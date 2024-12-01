Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
«Топтать войну» и «быть на передке»: армейский сленг в зоне СВО
Словарь СВО: как армейский сленг преобразил современный русский язык
Армейский сленг, связанный с СВО, становится частью нашего повседневного языка. На этом языке начинают говорить не только военкоры, но и офисные работники, таксисты и чиновники. Многие термины имеют глубокие исторические корни и несут в себе сильный эмоциональный заряд. Расскажем о значении и происхождении некоторых распространенных слов и выражений, которые вошли в русский язык (или вновь стали актуальными) после начала спецоперации.
Что значат коды «груз 200», «груз 300» и другие?
Во время военных конфликтов возникает необходимость в четкой и лаконичной системе обозначений для различных видов грузов, особенно в экстремальных условиях. В этой связи в армейской среде широко используются цифровые коды, которые позволяют быстро и точно передавать информацию о характере груза.
Термины «груз 200» («двухсотый») и «груз 300» («трехсотый») довольно известны. Появились они еще во времена Афганской войны.
«Груз 200» обозначал тело погибшего военнослужащего, которое перевозилось в цинковом гробу. Термин возник из-за стандартного багажного талона на 200 кг, выдаваемого на такой груз.
«Груз 300» – это раненый военнослужащий, нуждающийся в эвакуации и медицинской помощи.
Но есть коды и с другими числами:
«Груз 100»: Обозначает боеприпасы всех видов: от патронов до ракет. Этот код указывает на особую опасность груза и требует соблюдения строгих мер безопасности при транспортировке и хранении.
«Груз 400»: Этот код используется для обозначения военнослужащих, получивших контузию – травму, вызванную взрывной волной, которая может привести к различным нарушениям функций организма.
«Груз 500»: В трактовке этого кода есть расхождения. Так, согласно одной из версий, «грузом 500» называют перевозимые медпрепараты.
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По другой версии, «пятисотые» в армейском сленге – это дезертиры или отказники. Так могут называть военнообязанного, который отказывается ехать на передовую для выполнения боевых задач. Этот термин, как пишут в Сети, в лексиконе военных является синонимом предательства и трусости.
«Груз 600»: Обычно используется для обозначения военнопленных. Чаще всего применяется, когда обсуждаются вопросы транспортировки пленных – «шестисотых».
«Груз 700»: Применяется для обозначения особо ценных грузов, таких как произведения искусства, драгоценности или крупные суммы денег.
«Груз 800»: Используется для обозначения особо опасных видов оружия.
В анекдотичных историях и байках об армейской жизни можно услышать неофициальный термин «груз 150», который обозначает подвыпившего товарища, которому требуется транспортировка.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, почему артиллеристы стреляют по команде «триста-тридцать-три» (цифровая команда «333»).
Официальная лексика
В отдельной категории мы дадим пояснение ряду понятий, которые в настоящее время широко употребляются, но армейским сленгом не являются. Эти термины могут использоваться, например, официальными представителями военного ведомства.
«БпЛА»: беспилотный летательный аппарат. Военное воздушное судно, созданное для выполнения задач без экипажа на борту. БпЛА бывают полностью автономными, а также управляемые дистанционно. Гражданские беспилотники официально обозначаются иначе, например, БАС (беспилотная авиационная система).
«Герань»: беспилотники-камикадзе, которые в зоне СВО применяет российская сторона.
«ЛБС»: линия боевого соприкосновения, фронт.
«Лепесток»: противопехотная фугасная мина (ПМФ-1) нажимного действия советского производства, созданное на основе западных образцов. Коварное оружие, запрещенное международными конвенциями, но вопреки этому применяемое украинской стороной в ходе конфликта.
«Тероборона»: территориальная оборона (украинское формирование).
«ФАБы»: фугасные авиационные бомбы, способные наносить мощные удары по укрепленным пунктам противника.
«Центры принятия решений»: понятие часто звучит в официальных сводках, однако его четкого определения в военной терминологии нет. Как правило, имеются в виду штабы, в которых работают высокопоставленные чиновники – как военные, так и гражданские, объекты военного и политического командования.
«ЧВК»: частная военная компания – коммерческая организация, которая предоставляет услуги в области безопасности.
Военная техника и вооружение
«Абрашка»: американский танк «Абрамс» (Abrams), который применяют ВСУ.
«Арта»: сокращение от слова «артиллерия».
«Баба Яга»: тяжелые промышленные беспилотники – гексокоптеры, некогда имевшие сельскохозяйственное назначение, но впоследствии переделанные ВСУ для военных нужд. Крупного размера, они имеют большую грузоподъемность, при этом тяжелые и шумные.
«Берцы»: высокие армейские ботинки.
«Броник»: сокращение от слова «бронежилет».
«Буханка»: советский и российский микроавтобус УАЗ СГР, серийный выпуск которого начался в 1965 году.
«Бэка»: боекомплект (БК).
«Вертушка»: просторечное название вертолета, которое появилось еще в советское время.
«Джоник»: электронный датчик (взрыватель) для противопехотных мин и других взрывных устройств ВСУ, чувствительный шагам и вибрации, способный срабатывать при подходе человека и реагировать на движения человека, даже на наклон.
«Дрон-камикадзе»: беспилотный летательный аппарат, предназначенный для поражения целей путем самоподрыва.
«Заптурить»: применить противотанковую управляемую ракету (ПТУР).
«Зоопарк»: так называют вооружения НАТО – «Леопарды» (немецкие танки Leopard), «Росомахи» (польские БТР Rosomak), «Волкодавы» (британские бронеавтомобили Wolfhound), «Мастиффы» (британские бронеавтомобили Mastiff).
«Карандаш» или «кукуруза»: осколочная граната для РПГ-7.
«Кассетка»: кассетный боеприпас (они же – кассетные бомбы), который подразумевает рассеивание частей меньшего размера (их называют суббоеприпасами).
«Квадрик»: квадрокоптер – БПЛА с четырьмя пропеллерами, управляется дистанционно.
«Клумба», «рассада» или «букет»: российские вооружения «Герань», «Тюльпан», «Гиацинт», «Пион».
«Коробка»: танк.
«Ксюха»: автомат АКС-74У.
«Лисья нора»: специально созданное углубление в стене окопа.
«Мангалы»: сетчатые металлические навесы, приваренные к башням танков и другой бронетехники, которые защищают от дронов-камикадзе, гранатометов и ПТРК. Их начали создавать кустарно еще в Сирии в 2020 году. Вопреки ожиданиям, приспособление, которое сначала показалось нелепым на вид, показало высокую эффективность.
«Мужик»: кавалер Ордена Мужества или кандидат на награждение, а также сам орден.
«Ночник»: прибор ночного видения.
«Обнулить»: уничтожить.
«Окулист»: наблюдатель противника.
«Полька»: польский миномет калибра 60 мм LMP-2017.
«Птичка»: беспилотный летательный аппарат (БпЛА), он же беспилотник.
«Птичник»: подразделение, отвечающее за применение БпЛА.
«Таблетка»: автомобиль эвакуации.
«Теплак»: тепловизор.
«Укреп»: укрепленный район (он же укрепрайон) – местность, которая оборудована системой защитных сооружений, подготовленная воинскими формированиями для длительной обороны.
«Федор»: пулемет «Утес».
«Химеры»: HIMARS, системы залпового огня США.
«Чугуний» (встречается вариант «чугун»): авиабомба свободного падения.
«Шайтан-труба»: реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель» одноразового применения. Такое прозвище получил в годы войны в Афганистане.
Местность и действия
«Вызывай «Волгу»: команда боевикам ВСУ сдаться в плен. «Волга» – универсальный позывной, связавшись по рации с которым (частота 149.200) можно договориться о безопасном коридоре для сдачи в плен.
«Дать джазу»: огневая поддержка из тяжелого вооружения.
«Держать сектор»: контролировать определенный участок местности.
«Желтая зона»: территория, где нет визуального контакта с противником, однако есть угроза активности артиллерии или встречи со снайпером либо дроном.
«За лентой», «За ленточкой»: за бывшей государственной границей. Зайти за ленточку – значит, оказаться в зоне СВО.
«Зайти за ноль»: прийти на линию боевого соприкосновения, где нет мирных жителей, только люди с оружием, постоянные обстрелы, засеянные минами поля и «птички» (вражеские дроны).
«Закреп»: занятие укрытий противника на только что взятых под контроль территориях или же быстрое закрепление на новой территории.
«Зацепить»: легко ранить.
«Зеленка»: лесополоса, местность, где можно передвигаться в полный рост. Изначально так называли густую растительность в Афганистане, из которой часто вели огонь душманы.
«Котел»: окружение сил противника. «Взять в котел»: окружить.
«Красная зона»: зона активных боевых действий.
«Красные линии»: пределы, за которые нельзя переходить, обозначенные границы.
«Ланцетировать»: уничтожить военной техники противника при помощи дронов «Ланцет».
«Минус один», «минус два»: так говорят о потерях противника.
«Мирняк»: мирные жители.
«Насыпать»: открыть огонь.
«Огневой мешок»: пристреленная зона, специально подготовленная для того, чтобы открыть по ней огонь при появлении в данной зоне противника.
«Открытка»: открытая местность, опасная для передвижения из-за обстрелов.
«Передок»: передовая линия фронта.
«Прилет»: разрыв снаряда или мины.
«Промка»: промышленная зона.
«Работать»: осуществлять военную операцию, выполнять боевое задание.
«Разгрузка»: обмундирование.
«Располага»: место расположения личного состава подразделения.
«Серая зона»: ставшая нейтральной территория, с которой были отведены вооружения, а также участки между господствующими высотами, неудобные в тактическом отношении.
«Срисовать»: вычислить координаты цели.
«Такмед»: тактическая медицина – раздел, в рамках которого военнослужащих обучают способам оказания первой помощи (самопомощи) в бою.
«Топтать войну»: этот выразительный оборот означает непосредственное участие в боевых действиях.
«Улитка» – короб боепитания с гранатами ВОГ к автоматическому гранатомету.
«Учебка»: учебная часть.
Люди и социальные явления
«Байденить»: говорить чушь на публику и самому в это верить. Производное от фамилии президента США Джо Байдена.
«Вагнеровцы», «музыканты»: члены частной военной компании «Вагнер». Также «чэвэкашники» – участники ЧВК (частных военных компаний).
«Валять шольца»: давать обещания, но не выполнять их. Производное от фамилии канцлера Германии Олафа Шольца.
«Ватники»: пренебрежительное обозначение жителей России, поддерживающих политику властей. Патриотично настроенные россияне иронично применяют этот термин к самим себе.
«Контрабас»: человек, поступивший на военную службу по контракту, контрактник. А вот мобилизованных называют «мобами».
«Макронить»: делать озабоченный какой-то проблемой вид, когда истинной целью является только пиар. Производное от фамилии президента Франции Эммануэля Макрона. Есть еще одно значение – звонить по телефону для бесполезных разговоров, долго без толку болтать.
«Мелкобриты»: термин используется в качестве критики политики, которую проводят власти Великобритании.
«Меркельнуть»: вовремя выйти из игры.
«Мобилизант», «мобилизационщик», «повестконосец», «повесточник»: слова, связанные с мобилизацией в России. Интересно, что первые два термина употреблялись еще в эпоху Первой мировой войны.
«Наглосаксы»: таким образом критикуют политику руководства англосаксонских государств.
«Нетвойняшка», «нацифисты», «нетвойнисты», «мнестыдновец», «мнестыдник»: так называют противников спецоперации, которую проводит Россия. В отношении сторонников СВО используют термин «зетоносец», который сами они с иронией применяют как самоназвание.
«Отъезжанты», «уезжанты», «поуехавшие», «унаехи», «релоканты», «сентябрята», «самокатчики», «философский самокат», «философский самолет»: эти неологизмы применяются в отношении людей, которые спешно выехали за пределы России после объявления частичной мобилизации.
«Перемога» (с укр. – «победа»), «зрада» (с укр. – «предательство», «измена»), «контрнаступ» (от слова контрнаступление): украинские слова, часто используемые в ироническом контексте.
«Укропы»: пренебрежительное обозначение украинцев.
«Ципсошники» (или «ципсота»): сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций. Термин употребляется в отношении интернет-пользователей, которые в дискуссиях в соцсетях высказываются в поддержку действий киевского режима.
«Штурмовик»: пехотинец, участвующий в штурмовых действиях. Штурмовиком – но уже в прямом, а не переносном смысле, – является самолет Су-25.
Почему эти слова стали популярными?
Эксперты выделяют три основные причины того, почему, казалось бы, специальные термины стали широко расходиться в современном обществе:
– Актуальность темы: События на Украине привлекли широкое внимание общественности, что способствовало популяризации военной лексики.
– Желание быть «в теме»: Многие люди стремятся использовать профессиональную лексику, чтобы показать свою осведомленность в происходящих событиях.
– Отсутствие аналогов: Для обозначения некоторых понятий и явлений не существует точных гражданских синонимов.