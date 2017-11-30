Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару

Почти три десятилетия минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты. И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо». Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем США совершают такой разворот и что это будет означать для России?

Американская валюта продолжает снижаться – и уже уступила рубеж в 56 рублей за доллар. С утра четверга доллар дешевел до 55,97 рубля, к 15.38 мск – уже до 55,86 рубля. Это минимумы с весны 2017 года. Индекс доллара, то есть курс американской валюты в корзине валют шести стран, основных торговых партнеров США, также падает.

Таким ослаблением доллара инвесторы отыгрывают заявление министра финансов США Стивена Мнучина. Накануне на форуме в Давосе он заявил, что не беспокоится по поводу снижения курса американской валюты, происходящего в последнее время. По его словам, слабый доллар – «это хорошо для экономики США», так как способствует экспорту американских товаров.

Это крайне неожиданное заявление. На протяжении примерно 28 лет, с 1990 года, главы минфина США повторяли как мантру, что в их национальных интересах сильный доллар, отмечает агентство «Рейтер». Поэтому инвесторы расценили заявление Мнучина как разворот США от традиционной валютной политики.

«Слова Мнучина были произнесены в момент, когда доллар переписывал трехлетние минимумы к торгово-взвешенной корзине. Это, похоже, может стать началом новой, еще более резкой фазы ослабления американской валюты», – считает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Но надо сказать, что американская валюта уже более месяца активно теряет позиции. Более того, тренд на снижение сформировался еще в начале прошлого года, и с тех пор доллар обесценился к основным валютам почти на 10%. «Главная причина такого тренда – уверенность, что мировая экономика набирает обороты, за счет чего другие экономики и валюты становятся более привлекательными. Аналогичная ситуация была в начале 2000-х – вплоть до 2007-го», – говорит Купцикевич.

Почему же минфин США до недавних пор пропагандировал идею о сильном долларе? Потому что иначе крупнейшая экономика мира испытала бы крайне серьезные проблемы.

«Сильный доллар помогал притоку иностранного капитала в США, который необходим в свете дефицитов американского бюджета и платежного баланса. Теперь же минфин надеется, что в результате налоговой реформы капиталы и так потянутся в США»,

– говорит эксперт.

Кроме того, сильный доллар был причиной огромного отрицательного сальдо торгового баланса США почти со всеми торговыми партнерами. Зато слабый доллар сделает американский экспорт более конкурентоспособным, что как раз соответствует планам администрации Трампа. Кроме того, когда доллар остается слабым, падает доходность гособлигаций США и обслуживать внешний долг становится дешевле, отмечает управляющий директор ИК «Норд Капитал» Михаил Ханов.

Ослабление доллара станет долгосрочной тенденцией при соблюдении ряда условий, считают аналитики Райффайзенбанка. Во-первых, если не будет ускорения инфляции в США и повышения доходности UST, во-вторых, если на фоне налоговой реформы действительно начнется масштабное возвращение американского капитала в США, и в-третьих – если ЕЦБ начнет ужесточение монетарной политики.

Что же это будет означать для России?

Можно сказать, что сейчас рубль намного дешевле, чем мог бы быть – и благодарить за это надо российский Минфин. Именно он сдерживает рост курса рубля за счет покупок валюты. Поэтому пока слабый доллар не вредит рублю, говорит Купцикевич. Однако, несомненно, крепкий рубль приводит к снижению конкурентоспособности российского экспорта. «Но пока непонятно, какой эффект для компаний больше: отрицательный из-за роста расходов в пересчете на доллары либо положительный от роста котировок сырья», – отмечает собеседник. С другой стороны, покупательная способность рубля растет, инфляция тормозится, и бюджет может в краткосрочной перспективе получить более высокие доходы.

Курс рубля укрепляется также на фоне роста цен на нефть сорта Brent, которая впервые с 3 декабря 2014 года превысила 71 доллар за бочку. Правда, рост цен на нефть выше 70 долларов – как раз прямое следствие ослабления доллара. «Это доказывает наличие большого количества именно «бумажной» нефти на рынке. По некоторым оценкам, оно достигает 90% от всего объема торгов», – говорит Ханов. По его мнению, с окончанием отопительного сезона можно ожидать снижения цены в диапазон 58–65 долларов за бочку.

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Однако для российского бюджета и такие цены будут комфортными. «Центробанку достаточно будет удержать курс рубля в диапазоне 55–62 рублей за доллар, и тогда бюджетные цели на 2018 год будут успешно выполнены. Безусловно, нефтяному экспорту выгодна слабая нацвалюта, но здесь многое зависит от политики ЦБ, который может воспользоваться ситуацией и комфортно ослабить давление пока еще высокой ставки (7,75%) на остальную экономику страны», – считает Михаил Ханов.

Если в 2017 году рост нефти на 10 долларов в цене (с 40 до 50 долларов) дал российскому бюджету дополнительно более 800 млрд рублей, то в 2018 году при стоимости нефти 60 долларов за баррель и бюджет получит в два раза больше. Иными словами, даже при цене нефти в 60 долларов допдоходы бюджета в этом году составят 1,6 трлн рублей. Такие подсчеты привел в четверг вице-премьер России Аркадий Дворкович.