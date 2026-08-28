«Озеро Америка» топит республиканцев на выборах в Конгресс

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Президент США Дональд Трамп переименовал озеро Онтарио – одно из пяти Великих озер на границе – в озеро Америка. Глава Белого дома подписал соответствующий указ на фоне торговых споров Вашингтона с Оттавой. «Как вы знаете, мы переименовали Мексиканский залив, теперь он называет Американским заливом. Так что, если подумать, у нас есть залив и озеро. Теперь нам нужен только океан. Возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана», – пошутил он на встрече с журналистами в четверг.

Ранее американский лидер анонсировал изменения, выложив ролик на своей странице в TikTok. На видео Трамп черным маркером зачеркивает на карте название озера Онтарио и пишет новое: «Озеро Америка». В Сети уже появился сайт, предлагающий купить сувенирную продукцию с надписями, высмеивающими указ главы Белого дома.

Однако игра в контурные карты не понравилась канадским властям. «Всем известно, что Америка меняется: ее торговые связи, внешнеполитический курс, национальные памятники, гидронимы. Канадцы же понимают, что называть вещи своими именами – значит говорить «озеро Онтарио». Так было, так есть и так будет всегда», – заявил премьер-министр страны Марк Карни.

Он напомнил, что название озера Онтарио происходит от слова Ontari’io из языка индейского народа вендат, которое означает «озеро прекрасное, озеро большое». «Этому названию более 400 лет, оно появилось еще до образования Конфедерации Канады и принятия Декларации независимости США», – добавил политик.

Первыми из европейцев у озера побывали французы Этьенн Брюле и Самуэль де Шамплейн в 1615 году. В 1641 году название «Онтарио» впервые документально зафиксировали, а в 1656 году оно появилось на карте. Озеро Онтарио – самое восточное и наименьшее по площади из Великих озер: его площадь составляет около 19 тыс. кв. км, средняя глубина – 86 м.

На фоне всего происходящего член городского совета Оттавы Райли предложил переименовать Трамп-авеню. «Мне стыдно, что в одном из районов города есть улица, которая называется Трамп-авеню. И мне стыдно, что в столице нашей страны выражают почтение Дональду Трампу подобным образом», – заявил он. Для изменения названия требуется одобрение не менее 50% жителей и один дополнительный голос.

Противники инициативы Трампа нашлись и в США. Представители Демократической партии назвали решение главы Белого дома «мстительным и мелочным» и заявили, что готовят законопроект для отмены указа президента, сообщает Axios.

Напомним, тяга Трампа к переименованиям проявлялась уже не раз. Так, ранее он дал свое имя Институту мира, Центру Кеннеди, а также планируемому к производству в будущем классу кораблей для ВМС США. В январе 2025 года, в первый день второго президентского срока, глава Белого дома переименовал Мексиканский залив в Американский залив, пояснив, что новое название отражает центральную роль залива для экономики США. В том же месяце он распорядился вернуть горе Денали на Аляске название Мак-Кинли.

Решение о переименовании озера Онтарио было принято Трампом на фоне нового витка торговой войны с Канадой: после провала переговоров Вашингтон и Оттава обменялись новыми тарифами, стороны уже готовятся к дальнейшей эскалации. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты считают, что Оттава рассчитывает дотянуть противостояние до выборов в Конгресс США и в случае победы демократов – добиться смены курса Вашингтона.

«Оттава по-прежнему отказывается идти на условия президента США Дональда Трампа в рамках торговой войны. На этом фоне глава Белого дома продолжает отчаянные попытки сколько-нибудь надавить на Канаду», – пояснил американист Малек Дудаков.«Трамп не смог стать покорителем Ирана. Сменить режим на Кубе не удалось. Планы по Гренландии провалились. На украинском направлении тоже безрезультатно. Поэтому президент хочет за счет Оттавы добиться хотя бы одной внешнеполитической победы.

Трамп желает показать себя «крутым парнем», способным поставить канадцев на место. Но мы видим, что канадцы на место не встают.

Более того, они симметрично отвечают на тарифы и рестрикции. В итоге президенту США остается переименовывать озера, потому что по-другому победить не получается», – заметил собеседник, усомнившись в том, что инициатива Трампа придаст ему популярности. «В стране практически все понимают, что эти шаги главы Белого дома вызваны отчаянием», – считает спикер.

Американист спрогнозировал, что сценарий переименования озера Онтарио будет развиваться так же, как и тщетная попытка назвать Мексиканский залив Американским. «Что касается демократов, то они активно используют тему с торговой войной, обвиняя Трампа в повышенной инфляции. Учитывая товарооборот США и Канады, это болезненно сказывается на обеих странах», – заметил он.

Таким образом происходящее является выгодной повесткой для демократов. «Не исключаю, что Трампу придется в конечном счете, что называется, сдать назад в рамках торгового противостояния с Канадой и отменять тарифы ближе к началу парламентской кампании. Иначе позиции республиканцев могут стать совсем шаткими. Впрочем, в любом случае дело идет к их болезненному поражению на выборах», – резюмировал Дудаков.

В нынешней ситуации гораздо важнее, как кейс с Онтарио скажется не на Трампе, а на имидже республиканцев, согласился американист Дмитрий Дробницкий. «Глава Белого дома не сгенерировал ничего принципиально нового. Ранее он уже пытался назвать Мексиканский залив в честь Америки. Для него подобные идеи стали нормой, потому привлекают все меньше внимания», – пояснил спикер.

«Республиканцам придется искать варианты реакции на происходящее под пристальным вниманием электората. Выбор предвыборной стратегии будет отличаться от штата к штату. Ситуация довольно привычная, когда речь идет о «хромой утке».

Главе Белого дома осталось президентствовать два года, которые, вероятно, пройдут при взаимодействии с демократическим Конгрессом.

Даже ядро протрамповских сил – MAGA (Make America Great Again, с англ. – «Вернем Америке былое величие») – распадается, поскольку попытка Трампа надавить на либеральные вотчины госуправления тоже провалилась», – указал он. Политолог заметил: у демократов есть множество поводов для критики Трампа и республиканцев – даже без переименования Онтарио. «Очевидно, будут затронуты ненужная война на Ближнем Востоке, инфляция, помещение семей с детьми в миграционные лагеря ICE», – детализировал он.

Вероятно, республиканцы в большинстве округов будут сепарироваться от всех спорных идей и решений главы Белого дома. «Тем не менее, происходящее ударит по ним в Калифорнии, Нью-Йорке, Висконсине, Мичигане и много где еще. Даже в консервативном Техасе ситуация обещает быть очень сложной», – спрогнозировал Дробницкий.

«Что касается собственно переименования озера, то для этого нужно участие Конгресса, а законодатели, скорее всего, не будут участвовать в таких авантюрах. Кроме того, смену названия может запретить американский суд, поскольку озеро лежит на территории двух государств», – резюмировал аналитик.