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6 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:18  |  vz.ru
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США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

Американцы начали игру в протекционизм с УкраинойФото: Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты. Подробности...
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Навальный стал неинтересен своим сторонникам

Традиционное для несанкционированных акций задержание Навального оказалось не замеченным его сторонникамиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Все меньше сторонников Алексея Навального готовы выходить на улицу по его призыву. Это показали субботние акции протеста в Москве и ряде городов, собрав в разы меньше участников, чем анонсировалось. На Пушкинской площади патриотически настроенных граждан оказалось вдвое больше, чем противников властей. С какой целью люди выходили на улицу и почему санкционированный митинг в поддержку Telegram собрал в несколько раз больше участников? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
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Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
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          США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

          Американцы начали игру в протекционизм с Украиной   6 мая 2018, 15:16
          Фото: Global Look Press
          Текст: Ольга Самофалова

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          Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты.

          США приостановили действие торговых преференций для 155 видов товаров с Украины, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

          С 26 апреля президент США Дональд Трамп остановил для части украинских товаров действие генеральной системы торговых преференций (ГСП), в частности это касается некоторых продуктов пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторых электроприборов, говорится в сообщении.

          Трамп грозился сделать это еще в декабре 2017 года, написав письмо Конгрессу. В нем он указывал причину такого решения – Украина не обеспечивает «адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности». Спустя 120 дней после публикации прокламации президента США от 22 декабря 2017 года Вашингтон ввел в действие эти ограничения.

          Киев говорит, что возвращение беспошлинной торговли для 155 видов украинских товаров напрямую зависит от принятия Верховной радой Украины проекта закона № 7466, известного как законопроект «Об организации коллективного управления». Его суть в создании на Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав, отметили в украинском ведомстве. Этот законопроект был принят в первом чтении 1 марта 2018 года, а 19 апреля народные депутаты начали рассмотрение во втором чтении. Хотя сам законопроект был подготовлен еще три года назад.

          Генеральная система торговых преференций действует с 70-х годов и разработана специально для бедных экономик. Она действует в отношении более чем 100 стран. Для Украины эта программа действовала и раньше, но в середине 2013 года ее действие остановили, чтобы потом возобновить летом 2015 года. Право на беспошлинную торговлю распространялось на 3,5 тыс. товаров. Интересно, что уже в 2015-м оговаривался срок действия преференций до конца 2017 года. Продлевать их действие Трамп не захотел. Это стало хорошей возможностью в очередной раз надавить на Украину, чтобы она слушалась Вашингтон.

          Для США Украина – несущественный торговый партнер. Украинский экспорт в США тоже никогда не отличался значительностью. В лучшие годы (2004 и 2008) он достигал 1,5 и почти 2 млрд долларов. Сейчас Киев может о таком только мечтать, учитывая в целом падение экспорта и доходов от него. Но и в 2008 году на Америку приходилось всего 3% от всего украинского экспорта.

          Восстановление действия генеральной системы торговых преференций для Украины не привело к возвращению торговых объемов к уровню лучших годов. В 2015 году в США было поставлено вообще крайне мало, такого еще не было. Но в последние два года экспорт в США постепенно увеличивался.

          Для страны любой рост сейчас крайне важен. Общий экспорт товаров с Украины упал с 68,8 млрд долларов в 2012 году до 36,3 млрд долларов в 2016 году. По итогам 11 месяцев 2017 года экспорт товаров с Украины хоть и вырос на 20,6% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, но в сравнении с 11 месяцами 2013 года сократился на 45,5%, посчитали в «Украинском выборе».

          В долларовом выражении экономика Украины за 2012–2017 годы недополучила немыслимые 64,2 млрд валютной выручки от экспорта в Россию,

          отмечают в «Украинском выборе». Только в 2016 и 2017 годах Украина недополучила 32 млрд долларов.

          Сейчас Украина пытается хоть как-то заместить утерянные экспортные доходы от разрыва торговых отношений с Россией и странами СНГ. Выходит не очень, но двукратный рост экспорта в США в прошлом году в любом случае позволил украинским компаниям заработать лишние доллары. В январе – ноябре 2017 года экспорт в США удвоился до 745,6 млн долларов по сравнению с 2016-м. Но о серьезных торговых отношениях и говорить нечего. На США приходится всего 3,6% внешнеторгового оборота Украины. Куда более значимым для нее торговым партнером остается ЕС, с которым подписано соглашение об ассоциации, и Россия, с которой все торговые соглашения, наоборот, расторгнуты.

          В ЕС Украина поставила товаров почти на 16 млрд долларов (данные за 11 месяцев), в Россию – на 9,5 млрд долларов. Даже в Китай и в Турцию Украина сумела продать своей продукции в три раза больше, чем в США – на 2 млрд и 2,2 млрд долларов соответственно. Просто про азиатский экспорт Киев старается не распространяться, ведь Майдан был не за азиатскую, а за европейскую интеграцию.

          В тучные годы отмену США беспошлинной торговли для 155 видов товара вряд ли бы даже заметили. Но нынче такой удар ряд украинских компаний может переживать куда болезненней. Ведь основной заработок в валюте стране приносит по-прежнему экспорт (пусть и значительно меньший, чем до Майдана) и переводы из других стран от украинских гастарбайтеров.

          Надо понимать, что даже американские преференции на беспошлинную торговлю не приводят к небывалому росту объема торговли Украины с США. Это объясняется, во-первых, возможностями самой Украины, во-вторых, дорогой логистикой, из-за чего украинские товары теряют свою конкурентоспособность, и даже отсутствие пошлин тут не помогает. Раньше торговля в деньгах была больше, потому что Украина поставляла в США в основном черные металлы и изделия из них. В частности, американцы покупали украинские трубы, которые оказывались недорогими даже после перевозки на такое большое расстояние. Но после Майдана делать это стало сложнее, так как основные поставщики металла находились в Донбассе, промышленность которого оказалась заложницей военных столкновений.

          Но самое интересное, что беспошлинный доступ на американский рынок для украинской металлургии вообще не важен, так как он не распространяется на трубы, чугун, листовую сталь или стальной прокат.

          Наконец, экспорту товаров, которые попадают под действие программы беспошлинной торговли США, мешает сложная процедура получения этих преференций. По привозе товара в США надо еще доказать, что его можно ввозить беспошлинно. Так, программа распространяется только на те товары, которые изготовлены преимущественно из материалов местного производства. Партнеры в США должны еще заполнить документы и подать заявку на получение преференций. При этом задним числом вернуть пошлины нельзя.

          Учитывая, что американский рынок для Украины не главный, решение Трампа нельзя воспринимать как чисто экономические, скорее это огромная политическая пощечина режиму Петра Порошенко, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. «То есть конкретно против него запущен механизм давления», – добавил он в разговоре с RT.

          «Да, Трамп проводит политику протекционизма в отношении своей экономики. Но Украина явно никакой не конкурент здесь – (США – прим. ВЗГЛЯД) не Европа, не такой объем взаимной торговли. Поэтому это такой намек Порошенко на то, пройдет ли он кастинг на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в следующем году», – считает Суздальцев.

          По его мнению, это очередная мера давления на украинского президента, которая началась еще с ограничения сотрудничества с МВФ и дискуссии по поводу реформ на Украине, в частности законопроекта о создании Антикоррупционного суда. В МВФ, как известно, главным решающим голосом является американский. Украина очень надеялась получить в этом году сразу два транша от МВФ на 3,5 млрд долларов. Один – в первом квартале, второй – до конца года. Однако ни одного так и не получила, и не факт, что получит. МВФ недоволен тем, как Киев выполняет условия получения этого кредита. В числе требований – принятие закона об Антикоррупционном суде, который написан фондом, назначение главы Национального банка, а также утверждение механизма автоматической коррекции тарифов на газ соответственно рыночному уровню. МВФ хочет довести тарифы на газ для украинских потребителей до европейского уровня.

          Предыдущие требования (проведение масштабной приватизации для борьбы с дефицитом бюджета, принятие пенсионной реформы, повышение цен на газ) Украина худо-бедно выполняет, хотя тоже долго сопротивлялась. Но в итоге жажда получения очередных кредитных миллиардов побеждала.

          Эксперты S&P Global Ratings считают, что если Украина и получит пятый транш МВФ в 1,9 млрд долларов, то он может стать последним для страны до 2020 года. Агентство полагает, что после проведения выборов в 2019 году на Украине процесс формирования коалиции, возможно, будет затруднен, что может привести к тому, что переговоры о новом финансировании со стороны МВФ будут отложены. 


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