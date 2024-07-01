  • Новость часаГлава МВД Дагестана: Боевики планировали нападение на шиитскую мечеть
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    После распада СССР Латвия попала в «кривую смерти»
    Эксперт сравнил приезд Канье Уэста в Москву с визитом Такера Карлсона
    Американским военным в Германии запретили носить форму вне работы
    Греция ввела шестидневную рабочую неделю
    Один из убитых в Дагестане боевиков участвовал в беспорядках в аэропорту Махачкалы
    ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области
    Уточнено число погибших в результате нападения боевиков в Дагестане
    В США назвали настоящую причину проигрыша Байдена на дебатах с Трампом
    Визит в США главы спецслужбы Грузии расценен как попытка перезагрузки отношений
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Хитрый план Трампа

    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

    Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    35 комментариев
    1 июля 2024, 13:53 • Справки

    Самолет Су-27

    Самолет Су-27
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Советский тяжелый истребитель четвертого поколения создавался как машина для завоевания превосходства в воздухе и выполнения боевых задач «на глубину». Су-27 – прямой конкурент американского F-15 «Игл». Совершил первый полет в 1981 году, примерно через пять лет после начала эксплуатации F-15 ВВС США. При этом разработчики отечественного самолета учли особенности применения «зарубежного аналога», ориентировались на достижение преимущества над ним.

    История создания Су-27

    Работы над прототипом Су-27 начались в 1971 году, изделие получило техническое название «Т-10». Согласно ТЗ ВВС СССР, новый самолет должен был превосходить американский истребитель F-15 в воздушном бою прежде всего за счет лучшей маневренности на ближней дистанции. Тендер выиграло ОКБ Сухого, в конкурсе также участвовали конструкторские бюро Микояна и Яковлева.

    Основная идея Су-27 – завоевания господства в воздухе, что укладывается в рамки советской стратегии, где основой наступления и обороны является подавление противника огнем артиллерии. При этом самолет также может наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям, в том числе с применением тактического ядерного оружия. Параллельно с разработкой тяжелого Су-27 создавался альтернативный легкий истребитель МиГ-29. Проект появился как ответвление в рамках тендера по выбору КБ для работ над «Т-10».

    Этапы разработки самолета Су-27

    Активные летные испытания прототипов проводились с 1977 года. По мере доработки конструкции самолетам присваивались маркировки «Т-10» с различными добавочными цифрами («1», «2», «4» и так далее). Ближе к финальной версии изделие получило литеру «С», и это был уже совершенно другой истребитель, при создании которого учли недостатки предыдущих разработок.

    В конструкции «Т10-С» заменили практически все прежние узлы, уменьшили поверхность предкрылка и повысили прочность планера. Расположение агрегатов силовых установок сделали верхним, также изменилась конструкция фонаря, который стал откидным, как у F-15 (на первых образцах сдвигался назад). Дальнейшие доработки вносились по итогам летных испытаний и в процессе серийной эксплуатации.

    Серийное производство Су-27 началось в 1981 году на Авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Всего было выпущено более 660 машин, включая прямые модификации – Су-27М, СК, СКМ (в период до 1996 года). Истребитель четвертого поколения был официально принят на вооружение только в 1990 году, но активно эксплуатировался строевыми частями с 1985 года.

    Конструктивные особенности и характеристики

    Су-27 имеет планер с интегральной компоновкой, в конструкции которого крыло и фюзеляж сопрягаются, образуя целостную несущую основу. Крыло оснащено носками с автоматическим отклонением и корневыми наплывами. Решение обеспечивает повышенные аэродинамические качества в режиме сверхзвуковой скорости и при больших углах атаки. Центральная балка выдвинута назад, за сопла двигателей. Корпус самолета на 30% титановый, доля композитов минимальна. Длина самолета составляет 21,935 м, высота 5,93 м. Размах крыла 14,698 м, при этом его площадь 62,04 кв. м.

    Интересный факт: с целью повысить маневренность в конструкцию Су-27 была заложена статическая неустойчивость, которая проявляется на дозвуковых скоростях. Машина стабилизируется посредством электродистанционной системы управления с повышенным быстродействием (первый советский самолет с ЭДСУ).

    На Су-27 устанавливается два двухконтурных двигателя с форсажными камерами. Тип силового агрегата – АЛ-31Ф. Истребитель способен развивать скорость до 2430 км/ч на высоте и в пределах 1400 км/ч у поверхности земли, выполнять фигуру высшего пилотажа «Кобра». Практическая дальность полета на высоте составляет 3000 км для модификации Су-27УБ и 3900 км для Су-27П(С). Боевой радиус до 1680 км, максимальная высота достигает 18 000 метров. Предусмотрен пилотажно-навигационный комплекс, включающий две связанные системы ПК-10 и НК-10.

    Предельный запас топлива, в качестве которого используется авиакеросин РТ, Т-1 или ТС, – 11 975 литров. Горючее размещается в 4–6 баках (в зависимости от модификации самолета), что существенно повышает боевую живучесть, автономность и предельную полетную дистанцию. На истребителях используются обычные средства связи, включая УКВ и КВ-радиостанции. При разработке самолета задача снижения заметности была второстепенной. Обмен информацией в рамках боевой группы осуществляется через закодированные каналы.

    Су-27 оснащается бортовым комплексом обороны, состоящим из станции предупреждения и блоков выброса помех. Дополнительно можно поставить активную систему подавления, сократив количество пусковых установок (боевых блоков). РЛС самолета способна обнаруживать истребители противника на расстоянии до 100 км, корабли с дистанции 250–350 км (зависит от размеров объекта), одновременно может обнаружить до 10 целей.

    Боевое оснащение самолета Су-27

    В зависимости от модификации, на Су-27 используется вооружение различного типа, а узлов подвески может быть от 10 до 12. Предельная боевая нагрузка 4000–8000 кг. Ракеты «воздух – воздух» представлены изделиями Р-27, Р-73 и Р-77 (несет не более восьми штук одного типа), для ударов по поверхности могут использоваться управляемые Х-29Т или Х-31 (шесть единиц максимум), НАР, либо авиабомбы – ФАБ, КАБ, ОФАБ (фугасные, кассетные, осколочно-фугасные).

    Основная пушка – одноствольная ГШ-301, имеет калибр 30 мм, боекомплект на 150 снарядов при скорострельности 1500 выстрелов в минуту. Такие орудия стоят на большинстве советских и российских истребителей. Двухствольная ГШ-30-2 используется на штурмовиках Су-25 и вертолетах Ми-24П. При стандартном оснащении Су-27 имеет шесть Р-27Р (или Р-77) с радиолокационным наведением, две тепловые Р-27Т, а также ракеты малой дальности Р-73. Для «оружия ближнего боя» предусмотрен инфракрасный целеуказатель, что дает возможность поражать высокоманевренные объекты.

    Дальнейшее развитие Су-27

    Применяемая на Су-27 схема компоновки послужила основой для ряда модификаций: многоцелевых маневренных Су-27М и Су-35С (поколение «4++»), двухместного всепогодного Су-30 («4+»), истребителя-бомбардировщика Су-34 (планер видоизменен), а также палубного Су-33 со складными консолями крыла и заднего оперения. Палубная версия – единственный «классический» представитель семейства, замена которого не предвидится (ВМФ РФ имеет всего один действующий авианосец).

    Если Су-27 создавался в противовес F-15, то МиГ-29 стал аналогом легкого F-16. Советские истребители превосходили своих американских предшественников в учебных боях. Подобные «дуэли» проводились в ГДР и США, участвовали немецкие, российские и американские летчики. Обе советские машины изначально разрабатывались для достижения превосходства в воздухе, но принимались на вооружение позже своих зарубежных «прототипов».

    Интересный факт: Су-57 является принципиально иной машиной, относится к пятому поколению (как F-22, F-35) и не может считаться модернизацией «27-й серии». В паре с новым тяжелым истребителем ВКС принимает на вооружение легкий МиГ-35 (с 2019 года).

    Эксплуатация и поставки за рубеж

    Су-27 в различных модификациях по-прежнему состоит на вооружении ВКС России, но используется для патрулирования воздушного пространства. Самолет морально устарел, как и его ровесники (МиГ-29, зарубежные F-15, F-16, Mirage 2000). Машина постепенно замещается более совершенными Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57. Министерство обороны РФ не закупает Су-27, хотя в строю более ста единиц данной техники. Количество истребителей, потерянных в результате аварий, – около тридцати за период с 1988 по 2023 год, что укладывается в допустимые нормы.

    Большинство ранее экспортированных истребителей уже выработали свой ресурс, так как страны-приобретатели часто не имеют возможностей для соответствующего технического обслуживания сложной авиационной техники. Некоторое количество исправных Су-27 эксплуатируется во Вьетнаме, Индонезии, Эфиопии, Эритрее, Казахстане. КНР проводит замену устаревших машин на самолеты собственного производства, ВВС Беларуси закупает Су-30СМ (Су-27 переведены на хранение), но в основе флота глубоко модернизированные МиГ-29.

    Интересный факт: истребители четвертого поколения остаются на вооружении в развитых странах из-за ограниченных военных бюджетов. Вероятно, полное замещение на «4++» и «5» произойдет в течение ближайших десяти лет.

    Опыт боевого применения самолета Су-27

    Су-27 приняли на вооружение в относительно мирное время – истребитель не участвовал в крупных вооруженных конфликтах в составе российских ВВС. Боевые вылеты сводились к воздушному патрулированию во время грузино-осетинских конфликтов (1992, 1993, 2008 годы). При этом не менее четырех столкновений между Су-27 и МиГ-29 произошло во время войны между Эфиопией и Эритреей. Во всех случаях самолет КБ Сухого одерживал победу, несмотря на численное превосходство авиации противника.

    Су-27 не встречался с F-15 и F-16 в реальных воздушных боях – Ирак и Югославия имели на вооружении МиГ-29 (ранние модификации в небольших количествах). Фактически столкновения происходили только с самолетами советского или российского производства. Также важно учитывать уровень подготовки летчиков в разных странах, общую организацию взаимодействия ВВС и ПВО. В части воздушных дуэлей при разработке истребителей четвертого поколения учитывался опыт войны во Вьетнаме.

    В ходе специальной военной операции Су-35 ВКС РФ неоднократно сталкивались с украинскими Су-27 и МиГ-29. Потерь среди российских истребителей не зафиксировано. При этом самолеты противника успешно сбивались. Причины в техническом превосходстве современных машин над устаревшими «предками».

    Подводя итоги

    Тяжелые истребители способны решать боевые задачи на больших глубинах, автономно от наземных радиолокационных комплексов и средств ПВО. Су-27 стал основой для создания как раз таких самолетов, обладающих мощными бортовыми РЛС, внушительным запасом вооружения, достаточным радиусом действия. Вероятно, «потомки» первой машины четвертого поколения будут основой ВКС России в ближайшие 10–15 лет, постепенно замещаясь более совершенными Су-57.

    В рамках современной концепции ВВС тяжелые истребители – наступательный тип вооружения, который дополняется упрощенными легкими самолетами перехвата и непосредственного прикрытия (действуют совместно с наземными РЛС, ПВО). К первому классу относятся представители семейства Су-27, F-15, F-22, Су-57, вторая ветка представлена модификациями МиГ-29, F-16, МиГ-35, F-35.

    Главное
    Зеленский выдвинул новое требование к США по России
    Встреча руководства Грузии с Нурмагомедовым вызвала раздражение оппозиции
    Муфтий Дагестана решил запретить ношение никаба
    The Economist: Украина может объявить дефолт уже в августе
    Бербок назвала поддержку Киева главным национальным интересом Германии
    Boeing решил купить поставщика фюзеляжей Spirit
    Сыновья липецкого священника Ащеулова признались в суде в желании вступить в ВСУ

    Зачем Россия создает новый самолет вместе с Белоруссией

    Россия и Белоруссия вместе работают над созданием нового легкого многоцелевого самолета, сообщил Владимир Путин. Разработать и запустить в серию двухмоторный самолет «Освей» обещают в очень короткие сроки – к 2027 году, а потом за три года планируют выпустить до 100 таких самолетов. Зачем Россия взяла себе в партнеры белорусов и каковы шансы у этого амбициозного по срокам проекта? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый авиадвигатель послужит российским самолетам и вертолетам

    «В конструкцию заложены передовые решения, позволяющие обеспечить как высокую топливную эффективность, так и весовую отдачу. То есть по своим удельным показателям он будет находиться либо на уровне лучших международных аналогов, либо даже превосходить их». Авиационный эксперт Олег Пантелеев объяснил газете ВЗГЛЯД преимущества и возможности для применения нового авиадвигателя ВК-650В, разработанного в России. Подробности

    Перейти в раздел

    После распада СССР Латвия попала в «кривую смерти»

    Массовое закрытие школ и детских садов стало еще одним из признаков демографической катастрофы, происходящей в Латвии после 1991 года. В чем главные причины стремительного сокращения населения в этой постсоветской республике и какие еще последствия для страны это повлечет в самом ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

    • Союзника России едва не свергли

      Власти Боливии обвинили «внешние силы» в попытке государственного переворота в стране, который возглавил генерал Хуан Суньига. К настоящему времени генерал уже арестован, но за спинами путчистов якобы стояли те, кому нужен боливийский литий. Как относиться к этим событиям на территории союзника России в Южной Америке?

    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............