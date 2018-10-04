Справка на отзыв Конституционного суда Ингушетии

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Почему история Ту-154 столь важна для российского авиастроения

Первый полет Ту-154 совершил 3 октября 1968 года. Самолет пилотировал экипаж летчика-испытателя Юрия СуховаФото: пресс-служба ПАО "Туполев"
Ровно 50 лет назад (3 октября 1968 года) совершил свой первый полет Ту-154, самолет, которому было суждено стать самым массовым в своем классе среднемагистральных машин. Что заставило Хрущева инициировать его создание? Что в Ту-154 так понравилось компании Boeing, что она приобрела советскую технологию для себя? И какое отношение пассажирский лайнер имеет к освоению космоса? Подробности...
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Как прибалтийская элита укрепляла СССР

Борис Пуго был далеко не единственным выходцем из Прибалтики, кто до конца сохранил верность СССР и идеалам коммунизмаФото: Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС
Считается, что события в прибалтийских республиках стали одним из важнейших спусковых крючков, запустивших процесс развала СССР. Современные политики независимых прибалтийских стран имеют репутацию наиболее антироссийски настроенных. Однако было время, когда представители элиты Латвии, Литвы и Эстонии отчаянно сражались за Россию и за советскую власть. Кто были эти люди? Подробности...
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Годовщину запуска первого спутника космическая отрасль встречает в разобранном состоянии

Первый спутник собирали в крайне непривычных для советской производственной культуры условияхФото: Фотохроника ТАСС
День начала космической эры – 4 октября – российская космонавтика отмечает со шлейфом накопившихся проблем. Это и отверстие в обшивке «Союза», и пустоты в железобетонных конструкциях космодрома Восточный (подрядчик должен их устранить до 5 октября). Это и обострившиеся отношения двух главных космических держав, соперничество которых началось 60 лет назад. Подробности...
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Политический скандал показал, чем судебная система России лучше американской

Скандал вокруг судьи Кавано (на фото он плачет во время слушаний в Сенате США) обнажил большие проблемы американской судебной системыФото: MICHAEL REYNOLDS/Zuma/ТАСС
«Это очень страшная ситуация». Такими словами Дональд Трамп описал свои впечатления по поводу главного политического скандала, сотрясающего Соединенные Штаты последние несколько недель. Кандидат на пост члена Верховного суда страны обвинен в сексуальных домогательствах, происходивших 35 лет назад. И сама эта история обнажила две важнейших проблемы судебной системы США. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Интеллигенция плещет в ладоши – «раздавите гадину!»

Андрей Бабицкий, журналист
В мгновение ока площадь заполняется мертвыми телами, ранеными, хрипящими от боли людьми. Меня накрывает чувство отчаяния. Я не понимаю, как такое возможно – демократическая власть устраивает кровавое побоище в главном городе России. Подробности...
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Украинская автокефалия – это смерч

Дмитрий Ольшанский, публицист
Любая «автокефалия», любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании единственное условие успеха – что медведь не проснется, что Россия ничем не ответит. В этот раз, я подозреваю, так не получится. Подробности...
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Почему мир разлюбил голливудские фильмы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
О том, что было первым – снижение зрительского интереса или падение качества голливудской продукции, можно спорить долго. Факты в том, что происходящее – реальность, а не фантазии дилетантов. И в том, что во всём опять обвинили русских. Подробности...
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Да, нужно повысить

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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Справка на отзыв Конституционного суда Ингушетии

          4 октября 2018, 19:32

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          В сети Интернет размещен отзыв Конституционного Суда Республики Ингушетия на законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой».

          В своем отзыве Конституционный Суд Республики Ингушетия указывает, что законопроект не подлежит рассмотрению, поскольку данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума Республики Ингушетия.

          С принятием Закона Российской Федерации от 4 июня 1992 г. № 2927-I «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации» в составе Российской Федерации образовалось два субъекта: Ингушская Республика и Чеченская Республика. Но после этого официального законодательного закрепления границ между ними не произошло.

          Соответствующий нормативный правовой акт отсутствует как на федеральном уровне, так и на республиканском.

          В силу статьи 4 Закона Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. № 5-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их статусом сельского, городского поселения, муниципального района и городского округа» данный закон не регулирует вопросы определения границ Республики Ингушетия с другими субъектами Российской Федерации, которые устанавливаются на основе Конституции Республики Ингушетия и соглашений между Республикой Ингушетия и другими субъектами Российской Федерации, утверждаемых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с учетом требований Закона РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» и Закона Российской Федерации от 4 июня 1992 г. № 2927-1 «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации».

          При этом правовое регулирование процедуры установления границы между субъектами Российской Федерации отсутствует и на федеральном уровне.

          В Конституции Российской Федерации также отсутствуют правовые нормы, определяющие, каким правовым актом должны были быть установлены границы субъектов Российской Федерации.

          Статьи 71 и 72 Конституции Российской Федерации не относят вопросы установления административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации ни к исключительному ведению Российской Федерации, ни к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

          В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.01.1997 № 1-П, Определении от 15.05.2007 № 406-О-П указывается, что «из федеративной природы государственности России в том виде, как она закреплена в статьях 1 (часть 1), 11 (часть 2), 66 (часть 1), 71, 72, 73, 76 и 77 Конституции Российской Федерации, вытекает, что в ведении Российской Федерации находится федеративное устройство, а в ведении республик, входящих в состав Российской Федерации, – их территориальное устройство. Вопросы территориальных основ местного самоуправления, формирования муниципальных образований, с одной стороны, и административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации – с другой, будучи связаны между собой, имеют самостоятельное значение и, обладая собственным юридическим содержанием, относятся к различным сферам ведения: первый – к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, второй – к исключительному ведению субъектов Российской Федерации».

          В соответствии со статьей 111 Конституции Республики Ингушетия образование, упразднение административно-территориальных образований, установление и изменение границ между ними, их наименование и переименование, другие вопросы административно-территориального устройства Республики Ингушетия решаются в соответствии с федеральными законами и законами Республики Ингушетия с учетом мнения населения соответствующей территории.

          При этом в силу статей 109 и 110 Конституции Республики Ингушетия Республика Ингушетия состоит из районов и городов республиканского значения, являющихся ее административно-территориальными единицами; административно-территориальные единицы Республики Ингушетия, районы и города республиканского значения состоят из городов районного значения, сел, станиц, муниципальных округов и иных административно-территориальных образований.

          Таким образом, из вышеизложенного следует, что норма статьи 111 Конституции Республики Ингушетия об учете мнения населения соответствующей территории при установлении и изменении границ между административно-территориальными образованиями распространяется только на внутренние границы между населенными пунктами Республики Ингушетия.

          Кроме того, учитывая, что процедура установления границ между субъектами Российской Федерации федеральным законодательством не определена, следует отметить, что по принципу аналогии закона в силу статьи 10 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» при изменении границ между субъектами Российской Федерации требования статей 12 и 13 настоящего Федерального закона не применяются (с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов).

          Относительно части 2 статьи 3 Конституционного закона Республики Ингушетия от 31 марта 1997 г. № 3-РКЗ «О референдуме Республики Ингушетия», предусматривающей, что на референдум Республики Ингушетия обязательно выносятся вопросы изменения ее территории или границ, необходимо отметить, что в данном случае идет речь об изменении установленной территории или границы. А из ранее изложенного следует, что юридически ни территория, ни границы Республики Ингушетия не были установлены. 

          Также важно указать, что на законопроект даны положительные заключения Прокуратурой Республики Ингушетия, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия, Уполномоченным по правам человека в Республике Ингушетия, Правительством Республики Ингушетия, а также девятью городскими и районными советами депутатов муниципальных образований Республики Ингушетия.



           
           
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