Почему мигранты перестали бояться полиции

Взгляд
19 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 10:48  |  vz.ru
Разделы

Почему всегда дешевые капуста и морковь резко подорожали

За год капуста подорожала почти в три раза Лысцева Марина/ТАСС
Россияне привыкли, что «борщевой набор» – капуста, картофель, свекла, морковь и лук – всегда дешевый. Однако всего за один 2021 год этот набор подорожал в полтора раза. Особенно сильно – почти в три раза – выросла цена капусты. Это уникальное удорожание овощей открытого грунта. До пандемии целых десять лет их ценники не дорастали даже до уровня инфляции. Что происходит и кто виноват? Подробности...
Перейти в раздел…

Президент Бразилии послал из Кремля сигнал всему миру

«Для меня большая честь получить ваше приглашение. Мы испытываем чувство солидарности с Россией», – заявил Болсонару Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Скандальный бразильский лидер Жаир Болсонару побывал на переговорах с Владимиром Путиным в Москве и дал понять буквально всему миру, что прилетел в гости к другу и союзнику. Чем объясняется этот резкий геополитический разворот от политика, который прежде во всем ориентировался на США и даже мешал сотрудничеству своей родины с Москвой? Подробности...
Перейти в раздел…

Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Украина готовится к штурму Донбасса

Украинские войска активно готовятся к наступлению в Донбассе Vadim Ghirda/АР/ТАСС
Впервые за долгое время Украина подвергла массовому обстрелу территорию непризнанных донецких республик. Это произошло на следующие сутки после того, как Россия начала отвод войск со своих западных границ по завершении крупных учений. Какие еще признаки свидетельствуют о том, что перед нами – подготовительные мероприятия перед масштабным наступлением на Донбасс? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему признание ЛДНР не противоречит «Минску-2»

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Что будет, если Россия признает ДНР и ЛНР

Игорь Лесев
Игорь Лесев, писатель, журналист
Россия подошла к своему Рубикону на донбасском направлении. Минские соглашения в политической части Зеленским и Ко не будут, да и не могут быть выполнены. Поэтому судьба Украины теперь зависит только от Владимира Путина. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Что заставило руководство Туркмении решиться на смену власти

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Туркмении нужны реформы, которые уже успешно реализуются в соседних Узбекистане и Казахстане. Либо Ахшабаду пора задуматься об отказе от нейтрального статуса и вступить в ОДКБ. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Канада отменила демократию

Обсуждение: 7 комментариев

Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

Перейти в раздел…

Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
Подробности...

Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
Подробности...

Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?
  • В наличных

  • В банке

  • В ценных бумагах

  • Нет сбережений
Вы боитесь заболеть коронавирусом?
  • Да, ещё не болели

  • Да, уже болели

  • Нет, ещё не болели

  • Нет, уже болели
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации
    Посол в США предложил авторам лжи о ЛНР и ДНР посетить Донбасс Глава ЛНР подписал указ о мобилизации в республике В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации МИД осудил США за угрозы применить «акт Родченкова» в ситуации с Валиевой
    Глава МИД Германии не исключила возможности госпереворота в Киеве Захарова указала на «чудовищное» игнорирование Байденом жителей Донбасса Депутат Рады и журналист подрались в эфире ток-шоу Мужской лыжный марафон на Олимпиаде перенесли и сократили из-за непогоды
    Британия согласовала с G7 и ЕС санкции против России за «вторжение» на Украину Взрывы на газопроводе в Луганске стали результатом диверсии Байден подписал предотвращающий шатдаун в США закон Японскую киберспортсменку выгнали из команды за оскорбление низкорослых мужчин

    «требование ультиматума»


    В Берлине назвали «перешедшим границы» посла Украины в ФРГ

    невыполненные обещания


    СМИ обнаружили гарантирующий нерасширение НАТО на Восток документ

    опасная обстановка


    В Донецке раскрыли детали эвакуации мирных жителей в Россию

    Видео

    нарушения правопорядка


    Какие мигранты заслуживают депортации из России

    допинг-скандалы


    На Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну

    гражданская война


    Как Украина готовится к штурму Донбасса

    поставки СПГ


    Америка толкает Европу и Азию к войне за газ

    гражданские права


    Канада отменила демократию

    певица-рецидивистка


    Андрей Манчук: Украина опять рискует пропустить «Евровидение» из-за политики

    политическая трансформация


    Камран Гасанов: Что заставило руководство Туркмении решиться на смену власти

    судьба Украины


    Игорь Лесев: Что будет, если Россия признает ДНР и ЛНР

    на ваш взгляд


    При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?

    Почему мигранты перестали бояться полиции

    Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов
    		   19 февраля 2022, 10:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ростислав Зубков,
    Николай Васильев,
    Юрий Зайнашев

    В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля.

    В пятницу был взят под стражу второй участник драки с полицейскими, которая произошла днем ранее на станции столичного метро «Тульская». Другой подозреваемый был пойман еще на месте. Обоих задержанных уже допросили сотрудники следственного отдела по расследованию преступлений на метрополитене, передает РЕН ТВ. Сообщается, что их зовут Саидакрам Хамроев и Умар Расулжонзодов.

    Обвиняемые – уроженцы Средней Азии, пишет «Лента.ру». Оба находились в России нелегально, работали в различных коммерческих организациях и проживали на съемной квартире в Москве. В СКР намерены привлечь к административной ответственности работодателей и лиц, предоставивших фигурантам жилое помещение.

    МВД показало видео допроса мигрантов. На кадрах молодой человек в красной куртке с улыбкой отвечает на вопросы. Судя по всему, это 21-летний Хамроев. Отвечая на вопросы, он заявляет, что вовсе не оказывал сопротивления сотрудникам МВД. «Я же говорю, я не оказывал. Они начали трогать руку. Я сказал: уберите руку. И все».

    Второй подозреваемый, одетый в темную куртку, предположительно 18-летний Расулжонзодов говорит лишь «не знаю», отвечая на вопрос, догадывается ли он, за что задержан. Трудно определить, знает ли задержанный русский язык. Судя по видеозаписи, именно Расулжонзодов был тем человеком, который с разбегу ударил полицейского ногой, пытаясь освободить уже задержанного Хамроева.

    По версии следствия, вечером в четверг на станции «Тульская» «один из подозреваемых на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на представителей власти». Затем второй подозреваемый «умышленно нанес одному полицейскому удар ногой в область туловища, а другому несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся», говорится на сайте СК.

    Стоит напомнить, что на минувшей неделе в социальных сетях разошлось видео, снятое из окна одним из жителей московского района Царицыно. На нем видно, как при задержании двух иностранцев (как потом выяснилось – из Средней Азии), выпивавших на детской площадке, пострадали двое полицейских. Приезжие оказали активное сопротивление – сами напали на силовиков и у одного из них даже отобрали дубинку.

    А в минувшую среду 23-летний уроженец Таджикистана, которого заподозрили в краже и попытались задержать, ранил двоих полицейских ножом в районе Западное Бирюлево. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по части второй ст. 318 УК («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Наказание – до 10 лет лишения свободы.

    Драка на «Тульской» тоже стала поводом для возбуждения дела, и тоже по ст. 318 УК, однако по части первой – «Применение насилия в отношении представителя власти, наказание по которой вдвое мягче – до пяти лет лишения свободы. «Нужно дать этим «орлам», которые с разбега бьют полицейского ногой, 10 лет тюрьмы. Тут можно не первую, а вторую часть статьи 318 добавить, – «применение насилия, опасного для жизни или здоровья», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич.

    Генерал обращает внимание на то, что гастарбайтеры в Москве «начали бить полицейских уже ежедневно». «Причем виноваты в этом, на мой взгляд, и сами органы власти и правопорядка. При стычках с приезжими полиция часто сажает почему-то наших сограждан, но боится сажать представителей диаспор. Теперь мы дождались: получаем ежедневно то ножом, то кулаком», – возмущается Михалевич.

    «Накат по этой теме уже идет на уровне главы государства, но некоторые приезжие уже настолько «дикие», что не понимают угрозы для себя и продолжают совершать преступления. За преступления их нужно сажать, а за правонарушения, я считаю, – просто высылать. Об этом и президент только что сказал», – добавил генерал.

    Вместе с тем Михалевич против того, чтобы за сопротивление полиции, – пусть даже с применением силы, – сразу же назначать максимальное наказание.

    «Все-таки есть люфт: допустим, хороший парень первый раз попался. Видно, что просто заблудился. Зачем ему давать по максимуму? Дайте условное или штраф, и все. Он больше никогда не нарушит, а потом принесет много пользы обществу», – разъяснил эксперт. Механическое ужесточение наказания по статье 318 может привести к печальным ситуациям, считает генерал.

    «Полицейский берет человека за руку, а тот просто ее одергивает. Это можно оформить как неповиновение, оно же сопротивление. За это ему – бабах, – сразу 10 лет?

    Не слишком ли круто? – задался вопросом собеседник. – А вот мигрантов надо наказывать максимально строго. Здесь лучше перегнуть палку. Пусть они боятся полиции, а то уже полиция боится их».

    Подполковник запаса МВД Олег Иванников тоже считает ненужным усиливать карательные меры за сопротивление полиции. «Многое из того, что прописано в нынешней редакции Уголовного кодекса, вполне разумно. При определении наказания нужно учитывать личность преступника и смягчающие обстоятельства», – считает эксперт.

    «Такое преступление, как нападение на сотрудника полиции, всегда совершается умышленно, но бывают особые случаи, когда и нападавшего в каком-то смысле можно понять. Например, приезжий не может выполнить указание стража порядка, потому что не знает языка. То есть он достал за взятку патент о сдаче экзамена по русскому, а команду полицейского не понимает Такое надо учитывать в суде», – привел пример собеседник.

    «Кроме того, нужно проверить тех, кто выдал мигрантам документы на право пребывания в РФ, сертификаты о владении языком и так далее. Возможно, эти лица тоже должны оказаться на скамье подсудимых», – уточнил он.

    Приезжие на «Тульской» действовали «цинично, но в то же время прогнозируемо для выходцев из Средней Азии», не знающих ни УК, ни другие наши правовые нормы, отмечает Иванников. «Возможно, им теперь предстоит уже в местах лишения свободы изучить как следует и УК, и этику поведения принимающего государства», – предположил собеседник.

    Иванников согласен и с тем, что мигранты в целом перестали бояться российскую полицию, но причину этого он видит не в социальной, а в политической сфере. «В Москве и других крупных городах появилось огромное количество нелегальных молельных домов и комнат, где зачастую преподается не традиционный ислам, а экстремистский», – заявил подполковник.

    «Приезжает много проповедников, прошедших некие «курсы» на Ближнем Востоке, в частности, в Турции. Они и внушают эту вседозволенность верующим мигрантам, мотивируют их на акты неповиновения полиции, вообще властям. Навязывают деструктивные идеи о сотрудничестве внутри диаспоры, – сказал собеседник. – Так что, на мой взгляд, основная причина этого кроется в недоработке правоохранительных органов, курирующих религиозное направление».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Совета безопасности Николай Патрушев провел совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Урале. Основной темой стала нейтрализация угроз нацбезопасности в миграционной сфере. По словам Патрушева, напряженная ситуация на Урале вызвана в том числе масштабным миграционным потоком.

    На ваш взгляд

     
    Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?



    Обсуждение:  9 комментариев
    «Большинство приезжих имеет низкую квалификацию и недостаточный уровень образования, пренебрегает российскими культурными традициями и нормами поведения, что вызывает недовольство местного населения, приводит к возникновению конфликтов», – подчеркнул Патрушев. По его мнению, массовое привлечение мигрантов в сферу строительства, общепита, перевозок и услуг мешает трудоустройству российских граждан.

    Как считает Патрушев, проникновению нелегалов, в частности, способствует большая протяженность (более 7,5 тыс. км) и плохая обустроенность нашей границы с Казахстаном. Он также потребовал усилить поиск и выявление среди мигрантов людей с радикальными религиозными взглядами.

    Днем ранее, выступая на коллегии МВД, президент Владимир Путин велел принять жесткие меры против нелегальной миграции. По мнению главы государства, любые проявления экстремизма, нарушение правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрой высылки таких иностранцев «за пределы России» и запрета на их возвращение.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •