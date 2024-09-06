Задержанный в Белоруссии японский агент работал ради Украины и США

Tекст: Евгений Крутиков

Правительство Японии направило протест белорусской стороне из-за передачи о задержанном японце Масатоси Наканиси, которого Минск называет «агентом японской спецслужбы», заявил генсек кабинета министров Есимаса Хаяси. «Мы настойчиво требовали отмены программы, и чрезвычайно прискорбно, что она все-таки вышла в эфир», – заявил генеральный секретарь.



То есть Япония пыталась надавить на Минск, чтобы в эфир белорусского Первого канала телевидения не вышел фильм о гражданине Японии Масатоси Наканиси, который за некоторое время до этого был задержан КГБ РБ в минском аэропорту при попытке покинуть Белоруссию. Примечательно, что в сообщении правительства Японии не оспаривается принадлежность Наканиси к японской разведке, а лишь содержится требование не выпускать в эфир документальный фильм о нем и его деятельности.

Это первый случай задержания японского шпиона в Белоруссии. Японская разведка вообще не самая активная в мире, что связано в первую очередь с ее относительной неопытностью и нехваткой кадров. Дело в том, что после Второй мировой войны историческая (имперская) разведка была расформирована, а создавать новую оккупационные власти запретили.

Во второй половине ХХ века в Японии постепенно стали восстанавливать разведывательные структуры, но в основном в рамках Сил самообороны, Гражданская (политическая) разведка длительное время была закамуфлирована внутри Информационно-исследовательского бюро правительства (Найте). Эта служба изначально готовила для правительства справки и аналитические доклады. Постепенно она стала использовать в том числе секретную информацию.

В Найте всего около 80 человек по штату, но служба активно использует работников крупных японских корпораций и обычных японцев, которые идут на сотрудничество из патриотических соображений. Это основной ресурс, хотя официально японская разведка использует дипломатическое прикрытие. И если когда-то давно в сфере интересов японской разведки находились исключительно Китай и КНДР, то с ростом возможностей и повышением самостоятельности Японии стала расти и география присутствия японской агентуры.

После 2008 года стали появляться данные о том, что правительство Японии идет по пути формирования полноценной гражданской разведслужбы. Для Японии политически и даже эмоционально важно, чтобы такие государственные институты, как армия и разведка, существовали полноценно. Это важная составляющая курса выхода современного японского государства из «урезанного» послевоенного оккупационного состояния. Но японцы часто ссылаются на отсутствие опыта, профессионального мастерства и кадров, поскольку даже военные разведотделы десятилетиями контролировались американцами и образовывались по их опыту и подобию.

Вот и Наканиси в Белоруссии подвело очевидное отсутствие опыта и профессиональной подготовки. Например, с целью проверки «хвоста» (наружного наблюдения) он ездил в Минске и Гомеле на троллейбусе три раза туда-сюда по одному маршруту от конечной до конечной, следя за машинами в окно. Даже местный житель, так катающийся часами, привлечет к себе внимание, а уж человек восточной внешности тем более.

Наканиси осел в Гомеле в 2018 году, заключив фиктивный брак, впоследствии расторгнутый. Он преподавал японский язык в Гомельском университете имени Франциска Скорины, будучи по образованию юристом, а не филологом, и зарегистрировал фирму «БелНихонИнтернейшенел», которая функционировала только на бумаге. Жил на широкую ногу при зарплате 450 белорусских рублей (примерно 12,7 тыс. на российские), из которых 380 уходило на аренду квартиры. У него были две японские банковские карточки – одна пополняемая, другая безлимитная. Непонятно, на что он надеялся, поскольку такой персонаж почти наверняка должен был привлечь к себе внимание КГБ Белоруссии – очень профессиональной структуры.

Преподавание – хорошее прикрытие. Можно много ездить и задавать вопросы, поскольку ученые и преподаватели – люди по определению любопытные. Круг интересов Наканиси был очень широк. Он интересовался чернобыльской зоной и как Белоруссия преодолевает последствия ядерного заражения. В 2020 году он посещал «акции протеста» с неизменным для японца фотоаппаратом. А после 2022 года география его поездок в основном сместилась в белорусско-украинское пограничье, где он активно фотографировал военные и стратегические объекты типа мостов. При этом динамика его общения с кураторами в Токио с 2022 выросла в разы до шести созвонов в неделю и десятков сообщений в мессенджере.

Как владелец фирмы он мог и изображать из себя японского предпринимателя. Он активно предлагал себя в качестве потенциального партнера белорусским государственным предприятиям. В основном это были предприятия ВПК и те, которые могли бы быть задействованы в китайских проектах в рамках программы «Один пояс – один путь».

При этом КГБ РБ, скорее всего, контролировал его довольно давно. В фильме продемонстрирована переписка Наканиси в одном из мессенджеров со своим куратором в Японии. Использовались два канала – основной и резервный, и второй был организован посольством Японии в Минске.

КГБ Белоруссии утверждает, что одним из его кураторов был Масанори Сато, известный как директор компании по производству станков для очистки воды, но на самом деле представитель разведки Японии. Именно Сато давал советы Наканиси по открытию фирмы, легендированию и получал от него текущую информацию самого различного характера. В фильме демонстрируются скрины переписки, в которых Наканиси рассказывает Сато о наличии товаров в белорусских магазинах и динамике курсов валют. Белорусские контрразведчики утверждают также, что Наканиси активно общался с сотрудниками посольства Японии в Минске. Эти встречи контролировались, есть данные об их местах и датах.

Скорее всего, обеспокоенность Токио в связи с выходом фильма была связана отчасти и с тем, что японцы опасались публичного разоблачения своей посольской резидентуры. Но белорусы соблюли негласные правила игры и на этом этапе не стали открыто разоблачать сотрудников японской разведки под прикрытием, назвав лишь одно то ли имя, то ли псевдоним – Ясуси. Это может дать возможность японцам эвакуироваться самостоятельно, не доводя дело до формального скандала с высылкой и дипломатическими нотами.

Эта игра могла длиться довольно долго, но Наканиси решил покинуть Белоруссию. Это было вызвано его нежеланием пересылать в Японию накопленный массив фотоданных, включая фотографии стратегических и инфраструктурных объектов в приграничье. Наканиси намеревался передать их лично в руки своем кураторам в Токио, но был задержан по пути в аэропорт Минска вместе с ноутбуком, где весь этот массив и содержался. Причем задержан был в жестком стиле. Мало ли, самурай, может, у него где ампула с ядом зашита.

Для разведчика это странное поведение. Профессионал так рисковать не стал бы, а попробовал бы использовать для передачи данных тайники. Да и хранить все это на ноутбуке как минимум небезопасно. Но, возможно, у японской разведки нет опыта и/или ресурсов, включая человеческий, для организации тайниковой связи в Минске или Гомеле. Другой вариант: Наканиси хотел при личной встрече и передаче накопленной информации попросить за нее дополнительную плату.

Сейчас Наканиси находится в СИЗО КГБ в Минске и сотрудничает со следствием. В фильме он говорит: «Те фото, что я сделал недалеко от украинской границы, могли быть использованы для атаки США или Украины по белорусской территории. Думаю, они могли нанести ракетный удар по этим объектам. Между США и Японией очень тесные связи. Я поступил плохо и раскаиваюсь в этом».

Обращает на себя внимание многопрофильность деятельности японского шпиона в Белоруссии.

В зависимости от ситуации его интерес менялся от китайских инвестиционных проектов через протестную деятельность до анализа влияния западных санкций и фотографирования объектов в приграничье. Такое использование агентуры было свойственно в первой половине ХХ века. Кроме того, ничего не известно о том, чтобы Наканиси кого-то вербовал, хотя именно для японской разведки свойственно увлечение массовой вербовкой иностранцев, что в свою очередь вызвано дефицитом собственно японских кадров.

Можно предположить, что массив фотоданных по тем объектам в белорусском приграничье, которые не слишком точно видны со спутников, требовался японской разведке для торга с США. Если не с Украиной напрямую. Точно уж, что непосредственно Токио эти знания про мосты и старые аэродромы в Гомельской области без нужды. В сферу национальных интересов Японии это не входит. Наканиси все-таки в основном работал в Белоруссии «по главному противнику» – Китаю.

Но такие операции делаются «про запас» и для демонстрации своих возможностей и нужности в отношениях с главным союзником Японии – США. А из этого следует вывод: удаленность какого-либо государства – союзника США от зоны СВО не означает, что это государство не будет действовать враждебно. Все глобально связано, и бдительность нужна в отношении всего, что связано с национальными интересами России и ее главного союзника – Белоруссии.