Нефть для рубля оказалась важнее чудачеств Трампа

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6 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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Невидимый враг наносит колоссальный ущерб российской экономике

Из-за ценовых сговоров при госзакупках Россия теряет минимум 2% ВВПФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин раскритиковал монополизм госкомпаний, которые мешают развиваться малому и среднему бизнесу, а также региональные власти, душащие конкуренцию с помощью прикормленных ГУПов и МУПов. Это все признаки картелизации, на которой российская экономика теряет триллионы рублей вместо того, чтобы вкладывать их в развитие. Подробности...
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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
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Усиление ВДВ танковыми батальонами преследует стратегическую цель

Свою боевую славу боевики обычно измеряют в количестве убитых десантников и в подбитых танкахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Решение усилить российские десантные дивизии танковыми батальонами может показаться кому-то парадоксальным и даже «первоапрельским», но только на первый взгляд. Эту идею командование вынашивало давно, и продиктована она целым комплексом причин. Одна из них в том, что в своем классическом виде ВДВ утрачивают прежнюю значимость. Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
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      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
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      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
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        • Это влияние исчезает

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          Нефть для рубля оказалась важнее чудачеств Трампа

          Рынки то впадали в панику, то в эйфорию от заявлений Дональда Трампа в адрес Китая   6 апреля 2018, 22:05
          Фото: Kevin Lamarque/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Мировые финансовые рынки последние несколько дней трясло, и причиной этому стали экспрессивные заявления президента США по поводу торговых отношений с Китаем. Казалось бы, все это должно сказываться на рубле - однако его состояние оказалось на редкость стабильным. С чем связана такая устойчивость российской валюты?

          Дональд Трамп на этой неделе устроил настоящее политическое представление - и все это явно для того, чтобы еще больше надавить на Китай. Сначала США ударили пошлинами на китайские сталь и алюминий. Китай в ответ ввел пошлины на американские товары объемом в 3 млрд долларов. Но это оказалось лишь началом.

          В понедельник Трамп опубликовал список 1300 китайских товаров, на которые будут введены пошлины. Пекин молниеносно ответил своим списком товаров из США. Это вызвало волнения на американских и мировых рынках. Затем от Трампа последовало примиряющее заявление о проведении переговоров с Пекином, рынки успокоились и стали восстанавливаться. Однако Трамп их вновь обвалил в пятницу, заявив: «Я дал инструкции представителю США на торговых переговорах рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой составляет 100 млрд долларов, и подготовить список такой продукции».

          В итоге 2 и 4 апреля американский индекс S&P500 опускался с 2650 до 2550, а в четверг восстановился на обещаниях о переговорах до более высокого уровня 2670. В пятницу после очередного сигнала от Трампа спускался до 2620. Многие теряются в догадках, зачем это президенту США?

          «Причина столь переменчивого поведения Дональда Трампа в значительной мере связана с его психологическими особенностями. Это эксцентричный миллиардер и шоумен, сторонник радикальных мер, предпочитающий играть с размахом. Он любит внешние эффекты и склонен делать громкие заявления ради красного словца», – считает старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал» Виталий Манжос. Подобную манеру заметно оттеняет хладнокровный и неспешный китайский стиль ведения переговоров, добавляет он.

          «Это такой жесткий переговорный стиль Трампа, которого он привык придерживаться, чтобы выторговать для себя лучшие условия. Конечно, он действует грубовато, и порой бывает слишком резок в своих выступлениях, однако не исключено, что это позволит ему частично добиться своих целей»,– считает шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Петр Пушкарев . «Это как с Северной Кореей: президенты несколько раз обменялись «любезностями», а в итоге две Кореи начали интенсивно общаться между собой. Примерно в том же ключе Трамп хочет принудить к переговорам и Китай», – добавляет он.

          Излюбленный прием Трампа сработал в переговорах с Мексикой и Канадой при пересмотре соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли. Однако Китай – это не Мексика и не Канада. И Пекин уже показал свою готовность бороться за свои интересы до конца и любой ценой.

          А пока весь мир ждет, чем ответит Пекин на новую провокацию Трампа, российский рубль сохраняет невозмутимость. «Курс рубля продолжает двигаться так же спокойно, как и в последние 15 месяцев - с тех самых пор, как в ноябре 2016 состоялась сделка стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти», – говорит Пушкарев. В чем же залог устойчивости российской национальной валюты?

          Парадоксально, но рубль спасает в том числе скромная доля России в объемах международной торговли. Куда опасней для рубля могло бы быть падение цен на нефть. Однако пока фьючерсы на нефть Brent пытаются преодолеть уровень в 70 долларов, а к середине года Brent может стоит в диапазоне 70-80 долларов за баррель, считает Виталий Манжос. И для рубля, и для пополнения российского бюджета такие цены - уже огромное благо.

          Свою стабилизирующую роль до поры до времени играет и приток средств нерезидентов в российские облигации, добавляет Виталий Манжос. На последнем аукционе в эту среду спрос на 10-детние российские бумаги, например, превысил предложение почти в семь раз.

          «Как правило, на еженедельных аукционах Минфина спрос на российские облигации в два-три раза превышает предложение. Но в целом приток денег от российских и иностранных инвесторов в последние два года - величина стабильная. Но есть вероятность, что в рамках перераспределения мировых финансовых потоков Россия немного выиграет. Если фонды будут готовы направить часть денег в российские бумаги - но не на фондовый рынок, а именно в государственные и корпоративные облигации, по которым выплаты обеспечены госрезервами более чем в 450 млрд долларов, и не зависят от темпов роста российской экономики или от прибыли отдельных, пусть и крупных компаний», – рассуждает Пушкарев.

          По мнению эксперта, рубль в ближайшие месяцы продолжит колебаться в коридоре 56-60 за доллар.

          «С учетом сохраняющегося тренда более высоких цен по нефти и относительно слабого спроса во всем мире на доллар, а американская валюта за год потеряла более 10% стоимости - у нас больше шансов увидеть со временем курс в 50 рублей за доллар, чем в 70 рублей»,

          – считает Пушкарев.

          Виталий Манжос ждет колебания в диапазоне 55-61 рублей за доллар в ближайшие три месяца, если, конечно, не будет ужесточения внешних санкций в отношении конкретных отечественных предприятий и российского финансового сектора. «Это может стать «спусковым крючком» для резкого ослабления рубля. В таком случае обменный курс доллара для начала может уйти в район 63-66 рублей», – предупреждает он.

          Новые санкции США, объявленные в пятницу, против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников, уже нарушили покой российской валюты. К вечеру перед выходными доллар превысил 58 рублей. Однако курс рубля по-прежнему остается в ожидаемом коридоре до 60-61.


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