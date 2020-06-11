В России появился новый экспортный товар

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11 июня, четверг  |  Последнее обновление — 23:04  |  vz.ru
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

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Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

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Назван главный соперник Лукашенко

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В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
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С Киевом солидарны только местечковые сумасшедшие

Максим Соколов, публицист
Даже среди оппозиционеров, в принципе считающих, что Крым не наш, наблюдаются разногласия. Что и понятно. Явить полную солидарность с Украиной в этом вопросе – значит загнать себя в полную и окончательную маргиналию. Подробности...
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Пример для России, как оно бывает, но лучше бы не надо

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Общественное безумие на ровном месте не возникает

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Сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. Подробности...
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              В России появился новый экспортный товар

              Сахарная отрасль России нашла выход из кризиса   11 июня 2020, 23:00
              Фото: Александр Рюмин/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Но рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки.

              В мае Россия снова обновила месячный рекорд по экспорту белого сахара – поставки выросли на 17% по сравнению с апрелем – почти до 130 тыс. тонн. Таковы данные Центра агроаналитики при Минсельхозе (без учета торговли с ЕАЭС).

              В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) считают, что экспорт в мае составит 160-170 тыс. тонн. Основные покупатели – страны бывшего СНГ – Узбекистан, Азербайджан, Туркмения и Таджикистан, на которые приходится почти 80% всего российского экспорта белого сахара.

              Рост поставок за рубеж российского сахара – это крайне важная тенденция.  Экспорт сейчас может помочь спасти российские сахарные заводы от закрытия. Успехи российских аграриев в сахарной отрасли, которые с каждым годом производили все больше сахара, привели отрасль к кризису. С одной стороны, за 22 года производство сахара удалось нарастить с 1,3 млн до 7,8 млн тонн сахара в завершающемся сезоне. Это колоссальный шестикратный рост, который является настоящим прорывом. С другой стороны, Россия стала производить сахара намного больше, чем ей нужно. Внутри страны потребитель потребляет только 6 млн тонн. Это вылилось в кризис перепроизводства, который длится уже целых пять лет, и в резкий обвал цен внутри страны. Прошлой осенью цены на рынке стали рекордно низкими.

              Выжить в таких условиях смогли не все сахарные заводы. Если в советское время было 96 сахарных заводов, то в прошлом году работало только 74 предприятия. В этом году на консервацию отправляют еще пять сахарных заводов, и шансы на то, что их расконсервируют в будущем, крайне малы. Скорее всего, в этом году заработает только 69 сахарных заводов в РФ. По данным ИКАР, в 2020 году ожидается снижение посевов сахарной свеклы во всех значимых регионах. Максимальное снижение посевов – более чем на треть – фиксируется в пяти регионах с низкой продуктивностью свекловодства и там, где закрывают заводы. Это Чувашия, Башкирия, Оренбург, Ростов и Тула.

              Наращивание экспорта сахара – это необходимая альтернатива банкротству предприятий и вынужденному сокращению производства.

              Рост экспорта сельхозпродукции – это то, на что делается ставка в России в последние годы. И, казалось бы, рекордному росту экспорта сахара надо радоваться. Ведь на этом могут неплохо заработать как российские аграрии, так и российское государство.

              Когда-то в России экспортной отраслью стали зерновые, чуть позже масличные, потом птица, свинина и другие отрасли. Наконец, настала очередь сахарной отрасли превратиться в экспортную.

              По данным Минсельхоза, экспорт сахара за 10 месяцев сезона 2019-2020 годов вырос в 7,5 раз и превысил 1,1 млн тонн (к сезону 2018-2019). На 2020 год приходится более половины вывезенного объема – 0,6 млн тонн (рост в 13,2 раза к аналогичному периоду 2019 года). При этом показатели еще увеличатся после учета торговли с ЕАЭС за апрель-май. По прогнозу ИКАР, экспорт сахара из России в 2019-2020 гг. превысит 1,2 млн тонн.

              «Выйти с сахаром на любые рынки крайне непросто. Во-первых, ЕС, США, Япония, Китай и другие закрыты высоким пошлинами, квотами, сертификацией и прочим. Во-вторых, зайти туда широко не позволяет неразвитая в России логистика и в целом вся инфраструктура морского экспорта контейнерами. Пропускная способность невелика, а суммарные издержки экспорта у нас гораздо выше, чем у многих стран», - отмечает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Однако нарастить экспорт в текущем сезоне удалось.

              «Россия держит рекордные темпы вывоза сахара с декабря 2019 года с небольшим замедлением в январе-феврале. Однако коронавирус здесь абсолютно не причем. Потребление сахара относительно стабильно во всех странах Евразии», - говорит Евгений Иванов.

              «Рост экспорта объясняется, во-первых, существенным профицитом внутреннего баланса сахара, который наблюдается уже пять лет. Во-вторых, самыми низкими в мире ценами на сахар в России с осени прошлого года. В-третьих, отказом или снижением закупок рядом стран от покупки сырца из других стран и даже белого сахара в пользу России. С учетом логистики, им дешевле всего было купить сахар в России», - поясняет Евгений Иванов.

              В итоге Россия вернулась на все свои традиционные рынки сбыта. Это все постсоветские страны и государства,  куда сахар везут автомобилями и по железной дороге (колея 1520) — Монголию, КНДР, Сербию и Афганистан (после перерыва в 3,5 года). И впервые страна вышла на новые рынки: отгрузки в три порта (Новороссийск, Темрюк и Санкт-Петербург) с перевалкой в контейнеры в направлении многих стран Азии, Африки и Балкан.  В Узбекистан вырос экспорт не только белого сахара, но и поставлено в ноябре-мае почти 100 тыс. тонн свекловичного сахара-сырца навалом в вагонах-хопперах – впервые в истории. Есть большой потенциал по росту экспорта сахара в Иран по железной дороге через Азербайджан, первая поставка прошла успешно. Экспорт, безусловно, помогает российским производителям сахара.

              Однако радость рекордного экспорта сахара омрачена. Продавать «излишки» сахара приходится с большим дисконтом к и так невысоким мировым ценам. «Адаптация отрасли к новым условиям идет небыстро, уже пятый год. Обвал внутренних цен на сахар осложнился обвалом мировых цен, которые находятся на 12-летнем минимуме. Кроме того, у нас крайне высокие логистические и административно-бюрократические издержки. Величина дисконта зависит и от того, насколько развита наша логистика и все смежные с экспортом вопросы, насколько у нас все оптимально организовано», - говорит источник в отрасли. Однако от затоваривания необходимо избавляться.

              В тоже время у России есть огромный потенциал через пару-тройку лет стать сахарной державой с одним из самых низких показателей  себестоимости, по крайней мере, свеклосахарного производства, считает Евгений Иванов. Если, конечно, будут вложены инвестиции в отрасль и в развитие инфраструктуры, и логистики.

              «Сахарная отрасль России постепенно продолжает болезненный выход из затянувшегося кризиса перепроизводства, сокращает непродуктивные площади свеклы и заводы, реорганизует все процессы, двигает экспорт.

              Это дает надежду, что через один-два сезона мы увидим крепкого игрока уже в мировом масштабе»,

              - говорит Евгений Иванов.

              Главное, по его мнению, не перестараться с возможным в будущем ростом цен на сахар, даже если рынок будет это проглатывать, и обеспечить стабильный экспорт на все доступные рынки. Потому, что как только российские цены на сахар слишком пойдут вверх, соседи – Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан и Узбекистан тут же возобновят закупки сырца у Бразилии, и наш экспорт туда резко снизится, поясняет Иванов. Кроме этого, избыточный рост внутренних цен на сахар может привести к тому, что акционеры и кредиторы передумают сокращать посевы свеклы в низкопродуктивных районах и регионах и закрывать неэффективные заводы. Все это может затянуть кризис перепроизводства еще на один-два сезона.

              Для поддержания приемлемой внутренней цены на сахар и свеклу необходимо производить столько сахара, чтобы хватило на удовлетворение внутреннего потребления (6 млн тонн) плюс можно было комфортно отправить на экспорт 400-600 тыс. тонн сахара (по комфортным ценам), считает эксперт. 

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