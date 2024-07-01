Самолет Су-27

История создания Су-27



Работы над прототипом Су-27 начались в 1971 году, изделие получило техническое название «Т-10». Согласно ТЗ ВВС СССР, новый самолет должен был превосходить американский истребитель F-15 в воздушном бою прежде всего за счет лучшей маневренности на ближней дистанции. Тендер выиграло ОКБ Сухого, в конкурсе также участвовали конструкторские бюро Микояна и Яковлева.

Основная идея Су-27 – завоевания господства в воздухе, что укладывается в рамки советской стратегии, где основой наступления и обороны является подавление противника огнем артиллерии. При этом самолет также может наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям, в том числе с применением тактического ядерного оружия. Параллельно с разработкой тяжелого Су-27 создавался альтернативный легкий истребитель МиГ-29. Проект появился как ответвление в рамках тендера по выбору КБ для работ над «Т-10».

Этапы разработки самолета Су-27

Активные летные испытания прототипов проводились с 1977 года. По мере доработки конструкции самолетам присваивались маркировки «Т-10» с различными добавочными цифрами («1», «2», «4» и так далее). Ближе к финальной версии изделие получило литеру «С», и это был уже совершенно другой истребитель, при создании которого учли недостатки предыдущих разработок.

В конструкции «Т10-С» заменили практически все прежние узлы, уменьшили поверхность предкрылка и повысили прочность планера. Расположение агрегатов силовых установок сделали верхним, также изменилась конструкция фонаря, который стал откидным, как у F-15 (на первых образцах сдвигался назад). Дальнейшие доработки вносились по итогам летных испытаний и в процессе серийной эксплуатации.

Серийное производство Су-27 началось в 1981 году на Авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Всего было выпущено более 660 машин, включая прямые модификации – Су-27М, СК, СКМ (в период до 1996 года). Истребитель четвертого поколения был официально принят на вооружение только в 1990 году, но активно эксплуатировался строевыми частями с 1985 года.

Конструктивные особенности и характеристики

Су-27 имеет планер с интегральной компоновкой, в конструкции которого крыло и фюзеляж сопрягаются, образуя целостную несущую основу. Крыло оснащено носками с автоматическим отклонением и корневыми наплывами. Решение обеспечивает повышенные аэродинамические качества в режиме сверхзвуковой скорости и при больших углах атаки. Центральная балка выдвинута назад, за сопла двигателей. Корпус самолета на 30% титановый, доля композитов минимальна. Длина самолета составляет 21,935 м, высота 5,93 м. Размах крыла 14,698 м, при этом его площадь 62,04 кв. м.

Интересный факт: с целью повысить маневренность в конструкцию Су-27 была заложена статическая неустойчивость, которая проявляется на дозвуковых скоростях. Машина стабилизируется посредством электродистанционной системы управления с повышенным быстродействием (первый советский самолет с ЭДСУ).

На Су-27 устанавливается два двухконтурных двигателя с форсажными камерами. Тип силового агрегата – АЛ-31Ф. Истребитель способен развивать скорость до 2430 км/ч на высоте и в пределах 1400 км/ч у поверхности земли, выполнять фигуру высшего пилотажа «Кобра». Практическая дальность полета на высоте составляет 3000 км для модификации Су-27УБ и 3900 км для Су-27П(С). Боевой радиус до 1680 км, максимальная высота достигает 18 000 метров. Предусмотрен пилотажно-навигационный комплекс, включающий две связанные системы ПК-10 и НК-10.

Предельный запас топлива, в качестве которого используется авиакеросин РТ, Т-1 или ТС, – 11 975 литров. Горючее размещается в 4–6 баках (в зависимости от модификации самолета), что существенно повышает боевую живучесть, автономность и предельную полетную дистанцию. На истребителях используются обычные средства связи, включая УКВ и КВ-радиостанции. При разработке самолета задача снижения заметности была второстепенной. Обмен информацией в рамках боевой группы осуществляется через закодированные каналы.

Су-27 оснащается бортовым комплексом обороны, состоящим из станции предупреждения и блоков выброса помех. Дополнительно можно поставить активную систему подавления, сократив количество пусковых установок (боевых блоков). РЛС самолета способна обнаруживать истребители противника на расстоянии до 100 км, корабли с дистанции 250–350 км (зависит от размеров объекта), одновременно может обнаружить до 10 целей.

Боевое оснащение самолета Су-27

В зависимости от модификации, на Су-27 используется вооружение различного типа, а узлов подвески может быть от 10 до 12. Предельная боевая нагрузка 4000–8000 кг. Ракеты «воздух – воздух» представлены изделиями Р-27, Р-73 и Р-77 (несет не более восьми штук одного типа), для ударов по поверхности могут использоваться управляемые Х-29Т или Х-31 (шесть единиц максимум), НАР, либо авиабомбы – ФАБ, КАБ, ОФАБ (фугасные, кассетные, осколочно-фугасные).

Основная пушка – одноствольная ГШ-301, имеет калибр 30 мм, боекомплект на 150 снарядов при скорострельности 1500 выстрелов в минуту. Такие орудия стоят на большинстве советских и российских истребителей. Двухствольная ГШ-30-2 используется на штурмовиках Су-25 и вертолетах Ми-24П. При стандартном оснащении Су-27 имеет шесть Р-27Р (или Р-77) с радиолокационным наведением, две тепловые Р-27Т, а также ракеты малой дальности Р-73. Для «оружия ближнего боя» предусмотрен инфракрасный целеуказатель, что дает возможность поражать высокоманевренные объекты.

Дальнейшее развитие Су-27

Применяемая на Су-27 схема компоновки послужила основой для ряда модификаций: многоцелевых маневренных Су-27М и Су-35С (поколение «4++»), двухместного всепогодного Су-30 («4+»), истребителя-бомбардировщика Су-34 (планер видоизменен), а также палубного Су-33 со складными консолями крыла и заднего оперения. Палубная версия – единственный «классический» представитель семейства, замена которого не предвидится (ВМФ РФ имеет всего один действующий авианосец).

Если Су-27 создавался в противовес F-15, то МиГ-29 стал аналогом легкого F-16. Советские истребители превосходили своих американских предшественников в учебных боях. Подобные «дуэли» проводились в ГДР и США, участвовали немецкие, российские и американские летчики. Обе советские машины изначально разрабатывались для достижения превосходства в воздухе, но принимались на вооружение позже своих зарубежных «прототипов».

Интересный факт: Су-57 является принципиально иной машиной, относится к пятому поколению (как F-22, F-35) и не может считаться модернизацией «27-й серии». В паре с новым тяжелым истребителем ВКС принимает на вооружение легкий МиГ-35 (с 2019 года).

Эксплуатация и поставки за рубеж

Су-27 в различных модификациях по-прежнему состоит на вооружении ВКС России, но используется для патрулирования воздушного пространства. Самолет морально устарел, как и его ровесники (МиГ-29, зарубежные F-15, F-16, Mirage 2000). Машина постепенно замещается более совершенными Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57. Министерство обороны РФ не закупает Су-27, хотя в строю более ста единиц данной техники. Количество истребителей, потерянных в результате аварий, – около тридцати за период с 1988 по 2023 год, что укладывается в допустимые нормы.

Большинство ранее экспортированных истребителей уже выработали свой ресурс, так как страны-приобретатели часто не имеют возможностей для соответствующего технического обслуживания сложной авиационной техники. Некоторое количество исправных Су-27 эксплуатируется во Вьетнаме, Индонезии, Эфиопии, Эритрее, Казахстане. КНР проводит замену устаревших машин на самолеты собственного производства, ВВС Беларуси закупает Су-30СМ (Су-27 переведены на хранение), но в основе флота глубоко модернизированные МиГ-29.

Интересный факт: истребители четвертого поколения остаются на вооружении в развитых странах из-за ограниченных военных бюджетов. Вероятно, полное замещение на «4++» и «5» произойдет в течение ближайших десяти лет.

Опыт боевого применения самолета Су-27

Су-27 приняли на вооружение в относительно мирное время – истребитель не участвовал в крупных вооруженных конфликтах в составе российских ВВС. Боевые вылеты сводились к воздушному патрулированию во время грузино-осетинских конфликтов (1992, 1993, 2008 годы). При этом не менее четырех столкновений между Су-27 и МиГ-29 произошло во время войны между Эфиопией и Эритреей. Во всех случаях самолет КБ Сухого одерживал победу, несмотря на численное превосходство авиации противника.

Су-27 не встречался с F-15 и F-16 в реальных воздушных боях – Ирак и Югославия имели на вооружении МиГ-29 (ранние модификации в небольших количествах). Фактически столкновения происходили только с самолетами советского или российского производства. Также важно учитывать уровень подготовки летчиков в разных странах, общую организацию взаимодействия ВВС и ПВО. В части воздушных дуэлей при разработке истребителей четвертого поколения учитывался опыт войны во Вьетнаме.

В ходе специальной военной операции Су-35 ВКС РФ неоднократно сталкивались с украинскими Су-27 и МиГ-29. Потерь среди российских истребителей не зафиксировано. При этом самолеты противника успешно сбивались. Причины в техническом превосходстве современных машин над устаревшими «предками».

Подводя итоги

Тяжелые истребители способны решать боевые задачи на больших глубинах, автономно от наземных радиолокационных комплексов и средств ПВО. Су-27 стал основой для создания как раз таких самолетов, обладающих мощными бортовыми РЛС, внушительным запасом вооружения, достаточным радиусом действия. Вероятно, «потомки» первой машины четвертого поколения будут основой ВКС России в ближайшие 10–15 лет, постепенно замещаясь более совершенными Су-57.

В рамках современной концепции ВВС тяжелые истребители – наступательный тип вооружения, который дополняется упрощенными легкими самолетами перехвата и непосредственного прикрытия (действуют совместно с наземными РЛС, ПВО). К первому классу относятся представители семейства Су-27, F-15, F-22, Су-57, вторая ветка представлена модификациями МиГ-29, F-16, МиГ-35, F-35.