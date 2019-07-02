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2 июля, вторник  |  Последнее обновление — 10:16  |  vz.ru
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Иран напугала позиция России в ОПЕК

Лидеры России и Саудовской Аравии определили цены на нефть на ближайшие полгодаФото: kremlin.ru
Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что наши страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: такая сделка «убивает ОПЕК». Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Антироссийский демарш Катамадзе хуже, чем демарш Кикабидзе

Отказавшись от концертов в России, Катамадзе поддержала митингующую в Тбилиси оппозициюФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Новость о том, что Нино Катамадзе удалила свой пост с заявлением об отказе от выступлений в России, оказалась дезинформацией: мы действительно прощаемся. Неожиданное решение певицы прокомментировал даже пресс-секретарь Кремля, а «сетевые воины» уже вторые сутки упражняются в остроумии на ее счет. Меж тем в сложившейся ситуации нет ничего хорошего и ничего веселого. Подробности...
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Западное общество начинает менять мнение о гомосексуалистах

Возможно, традиционное понимание семьи начинает возвращаться в АмерикуФото: Wothe, K./picture alliance/
Arco Images G/DPA/ТАСС
Похоже, прямо на наших глазах происходит смена одной из важнейших тенденций, характерных для общества Запада. Группы людей с нормальной сексуальной ориентацией начинают воспринимать себя как угнетенные меньшинства – по сравнению с представителями реальных секс-меньшинств. Эти изменения фиксируют и социологи – но еще более важно появление реальных инициативных групп. Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Украинская Федерация на карте мира

Глеб Простаков, журналист
В долгосрочной перспективе федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Подробности...

Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп проводит максимально прагматичную политику в отношении Северной Кореи. Его цель – не лишить Кима ядерного оружия, а сделать так, чтобы Ким его не применил. Это полностью соответствует интересам самого Кима. Все остаются при своих. Однако в случае с Ираном Трамп подобный прием применить не может. Подробности...

Всё против человека

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Владимир Путин объявил о завершении эпохи либерализма. А что такое, собственно, либеральная идея? Есть подозрение, что большинство людей, включая самих либералов, понятия не имеет о сути новой, а теперь уже старой, мировой идеологии. Подробности...
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            Иран напугала позиция России в ОПЕК

            Лидеры России и Саудовской Аравии определили цены на нефть на ближайшие полгода   2 июля 2019, 10:00
            Фото: kremlin.ru
            Текст: Алексей Нечаев,
            Людмила Суркова

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            Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что наши страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: такая сделка «убивает ОПЕК». Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран?

            Россия и Саудовская Аравия убивают ОПЕК. Такое мнение в понедельник высказал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в ходе пресс-конференции, предварявшей заседание организации стран – экспортеров нефти в Вене, где решалась судьба продления сделки по сокращению добычи нефти.

            «Иран не выходит из ОПЕК, но я убежден, что ОПЕК умирает. Из-за этого процесса», – сказал Зангане, отвечая на вопрос, каким образом усиление власти Москвы и Эр-Рияда в альянсе повлияет на сотрудничество в ОПЕК. По словам министра, нефтяной картель должен решить проблему односторонности принятия решений в организации. Для меня это большой вопрос, почему решение [о продлении ограничений] фактически было принято в Осаке», – сказал он.

            Напомним, накануне проведения саммита G20 президент России Владимир Путин в интервью британской Financial Times отметил, что соглашение о стабилизации добычи нефти, заключенное с Саудовской Аравией и ОПЕК, «в целом имело позитивный эффект на стабилизацию и прогнозирование рынка». Уже на следующий день в Осаке Путин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, после чего представители обоих государств приняли решение работать над продлением сделки, о чем позже рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

            Отметим, что опасения иранского министра не были напрасными: 1 июля в Вене страны ОПЕК предварительно договорились о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев. А уже 2 июля соответствующее решение должны принять страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении в формате ОПЕК+, пишет ТАСС.

            Таким образом, если в переговорном процессе не произойдет ничего неожиданного, страны ОПЕК+ продлят до марта 2020-го срок действия сделки, которая позволила в первом полугодии 2019 года сократить добычу нефти на 1,95 млн баррелей в сутки против плана в 1,2 млн баррелей.

            Стоит добавить, что сделки в формате ОПЕК+ являются крайне выгодными для нашей страны, так как позволяют удерживать цены на нефть на комфортном для России уровне. Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что всего за 2,5 года сотрудничества в таком формате российский бюджет получил дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей.

            Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что сейчас решение в рамках ОПЕК+ действительно принимают две страны – Саудовская Аравия и Россия. «Это именно упрек, а не констатация того, что механизм ОПЕК не действует. Просто два крупнейших производителя принимают решение, имея наибольший вес с точки зрения добычи в мире. США мы не берем в расчет, потому что они работают вне всяких союзов и договоренностей», – заявил Пикин газете ВЗГЛЯД.

            Несбалансированность рынка и необходимость продления соглашений была понятна и до сегодняшнего объявления. «Вопрос был в том, готова ли присоединяться к сделке Россия? Наш президент подтвердил, что мы готовы. Как раз в Осаке эта договоренность была достигнута, поэтому здесь ничего криминального нет, это просто факт», – подчеркнул собеседник.

            Потому заявление иранского министра является даже не критикой, а некой «обидой» на фоне санкций со стороны США и падения добычи в Иране, из-за чего Иран теряет прибыль.  

            В свою очередь гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что реакция Ирана вызвана ситуацией, когда он имеет особые условия в этой сделке, которые нивелируются санкциями в отношения исламской республики.

            Эксперт напомнил, что когда сделка только начиналась, и Иран нужно было каким-то образом вовлечь в структуру ОПЕК – Тегеран получил особые условия, связанные с возможностью увеличивать добычу нефти.

            «Иран тогда говорил, что он был под санкциями, теперь санкции сняты и ему надо подобывать. Иран мог чувствовать себя победителем, потому что даже саудиты разрешили ему добывать, а не сокращать добычу», – сказал Симонов с газете ВЗГЛЯД.

            По его словам, сейчас Иран пытается выкрутиться: от самой сделки Иран не извлекает никаких дивидендов и вынужден использовать серые поставки нефти в тот же Китай, пытаясь обойти санкции.

            «Потому сейчас представители Тегерана могут делать громкие заявления, которые не ведут к изменению параметров сделки. Сейчас можно вообще разрешить Ирану в пять раз увеличить добычу, все равно она будет падать», – добавил Симонов.

            Но при этом у Ирана действительно есть очень серьезная озабоченность, связанная с Россией.

            «С одной стороны, Иран наш партнер в Сирии, мы вроде бы должны ему помогать. У нас там есть странная сделка, по которой мы покупаем иранскую нефть и сами ее продаем. Как она будет реализовываться под санкциями – не вполне понятно, но никто ее публично не отменял. С другой стороны, мы понимаем, что Иран наш потенциальный конкурент на европейском нефтегазовом рынке. И Тегеран прекрасно понимает, что мы с удовольствием воспользуемся его трудностями», – говорит эксперт.

            Он также указал на то, что среди членов правящей верхушки Ирана распространено мнение, будто бы Россия и США, в рамках некой «большой сделки», могут произвести «обмен любезностями»: Москва поспособствует ослаблению влияния Ирана на Сирию, а Вашингтон, в свою очередь, снимет санкции с Дамаска.

            Правда, политических оснований для подобного беспокойства нет. Владимир Путин неоднократно называл Иран союзником и важнейшим партнером России. Схожую точку зрения недавно повторил и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи со своими коллегами из Израиля и США.

            «Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Иран был и остается нашим союзником и партнером, с которым мы последовательно развиваем отношения как в двустороннем плане, так и в многосторонних форматах», – подчеркнул Патрушев.

            «И все же, как бы Иран не храбрился, он действительно оказался под серьезным катком. Что будет дальше – Иран не представляет. Сценарий, при котором Россия разменяет Иран, в голове иранских лидеров является паническим и страшным», – предполагает Симонов.

            В том числе и поэтому, по его мнению, иранский министр позволил себе в Вене столь серьезный выпад в адрес Москвы.

            «Это заявление не только и не столько про нефть, сколько про обеспокоенность Ирана тем, что у России появляются новые опции и варианты политических действий в этом регионе», – резюмировал Симонов.


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