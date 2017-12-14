Дя экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

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2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:25  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
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В России грозятся закрыть торговые центры и снести высотки

Желание депутатов упростить эвакуацию детей в случае нового пожара понятно, но возникают несколько очевидных вопросовФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Депутаты Госдумы выступили с инициативой перенести кинотеатры в торговых центрах на нижние этажи. Идея объяснимая, но насколько она реализуема? И стоит ли в рамках всероссийской проверки пожарной безопасности замыкаться только на торговых центрах? Многоэтажные дома могут быть куда более опасны. Подробности...
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Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

Когда его отец был еще жив, Саиф аль-Ислам выступал за проведение в Ливии либеральных реформФото: Paul Hackett/Reuters
Некогда Саиф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за смерть своего отца. Эта возможность представится ему в середине года, когда в Ливии должны пройти президентские выборы. Силы, ввергнувшие страну в хаос, откровенно опасаются такого сценария, называя наследника Муаммара «ставленником Москвы».  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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          Дя экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

          России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько лет   2 апреля 2018, 18:15
          Фото: Carlos Barria/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России - может ли Россия сыграть ту же самую роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае?

          Китай принял решение со 2 апреля ввести пошлины в отношении 128 импортируемых из США товаров. Это сделано в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Вашингтон намерен ограничить импорт 1300 китайских товаров, лишив Китай целых 60 млрд долларов годового дохода. Пекин заявил, что надеется на то, что США «в кратчайшие сроки отменят принятые ими меры, которые противоречат правилам Всемирной торговой организации».

          Пошлина в 15% вводится на американские фрукты, сухофрукты, орехи, вино, денатурированный спирт, американский женьшень, а также на бесшовные стальные трубы. Также Пекин поднял с нуля до 25% пошлину на американскую свинину и переработанный алюминий. Объем первой группы товаров оценивается в 1 млрд долларов, второй – в 2 млрд. Учитывая, что США экспортируют в Китай в год товаров на 140 млрд долларов, то пока Пекин наносится удар лишь по 2,1% от общего объема американского экспорта в США.

          Россия вполне могла бы попытаться выиграть на этом, нарастив товарооборот с Китаем. Как, например, Белоруссия стала бенефициаром в торговом противостоянии России с ЕС.

          Однако в истории РФ и ЕС, Москва полностью запретила поставки ряда европейских продуктов. И Минск стала зарабатывать всего лишь как посредник. В случае с Китаем о полном запрете американских товаров никто не говорит. Поэтому возможности России подзаработать будут во зависеть от того, что она сможет предложить Китаю и по какой цене.

          Например, что касается орехов, то возможности России здесь, скажем прямо, невелики. «Арахис в России не растет, грецкого ореха и фундука в нашей стране выращивается мало», – говорит исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

          Единственный вид орехов, которые Россия теоретически могла бы поставлять в Китай – кедровый. «Потенциал для наращивания производства кедрового ореха у отечественных производителей есть. Однако для начала нужно решить проблему нелегальных поставок отечественного ореха в Поднебесную», – говорит Востриков.

          С точки зрения поставок фруктов в Китай Россия и вовсе мало на что способна. Россия сама импортирует овощи и фрукты из Китая, который по итогам 2017 года на третьем месте по экспорту в Россию с долей в 10%.

          А вот куда большие надежды возлагаются на российское мясо. Китай – не только крупнейший импортер, но и потребитель свинины в мире: каждый второй килограмм этого мяса потребляется именно местным рынком, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

          Китайский рынок интересен российским свиноводам, а также производителям птицы. Однако пока реальных поставок нет. В прошлом году из России в КНР было экспортировано продукции животного происхождения на 1,08 млрд долларов весом 0,9 млн тонн: суммы не малые, но 99% всех этих товаров – это рыба и морепродукты. Иначе говоря, продукты в Китай отправляют российские рыбаки, а не животноводы. 

          Наладить же экспорт российского мяса в Китай будет непросто. Во-первых, по официальной статистике, самообеспеченность мясом в России (с учетом мяса птицы) достигает 90%. «Той же свинины пока не хватает для полного удовлетворения спроса на внутреннем рынке, несмотря на вливание колоссальных бюджетных средств в сельское хозяйство», – говорит Жарский. Во-вторых, цена российской свинины слишком высока. «Себестоимость производства мяса в России настолько высока, что сними сегодня правительство ограничения на импорт мяса из ЕС, импорт, даже с учетом пошлин, транспортировки, логистики и прочих расходов окажется в рознице на 20-25% дешевле отечественной продукции», – говорит Жарский.

          Наконец, Китай сам не пускает российскую свинину на свой рынок. Пекин объясняет это тем, что в России продолжаются вспышки африканской чумы свиней. Возможно также выбивание преференций для себя.

          Однако вскоре ситуация может улучшиться. «В течение нескольких лет Россия будет готова ежегодно экспортировать в разные страны до 300 тыс. тонн свинины и около 500 тыс. тонн птицы.  Поэтому в теории частично заменить американское мясо в Китае мы сможем»,–  считает исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз».  По его словам, России предстоит решить с Китаем политические вопросы, а также наладить эффективный ветеринарный контроль и т.п.

          Между тем, эта игра стоит свеч. Добившись доступа к китайскому рынку, российская свиноводческая отрасль получит хорошую возможность для роста. Для понимания: Россия произвела в прошлом году 2,8 млн тонн свинины, это рекорд для отрасли. Китай же производит более 53 млн тонн свинины, и им этого не хватает для удовлетворения внутреннего спроса.

          Есть и еще некоторые потенциальные возможности. Например, Китай активно покупает американское зерно и растительные масла, и эти продукты Россия готова заместить уже сегодня. «Необходимые мощности для наращивания производства данных видов продукции в России есть. В частности, российские растительные масла могут стать хорошей альтернативой американскому соевому маслу», – считает собеседник.

          Кроме подсолнечного масла и зерна (преимущественно пшеницы и рапса), Россия сегодня может нарастить поставки в Китай кондитерских изделий, в том числе мороженого, а также чего-нибудь из экзотики, например, дикоросы из Сибири и Алтая, то есть ягоды и грибы, которые не растут в Китае, добавляет  Алексей Антонов из «Алор Брокер».


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