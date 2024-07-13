Страна НАТО наносит удар по антироссийскому мифу Запада

Tекст: Евгений Крутиков

Высший суд Черногории в Подгорице 12 июля окончательно оправдал всех фигурантов дела о так называемом «госперевороте» («државни удар») октября 2016 года, по которому были осуждены (заочно) два гражданина России, а черногорские оппозиционные политики получили в сумме более 70 лет тюремного заключения. Об этом сообщает местный телеканал РТЦГ (Radija Televizija Crne Gore).

И это не просто рядовое решение суда хоть и по самому резонансному делу в истории независимого черногорского государства (в целом на Балканах его называют «процессом века»). Оно может привести к пересмотру той прозападной линии Черногории, когда была выбрана вопреки воли черногорского народа прежним руководством страны во главе с бывшим президентом Мило Джукановичем в 2016 году.

В числе ранее осужденных судом первой инстанции были и действующий сейчас председатель (спикер) парламента Черногории Андрия Мандич и его ближайший соратник Милан Кнежевич, ныне депутат парламента, которые никогда не скрывали своей просербской и пророссийской ориентации. Это создавало в черногорской политике двусмысленную ситуацию, поскольку довлевшее нам ними и их соратниками обвинение в «госперевороте» в значительной степени связывало им руки. Ранее в 2021 году апелляционный суд уже оправдывал всех фигурантов сфабрикованного дела о «госперевороте» по формальным причинам (недостаток доказательств и нарушение правовой основы следствия), но в итоге дело дошло до Высшего (Верховного) суда в Подгорице, который и поставил окончательную точку.

Теперь дело закрыто. Суд признал, что вообще никакого события преступления не было, никто никакой «госпереворот» не планировал. «Отсутствуют доказательства того, что осужденные совершили деяния, которые им вменяются в вину, в этой связи они освобождаются от ответственности», – заявил в ходе оглашения решения судья высшего суда в Подгорице Зоран Радович.

Всего по делу о «госперевороте» 16 октября 2016 года проходило 20 человек, в том числе россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которые в 2019 году были приговорены к 15 и 12 годам тюремного заключения заочно, в виду недоступности для черногорского правосудия. Они обвинялись в создании и финансировании преступной группы в целях организации столкновений с черногорской полицией, свержения власти и убийства премьер-министра Мило Джукановича для предотвращения вступления страны в НАТО.

В этот день в республике состоялись парламентские выборы, победу на которых одержали политические силы, выступавшие за присоединение Черногории к НАТО. После подведения итогов голосования власти страны неожиданно заявили о предотвращении якобы имевшей место попытки госпереворота, в котором также были замешаны лидеры просербского политблока Демократический фронт Андрия Мандич и Милан Кнежевич, а также бывший начальник сербской жандармерии генерал Братислав Дикич.

Есть основания полагать, что фабрикация дела о «госперевороте» требовалась Джукановичу и прозападным силам и для легитимации их курса на вступление в НАТО, который не пользовался популярностью в стране,

а также сведения счетов с оппозицией, которую таким образом на несколько лет просто выключали из политической жизни Черногории. Кроме того, обвинения в адрес Сербии в «поддержке переворота» сильно осложнили в тот момент отношения с Белградом.

Дело вел спецпрокурор Миливое Катнич. У следствия изначально не было вообще ничего. Нашелся сомнительный персонаж, ранее осужденный в Хорватии за убийство и разбой на 12 лет, но по каким-то причинам избежавший отбытия наказания. Он показал, что гражданин России Эдуард Шишмаков (его называли «сотрудником ГРУ», ранее он работал в военном атташате РФ в Варшаве) якобы передал ему 30 тыс. евро и несколько десятков сим-карт с номерами, начинавшимися на 447 (болгарский Telekom). Из этих телефонных номеров якобы был создан секретный чат, в котором и общались все «участники госпереворота».

Собственно говоря, это вся доказательная база. На суде долго перечислялось, кто, с кем и когда разговаривал с этих номеров, а также демонстрировалась карта геолокации. Ничего другого в качестве доказательств предоставлено не было. Не было ни свидетельств обсуждения «попытки госпереворота», ни заявленного «оружия». Тем не менее, фигуранты получили суммарно более 70 лет заключения, из которых больше всего пришлось на заочно осужденных россиян. Под раздачу попали и водитель Мандича и подруги некоторых второстепенных обвиняемых, которые тоже пользовались этими телефонами.

В любой другой стране все это назвали бы цирком, но там где кончается логика – начинаются Балканы. Прозападные силы на несколько лет получили в Черногории карт-бланш, оппозиция была выключена из игры, а отношения страны с Россией и Сербией резко ухудшились.

Ситуация стала меняться после победы на выборах в Черногории как раз тех самых оппозиционных сил и отстранения от власти президента Мило Джукановича. Уже 2021 году апелляционный суд принимает первое решение об оправдании всех фигурантов дела. Затем спецпрокурор Миливое Катнич был сперва тихо отправлен на пенсию, а затем арестован по чисто уголовному делу: ему, его бывшему заместителю и еще нескольким фигурантам вменяют создание ОПГ, которое сотрудничало с организованной преступностью (крышевание, взятки и помощь в избежании наказаний для известных боссов балканской мафии, по-нашему «воров в законе»).

Буквально на днях Катничу опять продлили срок предварительного заключения на два месяца. В прессе стали муссироваться сообщения о том, что ему может быть предъявлено обвинения в фабрикации «дела о госперевороте», а это уже совсем другая история, поскольку это не уголовное, а государственное преступление. Попутно частичная зачистка была проведена не только в прокуратуре, но и в МВД Черногории.

А в октябре прошлого года парламент Черногории и вовсе избрал свои председателем Андрию Мандича, хотя формально он все еще был обвиняемым. И вот сейчас новый спецпрокурор направил в Высший суд дело в том же виде, в каком оно представлялось в 2016 году, прекрасно понимая, что оно сфальсифицировано. Кроме того, представители прокуратуры не явились на заседание суда в Подгорице, что во всем мире означает отказ от поддержки обвинения.

И сейчас после снятия с Мандича и Кнежевича, а также со всех остальных фигурантов дела, включая граждан РФ и Сербии, формируется новая политическая реальность Черногории.

Правительство небольшой балканской страны – члена НАТО будет почти наверняка переформировано. Патриотическая группа Мандича резко усиливает свое влияние, что означает возможность изменений в том числе во внешнеполитическом курсе. Не исключено, что Подгорица может отказаться от ранее заявленного признания Косово и восстановит разрушенные за несколько последних лет отношения с Белградом и Банья-Лукой.

Выход Черногории из НАТО пока не просматривается, что создает странную ситуацию: внутри блока появляется страна, и руководство и народ которой находиться в блоке не желают, но и поделать с этим ничего не могут. А ведь НАТО само практически абордажным крюком затащило Черногорию в блок, хотя никакой практической или военной целесообразности в этом не было. Но уже несколько лет назад в Брюсселе начались разговоры о том, что Черногория – это «троянский конь в НАТО» и «теперь по коридорам НАТО будут ходить друзья Путина».

Во внутренней политике Черногории тоже могут произойти резкие повороты. Во-первых, прекратится «война» против Сербской православной церкви в Черногории, развязанная Джукановичем для получения из Константинополя томоса для «автокефалии».

Во-вторых, будет уменьшаться влияние нацменьшинств, в первую очередь албанцев. Мандич ранее вообще выступал за ограничение избирательных прав албанцев, бошняков и мусульман, но до такого вряд ли дойдет, ибо Евросоюз не позволит. Почти наверняка придется подвинуться и многочисленной антироссийской либеральной эмиграции, заполонившей за последние годы Черногорию как «приятную» страну.

Ну и наконец одно из наиболее важных следствий судебного вердикта. Сразу после начала «дела о «госперевороте» оно было превращено во всеевропейский инструмент антироссийской пропаганды. Западная, в первую очередь англосаксонская пропаганда громко кричала о «руке Москвы», о «русском вмешательстве в дела независимого государства, которое выбрало свободу» и тому подобное. Теперь же выясняется, что никакого «госпереворота» не было, не было «российского вмешательства», а все это одна большая фальсификация, направленная не только против патриотических сил в самой Черногории, но и против России и Сербии. Такого впечатляющего провала у западной пропаганды не было давно.