Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

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10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 21:08  |  vz.ru
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Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризисаФото: Ronen Zvulun/Reuters
Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...

Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
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Почему битва за Британию была важна для СССР

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
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              Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

              Западные аналитики решили хайпануть на нефти   10 июля 2020, 20:30
              Фото: Thibault Camus/AP/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему?

              Эпоха низких цен на нефть может скоро закончиться. Уже в 2025 году черное золото может вырасти до 150 долларов за баррель. Такой прогноз делает инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс, передает Wall Street Journal.

              Прогноз западного эксперта основан, с одной стороны, на том, что многие компании в мире не просто сократили добычу нефти, а серьезно снизили объем инвестиций в нее. При таких низких ценах многие новые месторождения просто нерентабельно разрабатывать. А нефтедобыча в большинстве таких проектов не может вырасти в одночасье: сегодняшние инвестиции должны были обеспечить добычу нефти в будущем – как раз через три–пять лет. С другой стороны, эксперт верит в то, что спрос на черное золото ждет быстрое восстановление после коронакризиса.

              Эти два фактора приведут к тому, что к 2025 году предложения нефти станет меньше, а спрос восстановится до докризисных показателей. На рынке сформируется перекос баланса в сторону спроса. Вместо перепроизводства мир столкнется с дефицитом нефти. Это и приведет к скачку цен на нефть до 150 долларов за баррель. Такую логику, по крайней мере, рисуют ряд аналитиков.

              Аналитик JPMorgan Кристиан Малек, кстати, тоже считает, что цены на нефть не могут оставаться вечно низкими. Сейчас зарождается основа для «следующего нефтяного суперцикла». Он согласен, что снижение инвестиций может вызвать сокращение объемов добычи и привести к дисбалансу спроса и предложения.

              По прогнозу Малека, до конца 2021 года спрос на нефть вернется на докризисный уровень. При этом произойдет более резкий спад производства. Во-первых, добыча нефти уже сократилась на 1 млн баррелей в день за счет закрытия старых месторождений (которые не вернутся на рынок, даже если цены вырастут). Плюс еще 4 млн баррелей в день будут потеряны из-за приостановки инвестиций в новые проекты. Разрыв между спросом и предложением может проявиться в 2022 году, и тогда нефть подорожает до 100 долларов за баррель, считает аналитик JPMorgan. В пример ставится такой факт: в 2011 году мир потерял около 2 млн баррелей ливийской нефти в день, и этого оказалось достаточно, чтобы поднять цены до 120 долларов за баррель менее чем через три года после финансового кризиса 2008-го.

              Сотрудник инвестиционного фонда Matilda Capital Ричард Фуллартон также считает, что нефть может подорожать до 100 за баррель даже раньше – уже к концу 2020 года.

              И все-таки ожидание цены в 150 долларов за баррель через пять лет похоже на гадание на кофейной гуще. Нефтяные прогнозы переписываются каждый месяц, потому что нефть – крайне сложный актив, на который влияет огромное количество факторов. «Можно услышать прогнозы, что нефть будет и два доллара стоить, и 150 долларов. Сейчас такое время, что все прогнозы можно выкинуть в мусорную корзину, потому что их делают не для того, чтобы дать ориентиры на будущее, а чтобы «хайпануть» на теме», – считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

              Он напомнил, что когда в 2014 году цена на нефть упала вдвое со 100 долларов за баррель, озвучивались похожие прогнозы: инвестиции уйдут из отрасли и через пять лет будет дефицит нефти. «Но прошло уже шесть лет, и мы сегодня говорим о том, что в мире перепроизводство нефти, хранилища заполнены. Поэтому рассчитывать на то, что, когда уйдут инвестиции, вместе с ними уйдет и добыча, а цены вырастут до заоблачных, не стоит. Надо готовиться к реальному периоду цен в коридоре 40–50 долларов за баррель», – считает Симонов.

              Сейчас нет никаких предпосылок для роста цен на нефть до 150 долларов за баррель, согласен замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его мнению, в течение пяти лет куда больше предпосылок для переизбытка предложения нефти на мировом рынке, чем для образования дефицита.

              «Ожидание цен в 100–150 долларов к 2023–2024 году считаем слишком радикальным прогнозом», – говорит и директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Однако определенные предпосылки для заметного роста цен в перспективе трех–пяти лет, по его мнению, все же имеются.

              Во-первых, это недоинвестированность отрасли, которая наблюдается в последние годы и в этом году существенно усилилась. Об этом говорят все.

              «Еще один аргумент – это ожидания ускорения инфляции в связи с беспрецедентными мерами фискального и монетарного стимулирования, предпринимаемыми сейчас правительствами и центробанками по всему миру. Нынешняя масштабная денежная эмиссия может в будущем привести к значительному ускорению роста цен в глобальном масштабе. При этом центробанкам будет сложно задействовать традиционные меры ужесточения монетарной политики, так как это может спровоцировать масштабный долговой кризис», – рассуждает Василий Танурков. Проще говоря, регуляторы сегодня вливают в экономики столько дешевых денег, что рост цен неизбежен, в том числе на нефть.

              Точку зрения, что цены на нефть будут расти, разделяют пока единицы. Большинство крупных банков и инвесткомпаний не видят для этого оснований. В лучшем случае они ждут 55–60 долларов за баррель через пару лет.

              Есть весомые аргументы против установления 100 долларов за баррель.

              С одной стороны, с рынка действительно могут уйти некоторые объемы нефти. Ангола, например, возможно, уже никогда не сможет вернуться к докризисным уровням добычи, говорится в докладе Rystad Energy. С другой стороны, нельзя списывать со счетов сланцевую нефть. Сланцевая отрасль США может очень оперативно реагировать на изменение ценовой конъюнктуры, говорит Танурков. Как только цены подрастут, американцы могут так же быстро восстановить добычу нефти.

              «Даже если в ближайшие полгода-год большую часть сланцевой добычи придется заморозить, расконсервация таких буровых является гораздо менее капиталоемкой, чем, к примеру, расконсервация трудноизвлекаемых месторождений Сибири», – говорит предправления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. По его мнению, более реалистично ожидать, что на горизонте полутора лет баланс спроса и предложения восстановится, и мир вернется к потреблению 100 млн баррелей в сутки.

              «Против роста цен на нефть может сыграть также снижение спроса на нефть в связи с повсеместным переходом на возобновляемые источники энергии. Впрочем, этот фактор парадоксальным образом может спровоцировать, наоборот, дефицит нефти»,

              – отмечает Танурков. Он поясняет, что нефтяники снижают инвестиции в добычу в том числе и потому, что учитывают риски конкуренции со стороны ВИЭ. Но если ставка на альтернативную энергетику не оправдается, то возникнет дефицит нефти.

              Равновесный уровень цен, к которому будет стремиться рынок, можно оценить в пределах 55–60 долларов за баррель, что и является сейчас ориентиром для большинства долгосрочных прогнозов, отмечает эксперт АКРА. До эпохи сланцевой нефти, добавляет он, отклонения от равновесной цены могли составлять три–пять лет, но в сланцевую эпоху этот период сократился до одного–двух лет. Иными словами, потребуется один–два года для того, чтобы нефть подросла с текущих 42 долларов до 55–60 долларов за баррель. Больше времени потребуется, если наступит вторая или даже третья волна пандемии, что будет означать более медленное восстановление спроса после провала, поясняет собеседник.

              Но даже без новых волн пандемии есть факторы, которые будут замедлять восстановление спроса на нефть. «Во-первых, пассажирские авиаперевозки вызывают много опасений. Во-вторых, когда цена нефти вернется к 60 долларам за баррель, страны ОПЕК+, скорее всего, откажутся от урезания добычи. Потому что такие цены становятся слишком привлекательными для американских сланцевых добытчиков», – говорит старший аналитик «Фабрики инвестиционных идей» БКС Виталий Громадин.

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