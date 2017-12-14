Дя экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России - может ли Россия сыграть ту же самую роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае?

Китай принял решение со 2 апреля ввести пошлины в отношении 128 импортируемых из США товаров. Это сделано в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Вашингтон намерен ограничить импорт 1300 китайских товаров, лишив Китай целых 60 млрд долларов годового дохода. Пекин заявил, что надеется на то, что США «в кратчайшие сроки отменят принятые ими меры, которые противоречат правилам Всемирной торговой организации».

Пошлина в 15% вводится на американские фрукты, сухофрукты, орехи, вино, денатурированный спирт, американский женьшень, а также на бесшовные стальные трубы. Также Пекин поднял с нуля до 25% пошлину на американскую свинину и переработанный алюминий. Объем первой группы товаров оценивается в 1 млрд долларов, второй – в 2 млрд. Учитывая, что США экспортируют в Китай в год товаров на 140 млрд долларов, то пока Пекин наносится удар лишь по 2,1% от общего объема американского экспорта в США.

Россия вполне могла бы попытаться выиграть на этом, нарастив товарооборот с Китаем. Как, например, Белоруссия стала бенефициаром в торговом противостоянии России с ЕС.

Однако в истории РФ и ЕС, Москва полностью запретила поставки ряда европейских продуктов. И Минск стала зарабатывать всего лишь как посредник. В случае с Китаем о полном запрете американских товаров никто не говорит. Поэтому возможности России подзаработать будут во зависеть от того, что она сможет предложить Китаю и по какой цене.

Например, что касается орехов, то возможности России здесь, скажем прямо, невелики. «Арахис в России не растет, грецкого ореха и фундука в нашей стране выращивается мало», – говорит исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Единственный вид орехов, которые Россия теоретически могла бы поставлять в Китай – кедровый. «Потенциал для наращивания производства кедрового ореха у отечественных производителей есть. Однако для начала нужно решить проблему нелегальных поставок отечественного ореха в Поднебесную», – говорит Востриков.

С точки зрения поставок фруктов в Китай Россия и вовсе мало на что способна. Россия сама импортирует овощи и фрукты из Китая, который по итогам 2017 года на третьем месте по экспорту в Россию с долей в 10%.

А вот куда большие надежды возлагаются на российское мясо. Китай – не только крупнейший импортер, но и потребитель свинины в мире: каждый второй килограмм этого мяса потребляется именно местным рынком, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Китайский рынок интересен российским свиноводам, а также производителям птицы. Однако пока реальных поставок нет. В прошлом году из России в КНР было экспортировано продукции животного происхождения на 1,08 млрд долларов весом 0,9 млн тонн: суммы не малые, но 99% всех этих товаров – это рыба и морепродукты. Иначе говоря, продукты в Китай отправляют российские рыбаки, а не животноводы.

Наладить же экспорт российского мяса в Китай будет непросто. Во-первых, по официальной статистике, самообеспеченность мясом в России (с учетом мяса птицы) достигает 90%. «Той же свинины пока не хватает для полного удовлетворения спроса на внутреннем рынке, несмотря на вливание колоссальных бюджетных средств в сельское хозяйство», – говорит Жарский. Во-вторых, цена российской свинины слишком высока. «Себестоимость производства мяса в России настолько высока, что сними сегодня правительство ограничения на импорт мяса из ЕС, импорт, даже с учетом пошлин, транспортировки, логистики и прочих расходов окажется в рознице на 20-25% дешевле отечественной продукции», – говорит Жарский.

Наконец, Китай сам не пускает российскую свинину на свой рынок. Пекин объясняет это тем, что в России продолжаются вспышки африканской чумы свиней. Возможно также выбивание преференций для себя.

Однако вскоре ситуация может улучшиться. «В течение нескольких лет Россия будет готова ежегодно экспортировать в разные страны до 300 тыс. тонн свинины и около 500 тыс. тонн птицы. Поэтому в теории частично заменить американское мясо в Китае мы сможем»,– считает исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз». По его словам, России предстоит решить с Китаем политические вопросы, а также наладить эффективный ветеринарный контроль и т.п.

Между тем, эта игра стоит свеч. Добившись доступа к китайскому рынку, российская свиноводческая отрасль получит хорошую возможность для роста. Для понимания: Россия произвела в прошлом году 2,8 млн тонн свинины, это рекорд для отрасли. Китай же производит более 53 млн тонн свинины, и им этого не хватает для удовлетворения внутреннего спроса.

Есть и еще некоторые потенциальные возможности. Например, Китай активно покупает американское зерно и растительные масла, и эти продукты Россия готова заместить уже сегодня. «Необходимые мощности для наращивания производства данных видов продукции в России есть. В частности, российские растительные масла могут стать хорошей альтернативой американскому соевому маслу», – считает собеседник.

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Кроме подсолнечного масла и зерна (преимущественно пшеницы и рапса), Россия сегодня может нарастить поставки в Китай кондитерских изделий, в том числе мороженого, а также чего-нибудь из экзотики, например, дикоросы из Сибири и Алтая, то есть ягоды и грибы, которые не растут в Китае, добавляет Алексей Антонов из «Алор Брокер».