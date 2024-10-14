«За то, что Родину люблю»: Кому положены военные пенсии в России

Tекст: Ольга Никитина

В октябре 2024 года газета ВЗГЛЯД выпустила интервью с ветераном СВО Михаилом Ерешкиным, который рассказал о том, как ему удалось преодолеть психологический кризис после тяжелого ранения и возвращения домой.

«Все мне вопросы задают, кем я теперь работаю. А я отвечаю – зачем мне работать, я военный пенсионер (смеется). Как, спрашивают, за что это тебе?! Да за то, что Родину люблю», – эти слова российского бойца и стали поводом для публикации справочной информации о военных пенсиях в России.

«Военная пенсия» – это название, которое придумали в народе. Термин прочно укоренился в обиходе, хотя в официальных документах он не встречается. Связано это с тем, что законодательство, регулирующее порядок назначения и выплаты этих пенсий, в первую очередь касается военнослужащих. При этом круг получателей выплаты значительно шире, и получателями могут стать те, кто с армией никак не связан.

Кому положена военная пенсия

Право на ее получение имеют граждане, прошедшие службу в ВС РФ, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, работали во ФСИН, МЧС и Росгвардии. Полный перечень можно посмотреть в тексте закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу».

Выплату, однако, назначают не всем сотрудникам этих ведомств. Играет роль в том числе наличие или отсутствие воинского звания. Также назначение выплаты зависит от должности. Так, военный прокурор может получать военную пенсию, а прокурор – нет.

Прошедшим срочную службу в армии обычно не назначают военную пенсию, за исключением случаев, которые описаны в упомянутом ранее федеральном законе. Кроме того, в определенных случаях военная пенсия положена членам семьи военнослужащего и сотрудников силовых ведомств.

Три вида военных пенсий

В нашей стране есть три вида пенсий, которые могут быть назначены военнослужащим. Основания для назначения у них разные, как и размер выплат. Рассмотрим их подробнее.

Военная пенсия за выслугу лет

Это вознаграждение, которое назначается от государства бывшим военнослужащим, отслужившим определенный срок в рядах ВС РФ или других силовых структурах.

Что такое выслуга лет? Это специальный стаж, учитывающий не только годы службы в армии или силовых структурах, но и некоторые другие периоды жизни военнослужащего. Например, в выслугу могут быть включены:

– Период обучения в военных учебных заведениях (один год учебы приравнивается к полугоду службы, но максимально так засчитают пять лет).

– Период службы в гражданских организациях, если военнослужащий работал в такой структуре параллельно с военной службой.

– Период пребывания в плену, но при условии, что военнослужащий не сдался в плен добровольно.

– Период содержания под стражей, если человек был реабилитирован.

Кто имеет право на военную пенсию за выслугу лет?

Назначается гражданам, прослужившим в ВС РФ или других силовых структурах не менее 20 лет. Также пенсия может быть назначена лицам, уволенным со службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, при условии достижения 45-летнего возраста и наличия общего трудового стажа не менее 25 лет, из которых не менее 12,5 лет составляет военная служба.

Как рассчитывается размер военной пенсии?

Размер военной пенсии за выслугу лет зависит от нескольких факторов:

– Должность и звание: чем они выше, тем больше размер пенсии.

– Выслуга лет: чем больше выслуга лет, тем выше выплаты.

– Специальные надбавки, например, за работу в особых условиях. Этот пункт рассмотрим подробнее. За службу в особых условиях (например, в горячих точках, в районах Крайнего Севера) предусмотрены льготные условия исчисления выслуги. Один месяц службы в таких условиях может приравниваться к полутора или даже трем месяцам обычной службы, что в результате позволяет быстрее накопить необходимый стаж для выхода на пенсию и увеличить ее размер.

Для оформления военной пенсии необходимо обратиться в местное отделение СФР, предоставив необходимый пакет документов.

Как рассчитать размер военной пенсии за выслугу лет

В расчетах учитывают целый ряд параметров, в том числе:

– денежное довольствие (суммарно должностной оклад и оклад по званию);

– стаж службы (за 20 лет стажа дается 50% довольствия, за каждый год сверх того добавляется еще по 3% от довольствия, при этом максимальный размер выплат будет немного превышать 89%);

– трудовой стаж (дает надбавку по формуле 50% и еще дополнительно 3% за каждый год сверху 20 лет выслуги, максимальный размер надбавки будет чуть выше 89%);

– если человек – ветеран боевых действий и имеет воинское звание, ему положена надбавка, которая на 2024 год составляет чуть более 2,6 тыс. рублей;

– если есть нетрудноспособные родственники, то положены еще надбавки;

– районные коэффициенты.

Для расчетов можно использовать калькулятор военной пенсии за выслугу лет.

Военная пенсия по инвалидности

Эту выплату могут оформить военные, ставшие инвалидами первой, второй или третьей группы в результате военной травмы или заболевания, полученного на службе. Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие льготы доступны инвалидам в России. Весь спектр этих мер поддержки распространяется в том числе и на военных.

Пенсию назначат, если инвалидность была получена во время службы или в течение трех месяцев после увольнения со службы. Получить ее можно и позднее, однако при условии, что инвалидность стала прямым следствием военной травмы или заболевания.

Как определяется размер военной пенсии по инвалидности?

Сколько будет получать военный пенсионер зависит от нескольких факторов:

– Группа инвалидности: чем она выше, тем больше размер пенсии

– Причина инвалидности: пенсии за инвалидность, полученную в результате военной травмы, обычно выше, чем за инвалидность, полученную в результате заболевания.

– Должность и звание: для военнослужащих, уволенных в запас, размер пенсии рассчитывается в процентах от денежного довольствия, которое они получали на момент увольнения.

Особенности назначения и выплаты военной пенсии по инвалидности

Для получения военной пенсии по инвалидности необходимо пройти медико-социальную экспертизу и получить соответствующее заключение.

Инвалидность устанавливается на определенный срок. Для продолжения получения пенсии необходимо периодически проходить переосвидетельствование. Спустя некоторое время (зависит от диагноза) инвалидность могут дать бессрочно, а до тех пор комиссия будет проводиться ежегодно. При изменении группы инвалидности пересматривается и размер пенсии: если состояние здоровья улучшилось или произошло восстановление, выплаты могут быть уменьшены, а если ситуация ухудшается, денежная помощь увеличивается.

Помимо пенсии, инвалиды войны имеют право на ряд дополнительных льгот, таких как бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и другие.

Важное правило выплаты военной пенсии: получать одновременно выплаты за выслугу лет и по инвалидности нельзя. Получателю предлагается выбор между двумя пенсиями, и выбрать можно ту, размер которой окажется больше.

Сколько будет получать военный пенсионер-инвалид

Первая и вторая группы инвалидности получают 89,3% от денежного довольствия, третья группа – половину довольствия.

Если инвалидность наступила из-за болезни, то первая и вторая группы получают пенсию в 75%, а третья – 40% от довольствия.

Важно: инвалидам по военной травме после исполнения 60/55 лет для мужчин и женщин соответственно положена надбавка к пенсии, размер которой составит 100% от расчетного размера пенсии. Причем удвоение выплаты происходит вне зависимости от группы инвалидности, которую назначили получателю.

Военная пенсия по потере кормильца

Положена членам семьи погибшего или умершего военнослужащего. Близкие родственники, которые находились на иждивении военного, а это могут быть супруг(а), несовершеннолетние дети, родители, братья и сестры, внуки, бабушки и дедушки, получат 40% (если смерть наступила в результате болезни, полученной на службе) или 50% (в случае гибели от боевой травмы) от его денежного довольствия.

При этом в выплате не могут отказать родственникам на основании того, что сами они являются пенсионерами.

Размер военной пенсии

Эти выплаты повышаются каждый год. После начала СВО государство провело две масштабные индексации военных пенсий: в 2022 году выплаты увеличили сразу на 19,5%, а с октября 2023 года – еще на 10,5%.

Год спустя, в октябре 2024 года, военные пенсии планово увеличили на 5,1%. Тогда же увеличили максимальный коэффициент, который учитывается при назначении выплат. Теперь вместо 85% он стал составлять 89,32%.

Военная пенсия в 2024 году в среднем составляла 41,6 тыс. рублей.

Уволившись с военной службы и продолжив трудиться, военный пенсионер сможет впоследствии оформить пенсию по старости, и станет получать обе выплаты. Такая же возможность есть у тех, кто после военной службы стал предприниматель и уплачивал страховые взносы, нарабатывая трудовой стаж. «Гражданская» пенсия начисляется ему на тех же основаниях, что и остальным гражданам в нашей стране.

Особенности выплат для участников СВО

В соответствии с президентским указом, военным-добровольцам, которые принимают участие в спецоперации, которым была приостановлена выплата пенсии по выслуге лет, назначается компенсация в полном размере от пенсии.