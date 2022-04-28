Почему артиллеристы стреляют по команде «триста-тридцать-три»?

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28 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Польша и Болгария провоцируют мировой газовый кризис

Европа получила ответ от России за заморозку резервов Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС
Первыми лишились поставок российского газа Польша и Болгария. Следующими могут оказаться страны Прибалтики и Нидерланды. Причина перекрытия газового вентиля – в нежелании этих стран использовать новую схему расчетов. Чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа? Подробности...
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Чем обернется попытка Украины захватить Приднестровье

В Киеве пригрозили захватить Приднестровье Andrea Mancini/NurPhoto/REUTERS
Армия Украины готова захватить Приднестровье, если об этом попросит Молдавия. С таким заявлением выступили в офисе президента Зеленского. При этом ранее Кишинев подверг критике серию атак на Приднестровье, обвинив в них «силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации». Действительно ли Приднестровская Молдавская республика может вновь оказаться в состоянии войны и какие последствия это будет иметь для России? Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Китай раскрыл ущербность западных «красных линий»

Китайские ВМС очень пугают Австралию Zuma/ТАСС
Недопустимо, чтобы Китай пересек «красную линию» и разместил свои войска «прямо на пороге» Австралии – заявляют и Вашингтон, и Канберра. Казалось бы, вполне законные требования безопасности. Однако они выглядят лицемерием и цинизмом на фоне реакции Запада на аналогичные требования Москвы – особенно если заметить, где именно расположена эта «красная линия». Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Америка отвернулась от Христа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В авангарде дехристианизации Демократическая партия США – большинство белых демократов больше не считают себя христианами. А среди тех, кто еще верит в Христа, в основном чернокожие и латиноамериканцы. Подробности...

Газ в обмен на самолеты

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо понять, что мировой рынок кончился, мировая банковская система кончилась, мировые резервные валюты кончились, финансового капитализма больше нет. Запад обнулил все это своими «санкциями» и экономической войной против России. Подробности...
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Дед вице-премьера Канады – украинский коллаборационист

Мария Захарова
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандистской игре за общественное мнение, традиционная тактика нацистов. Подробности...
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Раздел Украины между Россией и Польшей

Генерал-губернаторша Украины

Кто взрывает Приднестровье

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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Почему артиллеристы стреляют по команде «триста-тридцать-три»?

    		    28 апреля 2022, 13:28
    Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    В ходе специальной военной операции на Украине российские военные используют новую команду для залпового огня артиллерии, которая звучит как «триста-тридцать-три». В «Руководстве по боевой работе огневых подразделений артиллерии» она не прописана, там предписано командовать: «Батарея, залпом, огонь». В армии, большей частью в реактивной артиллерии, прижилась именно цифровая команда «333».

    Почему же так получилось? Короткий ответ – это удобно для синхронизации действий подразделений и эффективности в бою.

    Когда командир артиллерийской батареи подает команду «Триста-тридцать-три» – это уже финальная часть подготовки к ведению огня, которой предшествуют установление взрывателя, заряжание, прицеливание. Там свои команды и указания расчетам. Для достижения синхронности именно залпового огня батареи требуется одновременное приведение в действие спускового механизма всеми наводчиками. И получить эту команду они также должны одновременно, причем отчетливо и доходчиво.

    Команда «333» прижилась по ряду причин. В ней заложены три «тройки» с «рыкающей» буквой «Р», которая более четко отпечатывается в подкорке головного мозга, как в раскатистой команде: «Р-р-авняйсь!», с последующим произнесением «Смирно!», к которой солдат уже готов. То есть когда командир произносит: «Триста тридцать», это условный сигнал, который вырабатывается на уровне рефлекса и дает секундное время для подготовки к совершению механического действия рукой, с последующим произношением «три», что уже означает команду «Огонь!»

    Подобная команда «333» появилась у российских военных еще в Сирии и прижилась при ведении как залпового, так и одиночного огня. Кто ее придумал – доподлинно неизвестно, но «триста тридцать три артиллериста» стала использоваться и при проведении боевых действий на Украине. Сами военные утверждают, что с ее помощью удается добиться идеального залпового пуска, а солдаты уже зафиксировали в памяти именно эту команду.

    Вообще в армии любят использовать в качестве отсчета именно цифровое запоминание. В десантных войсках, например, при совершении парашютных прыжков при отделении от самолета или вертолета произносят: «Пятьсот один, пятьсот два, пятьсот три». Это занимает ровно три секунды, после чего следует крикнуть «Кольцо!» и дернуть вытяжное кольцо парашюта со словами «Купол». 1–2–3 занимает меньше времени, чем 501–502–503, что может привести к преждевременному срабатыванию вытяжной системы.

    Связисты для вызова также трижды нажимают на тангенту радиостанции для переключения с приема на передачу – тук-тук-тук, это тоже своеобразный сигнал.

    Есть в армии и система определения координат на карте «по улитке», которой большей частью пользуются офицеры. Представляет она собой цифры от 1 до 10, которые располагаются по часовой стрелке в каждом квадрате в форме улитки – по кругу, но на саму карту цифры не наносятся. При этом каждый командир, когда его ориентируют по карте, указывая нужное место, произносят, к примеру, «квадрат 12–16, по улитке 6» и он безошибочно его определит, потому что эта «улитка» заложена в голове.

    Краткость в армии имеет особое значение – во время боевых действий нет времени на выстраивание сложноподчиненных предложений. На этот счет ходит популярный апокриф, превратившийся в миф, который, однако, очень похож на реальность.

    Распространена, в частности, такая история. Американские военные историки при анализе характера боевых действий на Дальнем Востоке в ходе Второй мировой войны обратили внимание на разницу в средней длине слова при отдаче приказа. У японцев она составляла 10,8 символов, а у американцев – 5,2, то есть американский офицер тратил на 56% меньше времени на его отдачу, что в итоге позволяло при столкновении чаще побеждать противника. Американцы проанализировали и русскую речь, в которой приходилось по 7,2 символа на слово. При этом, когда русские переходили на ненормативную лексику, длина символов уменьшалась до 3,2 в слове и целое предложение уменьшалось до двух-трех слов без потери смысла.


     
     
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