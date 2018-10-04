Справка на отзыв Конституционного суда Ингушетии

В сети Интернет размещен отзыв Конституционного Суда Республики Ингушетия на законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой».

В своем отзыве Конституционный Суд Республики Ингушетия указывает, что законопроект не подлежит рассмотрению, поскольку данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума Республики Ингушетия.

С принятием Закона Российской Федерации от 4 июня 1992 г. № 2927-I «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации» в составе Российской Федерации образовалось два субъекта: Ингушская Республика и Чеченская Республика. Но после этого официального законодательного закрепления границ между ними не произошло.

Соответствующий нормативный правовой акт отсутствует как на федеральном уровне, так и на республиканском.

В силу статьи 4 Закона Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. № 5-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их статусом сельского, городского поселения, муниципального района и городского округа» данный закон не регулирует вопросы определения границ Республики Ингушетия с другими субъектами Российской Федерации, которые устанавливаются на основе Конституции Республики Ингушетия и соглашений между Республикой Ингушетия и другими субъектами Российской Федерации, утверждаемых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с учетом требований Закона РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» и Закона Российской Федерации от 4 июня 1992 г. № 2927-1 «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации».

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При этом правовое регулирование процедуры установления границы между субъектами Российской Федерации отсутствует и на федеральном уровне.

В Конституции Российской Федерации также отсутствуют правовые нормы, определяющие, каким правовым актом должны были быть установлены границы субъектов Российской Федерации.

Статьи 71 и 72 Конституции Российской Федерации не относят вопросы установления административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации ни к исключительному ведению Российской Федерации, ни к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.01.1997 № 1-П, Определении от 15.05.2007 № 406-О-П указывается, что «из федеративной природы государственности России в том виде, как она закреплена в статьях 1 (часть 1), 11 (часть 2), 66 (часть 1), 71, 72, 73, 76 и 77 Конституции Российской Федерации, вытекает, что в ведении Российской Федерации находится федеративное устройство, а в ведении республик, входящих в состав Российской Федерации, – их территориальное устройство. Вопросы территориальных основ местного самоуправления, формирования муниципальных образований, с одной стороны, и административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации – с другой, будучи связаны между собой, имеют самостоятельное значение и, обладая собственным юридическим содержанием, относятся к различным сферам ведения: первый – к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, второй – к исключительному ведению субъектов Российской Федерации».

В соответствии со статьей 111 Конституции Республики Ингушетия образование, упразднение административно-территориальных образований, установление и изменение границ между ними, их наименование и переименование, другие вопросы административно-территориального устройства Республики Ингушетия решаются в соответствии с федеральными законами и законами Республики Ингушетия с учетом мнения населения соответствующей территории.

При этом в силу статей 109 и 110 Конституции Республики Ингушетия Республика Ингушетия состоит из районов и городов республиканского значения, являющихся ее административно-территориальными единицами; административно-территориальные единицы Республики Ингушетия, районы и города республиканского значения состоят из городов районного значения, сел, станиц, муниципальных округов и иных административно-территориальных образований.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что норма статьи 111 Конституции Республики Ингушетия об учете мнения населения соответствующей территории при установлении и изменении границ между административно-территориальными образованиями распространяется только на внутренние границы между населенными пунктами Республики Ингушетия.

Кроме того, учитывая, что процедура установления границ между субъектами Российской Федерации федеральным законодательством не определена, следует отметить, что по принципу аналогии закона в силу статьи 10 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» при изменении границ между субъектами Российской Федерации требования статей 12 и 13 настоящего Федерального закона не применяются (с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов).

Относительно части 2 статьи 3 Конституционного закона Республики Ингушетия от 31 марта 1997 г. № 3-РКЗ «О референдуме Республики Ингушетия», предусматривающей, что на референдум Республики Ингушетия обязательно выносятся вопросы изменения ее территории или границ, необходимо отметить, что в данном случае идет речь об изменении установленной территории или границы. А из ранее изложенного следует, что юридически ни территория, ни границы Республики Ингушетия не были установлены.

Также важно указать, что на законопроект даны положительные заключения Прокуратурой Республики Ингушетия, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия, Уполномоченным по правам человека в Республике Ингушетия, Правительством Республики Ингушетия, а также девятью городскими и районными советами депутатов муниципальных образований Республики Ингушетия.