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2 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 11:04  |  vz.ru
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Российскому сахару придется искать счастья за рубежом

Российские сахарные заводы находятся в кризисеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российская сахарная промышленность столкнулась с большими проблемами. Сразу несколько сахарных заводов остановились, а многие другие находятся на грани рентабельности – и все из-за огромных урожаев сахарной свеклы в последние годы. Однако у этого кризиса есть и более глубокие причины, чем простое перепроизводство. Может быть, российский сахар будет спасен благодаря поставкам за границу? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии

Турция ударила по России исподтишкаФото: Sputnik/Alexey Filippov
На фоне угроз в адрес посла РФ турецкие националисты напали на квартиры сотрудников российского информагентства «Sputnik Турция». Вместо того, чтобы ловить преступников, полиция почти сутки удерживала самих пострадавших, а заодно и главного редактора агентства. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства Сергея Лаврова, но остановить разворачивающуюся сейчас в Сирии бойню будет гораздо сложнее. Подробности...
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Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов

78-летний Блумберг работает не только с традиционными избирателями вживую, но и с молодежью через InstagramФото: CRISTOBAL HERRERA/EPA/ТАСС
Миллиардер Майкл Блумберг ставит по-крупному, планируя свой блицкриг на «супервторник», когда голосовать будут сразу в 14 штатах. Противник Трампа тратит миллиард долларов на рекламу. Часть этих денег уже ушла на создание мемов. «Веселые картинки» и фразы в соцсетях становятся в США весомым инструментом в борьбе за президентское кресло. На что следует обратить внимание знатокам мемов в России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
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Экологический идиотизм погорел на «бабках»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Немецким газетам довольно легко удалось убедить читателей в том, что во всем виноваты водители дизельных авто и мясоеды. Но когда дело доходит до денег, немцы начинают злиться и задумываться – не обманули ли их, мягко выражаясь? Подробности...
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Кому и зачем стоит попросить прощения

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Как легко бубнить тому, на кого нет обиды: «Бог простит, и вы меня простите». Особенно тем, кого ты даже не знаешь. Но стоило ко мне подойти человеку с кем в ссоре, как внутри совесть начинала раскаляться до красна, растапливая «лед» отношений. Выдавливаешь из себя «прости», и будто гора с плеч. Подробности...
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В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

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              Российскому сахару придется искать счастья за рубежом

              Российские сахарные заводы находятся в кризисе   2 марта 2020, 10:42
              Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
              Текст: Михаил Кувырко

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              Российская сахарная промышленность столкнулась с большими проблемами. Сразу несколько сахарных заводов остановились, а многие другие находятся на грани рентабельности – и все из-за огромных урожаев сахарной свеклы в последние годы. Однако у этого кризиса есть и более глубокие причины, чем простое перепроизводство. Может быть, российский сахар будет спасен благодаря поставкам за границу?

              В производственном сезоне 2020/21 годов не будут работать Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область) сахарные заводы, а также один завод в Краснодарском крае. Еще в конце 2018 года прекратил работу Садовский сахарный завод (Воронежская область), говорится в недавнем сообщении Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар). В текущем сезоне этими предприятиями было переработано 1,3 млн тонн сахарной свеклы и произведено около 200 тысяч тонн сахара. Это менее 2% общероссийского производства, исходя из оценки Союзроссахара. Российское производство свекловичного сахара в сезоне 2019/20 (завершается 1 июля) достигнет 7,7 млн тонн, что более чем на 20% выше предыдущего сезона. 

              «Основной причиной закрытия заводов являются убытки... За последние три года среднегодовые цены на сахар находились на уровне, не обеспечивающем достаточную рентабельность производства свекловичного сахара, что привело к отрицательному финансовому результату», – говорится в комментарии Союзроссахара. По данным Росстата, в январе этого года средние оптово-отпускные цены на сахар составили 20 336 рублей за тонну (включая НДС) – за год они снизились на 43%, до минимальных значений за семь лет. А в рознице средняя цена сахара упала в сравнении с январем 2019 года на 16,5 рубля – до 30,48 рубля за килограмм.

              Кроме того, в последние три года в России из-за благоприятных погодных условий наблюдались отличные урожаи свеклы, а селекционный материал (семена) стал очень продуктивным. Но несмотря на рост качественных показателей, таких как выход сахара с одного гектара, посевные площади под свеклу значительно не сокращались. Налицо все признаки кризиса перепроизводства. В Союзроссахаре констатируют, что объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления еще с 2016 года. В текущем сезоне он может составить 1,8 млн тонн, или 23,4% от совокупного производства.

              Общее мнение заключается в том, что излишки сахара должны уходить на экспорт. По данным Минсельхоза, в прошлом году Россия экспортировала более 620 тысяч тонн сахара – в 1,6 раза больше показателя 2018 года. В ближайшее время крупными рынками сбыта сахара могут стать Узбекистан и Китай, куда могут поставляться 500-700 тысяч тонн российского сахара в год.

              Спасение для избранных

              Однако экспорт – спасение не для всех российских сахарных заводов, считает представитель одного из крупных российских сахаропроизводителей, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, для двух третей предприятий отрасли (50 из 74 имеющихся в России сахарозаводов) экспортные цены ниже себестоимости, а качество не соответствует мировым стандартам. «При улучшении качества, снижении себестоимости, создании морской логистики и улучшении сухопутной, при активной поддержке правительства, Россия может потенциально экспортировать до 1,5 миллиона тонн сахара ежегодно», – считает эксперт.    

              Расширению присутствия отечественного сахара на мировом рынке препятствует такая фундаментальная проблема, как высокие издержки. Дело в том, что переработка сахарной свеклы не может конкурировать по себестоимости с сахарным тростником – основным сырьем для глобального рынка сахара. Урожайность российской свеклы низка по сравнению не только с тростником, но и с теми странами, где также существуют производства свекловичного сахара. В России она составляет от 32 до 70 тонн с гектара, средняя урожайность в текущем сезоне равна 43 тоннам с гектара – это существенно меньше, чем средняя урожайность свеклы в Германии (80 тонн) и Англии (90 тонн).

              Исследования показывают, что потенциально возможно получать до 170 тонн свеклы с гектара – при достижении таких результатов свекла станет конкурентоспособной по сравнению с сахаром из тростника. Исходя из этой перспективы, уверен собеседник, можно утверждать, что кризиса сахарной промышленности как таковой в России нет – есть активное развитие и наращивание мощностей, которое в совокупности с неумением экспортировать ведет к кризису перепроизводства и падению цен. Результатом этого станет постепенное прекращение деятельности самых слабых заводов. Таких заводов в России как минимум 20 – все они имеют объемы переработки менее 3,5 тысячи тонн сырья в сутки, а некоторые и менее двух тысяч тонн.

              «Но и 54 оставшихся завода – это очень много, – уверен источник в отрасли. – Достаточно будет 30 предприятий, но с суточной производительностью 12-15 тысяч тонн и больше. Заводов 10-тысячников и больше в России всего четыре, но ни одного производительностью более 12 тысяч тонн. В Европе же есть заводы с производительностью 25 тысяч тонн в сутки. Чем выше мощность, тем ниже себестоимость. В России в процессе укрупнения бизнеса идет и снижение себестоимости сахара. Цена на сахар остается в рынке, причем отдельные сахарозаводы основной доход получают не от производства сахара, а от производства гранулированного жома, который используется для кормов в животноводстве».

              Российский рынок, на котором фактически отсутствует тростниковый сахар, во многом развивается по своим законам, констатирует управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк. Однако в России сейчас происходят такие же процессы, как в свое время имели место в Европе, где рост производства сахара привел к повышению концентрации в отрасли – на рынке остались только сильнейшие игроки.

              Непосильно сладкая жизнь  

              На ситуацию в российской сахарной отрасли можно взглянуть и со стороны мирового рынка сахара. Он в последние несколько лет столкнулся с той же самой проблемой – значительным перепроизводством, ведущим к резкому падению цен. При этом мировые цены на сахар демонстрируют высокую волатильность, а мощности по его производству в мире все нарастают. Объемы мирового потребления сахара устойчиво ниже объемов производства: по оценке американского минсельхоза, в 2019 году они составили 176,4 млн тонн.

              При наличии высокого спроса ведомство прогнозирует рост экспорта и сокращение складских запасов сахара – и здесь, казалось бы, для России существуют хорошие возможности. Однако наращивание экспорта, прежде всего в дальнее зарубежье, упирается в ряд нюансов.

              Россия, напоминает Илья Березнюк, производит главным образом свекловичный белый сахар, а для мирового рынка – это специфический продукт, поскольку основная часть глобального потребления приходится все-таки на тростниковый сахар, который более дешев в производстве. У тростникового сахара сложившаяся структура поставок, крупнейшие мировые экспортеры в лице Бразилии, Таиланда, Индии и ряда других стран, которые, конечно же, не заинтересованы в том, чтобы российский сахар отнимал у них часть рынка. Есть и формальные ограничения –

              далеко не все российские предприятия соответствуют международным стандартам по белому сахару, в разных странах существуют собственные квоты на импорт сахара и т. д.

              «Пока практически весь экспорт российского сахара уходит в страны постсоветского пространства – в Белоруссию, Среднюю Азию. Но и здесь ситуацию сложно назвать безоблачной. Потенциально российский сахар может экспортироваться на Ближний Восток, где потребляется много сахара, есть попытки работать с Сербией, Китаем и другими дружественными России странами, но здесь российским предприятиям приходится входить на крайне конкурентный рынок со сложившимися связями. Так что ни о какой мировой гегемонии российского сахара даже в далекой перспективе говорить не приходится, в мире российский сахар никто не ждет», – считает эксперт.

              Кроме того, добавляет Березнюк, Россия занялась усиленным экспортом сахара совсем недавно, в отличие от мировых лидеров, у которых сахарная отрасль изначально была ориентирована на экспорт. Для России же первоочередной задачей было самообеспечение сахаром – эта задача успешно решена, но следующий шаг – экспорт избытков сахара – сделать гораздо сложнее. «Многие российские экспортеры, причем не только сахара, работают либо в ноль, либо с минимальной маржой, поскольку пока основная цель – просто закрепиться на новых рынках, наработать имидж надежного поставщика», – резюмирует аналитик.

              Экспорт высокой концентрации

              Пессимистичный прогноз как на внутреннем, так и на внешнем рынке дает и ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. В этом сезоне, напоминает аналитик, Россия произведет более 7,7 млн тонн сахара, в то время как потребляет только 6 млн тонн плюс импортирует (в основном из Белоруссии) еще 0,2 млн тонн. Иными словами, весь объем выше отметки 5,8 млн тонн нужно экспортировать, а к этому еще и добавляются накопленные за предыдущие три сезона избыточные запасы – не менее 0,5 млн тонн сахара.

              «Это колоссальные объемы, и у России пока нет такого опыта экспорта. Вряд ли получится это сделать и в ближайшее время.

              Наш потенциал относительно комфортного экспорта – до 1,1 млн тонн максимум. Все, что выше – серьезный вызов для отрасли, причем и 1,1 миллиона тонн будет невероятным рекордом за 220 лет свекловодства в России», – констатирует Иванов.

              По его словам, раньше задача усиленно экспортировать сахар перед отраслью не стояла, поэтому включились в ее решение пока не все производители. Кроме того, тот факт, что экспортные поставки сахара пока ограничены постсоветскими странами (сюда же можно отнести Афганистан, Монголию, КНДР, Сербию), не выглядит случайностью. Вывозить сахар на другие рынки можно только одним способом – в контейнерах по морю, но у России подобная логистика должным образом пока не выстроена – сейчас сахар (и в целом любое готовое продовольствие) поставляется только на рынки, доступные грузовиками и вагонами по ЖД. Потенциал морского экспорта контейнерами, по словам Иванова, гораздо выше имеющихся рынков сбыта, но при сложении всех расходов издержки окажутся гораздо выше в сравнении с конкурентами – Турцией, Украиной, Евросоюзом, Бразилией, Китаем, США.


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