Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару

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25 января, четверг  |  Последнее обновление — 23:26  |  vz.ru
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Украина восприняла свой долг Газпрому как новый кредит «агрессора»

Нафтогазу выгодно быть должным Газпрому, чем украинским банкамФото: Никитин Максим/ТАСС
Выяснилось, почему украинский Нафтогаз отказывается выплачивать Газпрому 2 млрд долларов, которые он должен отдать по решению Стокгольмского арбитража. Оказывается, даже с учетом штрафа задержка платежа весьма выгодна Нафтогазу, а главное, он рассчитывает на выигрыш в следующем процессе против Газпрома. Насколько обоснованны такие надежды украинского руководства? Подробности...
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США решили бороться с Су-30 с помощью рохинджа

Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы, сообщили в Минобороны РоссииФото: Епанчинцев Евгений/ТАСС
В Госдепе раскритиковали решение России продать Мьянме истребители Су-30. Москву обвинили в «усугублении ситуации», в то время как «большинство стран мира» стремятся к разрешению конфликта властей этой страны и мусульман-рохинджа. Тезис выглядит лукаво и потому, что Су-30 – не «самолет для борьбы с партизанами», и по другой причине. Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает растения

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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«Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы

Тбилиси попросил 72 пусковые установки и 410 ракет к ним на общую сумму примерно в 75 млн долларовФото: Stuart A Hill AMS/MOD/wikipedia.org
Грузинская мечта сбылась раньше, чем украинская: первые американские ПТРК «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте». Вскоре местных военных научат использованию этого чудо-оружия, правда, не факт, что это убережет его от перепродажи, в том числе на Украину. В конце концов, для Грузии это до смешного бесполезные игрушки. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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С кем был бы Высоцкий, доживи он до наших дней?

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Как бы Владимир Высоцкий воспринял распад Союза? Спел о Горбачеве и Ельцине? Его реакция на расстрел Белого дома? Чечню? Путина и Ходорковского? Болотную и Майдан? Крым и Донбасс? Добавим свои пять копеек в народную футурологию Высоцкого. Подробности...
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Главный урок из всей этой олимпийской истории

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Споры вокруг свежих решений МОК по участию российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде уже несколько утомили. Однако есть в происходящем сторона, которую обходят вниманием, и именно о ней хотелось бы поговорить поподробнее. Подробности...
Обсуждение: 129 комментариев

Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет

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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

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        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару

          Минфин США впервые за 28 лет возжелал слабый, а не сильный доллар    25 января 2018, 17:10
          Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/
          Global Look Press
          Текст: Ольга Самофалова

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          Почти три десятилетия минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты. И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо». Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем США совершают такой разворот и что это будет означать для России?

          Американская валюта продолжает снижаться – и уже уступила рубеж в 56 рублей за доллар. С утра четверга доллар дешевел до 55,97 рубля, к 15.38 мск – уже до 55,86 рубля. Это минимумы с весны 2017 года. Индекс доллара, то есть курс американской валюты в корзине валют шести стран, основных торговых партнеров США, также падает.

          Таким ослаблением доллара инвесторы отыгрывают заявление министра финансов США Стивена Мнучина. Накануне на форуме в Давосе он заявил, что не беспокоится по поводу снижения курса американской валюты, происходящего в последнее время. По его словам, слабый доллар – «это хорошо для экономики США», так как способствует экспорту американских товаров.

          Это крайне неожиданное заявление. На протяжении примерно 28 лет, с 1990 года, главы минфина США повторяли как мантру, что в их национальных интересах сильный доллар, отмечает агентство «Рейтер». Поэтому инвесторы расценили заявление Мнучина как разворот США от традиционной валютной политики.

          «Слова Мнучина были произнесены в момент, когда доллар переписывал трехлетние минимумы к торгово-взвешенной корзине. Это, похоже, может стать началом новой, еще более резкой фазы ослабления американской валюты», – считает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. 

          Но надо сказать, что американская валюта уже более месяца активно теряет позиции. Более того, тренд на снижение сформировался еще в начале прошлого года, и с тех пор доллар обесценился к основным валютам почти на 10%. «Главная причина такого тренда – уверенность, что мировая экономика набирает обороты, за счет чего другие экономики и валюты становятся более привлекательными. Аналогичная ситуация была в начале 2000-х – вплоть до 2007-го», – говорит Купцикевич.

          Почему же минфин США до недавних пор пропагандировал идею о сильном долларе? Потому что иначе крупнейшая экономика мира испытала бы крайне серьезные проблемы.

          «Сильный доллар помогал притоку иностранного капитала в США, который необходим в свете дефицитов американского бюджета и платежного баланса. Теперь же минфин надеется, что в результате налоговой реформы капиталы и так потянутся в США»,

          – говорит эксперт.

          Кроме того, сильный доллар был причиной огромного отрицательного сальдо торгового баланса США почти со всеми торговыми партнерами. Зато слабый доллар сделает американский экспорт более конкурентоспособным, что как раз соответствует планам администрации Трампа. Кроме того, когда доллар остается слабым, падает доходность гособлигаций США и обслуживать внешний долг становится дешевле, отмечает управляющий директор ИК «Норд Капитал» Михаил Ханов.

          Ослабление доллара станет долгосрочной тенденцией при соблюдении ряда условий, считают аналитики Райффайзенбанка. Во-первых, если не будет ускорения инфляции в США и повышения доходности UST, во-вторых, если на фоне налоговой реформы действительно начнется масштабное возвращение американского капитала в США, и в-третьих – если ЕЦБ начнет ужесточение монетарной политики.

          Что же это будет означать для России?

          Можно сказать, что сейчас рубль намного дешевле, чем мог бы быть – и благодарить за это надо российский Минфин. Именно он сдерживает рост курса рубля за счет покупок валюты. Поэтому пока слабый доллар не вредит рублю, говорит Купцикевич. Однако, несомненно, крепкий рубль приводит к снижению конкурентоспособности российского экспорта. «Но пока непонятно, какой эффект для компаний больше: отрицательный из-за роста расходов в пересчете на доллары либо положительный от роста котировок сырья», – отмечает собеседник. С другой стороны, покупательная способность рубля растет, инфляция тормозится, и бюджет может в краткосрочной перспективе получить более высокие доходы.

          Курс рубля укрепляется также на фоне роста цен на нефть сорта Brent, которая впервые с 3 декабря 2014 года превысила 71 доллар за бочку. Правда, рост цен на нефть выше 70 долларов – как раз прямое следствие ослабления доллара. «Это доказывает наличие большого количества именно «бумажной» нефти на рынке. По некоторым оценкам, оно достигает 90% от всего объема торгов», – говорит Ханов. По его мнению, с окончанием отопительного сезона можно ожидать снижения цены в диапазон 58–65 долларов за бочку.

          Однако для российского бюджета и такие цены будут комфортными. «Центробанку достаточно будет удержать курс рубля в диапазоне 55–62 рублей за доллар, и тогда бюджетные цели на 2018 год будут успешно выполнены. Безусловно, нефтяному экспорту выгодна слабая нацвалюта, но здесь многое зависит от политики ЦБ, который может воспользоваться ситуацией и комфортно ослабить давление пока еще высокой ставки (7,75%) на остальную экономику страны», – считает Михаил Ханов.

          Если в 2017 году рост нефти на 10 долларов в цене (с 40 до 50 долларов) дал российскому бюджету дополнительно более 800 млрд рублей, то в 2018 году при стоимости нефти 60 долларов за баррель и бюджет получит в два раза больше. Иными словами, даже при цене нефти в 60 долларов допдоходы бюджета в этом году составят 1,6 трлн рублей. Такие подсчеты привел в четверг вице-премьер России Аркадий Дворкович. 


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