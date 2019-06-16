Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

Взгляд
16 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
Разделы

Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
Перейти а раздел…

Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем опасна для России «лысенковщина»

Карикатура на советских генетиковФото: Борис Ефимов
Ровно 70 лет назад в СССР было объявлено, что генетика противоречит марксистской диалектике. Следствием этого стало отставание страны в целом ряде наук, включая вирусологию, цитологию и кибернетику. Но как академику Лысенко удалось обмануть Сталина? И почему до сих пор нельзя говорить о том, что «лысенковщина», сиречь замена науки идеологией, в России побеждена окончательно? Подробности...
Перейти а раздел…

Украина раскроет тайну гибели американцев во Вьетнаме

По официальным данным, больше 2 тысяч американских оккупантов пропали без вести во ВьетнамеФото: Horst Faas/ASSOCIATED PRESS/ТАСС
Киев заключил удивительное соглашение с Вашингтоном – он пообещал найти и опросить еще живых украинцев, воевавших во Вьетнаме с советской стороны, с целью поиска «пленных и пропавших без вести» граждан США. Нельзя исключить, что ветераны укажут, где во вьетнамских джунглях остались могилы американских солдат. Но, скорее всего, таким способом Киев просто хочет лишний раз выслужиться перед Америкой. Подробности...
Перейти а раздел…

Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

МВД могло воспрепятствовать развитию конфликта в Чемодановке Фото: vk.com /Типичная Пенза
Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России. Подробности...
Перейти а раздел…

Диалоги яйца и курицы

Ольга Андреева, Журналист
Связь поколений – странная штука. Нам кажется, что наши дети какие-то другие, что они в некотором смысле инопланетяне. Наверное, так оно и есть. Но вообще-то они – это мы. Просто надо чаще друг с другом разговаривать. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Дача как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдет в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...
Обсуждение: 186 комментариев

Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
Обсуждение: 107 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые громкие увольнения в полиции России

    Подвиг русских в Сербии закончился предательством

    Какие российские продукты – самые лучшие в мире

    Обсуждение: 12 комментариев
      Перейти а раздел…

      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
      Подробности...

      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

          Перейти а раздел…
          В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?
          • Готов меньше работать и меньше получать

          • Готов работать больше за соответствующую зарплату

          Где вы планируете провести летний отпуск?
          • В путешествии по России

          • За рубежом

          • На даче

          • Останусь дома

          • Не пойду в отпуск, буду работать

          Минздрав предложил повысить «возраст детства» до 21 года. А когда вы почувствовали себя взрослым?
          • До 16 лет

          • С 16 до 21 года

          • После 21 года

          • После 30 лет

          • После 40 лет

          • После 50

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Пензенские власти пообещали бороться с фейками о конфликте в Чемодановке
            Лидер российских цыган раскритиковала решение конфликтов самосудомВ Москве прошел митинг в поддержку журналиста ГолуноваРазведка Израиля назвала виновных в атаке на танкеры в Оманском заливеЖители четырех стран мира остались без света
            Саратовец погиб в потасовке с девушкамиИран откажется от ряда обязательств по ядерной программеСтали известны подробности сильного взрыва в центре КиеваУмер музыкант группы «Машина времени»
            Минобороны показало полет истребителей над Кавказом глазами пилотовВ США оценили шансы F-15C в бою против Су-57Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видеоОпубликовано видео боя двух советских танков в Ливии

            «Авангард» и «Циркон»


            Китай заявил о военном превосходстве России над США

            «без участия Газпрома»


            Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России

            «развлекать граждан»


            Пушков сыронизировал над бегущим через фонтан Зеленским

            Видео

            американская стратегия


            Украину принудят к миру в Донбассе

            шанс или ловушка


            Возвращение сербской армии в Косово станет вызовом для России

            между Западом и Востоком


            Президент Польши перепутал смелость с глупостью

            катастрофа в Шереметьево


            Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

            викторина


            Враги Пушкина – кто они?

            Очищение госмеханизмов


            Ирина Алкснис: Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

            Риторика абсурда


            Андрей Бабицкий: Как Россия и Запад поменялись местами

            Смех не по любви


            Анна Долгарева: Шутку над Родиной большинство не оценило

            на ваш взгляд


            В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?

            Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

            МВД могло воспрепятствовать развитию конфликта в Чемодановке    16 июня 2019, 17:10
            Фото: vk.com /Типичная Пенза
            Текст: Алексей Нечаев

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России.

            Сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ в воскресенье задержали 12 участников бытового конфликта в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого погиб один человек – 34-летний мужчина.

            «В ближайшее время, в зависимости от роли и степени участия каждого, им будет предъявлено обвинение», – отмечается в сообщении на сайте Следственного комитета. Там же отмечается, что ранее уже были задержаны трое мужчин. Двоих уже арестовали, третий проходит медосвидетельствование. Все они признали свое участие в конфликте.

            Напомним, вечером в пятницу около 1,5 тыс. жителей села Чемодановка вышли на сельский сход, где обсуждался конфликт с цыганами, произошедший 13 июня. Предположительно, селяне вступились за детей, которые поссорились с цыганами. Произошла массовая драка, в результате которой были пострадавшие и один погибший. Позже в полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке, трое из них были задержаны. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, после чего дело было передано в центральный аппарат СКР.

            Кроме того, 15 июня в соседнем с Чемодановкой селе Лопатки неизвестные подожгли деревянный жилой дом и надворные постройки, из-за чего МВД возбудило уголовное дело, фигурантам которого грозит до пяти лет лишения свободы.

            В тот же день в разрешение конфликта включился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он возглавил оперативный штаб по урегулированию ситуации. Позже он сообщил, что силами сотрудников Росгвардии и личным составом МВД было организовано патрулирование улиц села, что позволило стабилизировать обстановку в Чемодановке.

            Белозерцев призвал Роскомнадзор проверить фейки о конфликте в Чемодановке, прямо указывая на провокации в социальных сетях.  

            «С момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. Однако в России принят закон, который направлен на борьбу с такими фейк-новостями», – написал Белозерцев в своем Instagram, добавив, что «обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной «карты». 

            Конфликты местного населения с цыганскими общинами ранее происходили в Белгородской и Тульской областях.

            Так, в марте 2016 года в поселке Плеханово Тульской области более 300 домов остались без газа, а прибывшие на место газовики установили, что это произошло из-за того, что проживающие в населенном пункте цыгане совершили несколько десятков врезов в газопровод, в результате чего в него попала вода. Впоследствии власти выявили в населенном пункте 118 незаконно построенных домов, в числе которых были постройки, которые «окружили» усадьбу Льва Толстого. Позже было принято решение снести эти дома.

            В августе 2018 года в поселке Уразово Белгородской области вспыхнул конфликт между многочисленной цыганской общиной и этническим большинством. Причиной тому стало убийство и изнасилование девятилетней девочки, обвинение в которых было предъявлено 30-летнему мужчине, жившему в составе местной цыганской общины. Впоследствии около 200 цыган, проживавших в том районе, покинули пределы Белгородской области.

            По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, инцидент в Чемодановке является следствием длительного бездействия местных органов правопорядка. Сейчас же властям удалось стабилизировать ситуацию.

            «Большое число представителей власти сейчас находятся на месте событий в Чемодановке, потому можно сказать, что местные власти держат ситуацию под контролем», – заявила газете ВЗГЛЯД президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер.

            «Там ведь была попытка самосуда, который пытались устроить местные жители. Они сами пришли к цыганам, начали драться, а теперь, конечно, они говорят, что во всем виноваты цыгане. Местные жители не понимают, что самосуд – это зло, и действовать надо в рамках закона»,

            – сказала Деметер, поясняя свою версию случившегося.  

            Что касается рецептов разрешения подобных ситуаций – здесь все зависит от местных властей, считает собеседница.

            «Были подобные случаи, когда мы их элементарно разбирали в два-три дня. Но случай в Чемодановке – это какая-то очень серьезная и ужасающая ситуация. Причем удивительно и то, что ситуация возникла на пустом месте: дети повздорили между собой», – пояснила Деметер.

            Она также рассказала о том, что правительство страны уделяет самое серьезное внимание развитию и социализации цыган.

            «У нас есть программа мероприятий социально-экономического и этнокультурного развития цыганской общности. Эта программа выполняется, контролируется правительством, отчеты о ней даются каждые полгода. На этом направлении в целом все нормально», – подчеркнула Деметер.

            В свою очередь председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Иосиф Дискин указал на то, что силы правопорядка не занимаются на должном уровне профилактикой подобных инцидентов.

            «Ситуация в Чемодановке доказывает, что ослабление деятельности органов внутренних дел приводит к тому, что подобные инциденты не удается профилактировать и своевременно разрешать», – сказал Дискин газете ВЗГЛЯД.

            «Как могло так получиться, что в большом селе отсутствует структура МВД, что участковый неведомо чем занимается, что конфликт, который тлел длительное время, не был профилактирован?»

            – задается вопросами собеседник.

            По его словам, сейчас местные власти ситуацию контролируют, но исключительно административно-силовыми методами. Этого, по мнению эксперта, недостаточно.

            «Нужно включать процедуры медиации: разбираться в причинах, снижать напряжение, и самое главное – переносить вопрос из этнической плоскости, что недопустимо, в плоскость сугубо криминальную. Для этого есть методы медиации и профессионалы, которых нужно привлекать к работе», – считает Дискин.

            В свою очередь член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод рассказал, что в Чемодановке сейчас наблюдается активизация действий региональных властей.

            «Губернатор успокоил людей, обещал родственникам пострадавших и погибшего погасить кредиты, улучшить транспортные подъезды к селу. Начинается прием местных жителей со стороны правоохранительных органов и Следственного комитета, туда выехали уполномоченные по правам человека и по правам ребенка», – заявил Брод газете ВЗГЛЯД.

            «Региональные власти пытаются всеми силами потушить конфликт и не дать разрастись межнациональной розни, особенно после того, как прошла информация, что в соседнем селе подожгли цыганский дом и цыгане планируют покинуть эти места», – добавил собеседник.

            По его словам, инцидент в Чемодановке заставляет задать несколько вопросов.

            «Во-первых, только сейчас правоохранительные органы будут проверять законность приобретения земли: нет ли там самостроя, самовольных врезок для подключения к свету и к газу. Почему это не делалось прежде в штатном порядке? Во-вторых, только сейчас встал вопрос о создании оперпункта полиции. Почему это не было сделано раньше? Мы опять приходим к незыблемости извечной поговорки: пока гром не грянет – мужик не перекрестится», – подчеркнул Брод.

            «И когда в таких случаях полиция оперативно не вмешивается – инициативу перехватывают местные жители, которые, естественно, начали вершить самосуд, после чего завязалась драка и погиб человек. Я надеюсь, это будет уроком для всех регионов России»,

            – сказал эксперт.

            «Что касается социализации цыган – профильные программы есть, но сейчас они выполняются в недостаточном, на мой взгляд, объеме. По этому вопросу мы держим связь с лидером российских цыган Надеждой Деметер», – пояснил Брод.

            По мнению собеседника, заниматься адаптацией цыганского населения нужно, но без перехлестов.

            «Есть опасения, что сейчас безосновательно начнут проверять всех и каждого. Уполномоченный по правам человека Пензенской области и представители общественной палаты региона должны за этим наблюдать, чтобы не было перегибов со стороны правоохранительных органов, исключая какую-либо коллективную ответственность и дискриминацию цыган. Все стороны должны соблюдать принципы законности», – подчеркнул Брод.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............