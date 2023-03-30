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30 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:19  |  vz.ru
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Немцы помогли России довести «Ласточку» до совершенства

Немцы ушли, а «Ласточки» остались Maksim Konstantinov/Global Look Press
Уход Siemens из России в прошлом году поставил под вопрос возможности выпуска электропоезда «Ласточка». Однако Россия смогла сделать полностью отечественные поезда, которые поставят на рельсы во втором полугодии. Это значит, что пассажиры в Москве, Сочи и других регионах страны продолжат передвигаться в современных комфортных «Ласточках». Как России удалось всего за год полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка»? Подробности...
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«Политическая близорукость» Пашиняна грозит Армении потерей ориентации

Никол Пашинян еще несколько лет назад добился полной управляемости Конституционного суда Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS
Пророссийские силы в Армении обвинили правительство Никола Пашиняна в «политической слепоте» – после того, как Ереван получил «черную метку» из Москвы. Скандал начался с того, что власти Армении на прошлой неделе запустили процесс подключения к работе Гаагского суда. Любопытно, они действительно не заметили, что такое решение оскорбительно для Москвы, или Пашинян нарочно пошел на провокацию? Подробности...
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Россия заставила США улететь от Крыма

MQ-9 Reaper зарекомендовал себя в Ираке и Афганистане, но проверку Россией не прошел U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson
В США сделали первые выводы после инцидента с дроном MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Во-первых, Штаты изменили маршруты полетов БПЛА – теперь они держатся подальше от Крыма. Во-вторых, Вашингтон отказался поставлять MQ-9 Reaper для ВСУ. Что означают на практике оба этих решения и к каким последствиям они приведут в будущем?  Подробности...
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США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке

Reuters
Судебная реформа в Израиле привела не только к митингам внутри страны, но и к острой критике извне. Масла в огонь подлил Джо Байден, отказавшись приглашать Биньямина Нетаньяху в Белый дом. В ответ еврейские политики напомнили Вашингтону о том, что Израиль – суверенная страна, «а не еще одна звезда на флаге США». К каким последствиям может привести эта перепалка и почему России стоит внимательно присмотреться к этому конфликту?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как Финляндия докатилась до прибалтийской русофобии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Одним из итогов последнего года стало обрушение отношений России с соседом и многолетним важным партнером – Финляндией. К этому шло давно, и Страна тысячи озер по степени неприятия России и всего русского почти превратилась во вторую Эстонию. Подробности...
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Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
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    Немцы помогли России довести «Ласточку» до совершенства

    Немцы ушли, а «Ласточки» остались
    		  
    30 марта 2023, 11:18
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Уход Siemens из России в прошлом году поставил под вопрос возможности выпуска электропоезда «Ласточка». Однако Россия смогла сделать полностью отечественные поезда, которые поставят на рельсы во втором полугодии. Это значит, что пассажиры в Москве, Сочи и других регионах страны продолжат передвигаться в современных комфортных «Ласточках». Как России удалось всего за год полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка»?

    Поезда «Ласточка» станут полностью отечественными, и РЖД смогут их купить. Объемы закупки сокращены в два раза, однако после ухода из России Siemens в марте 2022 года вопрос стоял вообще о полном прекращении поставок.

    Теперь немецкий концерн будет не нужен для продолжения выпуска этих поездов. «Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов – на 2025 год», – заявил глава РЖД Олег Белозеров. Для понимания: двухсистемная тяга позволяет пользоваться не только током от сети, но и использовать аккумуляторы для автономной работы.

    По словам Белозерова, коллективный Запад целенаправленно мешает нормальной работе РЖД, к примеру, Совет ЕС объявил пассажирские поезда для российских граждан предметами роскоши, поэтому их поставка и использование блокируются дискриминационными актами.

    Ранее заместитель генерального директора по развитию городского транспорта «Трансмашхолдинга» Андрей Васильев говорил, что в 2023 году уровень локализации «Ласточки» составит 99%. Правда, он говорил о первом квартале, теперь срок сдвинулся на второе полугодие 2023 года. Однако это все равно очень небольшой срок, ведь Siemens объявил об уходе из России всего год назад.

    Как России удалось за такой короткий срок полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка»? История этого поезда показательна. В 2000-х годах износ подвижного пассажирского состава был критический. И РЖД обратились за помощью к немецкому концерну, который уже серьезно осел в нашей стране. В 2010 году «Синара – Транспортные машины» (СТМ) заключила контракт с немецким концерном, и уже с 2013 года «Ласточки» и другие грузовые локомотивы стали производиться на уральском заводе. «Ласточка» была изготовлена на платформе Siemens Desiro специально для российских железных дорог. И уже к открытию Олимпиады в Сочи стали курсировать эти современные скоростные электропоезда. Теперь «Ласточка» ходит в 30 регионах России, в основном на пригородных пассажирских линиях, и даже по международному маршруту Москва – Минск. Эти поезда курсируют из Москвы в Курск, Нижний Новгород, Смоленск, а также по значимым городам Краснодарского края. «Ласточки» стали ходить по МЦД. Только в Москве услугами этих поездов пользуются десятки миллионов пассажиров.

    В 2000-х создание совместного предприятия было логичным решением. У России не было собственных технологий и опыта создания таких комфортных поездов. Проектирование с нуля требовало значительно больше времени, денег и ресурсов.

    Сотрудничество с немцами существенно облегчало и убыстряло задачу. Siemens AG в целом стал главным поставщиком современных немецких поездов для России. При этом изначально речь шла не об импорте готовых поездов, а о создании их производства на российской территории, не говоря уже о том, что технически был создан отдельный продукт специально под российскую колею и потребности. И уже тогда, в 2014 году, к проекту были привлечены отечественные производители. Первые поезда, выпущенные в 2014 году, уже имели уровень локализации производства 62%. То есть на импортные детали приходилось менее половины. Через год доля отечественных комплектующих выросла до 80%.

    «С самого начала проекта говорилось о том, что эти электропоезда станут со временем отечественного производства, что в них будет больше российских комплектующих», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». Работа по локализации комплектующих велась все время. В пример эксперт приводит, как группа компаний ПСО (Челябинск) наладила производство алюмокомпозитных нагревательных элементов ЗЕБРА-ЭВО 300, которые используются в «Ласточке» и в другом подвижном составе. А Новосибирский энергомашиностроительный завод «ТАЙРА» стал производить для «Ласточки» полностью локализованную установку охлаждения, которую изначально поставляла иностранная компания.

    Сложной проблемой был тяговый электродвигатель, который продолжал оставаться импортным. Сердце машины – это всегда самый сложный элемент для проектирования и производства.

    Однако работы по созданию собственного двигателя для таких поездов в России тоже велись еще до 2022 года. И это, вероятно, сыграло важную роль в том, что создать полностью отечественную «Ласточку» удалось за такой короткий срок после ухода немецкого концерна с рынка.

    Сообщалось, что созданием отечественного электродвигателя в том числе для линейки скоростных электропоездов «Ласточка» займется пермское предприятие «Новомет» (портфельная компания «Роснано»). Потому что эта компания еще в 2021 году по собственной инициативе разработала базовую модель тягового электродвигателя и испытала его. Двигатель оставалось лишь адаптировать с учетом норм и регламентов к железнодорожным комплектующим и провести полный комплекс испытаний.

    «У «Синары» сейчас совместно с «Уральскими локомотивами» получается продолжать выпускать «Ласточки» с локализацией более 90% с уже российским тяговым приводом. Полностью российские «Ласточки», конечно, так называться не будут, да и дизайн есть возможность улучшить как снаружи – головную часть, так и внутри: у РЖД большие успехи по эргономике новых вагонов», – говорит Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

    Появление полностью отечественных «Ласточек» во второй половине 2023 года означает, что Западу не удалось парализовать российскую железнодорожную сеть в России, а она огромна. Эта история – пример того, когда санкции отлично смотивировали довести дело по замене импорта в «Ласточке» до конца.

    Речь идет о локализации «Ласточки» на 99%, и оставшийся 1% – это электронная база. И здесь у России действительно имеются проблемы. Предприятия-производители есть, но их очень мало, и технологическое отставание еще имеется, а на его прохождение требуется очень много денег, не говоря уже о времени. Возможно, здесь может помочь Китай и реэкспорт через третьи страны. «Часть компонентов для данного поезда, вероятно, может быть приобретена в других странах, но не исключено, что их производство тоже может быть налажено в России, если будет поставлена такая цель», – говорит Баранов.

    РЖД планируют закупить пассажирские электропоезда «Ласточка» на 67,5 млрд рублей в 2023–2025 годах. В частности, в 2023 году РЖД ждет 23 электропоезда пятивагонной комплектации, то есть 115 вагонов. Об этом говорилось в сентябрьских материалах к проекту скорректированной инвестпрограммы РЖД на три года. До этого РЖД хотели закупить 160 вагонов электропоездов «Ласточка».

    По мере развития производства Россия может предложить свой новый продукт на экспорт в ближнее зарубежье, где имеется такая же железнодорожная колея, как и в России.

    «Продолжение выпуска «Ласточки» позволит предложить поезда другим странам на пространстве 1520 мм, что отвечает задаче по увеличению экспорта сложной продукции и будет способствовать развитию технологий в России», – говорит Баранов.
     
     
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