Когда россияне пересядут в электромобили

Российский концерн «АвтоВАЗ» решил не отставать от мирового тренда на электромобили – и уже к 2028 году представит россиянам машину Lada, заряжающуюся от розетки. Первая попытка завода создать массовый электромобиль в России ранее потерпела полное фиаско. Однако на этот раз планы «АвтоВАЗа» могут оказаться вполне успешными. Что же изменилось?

«АвтоВАЗ» собирается наладить массовый выпуск электромобилей Lada уже к 2027-2028 годам, заявил президент концерна Николя Мор. По его словам, эти планы еще необходимо обсудить с правительством, но предварительно есть желание уложиться в эти сроки. Других подробностей Мор не раскрыл.

Это будет не первый электромобиль от «АвтоВАЗа». Впервые российский концерн показал свой электромобиль еще в 2011 году. Он был создан на базе Lada Kalina и назывался El Lada. Завод обещал сделать его массовым. Однако дальше пилотной партии из 100 машин дело не двинулось. Расчет был на Ставропольский край, который обещал закупать эти электромобили для таксопарка, но передумал. В регионе так и не построили достаточное количество зарядных станций. Заводу пришлось распродать машины по себестоимости (960 тыс. рублей) дилерам.

Провал первого опыта объясняется легко – в России не было запроса на электромобили. Даже по состоянию на 2020 год, парк электромобилей в РФ насчитывал всего 11 тыс. машин. Доля электромобилей в России всего 0,1%, тогда как в ЕС, например, она выросла уже до 35%. Потому что в развитых западных странах выше уровень жизни и давно развивается тренд на снижение выбросов в атмосферу, говорит представитель «Автостата» Азат Тимерханов. Для электромобилей там имеются зарядки, специалисты по ремонту и все необходимое. Ничего этого у нас еще нет.

«Большинство из тех 11 тысяч электромобилей, которые есть в России, ездят по дорогам Москвы и Петербурга. За пределами этих городов электрический транспорт вообще не пользуется спросом из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры. «Россети» занимаются развитием электрических заправок только на территории Центрального федерального округа», – говорит директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих.

Зачем же «АвтоВАЗ» вступает второй раз в ту же реку? Он следует общемировому тренду. Все мировые автопроизводители окунулись в мир электромобилей, некоторые даже называют сроки полного отказа от бензиновых авто. А главный акционер «АвтоВАЗа» – французский концерн Renault. «АвтоВАЗ» не хочет опоздать, когда тренд на электромобили приобретет широкую популярность. Даже «КамАЗ» прощупывает направление электромобилей и других экологичных видов транспорта», – говорит Тимерханов.

Никто пока точно не знает, когда умрет бензиновый автомобиль, и автомобиль на каком именно двигателе его заменит через несколько десятилетий. Однако электромобиль – это одно из наиболее вероятных направлений будущего. «АвтоВАЗ» не хочет отстать, а для этого надо нарабатывать опыт уже сейчас, чтобы через 10-20 лет не оказаться у разбитого корыта.

«К тому же акции компании, делающей заявление о развитии «зеленого» транспорта, могут вырасти в цене на несколько пунктов», – замечает Кирилл Плохих. Однако в появление электромобилей «Лада» в массовом производстве он не особо верит. «Я скорее поверю в то, что Россия будет выпускать электрические танки, потому что у армии денег больше, чем у населения», – говорит Плохих.

Однако вторая попытка «АвтоВАЗа» создать массовый электромобиль может оказаться более удачной. В начале 2010-х годов государство не обращало внимание на эту тему. А столь серьезные изменения инфраструктуры и структуры рынка невозможны без государственной политики.

Но теперь все изменилось. Шанс «АвтоВАЗу» дает правительство России, которое накануне утвердило концепцию развития производства и использования электрического автомобильного транспорта в стране до 2030 года.

На первом этапе, к 2024 году, будет разработана база для массового производства таких авто. К этому моменту в России должно быть выпущено не менее 25 тыс. электромобилей. Плюс обещают построить инфраструктуру – не менее девяти тысяч зарядных станций. А к 2030 году электромобилей будет уже более 250 тыс. штук. На улицах городов должно появиться 72 тыс. зарядных станций (из них не менее 28 тыс. быстрых), и даже не менее тысячи водородных заправок. Как только появятся российские электромобили, власти могут предоставить льготные кредиты на их покупку.

Пока электромобили в России – это удел избранных. Их покупают исключительно состоятельные люди, которые хотят либо хайпануть, либо спасти планету от загрязнения. «Если смотреть на продажи электромобилей в нашей стране, то тройка лидеров – это премиальные марки: Porsche, Audi и Jaguar, которые официально продаются в России. Такие электромобили стоят от 6-7 млн рублей и выше. Официальных дилеров для продажи электромобилей Tesla в России нет, есть только Moscow Tesla Club, который просто помогает приобретать», – говорит Тимерханов.

При этом средневзвешенная цена на легковой автомобиль в России составляет 1,7-1,8 млн рублей, а в регионах для многих россиян пределом мечтаний является Lada Granta за 500-600 тыс. рублей, взятая в кредит, говорит Тимерханов.

На эту тему

Чтобы электромобили в России стали массовым явлением, необходимо, чтобы «АвтоВАЗ» создал достойный и относительно недорогой продукт. Плюс должны появиться электромобили от более массовых брендов типа Kia и Hyundai, которые будут более доступными. Однако они все равно будут стоить существенно дороже 1 млн рублей, потому что уже сейчас обычные их модели стоят дороже 1 млн рублей, говорит Тимерханов. Либо должен существенно вырасти уровень жизни россиян, добавляет он.

В концепции развития электромобилей в России говорится, что сейчас разница между стоимостью электромобилей среднего класса и бензинового аналога составляет примерно 750 тыс. рублей. Но эксплуатация электромобиля в качестве такси может быть более выгодной даже сейчас: для этого машина должна проезжать не менее 45 тысяч километров в год в течение пяти лет. Экономия от потребления топлива и обслуживания возместит разницу сумм. Сопоставление проводилось для Nissan Leaf и Skoda Octavia.

Однако обычный покупатель в России редко просчитывает стоимость владения автомобилем, для него важна изначальная цена автомобиля и кредита, говорит Тимерханов. «Большинство россиян ездят на машинах, которые стоят меньше миллиона рублей. Тогда как самые дешевые электромобили в мире стоят от трех миллионов рублей», – говорит Плохих.

В теории рост цен на бензин в России до европейского уровня может простимулировать переход россиян на электромашины. Но авторы концепции развития электромобилей в России до 2030 года надеются все же на технологический прогресс: что через шесть-восемь лет цена на электромобили снизится до привлекательного уровня за счет успехов в технологиях хранения энергии.