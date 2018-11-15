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5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 16:11  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Трамп открыл новый фронт против Индии

Своим решением Трамп сводит на нет 20-летние усилия США по соблазнению ИндииФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
В индо-пакистанском инциденте Китай занял сторону Пакистана, а США выступают на стороне Индии. Но случилось то, что не вписывается в сценарий «опосредованной войны» китайцев и американцев: Трамп объявил Индии торговую войну. Не исключена связь и с желанием индийцев купить у России С-400. Был ли этот ход США продуманным по отношению к геополитическому партнеру и чем ответит Дели? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Мы снова живем в эпоху глушилок

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, для которых их неудачи объясняются колдовством, будут склонны сжигать ведьм. Люди, которые видят причины своих провалов в кознях хакеров, будут стремиться отключить других от интернета. Параноики по-своему очень логичны. Подробности...
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У Порошенко не получилось стать героем

Глеб Простаков, журналист
После Майдана в воздухе ощущался страх и желание перемен. На этом фоне можно было попытаться сотворить чудо. Это чудо позволило бы легитимировать все – силовой захват власти, утрату Крыма, войну, русофобию, неонацизм и церковный раскол. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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    Послание Путина Федеральному собранию

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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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          Трамп открыл новый фронт против Индии

          Своим решением Трамп сводит на нет 20-летние усилия США по соблазнению Индии   5 марта 2019, 14:58
          Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков,
          Оксана Борисова

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          В индо-пакистанском инциденте Китай занял сторону Пакистана, а США выступают на стороне Индии. Но случилось то, что не вписывается в сценарий «опосредованной войны» китайцев и американцев: Трамп объявил Индии торговую войну. Не исключена связь и с желанием индийцев купить у России С-400. Был ли этот ход США продуманным по отношению к геополитическому партнеру и чем ответит Дели?

          Президент США Дональд Трамп лишает Индию и Турцию торговых льгот в рамках американской Генеральной системы преференций (ГСП). Как сообщила пресс-служба Белого дома, после вступления решения в силу через 60 дней индийские и турецкие товары будут облагаться при ввозе в США таможенными пошлинами на общих основаниях.

          Официально заявлено, что Индия не предоставила гарантий справедливого доступа ко многим секторам своего рынка. За счет ГСП беспошлинный экспорт составляет для Индии 5–6 млрд долларов в год – более 10% всего объема поставок товаров в Штаты.

          Что касается индийцев, то они не планируют обсуждать с США ввод ответных пошлин на американские товары. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на индийского представителя торгового ведомства Анупа Вадхавана.

          Если с Турцией, казалось бы, «все понятно», учитывая стабильно ухудшающиеся отношения Анкары и Вашингтона (в которые внесло свою лепту и недовольство американцев планами турок приобрести С-400), то с Индией «не все так однозначно».

          По оценке экспертов, отношения Вашингтона и Дели, конечно, вряд ли можно назвать союзническими (подобными отношениям США, например, с Японией, Тайванем или Южной Кореей), но американцы очень хотят включить Индию в свои форматы для противовеса Китаю в Азии. Например, в формат «четырехугольника» США – Индия – Япония – Австралия, пояснил газете ВЗГЛЯД доцент Института стран Азии и Африки МГУ, эксперт клуба «Валдай» Борис Волхонский.

          Этой же цели, очевидно, служило и включение Индии в программу ГСП, которая дает партнерам право на беспошлинные поставки в Соединенные Штаты широкого круга товаров. В 2017 году беспошлинный экспорт Индии в США в рамках ГСП составил более 5,6 млрд долларов. Индия была лидером в этой программе.

          Также показательно, что во время индо-пакистанского обострения госсекретарь США Майк Помпео поддержал именно индийскую сторону, одобрив решение Дели нанести удар по тренировочному лагерю боевиков на территории Пакистана. А Пакистан, напомним, чем дальше, тем больше пользуется поддержкой Китая – основного геополитического соперника Штатов в Азии.

          Да и сам Трамп недавно постарался «сыграть» на этом конфликте, предложив Дели и Исламабаду свои услуги в качестве миротворца.

          Заметим, что и реакция Дели на нынешний недружественный шаг американцев была на редкость незлобивой. «С Соединенными Штатами ведутся обсуждения, и, учитывая теплые и прочные отношения (между двумя странами), вопрос ответных пошлин не включен в эту дискуссию, – заявил представитель торгового ведомства Индии Ануп Вадхаван. – Индийское правительство проведет внутреннее совещание по вопросу ответных мер».

          Он заверил, что исключение Индии из ГСП будет иметь только ограниченное влияние на индийскую торговлю. Он отметил, что стороны прорабатывали другой пакет торговых договоренностей, которые бы учли желания обоих государств.

          Зачем в таком случае Трамп «обидел» своих индийских контрагентов? На поверхности – недовольство американцев планами Индии приобрести все те же С-400 «Триумф». Решение о покупке пяти ракетных комплексов было принято осенью прошлого года; сумма контракта оценивалась в 5,5–6 млрд долларов. Еще весной 2018 года индийские банки приостановили выплаты по контрактам с Рособоронэкспортом, дабы избежать попадания под так называемые вторичные санкции США.

          Речь идет о законе CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который обязывает администрацию Трампа наказывать страны за сделки с российскими военными структурами, включенными в черный список. В их числе и Рособоронэкспорт. США вводили аналогичные санкции против Китая за покупку С-400.

          Однако тогдашний глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал сделать для Индии исключение. В итоге Конгресс внес оговорку в закон – дал правительству США право самостоятельно решать, наказывать ли Индию.

          Доктор исторических наук, профессор МГИМО Сергей Лунев считает, что Трамп плохо продумал свое решение, и если он не изменит его, то оно негативно скажется на развитии двусторонних отношений.

          «США соблазняют Индию уже 20 лет, и подобное решение вызовет очень негативную ситуацию со стороны Нью-Дели. США и так уже уступили место основного торгового партнера. Сейчас им для Индии является Китай.

          С первого места инвесторов в индийскую экономику США спустились на 5–7 позицию», – сказал Лунев газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт напомнил, что в последние годы Индия дважды шла наперекор США, действуя исключительно в своих национальных интересах. Несмотря на введение Вашингтоном санкций против Ирана, индусы продолжили закупать у исламской республики нефть. В связи с этим США включили Индию в список восьми стран, которым временно разрешили покупать нефть, несмотря на санкции.

          «Для Индии это вопрос национальной безопасности, страна полностью зависит от импорта сырой нефти. Треть всего импорта – сырая нефть, и Иран занимал 2–3 место в списке основных поставщиков. Индия даже перешла к покупке нефти на рупии», – напомнил эксперт.

          Решение индийцев закупить российские С-400 стало уже вторым поводом для расстройства. «Индия – главный покупатель оружия на мировом рынке. США очень активно развивали эту сферу, но Индия не пошла ни на какие уступки. Вполне возможно, этим и объясняется такое решение Трампа», – считает Лунев.

          В свою очередь глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов добавляет, что «Трамп реализует очень четкую программу» и «принуждает страны (вне зависимости от того, союзники они, противники или нейтральные), которые имеют положительный торговый баланс с Соединенными Штатами, к изменениям модели торговли, чтобы уменьшить американский дефицит, заставив другие страны открывать свои рынки для американских товаров в большей степени, чем они это делают».

          «Надо отдать Трампу должное, является ли страна союзником, является ли она противником, партнером или вообще никем не является, его просто не интересует», – заключил эксперт.


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