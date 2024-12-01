«Топтать войну» и «быть на передке»: армейский сленг в зоне СВО

Словарь СВО: как армейский сленг преобразил современный русский язык

Tекст: Ольга Никитина

Что значат коды «груз 200», «груз 300» и другие?

Во время военных конфликтов возникает необходимость в четкой и лаконичной системе обозначений для различных видов грузов, особенно в экстремальных условиях. В этой связи в армейской среде широко используются цифровые коды, которые позволяют быстро и точно передавать информацию о характере груза.

Термины «груз 200» («двухсотый») и «груз 300» («трехсотый») довольно известны. Появились они еще во времена Афганской войны.

«Груз 200» обозначал тело погибшего военнослужащего, которое перевозилось в цинковом гробу. Термин возник из-за стандартного багажного талона на 200 кг, выдаваемого на такой груз.

«Груз 300» – это раненый военнослужащий, нуждающийся в эвакуации и медицинской помощи.

Но есть коды и с другими числами:

«Груз 100»: Обозначает боеприпасы всех видов: от патронов до ракет. Этот код указывает на особую опасность груза и требует соблюдения строгих мер безопасности при транспортировке и хранении.

«Груз 400»: Этот код используется для обозначения военнослужащих, получивших контузию – травму, вызванную взрывной волной, которая может привести к различным нарушениям функций организма.

«Груз 500»: В трактовке этого кода есть расхождения. Так, согласно одной из версий, «грузом 500» называют перевозимые медпрепараты.

По другой версии, «пятисотые» в армейском сленге – это дезертиры или отказники. Так могут называть военнообязанного, который отказывается ехать на передовую для выполнения боевых задач. Этот термин, как пишут в Сети, в лексиконе военных является синонимом предательства и трусости.

«Груз 600»: Обычно используется для обозначения военнопленных. Чаще всего применяется, когда обсуждаются вопросы транспортировки пленных – «шестисотых».

«Груз 700»: Применяется для обозначения особо ценных грузов, таких как произведения искусства, драгоценности или крупные суммы денег.

«Груз 800»: Используется для обозначения особо опасных видов оружия.

В анекдотичных историях и байках об армейской жизни можно услышать неофициальный термин «груз 150», который обозначает подвыпившего товарища, которому требуется транспортировка.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, почему артиллеристы стреляют по команде «триста-тридцать-три» (цифровая команда «333»).

Официальная лексика

В отдельной категории мы дадим пояснение ряду понятий, которые в настоящее время широко употребляются, но армейским сленгом не являются. Эти термины могут использоваться, например, официальными представителями военного ведомства.

«БпЛА»: беспилотный летательный аппарат. Военное воздушное судно, созданное для выполнения задач без экипажа на борту. БпЛА бывают полностью автономными, а также управляемые дистанционно. Гражданские беспилотники официально обозначаются иначе, например, БАС (беспилотная авиационная система).

«Герань»: беспилотники-камикадзе, которые в зоне СВО применяет российская сторона.

«ЛБС»: линия боевого соприкосновения, фронт.

«Лепесток»: противопехотная фугасная мина (ПМФ-1) нажимного действия советского производства, созданное на основе западных образцов. Коварное оружие, запрещенное международными конвенциями, но вопреки этому применяемое украинской стороной в ходе конфликта.

«Тероборона»: территориальная оборона (украинское формирование).

«ФАБы»: фугасные авиационные бомбы, способные наносить мощные удары по укрепленным пунктам противника.

«Центры принятия решений»: понятие часто звучит в официальных сводках, однако его четкого определения в военной терминологии нет. Как правило, имеются в виду штабы, в которых работают высокопоставленные чиновники – как военные, так и гражданские, объекты военного и политического командования.

«ЧВК»: частная военная компания – коммерческая организация, которая предоставляет услуги в области безопасности.

Военная техника и вооружение

«Абрашка»: американский танк «Абрамс» (Abrams), который применяют ВСУ.

«Арта»: сокращение от слова «артиллерия».

«Баба Яга»: тяжелые промышленные беспилотники – гексокоптеры, некогда имевшие сельскохозяйственное назначение, но впоследствии переделанные ВСУ для военных нужд. Крупного размера, они имеют большую грузоподъемность, при этом тяжелые и шумные.

«Берцы»: высокие армейские ботинки.

«Броник»: сокращение от слова «бронежилет».

«Буханка»: советский и российский микроавтобус УАЗ СГР, серийный выпуск которого начался в 1965 году.

«Бэка»: боекомплект (БК).

«Вертушка»: просторечное название вертолета, которое появилось еще в советское время.

«Джоник»: электронный датчик (взрыватель) для противопехотных мин и других взрывных устройств ВСУ, чувствительный шагам и вибрации, способный срабатывать при подходе человека и реагировать на движения человека, даже на наклон.

«Дрон-камикадзе»: беспилотный летательный аппарат, предназначенный для поражения целей путем самоподрыва.

«Заптурить»: применить противотанковую управляемую ракету (ПТУР).

«Зоопарк»: так называют вооружения НАТО – «Леопарды» (немецкие танки Leopard), «Росомахи» (польские БТР Rosomak), «Волкодавы» (британские бронеавтомобили Wolfhound), «Мастиффы» (британские бронеавтомобили Mastiff).

«Карандаш» или «кукуруза»: осколочная граната для РПГ-7.

«Кассетка»: кассетный боеприпас (они же – кассетные бомбы), который подразумевает рассеивание частей меньшего размера (их называют суббоеприпасами).

«Квадрик»: квадрокоптер – БПЛА с четырьмя пропеллерами, управляется дистанционно.

«Клумба», «рассада» или «букет»: российские вооружения «Герань», «Тюльпан», «Гиацинт», «Пион».

«Коробка»: танк.

«Ксюха»: автомат АКС-74У.

«Лисья нора»: специально созданное углубление в стене окопа.

«Мангалы»: сетчатые металлические навесы, приваренные к башням танков и другой бронетехники, которые защищают от дронов-камикадзе, гранатометов и ПТРК. Их начали создавать кустарно еще в Сирии в 2020 году. Вопреки ожиданиям, приспособление, которое сначала показалось нелепым на вид, показало высокую эффективность.

«Мужик»: кавалер Ордена Мужества или кандидат на награждение, а также сам орден.

«Ночник»: прибор ночного видения.

«Обнулить»: уничтожить.

«Окулист»: наблюдатель противника.

«Полька»: польский миномет калибра 60 мм LMP-2017.

«Птичка»: беспилотный летательный аппарат (БпЛА), он же беспилотник.

«Птичник»: подразделение, отвечающее за применение БпЛА.

«Таблетка»: автомобиль эвакуации.

«Теплак»: тепловизор.

«Укреп»: укрепленный район (он же укрепрайон) – местность, которая оборудована системой защитных сооружений, подготовленная воинскими формированиями для длительной обороны.

«Федор»: пулемет «Утес».

«Химеры»: HIMARS, системы залпового огня США.

«Чугуний» (встречается вариант «чугун»): авиабомба свободного падения.

«Шайтан-труба»: реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель» одноразового применения. Такое прозвище получил в годы войны в Афганистане.

Местность и действия

«Вызывай «Волгу»: команда боевикам ВСУ сдаться в плен. «Волга» – универсальный позывной, связавшись по рации с которым (частота 149.200) можно договориться о безопасном коридоре для сдачи в плен.

«Дать джазу»: огневая поддержка из тяжелого вооружения.

«Держать сектор»: контролировать определенный участок местности.

«Желтая зона»: территория, где нет визуального контакта с противником, однако есть угроза активности артиллерии или встречи со снайпером либо дроном.

«За лентой», «За ленточкой»: за бывшей государственной границей. Зайти за ленточку – значит, оказаться в зоне СВО.

«Зайти за ноль»: прийти на линию боевого соприкосновения, где нет мирных жителей, только люди с оружием, постоянные обстрелы, засеянные минами поля и «птички» (вражеские дроны).

«Закреп»: занятие укрытий противника на только что взятых под контроль территориях или же быстрое закрепление на новой территории.

«Зацепить»: легко ранить.

«Зеленка»: лесополоса, местность, где можно передвигаться в полный рост. Изначально так называли густую растительность в Афганистане, из которой часто вели огонь душманы.

«Котел»: окружение сил противника. «Взять в котел»: окружить.

«Красная зона»: зона активных боевых действий.

«Красные линии»: пределы, за которые нельзя переходить, обозначенные границы.

«Ланцетировать»: уничтожить военной техники противника при помощи дронов «Ланцет».

«Минус один», «минус два»: так говорят о потерях противника.

«Мирняк»: мирные жители.

«Насыпать»: открыть огонь.

«Огневой мешок»: пристреленная зона, специально подготовленная для того, чтобы открыть по ней огонь при появлении в данной зоне противника.

«Открытка»: открытая местность, опасная для передвижения из-за обстрелов.

«Передок»: передовая линия фронта.

«Прилет»: разрыв снаряда или мины.

«Промка»: промышленная зона.

«Работать»: осуществлять военную операцию, выполнять боевое задание.

«Разгрузка»: обмундирование.

«Располага»: место расположения личного состава подразделения.

«Серая зона»: ставшая нейтральной территория, с которой были отведены вооружения, а также участки между господствующими высотами, неудобные в тактическом отношении.

«Срисовать»: вычислить координаты цели.

«Такмед»: тактическая медицина – раздел, в рамках которого военнослужащих обучают способам оказания первой помощи (самопомощи) в бою.

«Топтать войну»: этот выразительный оборот означает непосредственное участие в боевых действиях.

«Улитка» – короб боепитания с гранатами ВОГ к автоматическому гранатомету.

«Учебка»: учебная часть.

Люди и социальные явления

«Байденить»: говорить чушь на публику и самому в это верить. Производное от фамилии президента США Джо Байдена.

«Вагнеровцы», «музыканты»: члены частной военной компании «Вагнер». Также «чэвэкашники» – участники ЧВК (частных военных компаний).

«Валять шольца»: давать обещания, но не выполнять их. Производное от фамилии канцлера Германии Олафа Шольца.

«Ватники»: пренебрежительное обозначение жителей России, поддерживающих политику властей. Патриотично настроенные россияне иронично применяют этот термин к самим себе.

«Контрабас»: человек, поступивший на военную службу по контракту, контрактник. А вот мобилизованных называют «мобами».

«Макронить»: делать озабоченный какой-то проблемой вид, когда истинной целью является только пиар. Производное от фамилии президента Франции Эммануэля Макрона. Есть еще одно значение – звонить по телефону для бесполезных разговоров, долго без толку болтать.

«Мелкобриты»: термин используется в качестве критики политики, которую проводят власти Великобритании.

«Меркельнуть»: вовремя выйти из игры.

«Мобилизант», «мобилизационщик», «повестконосец», «повесточник»: слова, связанные с мобилизацией в России. Интересно, что первые два термина употреблялись еще в эпоху Первой мировой войны.

«Наглосаксы»: таким образом критикуют политику руководства англосаксонских государств.

«Нетвойняшка», «нацифисты», «нетвойнисты», «мнестыдновец», «мнестыдник»: так называют противников спецоперации, которую проводит Россия. В отношении сторонников СВО используют термин «зетоносец», который сами они с иронией применяют как самоназвание.

«Отъезжанты», «уезжанты», «поуехавшие», «унаехи», «релоканты», «сентябрята», «самокатчики», «философский самокат», «философский самолет»: эти неологизмы применяются в отношении людей, которые спешно выехали за пределы России после объявления частичной мобилизации.

«Перемога» (с укр. – «победа»), «зрада» (с укр. – «предательство», «измена»), «контрнаступ» (от слова контрнаступление): украинские слова, часто используемые в ироническом контексте.

«Укропы»: пренебрежительное обозначение украинцев.

«Ципсошники» (или «ципсота»): сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций. Термин употребляется в отношении интернет-пользователей, которые в дискуссиях в соцсетях высказываются в поддержку действий киевского режима.

«Штурмовик»: пехотинец, участвующий в штурмовых действиях. Штурмовиком – но уже в прямом, а не переносном смысле, – является самолет Су-25.

Почему эти слова стали популярными?

Эксперты выделяют три основные причины того, почему, казалось бы, специальные термины стали широко расходиться в современном обществе:

– Актуальность темы: События на Украине привлекли широкое внимание общественности, что способствовало популяризации военной лексики.

– Желание быть «в теме»: Многие люди стремятся использовать профессиональную лексику, чтобы показать свою осведомленность в происходящих событиях.

– Отсутствие аналогов: Для обозначения некоторых понятий и явлений не существует точных гражданских синонимов.