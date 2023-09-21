  • Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Москве предъявили придуманный долг за Карабах

    Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему «тренинги личностного роста» – всегда обман

    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

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    Польский «спасательный круг» оказался губительным для Зеленского

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    «Украина похожа на утопающего, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто хочет ему помочь», – заявляет польский президент Анджей Дуда. Судя по всему, такими словами польские власти оправдывают свои действия, направленные на то, чтобы утопить экономику Украины – в частности, заблокировать экспорт украинского зерна в Европу. А ведь все последнее время Варшава клялась в самой искренней поддержке Украины во всем, а прежде всего – в ее «войне с Россией», выдавая себя за «спасательный круг» для киевского режима. Теперь выясняется, что спасательный круг превращается в удавку на шее Зеленского.

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    Европа и США довели себя до дизельного кризиса

    Стоимость дизеля в США выросла до рекордного уровня за всю историю. Даже дорожающая сейчас нефть может позавидовать. Цены на дизель в США подскочили до 140 долларов за баррель, в Европе они тоже резко выросли. Почему дизеля стало не хватать и чем это опасно для западных стран? Подробности

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    Россия заплатила кровью за мир в Карабахе

    В Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Москва и Баку уже проводят совместное расследование случившегося, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину свои извинения. Сообщается, что уже задержаны первые подозреваемые в расстреле россиян. За что отдали жизни российские миротворцы и какие последствия повлечет их гибель? Подробности

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    Как Сталин заставил Черчилля снабжать СССР

    21 сентября 1942 года в Архангельск пришел арктический конвой PQ-18, следующий после своего предшественника, знаменитого и трагически погибшего PQ-17. Между тем после гибели PQ-17 Черчилль долго не хотел возобновлять отправку конвоев в СССР. Известно, что его переубедил Сталин – но кто подготовил для Сталина нужные тезисы для спора с британским премьером по столь ключевому вопросу? Подробности

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    Польша отказалась тонуть с Украиной

    Варшава объявила о полном прекращении поставок оружия Украине, отменяет выплаты пособий украинским беженцам. Ранее Польша запретила поставки зерна с Украины, а не ставший встречаться в ООН с Зеленским президент страны Анджей Дуда уже сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. В чем причина столь кардинального охлаждения отношений между Варшавой и Киевом? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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