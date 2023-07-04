Взгляд
4 июля, вторник  |  Последнее обновление — 13:57  |  vz.ru
Разделы

Российская экономика показала безошибочный признак оздоровления

Российской экономике требуется все больше грузовиков Виталий Невар/РИА Новости
Продажа и регистрация тяжелых грузовиков переживает взлет такого масштаба, который Россия не видела долгие годы. Это явление оказалось неожиданным для многих западных аналитиков, которые предрекали России коллапс из-за санкций. Выдвигаются разные версии происходящего, но самой верной из них является самая простая: российская экономика стремительно меняется. Причем в лучшую сторону. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как усилить авиаразведку России

Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач СВО Михаил Воскресенский/РИА Новости/Аврора
Сергей Шойгу заявил о необходимости модернизации самолетов ДРЛО А-50. Эта модель хорошо зарекомендовала себя в СВО. Однако число угроз и вызовов, которые стоят перед Россией, требует не только качественного приращения на этом направлении, но и количественного. Как именно отечественный ВПК мог бы решить эту задачу?  Подробности...
Перейти в раздел…

Французская элита увидела «смерть нации»

Тысячи машин сожжены погромщиками Xinhua/Global Look Press
Французское общество напугано происходящими беспорядками и в массе своей винит в происходящем слабость правительства перед насилием мигрантов. Однако можно сказать, что таково просто мнение обывателей. Что же думают об этом представители интеллектуального класса, знаменитые французские мыслители и философы? Казалось бы, они должны осмыслить происходящий кризис и найти его настоящую причину. И кое-что они действительно обнаружили. Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Станет ли Кеннеди могильщиком Байдена

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Отдавать власть демократы, точнее, стоящие за ними глобалистские элиты, вовсе не собираются. Так что время, оставшееся до американских выборов, обещает быть жарким, а сами выборы стать судьбоносными. Подробности...

«Холодный ад» неоязычества

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди вообще могут верить в странные и неправдоподобные вещи. Но чем же плохо именно неоязычество? Тем, что оно создает идентичность и лояльность, не просто постороннюю исторической России, но и ей прямо враждебную. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Переход к новому миропорядку займет десятилетия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Яркая лексика статьи Дмитрия Медведева не должна затенять ее серьезное содержание, где ядерный аргумент – не единственный и даже не главный. Более важен тезис о том, что спецоперация, проводимая Россией, стала не причиной, а следствием «мощнейшего цивилизационного разлома». Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

Перейти в раздел…

Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
Подробности...

Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
Подробности...

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Сенатор: Атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги»
    Сенатор: Атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги» Путин: Россияне единым фронтом выступили против попытки военного мятежа CNN сообщил о переживаниях Запада из-за скорости контрнаступления ВСУ Избитых журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли из Грозного в Беслан
    Рогов сообщил о российских контратаках в Запорожской области Си Цзиньпин призвал ШОС противостоять цветным революциям Политолог: Украина использует Саакашвили для давления на Грузию Электросамокатчиков предложили штрафовать за нарушение ПДД
    Американский разведчик раскрыл эффективный способ ВС России по борьбе с наступлением ВСУ Dik Gаzette: В Турции набирает обороты скандал из-за публикации секретных документов СБУ Столтенберг заявил о решении остаться на посту генсека НАТО еще на год В МВД раскрыли порядок ограничения водительских прав в случае неявки по повестке в военкомат

    бывший СССР


    В Тбилиси сочли оскорбительным решение Зеленского выслать посла Грузии

    Североатлантический альянс


    В США допустили исчезновение НАТО из-за конфликта на Украине

    новая провокация


    Украина и США готовятся вместе взорвать атомную электростанцию

    Видео

    модернизация А-50


    Как усилить авиаразведку России

    Наступление к саммиту НАТО


    В новое наступление Зеленский бросит последние резервы

    дефицит лодок


    Как ликвидировать украинскую угрозу на реке Днепр

    геополитика угроз


    Польское руководство нашло применение американскому ядерному оружию

    ракеты ATACMS


    США создают новые риски для сухопутного коридора в Крым

    яркая лексика


    Игорь Караулов: Переход к новому миропорядку займёт десятилетия

    главный пример


    Денис Миролюбов: Российскому футболу нужно уходить от госфинансирования

    бессарабский поход


    Тимур Шерзад: Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи

    карикатура


    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    Российская экономика показала безошибочный признак оздоровления

    Продажи тяжелых грузовиков в России вырастут в этом году на 50–65%
    Российской экономике требуется все больше грузовиков
    		  
    4 июля 2023, 13:40
    Фото: Виталий Невар/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Скворцов

    Продажа и регистрация тяжелых грузовиков переживает взлет такого масштаба, который Россия не видела долгие годы. Это явление оказалось неожиданным для многих западных аналитиков, которые предрекали России коллапс из-за санкций. Выдвигаются разные версии происходящего, но самой верной из них является самая простая: российская экономика стремительно меняется. Причем в лучшую сторону.

    С января по май текущего года продажи тяжелых грузовиков превысили 10 тыс. машин ежемесячно. Как сообщило издание «Авторевю» со ссылкой на «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ), за первые пять месяцев 2023 года было продано 44 188 новых тяжелых грузовиков. В оставшиеся семь месяцев ожидается, что будут проданы еще 70–80 тыс. новых машин этого класса. Общий годовой объем продаж в этом случае достигнет 115–125 тыс. грузовиков. В чем причина столь стремительного роста?

    Отложенный спрос или отложенные поставки?

    В 2021 году продажи новых тяжелых грузовиков в России составили 79 091 единицу. В 2022 году они снизились на 5,2% (составив 75 013 шт.). Поэтому, на первый взгляд, логично было бы объяснить рост продаж отложенным спросом. Мол, в 2022 году на фоне разворачивающихся санкций бизнес опасался, что экономика просядет, и не торопился реализовывать планы по приобретению нового автотранспорта. По итогам 2022 года оказалось, что экономика выстояла, а в 2023 году ожидается рост. И приостановленные в прошлом году закупки были совершены, а текущие – продолжены. Наложение одного и другого дало такой высокий рост.

    Есть и другое объяснение снижения продаж в 2022-м и их роста в 2023 году. В прошлом году в период сверхукрепления рубля китайский 25-тонный автокран, стоивший в 2019 году на 2 млн руб. дороже, чем аналогичный российский «Ивановец», внезапно оказался на 2 млн руб. дешевле. Аналогичная ситуация складывалась и с тяжелыми тягачами автомобильных фур, и с коммерческим транспортом вообще. Изменившаяся конъюнктура в этой логике привела к росту заказов, часть которых поставщики не успели выполнить в 2022 году. С этой точки зрения, значительная часть роста 2023 года – это отложенные поставки 2022 года. 

    Но тогда возникает вопрос, а почему вырос спрос в период переукрепления рубля?

    Логистика войны моторов

    Еще одна версия роста спроса на автомобильные перевозки – это потребности специальной военной операции на Украине. Но значительная часть автотранспорта, пополнившего части Российской армии и Росгвардии, была взята со складов длительного хранения. А пополнение новыми машинами происходит по госконтрактам, заключенным непосредственно с заводами-производителями. Поэтому закупленные для силовых структур грузовики не входят в приведенную выше статистику.

    Но это не значит, что военные действия не вызвали роста потребностей в коммерческих перевозках. Во-первых, выросли поставки Вооруженным силам РФ всего необходимого, от различного имущества до ГСМ и боеприпасов. Поставки от заводов-производителей и компаний-поставщиков до складов хранения осуществляются в основном гражданским транспортом. Те же базы снабжения в Крыму и на освобожденных территориях пополняются и с помощью железнодорожного транспорта (где это возможно), и автопоездами.

    Не надо забывать и о гуманитарных конвоях на освобожденные территории. То же восстановление Мариуполя потребовало доставки туда огромного количества стройматериалов. Можно спорить, куда отнести этот рост грузоперевозок (а значит, и рост потребности в грузовом автотранспорте) – на результат военных действий или на рост потребностей экономики. Что-то строили военные строители, но большую часть новых домов возводили гражданские строительные компании, обрадовавшиеся этим заказам в условиях намечающегося насыщения рынка жилья.

    Необходимость замены европейских машин из-за отсутствия запчастей

    Еще одна версия связывала рост продаж тяжелых грузовиков с санкциями, введенными против России. Мол, транспортные компании начали выводить из эксплуатации европейские траки из-за отсутствия запчастей или их высокой цены.

    Уход из России ряда западных брендов (как собственно автомобилей, так и производителей запчастей) действительно вызвал определенные проблемы с ремонтом европейских тяжелых грузовиков. Закрывались сервисные центры. Но временные проблемы были во многом закрыты ввозом в страну запчастей по параллельному импорту и заменой отдельных наименований аналогами.

    Аналоги можно получать из Китая или из Ирана. Про китайский автопром в России уже знают. Что касается Ирана, то там автопром – третья по значению отрасль после нефтяной и газовой. В свое время из-за антииранских санкций стране пришлось добиваться стопроцентной локализации производимых моделей (полных копий или местных версий европейских автопроизводителей). Это означало создание собственных производств комплектующих и запчастей, которые вполне могут поработать и на нужды российской автомобильной отрасли.

    Таким образом, некоторые временные проблемы с ремонтом возникали, но служить причиной массовой замены в транспортных компаниях европейских тяжелых грузовиков на новые от других производителей – вряд ли.

    Новые маршруты внешней торговли

    С переориентацией российского экспорта все понятно. Европа закрыла для него свои границы, и основная отгрузка идет через дальневосточные и черноморские порты. Усилилось внимание к мультимодальному коридору «Север – Юг». В отсутствие сквозного железнодорожного сообщения прибывающие на северный берег Каспия грузы приходится перегружать на автомобильный транспорт, отправляя в обход по восточному или западному берегу или морем в каспийские порты Ирана (где опять перегружать на автомобильный или железнодорожный транспорт). На этом направлении возникла дополнительная потребность в грузоперевозках (а следовательно, и в увеличении занятого этими перевозками автотранспорта). Это тоже внесло некоторый вклад в рост продаж грузовиков.

    Но в большей степени на автомобильной отрасли сказались введенные ЕС запреты для российских перевозчиков и ответные меры, запрещающие перевозку грузов по России (и транзитные перевозки через российскую территорию) европейским компаниям.

    Европейский запрет для российских перевозчиков высвободил для внутренних перевозок определенное количество фур. Но их оказалось недостаточно, чтобы закрыть вновь образовавшиеся потребности.

    Так, увеличились поставки в Казахстан и другие страны Средней Азии товаров, запрещенных к экспорту в Россию. При этом часть этих товаров возвращается потом в Россию по параллельному импорту. Параллельный импорт через Турцию тоже вызвал потребность в автомобильных перевозках (хотя часть грузов идет морем и железнодорожным транспортом.

    Процессы индустриализации

    Но главный спрос на грузоперевозки возник внутри страны из-за перестройки экономики в пользу реального сектора. Расширение производства востребованной промышленной продукции, реализация политики импортозамещения вызывают необходимость создания новых производств, строительства новых цехов. Это перевозки стройматериалов, монтируемого оборудования, а по мере запуска новых производств – необходимость регулярного подвоза сырья и комплектующих.

    Теоретически после завершения процесса импортозамещения транспортная составляющая издержек в конечной цене продукции должна снизиться (не из Европы будут везти готовый продукт, а развозить с этого предприятия потребителям по России). Но процесс запуска новых производств пока в самом разгаре. Спрос на грузоперевозки пока только растет.

    Все это означает, что российская экономика перестраивается от европейского образца «экономики услуг», в которой обеспечение необходимых транспортных услуг больше ложится на малотоннажный коммерческий транспорт, к модели «производящей экономики», в которой важными становятся крупнотоннажные перевозки. Поэтому тяжелые грузовики становятся все более востребованными.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •