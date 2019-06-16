Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России.

Сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ в воскресенье задержали 12 участников бытового конфликта в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого погиб один человек – 34-летний мужчина.

«В ближайшее время, в зависимости от роли и степени участия каждого, им будет предъявлено обвинение», – отмечается в сообщении на сайте Следственного комитета. Там же отмечается, что ранее уже были задержаны трое мужчин. Двоих уже арестовали, третий проходит медосвидетельствование. Все они признали свое участие в конфликте.

Напомним, вечером в пятницу около 1,5 тыс. жителей села Чемодановка вышли на сельский сход, где обсуждался конфликт с цыганами, произошедший 13 июня. Предположительно, селяне вступились за детей, которые поссорились с цыганами. Произошла массовая драка, в результате которой были пострадавшие и один погибший. Позже в полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке, трое из них были задержаны. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, после чего дело было передано в центральный аппарат СКР.

Кроме того, 15 июня в соседнем с Чемодановкой селе Лопатки неизвестные подожгли деревянный жилой дом и надворные постройки, из-за чего МВД возбудило уголовное дело, фигурантам которого грозит до пяти лет лишения свободы.

В тот же день в разрешение конфликта включился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он возглавил оперативный штаб по урегулированию ситуации. Позже он сообщил, что силами сотрудников Росгвардии и личным составом МВД было организовано патрулирование улиц села, что позволило стабилизировать обстановку в Чемодановке.

Белозерцев призвал Роскомнадзор проверить фейки о конфликте в Чемодановке, прямо указывая на провокации в социальных сетях.

«С момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. Однако в России принят закон, который направлен на борьбу с такими фейк-новостями», – написал Белозерцев в своем Instagram, добавив, что «обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной «карты».

На эту тему

Конфликты местного населения с цыганскими общинами ранее происходили в Белгородской и Тульской областях.

Так, в марте 2016 года в поселке Плеханово Тульской области более 300 домов остались без газа, а прибывшие на место газовики установили, что это произошло из-за того, что проживающие в населенном пункте цыгане совершили несколько десятков врезов в газопровод, в результате чего в него попала вода. Впоследствии власти выявили в населенном пункте 118 незаконно построенных домов, в числе которых были постройки, которые «окружили» усадьбу Льва Толстого. Позже было принято решение снести эти дома.

В августе 2018 года в поселке Уразово Белгородской области вспыхнул конфликт между многочисленной цыганской общиной и этническим большинством. Причиной тому стало убийство и изнасилование девятилетней девочки, обвинение в которых было предъявлено 30-летнему мужчине, жившему в составе местной цыганской общины. Впоследствии около 200 цыган, проживавших в том районе, покинули пределы Белгородской области.

По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, инцидент в Чемодановке является следствием длительного бездействия местных органов правопорядка. Сейчас же властям удалось стабилизировать ситуацию.

«Большое число представителей власти сейчас находятся на месте событий в Чемодановке, потому можно сказать, что местные власти держат ситуацию под контролем», – заявила газете ВЗГЛЯД президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер.

«Там ведь была попытка самосуда, который пытались устроить местные жители. Они сами пришли к цыганам, начали драться, а теперь, конечно, они говорят, что во всем виноваты цыгане. Местные жители не понимают, что самосуд – это зло, и действовать надо в рамках закона»,

– сказала Деметер, поясняя свою версию случившегося.

Что касается рецептов разрешения подобных ситуаций – здесь все зависит от местных властей, считает собеседница.

«Были подобные случаи, когда мы их элементарно разбирали в два-три дня. Но случай в Чемодановке – это какая-то очень серьезная и ужасающая ситуация. Причем удивительно и то, что ситуация возникла на пустом месте: дети повздорили между собой», – пояснила Деметер.

Она также рассказала о том, что правительство страны уделяет самое серьезное внимание развитию и социализации цыган.

«У нас есть программа мероприятий социально-экономического и этнокультурного развития цыганской общности. Эта программа выполняется, контролируется правительством, отчеты о ней даются каждые полгода. На этом направлении в целом все нормально», – подчеркнула Деметер.

В свою очередь председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Иосиф Дискин указал на то, что силы правопорядка не занимаются на должном уровне профилактикой подобных инцидентов.

«Ситуация в Чемодановке доказывает, что ослабление деятельности органов внутренних дел приводит к тому, что подобные инциденты не удается профилактировать и своевременно разрешать», – сказал Дискин газете ВЗГЛЯД.

«Как могло так получиться, что в большом селе отсутствует структура МВД, что участковый неведомо чем занимается, что конфликт, который тлел длительное время, не был профилактирован?»

– задается вопросами собеседник.

По его словам, сейчас местные власти ситуацию контролируют, но исключительно административно-силовыми методами. Этого, по мнению эксперта, недостаточно.

«Нужно включать процедуры медиации: разбираться в причинах, снижать напряжение, и самое главное – переносить вопрос из этнической плоскости, что недопустимо, в плоскость сугубо криминальную. Для этого есть методы медиации и профессионалы, которых нужно привлекать к работе», – считает Дискин.

В свою очередь член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод рассказал, что в Чемодановке сейчас наблюдается активизация действий региональных властей.

«Губернатор успокоил людей, обещал родственникам пострадавших и погибшего погасить кредиты, улучшить транспортные подъезды к селу. Начинается прием местных жителей со стороны правоохранительных органов и Следственного комитета, туда выехали уполномоченные по правам человека и по правам ребенка», – заявил Брод газете ВЗГЛЯД.

«Региональные власти пытаются всеми силами потушить конфликт и не дать разрастись межнациональной розни, особенно после того, как прошла информация, что в соседнем селе подожгли цыганский дом и цыгане планируют покинуть эти места», – добавил собеседник.

По его словам, инцидент в Чемодановке заставляет задать несколько вопросов.

«Во-первых, только сейчас правоохранительные органы будут проверять законность приобретения земли: нет ли там самостроя, самовольных врезок для подключения к свету и к газу. Почему это не делалось прежде в штатном порядке? Во-вторых, только сейчас встал вопрос о создании оперпункта полиции. Почему это не было сделано раньше? Мы опять приходим к незыблемости извечной поговорки: пока гром не грянет – мужик не перекрестится», – подчеркнул Брод.

«И когда в таких случаях полиция оперативно не вмешивается – инициативу перехватывают местные жители, которые, естественно, начали вершить самосуд, после чего завязалась драка и погиб человек. Я надеюсь, это будет уроком для всех регионов России»,

– сказал эксперт.

«Что касается социализации цыган – профильные программы есть, но сейчас они выполняются в недостаточном, на мой взгляд, объеме. По этому вопросу мы держим связь с лидером российских цыган Надеждой Деметер», – пояснил Брод.

По мнению собеседника, заниматься адаптацией цыганского населения нужно, но без перехлестов.

«Есть опасения, что сейчас безосновательно начнут проверять всех и каждого. Уполномоченный по правам человека Пензенской области и представители общественной палаты региона должны за этим наблюдать, чтобы не было перегибов со стороны правоохранительных органов, исключая какую-либо коллективную ответственность и дискриминацию цыган. Все стороны должны соблюдать принципы законности», – подчеркнул Брод.