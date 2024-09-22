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    22 сентября 2024, 11:57 • Справки

    Как реестр электронных повесток изменит воинский учет

    Как реестр электронных повесток изменит воинский учет
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    «Реестр электронных повесток» – это система, в рамках которой граждане смогут в электронном, а не в бумажном, как раньше, виде получить уведомление о необходимости явиться в военкомат. Реестр заработал в России с 18 сентября 2024 года. Сайт реестра запущен в тестовом режиме в нескольких регионах.

    Закон о создании единого реестра воинского учета был принят в России в апреле 2024 года. В него войдут базовая информация о гражданине: паспортные данные, номера ИНН и СНИЛС, данные о гражданстве, образовании, трудоустройстве, состоянии здоровья. Сведений, которые составляют государственную тайну, в этом реестре не будет.

    Новый портал заработал по адресу реестрповесток.рф. Согласно информации на главной странице, на сайте содержатся сведения о направленных повестках из военкомата.

    Фото: скриншот реестрповесток.рф

    Фото: скриншот реестрповесток.рф


    Отмечается, что реестр стоит периодически проверять, чтобы узнать, направлена ли человеку повестка. Если это произошло, благодаря уведомлению на портале можно узнать дату, время и место явки.

    Реестр электронных повесток создан в рамках перехода в цифровой формат системы воинского учета. Новая система призвана заменить устаревшую бумажную картотеку.

    МВД, налоговая служба, Социальный фонд России, медицинские и образовательные учреждения смогут обмениваться данными, передавать их друг другу в рамках межведомственного взаимодействия для воинского учета. Ожидается, что внедрение цифровой системы ускорит работу, а риск ошибок или утери документов будет снижен. Разработчик информационной системы реестра  выступил «Ростелеком».

    В электронном виде можно будет подтвердить свои права на отсрочку от призыва и уточнять сведения военкоматам, например, при изменении прописки (до появления соответствующей функции на портале делать это необходимо лично).

    Электронный реестр, как подчеркивалось, создан в первую очередь для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами.

    Как войти в реестр электронных повесток?

    Сделать это можно с использованием подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Подтвердить аккаунт и его принадлежность вам необходимо лично – сделать это потребуется лишь единожды.

    В сентябре 2024 года сайт был запущен в проверочном режиме в трех регионах – в Рязанской и Сахалинской областях, а также в Республике Марий Эл. При попытке войти в реестр у корреспондента газеты ВЗГЛЯД появилось сообщение на экране (тестирование проводилось не в регионе, который фигурирует в перечне):

    Фото: скриншот реестрповесток.рф

    Фото: скриншот реестрповесток.рф

    Как вручается повестка?

    Варианта в соответствии с действующим законодательством три:
    – по месту жительства, работы или учебы лично под расписку;
    – через размещение в реестре повесток;
    – заказным письмом, отправленным «Почтой России».

    Фото: скриншот реестрповесток.рф

    Фото: скриншот реестрповесток.рф

    Что будет, если не прийти в военкомат?

    Если человек, на имя которого направлена повестка, не явился в военкомат в указанный срок, в отношении него будут действовать меры, в том числе гражданину запретят водить машину, совершать сделки с объектами недвижимости, продавать или покупать автомобиль. Также человек, не явившийся в военкомат, не сможет оформить кредит, получить заем, зарегистрироваться как ИП или самозанятый.

    Ограничения начнут действовать 20 дней спустя от даты неявки по повестке. Все они будут тут же сняты, как только человек посетит военкомат.

    Кроме того, указано, что после размещения в реестре электронной повестки человеку запрещается выезд за пределы страны. Это ограничение также снимут, когда он явится в военкомат.

    Фото: скриншот реестрповесток.рф

    Фото: скриншот реестрповесток.рф


    Есть и другие ограничения, которые на портале не перечислены. Например, согласно регламенту МВД РФ, кандидаты, уклоняющиеся от явки по повестке в военкомат, не могут быть допущены до экзамена на получение водительских прав. Такая мера действует в России с 1 апреля 2024 года.

    Кроме того, за неявку грозит штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

    Зачем направляется повестка?

    Причин может быть несколько, в том числе – для прохождения призывной комиссии, уточнения различных данных, медосвидетельствования, а также с целью отправки к месту прохождения военной службы.

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    Возможности реестра для работодателей

    Работодатели смогут передать в военкоматы данные о военнообязанных сотрудниках. Кроме того, работодатель сможет дать знать военкомату, если сотрудник уклоняется от постановки на воинский учет.

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