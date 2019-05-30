Азия предложила нанести удар по доллару

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30 мая, четверг  |  Последнее обновление — 20:43  |  vz.ru
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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка

Министр финансов разглядел угрозу в американской нефти Фото: Nick Oxford/Reuters
Пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки. Такую обеспокоенность высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет?  Подробности...
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Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.  Подробности...
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Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Генпрокуратура признала, что одной из причин катастрофы в Шереметьево стала слабая подготовка экипажейФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?  Подробности...
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Сербии грозит новый распад

Сербия – маленькая страна, которая боится стать еще меньшеФото: Marko Djurica/Reuters
На Балканах опять говорят о новой войне и новом кровавом переделе. Делить при этом собираются в основном Сербию, а там уж «как получится». Большинство этих разговоров так разговорами и останется. Но на фоне взрывоопасного обострения обстановки в Косове следует вспомнить, какими еще регионами рискуют расплатиться сербы за попытки стать «своими» для Запада. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Люди с хорошими лицами против провинции

Елена Кондратьева, журналист
Мы дружно смеялись, когда американцы снимали «Красную жару», где реализовали весь набор страхов о России – русская мафия, космонавт в ушанке и с бутылкой водки и прочая развесистая клюква. Если нравилось – смело открывайте «Новую». Подробности...
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США объявили Китай врагом

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов. Подробности...
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Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
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            Азия предложила нанести удар по доллару

            Азиатским странам предложили создать валютный союз    30 мая 2019, 19:55
            Фото: Truth Leem/Reuters
            Текст: Ольга Самофалова

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            Надо создать единую азиатскую валюту для торговли между странами. Такое предложение сделал премьер Малазийи. Пойдет ли на это главная экономика в регионе – Китай? И получится ли у азиатов сделать то, что пытались сделать европейцы – создать новую валютную систему в противовес доллару?

            «Если азиатские страны хотят сплотиться, им следует начать с создания общей торговой валюты на базе золотого стандарта, потому что золото гораздо стабильнее. Ее будут использовать не для внутренних расчетов, а только в торговых операциях [между странами]», – заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время выступления на экономическом форуме в Токио, посвященном развитию Азии, передает Reuters.

            Он отметил, что «при нынешней мировой системе обмена валют местные платежные средства подвержены внешним факторам и становятся объектом манипуляций».

            На этой неделе Министерство финансов США заявило в докладе конгрессу, что девять стран, включая Малайзию, требуют пристального внимания. Американцы подозревают своих торговых партнеров в манипуляциях с валютами. Ранее подобные обвинения звучали и в адрес России. Вашингтон пригрозил наказывать такие страны введением пошлин на их товары. На самом деле, США недалеко ушли от тех, с кем решили бороться. У Америки имеется огромное количество инструментов, чтобы манипулировать курсом доллара, чем они не гнушаются заниматься. Малазийя восприняла эту угрозу близко к сердцу: местный ЦБ сразу попытался защититься, заявив, что его интервенции на валютных рынках ограничиваются лишь мерами по борьбе с чрезмерной волатильностью.

            Разговоры о создании единой азиатской валюты начались даже не в этом десятилетии, а еще в 70-х годах. Активизировались они после валютно-финасового кризиса 1997-1998 годов. И если сначала центром создания такой валюты виделась Япония, то сейчас, конечно, на эту роль претендует агрессивно развивающийся Китай.

            Идея создания единой азиатской валюты – это защитная реакция Азии на господство доллара и евро при торговле даже внутри АТР. В свое время Европа объединилась, чтобы противостоять США, которые после второй Мировой войны начали агрессивную экспансию. Первые соглашения, касающиеся европейской интеграции, были подписаны еще в 50-х годах. Европе потребовалось еще много десятилетий, чтобы в итоге прийти к созданию единой политической и экономической системы с общим рынком и единой валютой. В 2000 году евро стал единой валютой в 11 странах ЕС.

            Азиатские страны могли бы пойти по пути объединения ЕС, начав с создания единой валюты в противовес доллару для торговли между собой. Шаг за шагом это может вылиться в итоге в более тесный союз наподобие ЕС.

            Как и в случае с евро, единая азиатская валюта может помочь избежать повторения валютно-финансового кризиса, который затронул в 1997-1998 годах весь мир.

            Она поможет устранить волатильность валютных курсов. Наконец, единая валюта создаст единый свободный рынок товаров, услуг и рабочей силы, что положительно скажется на развитии экономик азиатских стран.

            В ряде азиатских стран (в том числе Малайзии) уже присутствует азиатская валютная единица, т.н. ЭКЮ, но она не имеет физического воплощения и используется лишь для клиринга (расчеты между правительствами по специальному договору), напоминает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. А вот разговоры о создании полноценной валюты до сих пор так и не сдвинулись с мертвой точки.

            Во-первых, есть несомненные политические разногласия. Например, у Индии с Пакистаном. Что уж говорить про особенную Северную Корею. Затрудняет объединение, конечно, и слишком разный уровень экономического развития стран в регионе. Растущий и промышленный Китай в этом плане сложно сравнивать с Таиландом, который живет за счет туризма, или Филиппинами. И, конечно, более крупный игрок от таких объединении выигрывает всегда больше, что хорошо видно по еврозоне. Германия, Франция и Великобритания тянут весь ЕС, тогда как в Прибалтике, например, уровень благосостояния и зарплаты никогда не будут как в предыдущих трех странах. В итоге сами прибалты убежали в более богатую Западную Европу, а их место занимают иммигранты из еще более бедных стран – той же Украины. Такие же перекосы появятся в азиатском регионе.

            «Страны слишком разные и могут иметь диаметрально противоположные взгляды как на геополитику, так и на дальнейшее экономическое развитие. Если в европейских странах для создания ЭКЮ, дальнейшего перехода на евро и объединения в ЕС были весьма веские политические причины, то в азиатском регионе их попросту нет. Мало кто захочет жертвовать своим суверенитетом, особенно когда появляется все больше свидетельств тупикового пути развития ЕС и роста числа евроскептиков», – считает Геннадий Николаев. 

            Кроме того, в отличие от Европы, где торговые связи между отдельными странами в зоне евро довольно значительные, в Азии страны ориентированы больше на экспорт и завоевание западного торгового мира. Торговля между собой развита слабей. Поэтому вопрос, сможет ли новая валюта значительно подвинуть доллар на международной арене, дискуссионный. Евро, например, до конца сделать это так и не удалось. Хотя, нельзя не признать, что европейская валюта ослабила позиции американской валюты в сфере торговли. Поэтому единая азиатская валюта вполне могла перенять эстафету и еще сильней ослабить долларовую монополию в торговле.

            Другое дело – хочет ли этого Китай? Без участия КНР, играющей слишком важную роль в экономиках многих стран, план малазийцев обречен на провал. А Пекину сейчас не до создания единой валюты. «Во-первых, это совершенно лишняя трата сил во время набирающего обороты противостояния с США, а во-вторых, слишком много усилий уже брошено на развитие собственной валюты как альтернативы доллару и евро», – считает Николаев.

            Впрочем, Владимир Рожанковский из «Международного финансового центра», наоборот, считает, что Китай может отказаться от идеи продвигать свой юань как альтернативу доллару и ухватиться за идею создания некой единой региональной валюты по образцу и подобию евро в Старом свете.

            «Концепция «одна страна – одна валюта» достаточно тривиальна и весьма рискованна. Это позволяет Минфину США легко налагать против Китая санкции в случае необходимости. А Пекин и так регулярно попадает в американские списки стран-«валютных манипуляторов», и дальше, судя по всему, будет только хуже», – считает Рожанковский. Единая же валюта нескольких стран делает объект удара со стороны США более размытым. И торговые партнеры Китая в регионе, скорее всего, будут обеими руками за такую идею.

            «Ведь единая валюта позволит вести расчты напрямую, избегая неудобные и, порой, весьма дорогостоящие для малых волатильных валют этапы конвертации одной расчетной единицы в другую. Раньше эту роль традиционно исполнял доллар США, однако по мере углубления кризиса торговых войн между КНР и США было бы довольно странно ожидать от Поднебесной безропотного повиновения перед долларом и в дальнейшем. Конечно, мы далеки от мысли, что Китай может себе позволить отказаться от долларовых расчетов уже завтра, но очевидно, что Поднебесная размеренно готовит себе «запасной аэродром», и этот процесс уже не остановить», – уверен Рожанковский.

            Единственный, по его мнению, риск – это отсутствие у Китая опыта управления валютой, чье курсообразование являлось бы свободным, а на других принципах многие традиционные страны с рыночными экономиками – в том числе Малайзия – явно не пойдут. Впрочем, торговые войны могут помочь Пекину решиться на создание по-настоящему свободного рынка.

            В конце концов, такая денежная единица со временем может не только пошатнуть господство доллара в международной торговле, но и изменить структуру резервов многих стран (где доллар и евро лидируют). Мощь китайской экономики неоспорима, и именно в странах АСЕАН +3 (Китай, Япония и Южная Корея) сосредоточена большая часть золотовалютных резервов мира. Таким образом, единая азиатская валюта в теории могла бы стать новым полюсом валютной системы и даже обвалить доллар (он исторически только укрепляется).


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