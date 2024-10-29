M109 – американская самоходная гаубица

История создания M109

Проектирование замены гаубицы M44 началось в США в 1953 году, так как она имела ограниченный угол обстрела, излишнюю массу и недостаточный запас хода для решения современных боевых задач. К этой работе было допущено несколько компаний: Catherpillar, Chrysler, Consolidated Diesel Electric, Food Machinery and Chemical Corporation и General Motors. Общее руководство проектом со стороны вооруженных сил осуществлял полковник Пол Симпсон.

Интересные факты: всего выпущено более 7700 экземпляров различных модификаций. Гаубица оснащена прорезиненными надувными контейнерами, которые позволяют ей удерживаться на воде. Но стрельба из такого положения неэффективна, так как из-за раскачивания корпуса не удается обеспечить наведение на цель. С 1963 года данные САУ были приспособлены к ведению огня снарядами M454 с ядерным боеприпасом W-48 мощностью 0,1 кт.

В 1959 году был представлен первый опытный образец, получивший наименование T196. Но конструкция не отвечала всем требованиям Минобороны США. Поэтому подразделению наземных систем United Defense LP было поручено доработать и усовершенствовать ее. Только в 1962 году началось мелкосерийное производство на предприятии Bowen-McLaughlin-York в Пенсильвании. Через год M109 приняли на вооружение американской армии.

Серийное производство было децентрализовано. За выпуск и техническое обслуживание ходовой части отвечало подразделение компании GM из Индианы. Созданием и модернизацией корпуса, башни и шасси занимались кливлендское отделение фирмы Crysler и калифорнийское представительство FMC. Бортовые приборы поставляли компании Aliant TechSystems, Honeywell и Sechan Electronics. Выпуском вооружения занимались государственные арсеналы США.

Особенности конструкции M109

Корпус имеет призматическую форму и сварен из листов алюминиевой брони, обеспечивающей полноценную защиту от пуль, осколков снарядов и светового излучения при ядерном взрыве. Мотор и трансмиссия располагаются в передней части, а орудийная башня – на корме. В состав экипажа входят пара заряжающих, водитель, наводчик, его помощник и командир машины. Место водителя оборудовано собственным люком, обзорными устройствами и находится слева от силовой установки.

Боевое отделение расположено под прямоугольной башней, которая занимает 3/5 от общей длины машины. Наводчик размещается в левой части башни, а командир – в правой. Их места оборудованы перископическими прицелами M42 и M117, телескопическим M118C, а также приборами ночного видения. Дополнительная защита членов экипажа обеспечивается благодаря системе кондиционирования воздуха. Стабилизация гаубицы во время стрельбы осуществляется с помощью сошек с гидравлическим приводом, крепящихся к корме.

Броня изготовлена из усиленного алюминиевого сплава 5083, ее толщина составляет около 32 мм. Башню прикрывает полукруглая бронепластина. Ходовая часть состоит из семи опорных катков с каждой стороны. Они закреплены на торсионных стержнях, а первый и последний укомплектованы двумя дополнительными амортизаторами. Используются стальные гусеницы типа T136/137 шириной 38 см с центральными направляющими.

Характеристики и преимущества M109

Длина корпуса составляет 6114 мм, а с орудием – 6614 или 9700 мм (в зависимости от модификации). Ширина равна 3,15–3,9 м, высота – 3,27–3,3 м. САУ может преодолевать уклон до 30°, траншею шириной 1,85 м, препятствие высотой 0,55 м и брод глубиной 1,05 м. Показатель дорожного просвета составляет 4,5 м. Боевая масса различных версий колеблется от 23,8 до 36 тонн. При этом значение удельного давления на грунт равно 0,78 кг/куб. см.

Машина приводится в движение с помощью 8-цилиндрового V-образного дизельного двигателя General Motors 8V71T. Его мощность составляет 405 л. с. Применяется трансмиссия Allison XTG-411-2A с четырьмя передачами вперед и двумя передачами назад, а также механическим рулевым колесом, редукторным рулевым управлением и дисковыми тормозами. Благодаря этой силовой установке САУ может развивать скорость до 56 км/ч по шоссе и обеспечивать запас хода до 350 км.

Основным орудием является 155-миллиметровая гаубица с длиной ствола от 23,4 до 39 калибров. Оно может вращаться вокруг своей оси на 360°, оснащено дульным тормозом с двойным дефлектором и газоотводом. Максимальный угол возвышения орудия составляет 75°. Угол снижения равен –3°. Корректировка осуществляется с помощью гидравлики и ручного резервного механизма. Темп стрельбы – 3–6 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы базовой версии – 18 км, современных модификаций – 30 км.

Гаубица приспособлена к стрельбе осколочно-фугасными M107 и M795, активно-реактивными M549, кассетными M449A1, M483A1, M692, M718/M741, осветительными M485 и M818, дымовыми M825 и высокоточными снарядами M712, M982. Боекомплект состоит из 28 зарядов. Поэтому САУ обычно действует совместно с транспортом снабжения M992 FAASV. Самооборона экипажа обеспечивается с помощью 12,7-мм пулемета Browning M2HB, установленного на основании командирской башенки.

Основные модификации M109

Базовая версия выпускалась с 1963 года. Она оснащена стандартной короткоствольной гаубицей M126. Через 10 лет появилась первая модификация M109A1. Ее основным отличием является новое орудие с длиной ствола 39 калибров. Благодаря ему удалось обеспечить значительное увеличение эффективной дальности стрельбы. На ее базе была разработана экспортная M109A1B, которая оказалась на одну тонну тяжелее оригинальной.

В 1976 году была спроектирована модель M109A2. В ее конструкцию было внесено 27 усовершенствований, повышающих надежность и ремонтопригодность САУ. Орудие заменили на пушку M185. Количество боеприпасов было увеличено до 36 штук. Был переработан досылатель и противооткатные устройства. Эти САУ были приняты на вооружение только через три года. Следующим существенным этапом модернизации стала версия M109A3. В ее рамках был заменен орудийный станок, улучшена работа топливной системы и увеличена дальность стрельбы.

В целях реализации программы NBC/RAM была разработана модификация M109A4. Акцент сделали на совершенствовании защиты от оружия массового поражения (ядерного, биологического и химического). Установили очистители воздуха и обогреватели. Усовершенствовали стартер двигателя, для упрощения аварийного запуска и переработали систему наведения. Последней модификацией времен холодной войны стала M109A5. Она получила новое орудие M284. Мощность двигателя возросла до 440 л. с., была внедрена современная электроника.

Одной из самых распространенных версий САУ является M109A6 «Паладин». Она появилась в 1992 году.

Для нее характерно усиление бронирования, улучшение пушки M284 и создание более безопасной системы хранения боеприпасов. Также были модернизированы двигатель и подвеска. Впервые была внедрена инерциальная навигационная система, установлены новые датчики определения угла наклона ствола, ветра и температуры, а также полностью автоматизированная система наведения. Интегрирована современная цифровая система связи.

В 2013 году из-за отмены программ «Crusader» и «Non-Line-of-Sight Cannon» вернулись к идее модернизации существующих САУ. В результате появилась модель M109A7. Ее компоненты были унифицированы с деталями БМП Bradley. Полностью переработаны системы электропитания, установлен новый электропривод поворота башни, улучшен автоматический досылатель. До 35 тонн увеличилась боевая масса машины, а максимальная скорость – до 61 км/ч.

Кроме того, на базе M109 было создано несколько зарубежных моделей САУ. Например, в 1995 году появился швейцарский Kawest. Его оснастили 155-мм пушкой L47 с дальностью стрельбы до 36 км. Современной системой навигации и позиционирования Bison, новой системой наведения оружия. Был увеличен объем боекомплекта и внедрена система диагностики неисправностей. В 2002 году была представлена голландско-немецкая версия M109L52 с орудием PzH 2000, 35 боеприпасами MTLS и скорострельностью 9-10 выстрелов в минуту.

С 1980-х годов выпускалась южнокорейская версия K55/K55A1. Она производилась компанией Samsung Techwin и отличается внедрением местных систем: защиты от оружия массового поражения, автоматики пожаротушения и модифицированного модуля приема боеприпасов. K55A1 получила усовершенствованную систему управления огнем (баллистический компьютер Samsung Thales), GPS навигацию, беспроводное оборудование для передачи данных и многое другое. Также существует итальянская версия M109L и чилийская M109CL.

Распространение в мире и современное использование M109

В составе вооруженных сил США числятся 400 M109A6, еще 850 единиц находятся на хранении. Также введена в строй 271 гаубица M109A7. Австрия приобрела 48 адаптированных экземпляров. Бразилия имеет 109 боеспособных и требующих ремонта машин. На вооружении армии Греции находятся 418 САУ разных модификаций. Бахрейну было передано 20 M109A5. Джибути получила от Италии 10 M109L. Иран располагает 200 установок ранних модификаций. Ирак получил шесть систем M109A1.

На вооружении Иордании стоит около 358 гаубиц. Королевство Марокко приобрело 130 единиц. Чилийской армии было продано 24 M109A3. Египту поставили 368 установок разных модификаций. Индонезию защищают 18 САУ версии A4. Морская пехота Испании использует шесть, а армия – 95 гаубиц. Израиль обладает 250 современными системами и 30 ранними версиями, находящимися на хранении. Кувейт приобрел 37 установок, Перу – 12, а Португалия – 24 штуки.

Интересные факты: эти САУ представлены в компьютерных играх «Armored Warfare: Проект Армата», Ace Combat 7: Skies Unknown, Wargame, War Thunder и Squad. Трехмерные сборные модели гаубиц в масштабе 1/35 выпускаются тайваньской компанией AFV-Club, китайскими Dragon и Trumpeter, итальянской Italeri и японской фирмой Tamiya. Болгарский производитель OKB Grigorov выпускает модели в масштабе 1/72, а отечественная компания Звезда – 1/100.

Пакистан располагает 438 M109 разных модификаций. Оборону острова Тайвань обеспечивают 225 установок. Латвия приобрела 59 и заказала еще 47 гаубиц. Ливан успел приобрести 36 систем. Армия ОАЭ имеет 85 M109A3. Саудовская Аравия имеет 110 устаревших САУ, поэтому заказала еще 177 моделей последнего поколения. 20 экземпляров было передано Таиланду. После начала СВО Украина получила 90 установок разных версий. Швейцария изготовила 133 САУ собственной модификации, а Южная Корея – 1180 единиц.

Бывшими операторами этой системы являются Бельгия, Дания, Эфиопия, Ливия, Великобритания, Германия, Италия, Норвегия, Нидерланды и Канада. Они не только утилизировали свои гаубицы, но и продавали их в другие страны. Некоторые из списанных экземпляров стали музейными экспонатами. Например, в датском Музее танков и артиллерии Оксбель выставлена САУ M109A3DK. Кроме того, модель M109 A3G можно увидеть в Музее военной истории бундесвера в немецком городе Дрездене.

Применение в военных действиях M109

Первый боевой опыт M109 получила во время войны во Вьетнаме. В 1966 году было задействовано около 200 машин. За год эксплуатации весь парк вышел из строя из-за механических неисправностей. Поэтому в 1967 году все гаубицы были отозваны в США, так как ремонт в полевых условиях был признан невозможным. Через шесть лет Израиль успешно использовал M109 против Египта во время войны Судного дня. Кроме того, они были задействованы в Ливанских войнах 1982 и 2006 годов.

Иран задействовал свои M109 во время ирано-иракской войны в 1980-х годах. Эти гаубицы были частью контингента объединенных сил Великобритании, США, Египта и Саудовской Аравии во время войны в Персидском заливе. Они активно применялись американской армией во время вторжения в Ираке в 2003 году. В августе 2015 года южнокорейские K55A1 произвели предупредительные выстрелы по демаркационной линии после нескольких провокаций со стороны Северной Кореи.

После начала специальной военной операции ВСУ получили M109 от разных стран. По данным аналитического портала Oryx, к сентябрю 2024 года Украина потеряла не менее 70 единиц различных модификаций (54 уничтожено и 16 повреждено).

Вывод

САУ M109 эксплуатируются на протяжении 60 лет, но все еще остаются достаточно боеспособными. Все программы по поиску полноценной замены пока проваливаются. Это касается разработки XM2001 Crusade, FCS («Будущие боевые системы») и гаубицы M1299. Эти проекты оказались либо слишком дорогими, либо слишком ненадежными. Тем не менее время этих САУ постепенно проходит, так как они оказываются беззащитными перед современными средствами поражения (дронами), а их мобильности не хватает для ведения динамичного боя.