Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

Европа и США довели себя до дизельного кризиса Стоимость дизеля в США выросла до рекордного уровня за всю историю. Даже дорожающая сейчас нефть может позавидовать. Цены на дизель в США подскочили до 140 долларов за баррель, в Европе они тоже резко выросли. Почему дизеля стало не хватать и чем это опасно для западных стран? Подробности Перейти в раздел

Россия заплатила кровью за мир в Карабахе В Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Москва и Баку уже проводят совместное расследование случившегося, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину свои извинения. Сообщается, что уже задержаны первые подозреваемые в расстреле россиян. За что отдали жизни российские миротворцы и какие последствия повлечет их гибель? Подробности Перейти в раздел

Как Сталин заставил Черчилля снабжать СССР 21 сентября 1942 года в Архангельск пришел арктический конвой PQ-18, следующий после своего предшественника, знаменитого и трагически погибшего PQ-17. Между тем после гибели PQ-17 Черчилль долго не хотел возобновлять отправку конвоев в СССР. Известно, что его переубедил Сталин – но кто подготовил для Сталина нужные тезисы для спора с британским премьером по столь ключевому вопросу? Подробности Перейти в раздел

Польша отказалась тонуть с Украиной Варшава объявила о полном прекращении поставок оружия Украине, отменяет выплаты пособий украинским беженцам. Ранее Польша запретила поставки зерна с Украины, а не ставший встречаться в ООН с Зеленским президент страны Анджей Дуда уже сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. В чем причина столь кардинального охлаждения отношений между Варшавой и Киевом? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел