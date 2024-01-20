Развитие транспортной системы России в 2023 году

Тимур Шерзад
Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство
Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.
Сергей Худиев
Сталин и сейчас генерирует смуту
И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.
Глеб Кузнецов
Мировые элиты превращают правду в дезинформацию
«Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».