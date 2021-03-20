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НОВОСТЬ ЧАСА

Стали известны причины переноса пуска «Союза»

20 марта, суббота  |  Последнее обновление — 10:45  |  vz.ru
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Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку Сергей Бобылев/ТАСС
Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам? Подробности...
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Пашинян пошел по ленинскому пути

Пашинян рассчитывает сохранить власть. И у него вполне может получиться Omer Messinger/Sipa USA/Reuters
Никола Пашиняна недолюбливают многие в России и буквально ненавидит значительная часть Армении. Формально у всех этих людей есть большой повод для радости: Пашиняна все-таки «дожали», и он согласился провести в июне досрочные выборы. Ради этого в Армении придется отменить военное положение. Однако радость противников премьера рискует оказаться преждевременной.  Подробности...
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Черноморский флот оттачивает мастерство на кораблях НАТО

Черноморский подводный флот продемонстрировал небывалую боеготовность mil.ru
Впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. По мнению командования, это беспрецедентный случай, которого «нет ни на флотах России, ни на флотах иностранных государств». Действительно ли столь масштабное развертывание подлодок является уникальным для России и чем оно могло быть вызвано?  Подробности...
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США сделали ставку на хамство и бескомпромиссность

Китайцам пришлось напомнить главе Госдепа об элементарных правилах приличия Liu Jie/Global Look Press
Вслед за скандалом в отношениях России и США последовал дипломатический конфуз на первых переговорах команды Байдена с китайской делегацией на высшем уровне. Попытка американцев говорить с позиции силы вызвала резкую реакцию представителей Поднебесной, а китайский дипломат был вынужден дать американским партнерам урок политического этикета. Почему Байден и его команда в отношениях с главными оппонентами перешли на хамство? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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В советский рай Латвию больше не возьмут

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Случилось неожиданное: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил провести в стране «реиндустриализацию». Где? В Латвии? Откуда за последние 30 лет уехала почти половина населения, самого молодого, активного и умного. Подробности...
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России нужны не контрсанкции, а санкции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Оборонительный подход к «санкциям» является ошибкой и следствием укоренившихся у нас заблуждений относительно взаимодействия политики и экономики в международной среде. Нет ни одного примера ослабления или нейтрализации противника одной только обороной. Подробности...
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Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва пока что обыгрывает Запад в войне за глобальное лидерство в борьбе с коронавирусом. Однако у наших противников еще остается возможность нанести серьезный, если даже не смертельный контрудар. Подробности...
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Пашиняна дожали

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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    Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

    Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку    20 марта 2021, 09:30
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам?

    Российский Центробанк впервые с декабря 2018 года ужесточил свою политику. Регулятор поднял ключевую ставку на 0,25% до 4,50%. Для большинства экспертов это решение было неожиданным. Само повышение в этом году ожидалось, но существенно позже. Теперь эксперты уверены, что стоит ждать второго повышения ставки на 0,25% или 0,5% уже в апреле.

    Не секрет, что инфляция в России ускорилась до 5,8%, по данным на 15 марта, а главная цель ЦБ держать ее ближе к 4%. Экономика страны начала восстанавливаться слишком быстро – и внутренний спрос начал расти, и внешний спрос оживился на фоне новых денежных вливаний развитых стран и старта прививочных кампаний. Парадокс в том, что слишком быстрый рост экономики ускоряет инфляцию, и регулятору приходится его тормозить.

    Еще в феврале регулятор считал, что пик инфляции придется на февраль-март, а в апреле она пойдет на спад. Поэтому надо переждать этот период. Но теперь, судя по решению, регулятор опасается более продолжительного роста цен. 

    «Решение о повышении ставки может быть обусловлено резким всплеском продовольственных цен, эффектом переноса валютного курса в непродовольственных товарах, медленным восстановлением предложения относительно спроса на некоторых рынках», – говорит Дмитрий Куликов, замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономических анализов АКРА.

    Росту инфляции способствует и девальвация российской валюты.

    Обесценивание рубля на 5% к доллару приводит к повышению инфляции примерно на один процентный пункт, что довольно ощутимо,

    говорит Сергей Ермолаев, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    Однако резкого роста ставки, как это было, например, в декабре 2014 года, сейчас никто не ждет. Куликов полагает, что к концу года ключевая ставка вырастут максимум до 5%, то есть стоит ждать еще одного или двух повышений на 0,25 или 0,5%.

    Если с апреля инфляция начнет замедляться, то до конца год ЦБ поднимет ставку еще один или два раза на 0,25%, согласен Геннадий Салыч, председатель правления Банка «Фридом Финанс». Но, добавляет он, если реализуется инфляционный сценарий, то ставка может быть повышена несколько раз, в том числе на апрельском заседании ЦБ. В концу года ставка может вырасти до 5-6%. Это нейтральный диапазон, который регулятор обозначил еще летом 2020 года, и именно к нему он будет стремиться. Вопрос лишь в скорости повышения ставки.  

    Отсутствие резких шагов приведет к более мягким последствиям, чем в 2014 году. Тогда случился крупный обвал рубля, как следствие валютная паника и скупка импортных товаров, а резкий рост кредитных денег привел к заморозке рынка займов.

    Сейчас последствия будут намного более мягкими для россиян и экономики. Однако они будут.

    Ключевая ставка – это тот минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. А те в свою очередь, добавляя как минимум 3-4% сверху, выдают займы россиянам и бизнесу.

    Соответственно, рост ключевой ставки неминуемо приведет к росту стоимости кредитных средств. Причем, не факт, что кредитные ставки вырастут на те же 0,25%, что и ключевая ставка. Более того, некоторые кредитные продукты могут и вовсе не подорожать, потому что банки заранее уже подготовились к повышению ставки регулятором. Другие с небольшим лагом в месяц-два могут поднять стоимость займов. Особенно если ЦБ поднимет ставку еще и в апреле. Кроме того, банки могут немного ужесточить выдачу кредитов рискованным заемщикам. С другой стороны, вырастут ставки по депозитам, хотя и не сразу, а через какое-то время.

    Если в течение года ключевая ставка ЦБ вырастет с 4,25% до 5-6%, то и ставки по кредитам и с депозитами в конечном счете за год увеличатся на 0,75-1,25%.

    Эксперты указывают, что ЦБ вынужден был установить низкую ставку, чтобы помочь экономике в условиях пандемии. Однако регулятор считает справедливым уровнем 5-6%, к чему он и будет стремиться.

    «У нас ключевая ставка достаточно долго находилась на рекордно низком уровне. Поэтому текущее ужесточение монетарной политики вряд ли окажет ощутимое негативное влияние на экономику, кредитование и бизнес», – считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    Рост ставки, как ни крути, негативно влияет на экономический рост. Бабин считает, что этот эффект может быть компенсирован более существенными бюджетными тратами, в том числе через инфраструктурные проекты, а также дорогой нефтью.

    «Справедливый уровень ключевой ставки 6-7%, поэтому чем быстрей ставка окажется в этом коридоре, тем лучше. Заниженная ключевая ставка – это инфляция, девальвация, долларизация экономики и бегство капитала. Российский рубль при нынешних депозитных ставках перестал быть валютой сбережений. Отсюда бегство граждан на рынок акций, в недвижимость и, конечно, доллар», – считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, нормальный уровень ставки по вкладам граждан – это 6%, который вернет рублю статус валюты сбережения. Рубль отреагировал на повышение ставки небольшим укреплением. Девалютизация сбережений населения РФ – это приоритет для ЦБ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.


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