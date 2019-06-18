Индия открывает новый фронт торговой войны с США

Решение Индии ввести повышенные пошлины на ряд товаров из США стало предупреждением для Вашингтона. За последние годы американцы, играя на противоречиях Нью-Дели с Пекином и заваливая Индию своим оружием, пытались сделать эту страну лояльным партнером в Азии. Но теперь дело идет к полноценной торговой войне, аналогичной противостоянию США и КНР.

В списке из 29 американских товаров, на которые Индия вводит повышенные пошлины, доминирует продукция сельского хозяйства – яблоки, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи. В итоге Нью-Дели рассчитывает получить выгоду в 240 млн долларов.

Это капля в океане индийско-американской торговли, совокупный оборот которой в прошлом году составил порядка 89 млрд долларов. Но контекст принятия решения о пошлинах говорит о том, что экономические противоречия между двумя странами чрезвычайно серьезны.

Ранее США ликвидировали льготы на беспошлинный ввоз ряда индийских товаров на общую сумму 5,7 млрд в год, включая драгоценные камни, кожаные изделия, фармацевтику, химическую продукцию, пластмассы – всего около 2000 товаров.

Таким образом, в товарообмене с США Индия выступает как состоявшаяся промышленная держава, тогда как Штаты продают в эту страну в основном сельхозпродукцию, которую легко купить и в других странах, а также вооружения – товары с высокой политической составляющей.

Кроме того, в торговле с Америкой Индия обладает устойчивым профицитом – в прошлом году он составил порядка 13 млрд долларов.

Первую попытку переломить эту ситуацию администрация Трампа предприняла еще в прошлом году, включив Индию в список стран, для которых были повышены пошлины на сталь. В ответ Индия, в 2018 году вышедшая на второе место в мире по производству стали, заявила о собственных протекционистских мерах, которые некоторое время откладывались на фоне нарастающей торговой войны между Америкой и Китаем.

В сфере торговли с США Индия будет руководствоваться «императивами и интересами собственного развития», подчеркнул недавно назначенный министр торговли Индии Пийуш Гойал.

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Этот «обмен любезностями» состоялся накануне визита в Индию госсекретаря США Майка Помпео. Стороны планировали обсудить укрепление оборонных и энергетических связей, но теперь в повестку неизбежно войдет и тарифная политика. Министр торговли США Уилбур Росс еще в мае призвал Индию отказаться от «неблагоприятного отношения» к американским компаниям и дисбаланса во взаимной торговле – это аргументация, весьма напоминающая ту, которая раньше использовалась в отношении Китая.

Пока это не расширение торговой войны – это небольшое сражение, которое поможет дальнейшему формированию связей Индии и США, заявил в комментарии агентству Bloomberg исполнительный директор аналитического центра CUTS International в Джайпуре Байпул Чаттерджи. Как полагают аналитики агентства, у США найдутся весьма убедительные доводы, учитывая, что Индия уже является вторым по значимости покупателем американского оружия – за последние пять лет его экспорт вырос более чем на 550%, что может отбить у Индии желание углублять торговые споры.

Но так ли это?

Общий враг – лекарство от разногласий

До недавнего времени Вашингтон рассматривал Австралию, Индию и Японию как тройку стран Азиатско-Тихоокеанского региона, способную сдерживать растущий экономический и военный вес Китая. Для таких расчетов у американских стратегов были все основания, поскольку тянущиеся с 1960-х годов территориальные споры между Индией и КНР по-прежнему не урегулированы, а последнее обострение конфликта за границу в Гималаях произошло совсем недавно, в 2017 году.

Однако действия администрации Трампа могут существенно снизить значимость фактора напряженности в индийско-китайских отношениях, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его мнению, нажим США на ключевые страны Евразии пока что приводит к тому, что разногласия между этими странами смягчаются – точно так же на фоне антироссийских санкций США сглаживались противоречия между Россией и Китаем.

«Основная роль Трампа не в том, что он снова сделает Америку великой, а в том, что он покажет всем, как надо себя вести, – заявил Колташов газете ВЗГЛЯД. – Индия этот урок уже усвоила, продемонстрировав самостоятельность в принятии решений. Индийские власти, конечно, хотели бы использовать те ниши, которые появятся на рынке США после возможного изгнания с него китайских товаров, но это не означает, что Индия будет мириться со всеми мерами американской торговой политики. Ее власти понимают необходимость протекционизма и полной зависимости от американских рецептов не потерпят. Они мыслят рационально и руководствуются интересами собственных производителей, собственного рынка, а не какими-то нелепыми доктринами свободной торговли и вашингтонского консенсуса».

Не вполне корректно говорить и о том, что Индия зависит от американских оборонных поставок. Нью-Дели осуществлял закупки вооружений в США в расчете как раз на то, что это даст возможность индийским товарам побыстрее продвигаться на американский рынок, а теперь наблюдает обратное.

«Покупать оружие у потенциального агрессора можно только в двух случаях: либо вы сумасшедший, либо вы ждете встречных преференций на его рынке, – говорит Колташов. – Индия явно соответствует второму случаю, поэтому слабое место обнаруживается не у Индии, а у США, которые могут потерять индийские контракты, и не исключено, что к выгоде России.

Американцы рискуют оказаться в ситуации, когда оружие им будет некуда девать.

Они устроили себе наглядную «рекламу» в Ираке, Сирии и Ливии, и вряд ли найдется много желающих покупать оружие у того, кто на тебя, вполне возможно, нападет».

Наступление себе на ногу

Как отмечает редактор телеграм-канала PolitEconomics Хазби Будунов, США уже начинают ощущать последствия экономической политики Трампа – за первые восемь месяцев финансового года бюджетный дефицит увеличился на 39%.

«Когда говорят о торговой войне, обычно остается в стороне вопрос о том, каким образом США будут замещать китайские товары. Не уверен, что у Трампа был какой-то план в этом направлении. Создается впечатление, что меры в отношении Китая были скоропалительными и не очень продуманными, – заявил Будунов газете ВЗГЛЯД. – Чтобы стимулировать американскую экономику, президент снизил налоги для корпораций и попытался возместить выпавшие доходы таможенными пошлинами – сначала за счет Китая, теперь за счет Индии. При этом, скорее всего, американские власти рассчитывали, что внутренний рынок США перестроится и начнет производить товары, ранее поступавшие из Китая. Но в результате мы видим, что дефицит бюджета растет, к тому же ФРС долгое время отказывалась снижать учетную ставку, то есть дешевых денег в американской экономике не было».

Первоначально многие полагали, что торговый конфликт США с Китаем – это некое недоразумение, которое быстро разрешится, не было полной уверенности в том, что это поворот к глобальному протекционизму. Но ситуация с Индией свидетельствует именно об этом, резюмировал Будунов.

Все это, впрочем, не означает того, что включение в торговую войну окажется стимулом для экономики Индии. На прошлой неделе национальный банк страны сообщил, что слабый мировой спрос в условиях торговых войн может повлиять на экспорт и активность инвесторов, а снижение потребления и долговой кризис в финансовом секторе уже сократили темпы экономического роста до пятилетнего минимума.

Из хороших новостей для Нью-Дели можно выделить то, что Индия пока справляется с проблемой роста пошлин на свою сталь за счет роста внутреннего потребления. В прошлом году производство необработанной стали выросло на 4,9% – до 106,5 млн тонн, в этом году рост продолжился – в мае выплавка стали увеличилась на 5,2% к маю прошлого года. И хотя экспорт показал существенное снижение (на 34,7%), Индия продолжает оставаться нетто-импортером этой продукции.

«Избыток стали диктует направления долгосрочных изменений в экономической политике Индии, – отмечает Василий Колташов. – Для «лишней» стали в стране просматриваются два основных потребителя: железные дороги, которые пребывают в далеко не лучшем состоянии, и жилищное строительство. В Индии огромное количество людей живет на улице, по сути, в тех же условиях, в которых жили их предки тысячи лет назад. В то же время существует такой феномен, как «внутренняя Бельгия»: высшие слои общества полностью модернизированы и живут, как европейцы. Невозможно втягивать людей из нижних слоев общества в экономические процессы, не предлагая им достойные жилищные условия, особенно при том избытке стали, который есть в Индии».

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