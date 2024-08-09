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    9 августа 2024, 08:45 • Экономика

    Обвала рубля до 100 за доллар эксперты не ждут

    Обвала рубля до 100 за доллар эксперты не ждут
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Рубль не сдает позиции и продолжает оставаться слишком крепким. Это невыгодно экспортерам и российскому бюджету, который теряет часть доходов. Крепость рубля объясняется в том числе проблемами с трансграничными торговыми операциями. Эксперты ждут, что как только найдутся новые пути обхода ограничений, рубль ослабнет естественным путем. Однако обвала до 100 рублей за доллар, как было в 2022-м, эксперты не ждут ни в этом, ни в следующем году.

    Несмотря на небольшое ослабление в четверг, рубль по-прежнему остается довольно крепким. Курс доллара, установленный ЦБ на 9 августа, составляет 86,56 рубля, евро – 94,13 рубля, юаня – 11,87 рубля.

    «Несмотря на то, что в четверг рубль довольно значительно подешевел ко всем мировым резервным валютам, он все равно остается более дорогим по отношению к доллару и евро, чем в начале года. Спрос на доллары и евро снижается, так как летом, как правило, спрос на импорт ниже, чем в начале и конце года, когда заключается основная масса контрактов на импортные поставки в Россию. Кроме того, из-за опасений вторичных санкций банки дружественных стран отказываются проводить платежи в валюте из России, поэтому импортеры тоже постепенно переходят на рубли, что снижает спрос на доллары и евро», – объясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    «Курс рубля укрепляется на фоне приемлемых цен на нефть, а также повышения уровня продаж экспортерами ввиду приближения налогового периода. При этом из-за проблем с трансграничными переводами существенно снизился спрос на валюту со стороны импортеров, прежде всего на юани, что способствует волатильности курса», – отмечает главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова.

    В поддержку рубля также играет произошедшее повышение ключевой ставки Банком России в июле сразу на два процентных пункта и то, что в августе Минфин сократил покупки валюты по бюджетному правилу в пять раз по сравнению с июлем, добавляет эксперт.

    Столь крепкий рубль невыгоден экспортерам и бюджету, где заложен более высокий курс.

    «Текущий курс рубля завышен с точки зрения устойчивости доходов госбюджета и экспортеров. К тому же относительно дорогой рубль почти не влияет на конечную стоимость импорта, что недавно признали и в ЦБ. Импорт дорожает в основном из-за растущих издержек, связанных с обходом санкций, и в целом по причине их негативного влияния на внешнюю торговлю», – говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    «С начала года до настоящего времени курс российской валюты укрепился к доллару примерно на 4,7%, что существенно снижает доходы бюджета.

    Для решения этой проблемы правительство два раза за лето снижало требование по объемам обязательной продажи валюты экспортерами. Но на фоне проблем с трансграничными переводами и ростом продажи валюты рубль продолжает укрепляться даже при падающей нефти и снижающихся объемах экспорта. Данная ситуация существенно сказывается на бюджете, который более чем на треть зависит от нефтегазовых доходов», – говорит Марина Никишова.

    Однако к концу года эксперты все-таки ждут ослабления рубля. «Скорее всего, импорт, как и раньше, будет постепенно адаптироваться к новым условиям и находить альтернативные пути поставок товаров, а также их оплаты. Это будет восстанавливать спрос на валюту со стороны импортеров, что должно привести к постепенному возвращению курса рубля на более низкие, экономически оправданные уровни. Власти уже этому способствуют, существенно ослабив для экспортеров норму репатриации валютной выручки», – говорит Бабин.

    На решение ситуации с трансграничными расчетами потребуется время. Один из быстрых выходов, который прорабатывают сейчас власти, – это запуск криптовалютных операций с зарубежными контрагентами. Законодательная база для этого уже подготовлена. «Если схема заработает, это может нормализовать ситуацию с расчетами и поддержать импорт, что должно привести курс к более комфортному уровню 90-92 рубля за доллар», – считает Никишова.

    Мильчакова считает, что доллар в рамках 85-95 рублей устраивает на самом деле всех, по крайней мере, пока цены на нефть не упали ниже 70 долларов за баррель. Поэтому искусственно ослаблять рубль власти, скорее всего, в ближайшее время не будут. Тем более есть много факторов, которые могут подтолкнуть доллар выше 90 рублей – геополитика, новые санкции, падение цен на нефть и т. д.

    «К концу года, когда вырастет спрос импортеров на валюту, доллар может подорожать до 90-95 рублей. В первом квартале 2025 года, когда начнется снижение ключевой ставки ЦБ РФ, рубль может естественным путем еще подешеветь,

    но его обвала до 100 рублей за доллар, как было в 2022 году, мы не ожидаем ни в этом году, ни в начале следующего», – прогнозирует Мильчакова. Что касается снижения ключевой ставки, то Сбербанк ждет этого не раньше второго квартала следующего года.

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