорически:

    – Использовать открытый огонь. Зажигалка или спички могут обжечь ребенка или привести к еще более опасным последствиям – есть риск, что вспыхнут волосы или одежда.

    – Отрывать язык силой. Это может привести к серьезным травмам.

    – Паниковать. Ваше спокойствие передастся ребенку и поможет ему быстрее справиться с ситуацией.

    Профилактика

    Чтобы избежать подобных ситуаций, объясните ребенку, что нельзя трогать языком холодные металлические предметы на улице. Также можно провести небольшой эксперимент дома: возьмите ложку, опустите ее в холодную воду и попробуйте приклеить к ней язык. Так ребенок наглядно увидит, что происходит.

    Учитывайте детскую психологию: если ребенок задает вопрос о том, что будет, если лизнуть языком перила или ворота, рекомендуется дать ему полный, исчерпывающий ответ. Если ответ со стороны родителей не будет подробным (например, фраза «ничего хорошего»), то, стоит родителю отвернуться, ребенок уже прилипнет.

    Еще одна мера профилактики: носите с собой бутылку теплой воды или термос. Во время зимней прогулки может показаться, что пить не хочется, но жидкость может пригодиться на случай подобного инцидента.

    Прилипание языка к металлу на морозе – неприятная, но вполне решаемая проблема. Главное – сохранять спокойствие и следовать нашим рекомендациям. И помните, что профилактика – лучший способ избежать неприятностей.

    Важно: если у вас есть сомнения или рана на языке не заживает, обязательно обратитесь к врачу.

    Полезные советы для зимних прогулок

    Катание на санках, лепка снеговиков, игры в снежки – все это приносит массу удовольствия детям. Но чтобы зимние забавы не омрачились травмами, необходимо соблюдать определенные правила безопасности.

    Одежда для зимних приключений

    Правильно подобранная одежда – залог комфорта и безопасности на зимней прогулке. Важно, чтобы она была не только теплой, но и удобной для активных игр.

    – Многослойность. Одевайтесь по принципу «лука»: несколько тонких слоев одежды лучше согревают, чем один толстый свитер.

    – Верхняя одежда. Куртка должна быть непромокаемой и ветрозащитной. Не забывайте про капюшон и манжеты, чтобы защитить от снега и ветра.

    – Нижняя часть. Теплые штаны или комбинезон должны быть свободными, чтобы не сковывать движения.

    – Обувь. Зимние ботинки должны быть непромокаемыми и с нескользящей подошвой.

    – Голова и руки. Шапка, шарф и варежки – обязательные атрибуты зимней прогулки.

    Активные зимние игры: безопасность превыше всего

    Катание с горки:

    – Выбирайте безопасные горки без препятствий (деревьев, заборов), вдали от проезжей части.

    – Катайтесь только на специально отведенных для этого местах.

    – Не катайтесь стоя или лежа на животе – это опасно!

    Катание на коньках:

    – Катайтесь только на оборудованных катках.

    – Не выходите на лед водоемов – это очень опасно!

    Снежные игры:

    – Не бросайтесь снежками в лицо и голову.

    – Не лепите снежки со льдом или камнями.

    – Не стройте слишком высокие снежные крепости или тоннели – они могут обвалиться.

    Правила поведения на улице зимой

    – Светоотражающие элементы. В темное время суток и в пасмурную погоду обязательно надевайте одежду со светоотражающими элементами. Это сделает вас заметнее для водителей.

    – Осторожно, гололед! Ходите по скользким участкам осторожно, маленькими шажками.

    – Не играйте возле проезжей части.

    – Не залезайте на замерзшие водоемы.

    – Не ешьте снег.

    Первая помощь при обморожении

    Признаки обморожения:

    – Покраснение или побледнение кожи.

    – Онемение.

    – Жжение или покалывание.

    Что делать:

    – Постепенно согрейте обмороженное место теплом тела (например, спрятав руки под одежду).

    – Не растирайте обмороженное место снегом или льдом.

    – Обратитесь за медицинской помощью.

    Регулярные прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет и повысить устойчивость к холоду. Планируя прогулку, обязательно посмотрите прогноз погоды. Не оставляйте детей без присмотра.

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