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    11 января 2024, 13:44

    Злейший враг России начинает играть с Украиной против Америки

    Злейший враг России начинает играть с Украиной против Америки
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Василий Стоякин

    Так называемая формула мира Зеленского, как заявляется, будет обсуждаться на предстоящем вскоре форуме в Давосе. Перспективы этого обсуждения, однако, уже понятны. Лучшим образом это видно по результатам некой «секретной встречи», проведенной по данному поводу в декабре в Эр-Рияде. Почему она провалилась и при чем тут один из злейших врагов России?

    «Очень странный процесс… ничего серьезного в этом плане нет». Такими словами пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков описал отношение России к так называемой мирной формуле президента Украины Зеленского. Как известно, предложенный Зеленским еще в позапрошлом году «мирный план» активно обсуждается на международной арене. На 14 января запланирована встреча по «формуле мира» перед началом Всемирного экономического форума в Давосе.

    8 января Зеленский утвердил состав делегации, которая будет вести переговоры со странами ЕС и НАТО относительно гарантий безопасности, а 9 января такие переговоры с Великобританией уже были начаты. Формально этот переговорный трек автономен, но на самом деле получение гарантий безопасности – основная часть конструкции «формулы мира». Собственно, она и задумана для того, чтобы вечно получать помощь на «отражение российской агрессии».

    В целом «формула мира» пользуется поддержкой Запада, хотя единства во мнениях там нет. Важным моментом является привлечение стран Глобального Юга, значительная часть из которых не желает занимать какую-либо сторону в конфликте и ограничивать свои экономические контакты с Россией, что негативно влияет на эффект введенных Западом санкций.

    9 января Bloomberg опубликовал сообщение о проведенной 16 декабря секретной встрече на уровне советников глав государств и правительств по национальной безопасности в Эр-Рияде, где страны Глобального Юга пытались склонить к поддержке украинских планов. Что интересного в этой встрече, о которой агентству сообщили неназванные источники?

    Во-первых, это состав участников встречи. Он был достаточно представительным, но были некоторые особенности: «высокопоставленные чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции присоединились к декабрьской встрече в Эр-Рияде, другие крупные страны Глобального Юга, приехавшие на некоторые из предыдущих крупных сессий, в частности, Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты, не прислали своих представителей».

    Тут дело даже не в том, что не было достигнуто запланированного представительства, а в том, что не принял участие Китай – первая экономика мира и загадочно-интровертный режим, который обычно является сторонником мирного разрешения конфликтов (в частности, касается это и украинского кризиса). То, что китайцы до такой степени не испытывают оптимизма относительно перспектив реализации «формулы мира», говорит о многом. Впрочем, у Китая, в отличие от Индии, например, есть свой мирный план по Украине.


    Во-вторых, это сама по себе обстановка конспирации и сообщение о ее проведении почти через месяц после проведения (причем появилось оно, очевидно, в процессе подготовки к Давосскому ВЭФ). Как объясняет Bloomberg, «секретность была отчасти направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно при присоединении».

    Что значит «более комфортно»? С одной стороны, представители Глобального Юга давно имели возможность удостовериться в том, что попытки помогать Зеленскому – плохая идея. Почти все политики, ручкавшиеся и обнимавшиеся с Зеленским, в последнее время быстро лишались поста или поддержки в стране. Достаточно вспомнить судьбу Бориса Джонсона или скандально низкий рейтинг Олафа Шольца.

    Для европейских политиков и европейской политики это особого значения не имеет – от мелькания правительств при власти политический курс той же Великобритании не меняется. А вот на Глобальном Юге отношение к этому несколько иное – смена власти почти всегда проходит если не с кризисом, то со скандалом, а судьбы уволенных чиновников отнюдь не всегда такие радужные, как у Ангелы Меркель, например.

    С другой стороны, токсичен, очевидно, не только сам Зеленский, но и весь возглавляемый им режим. Светиться на встрече, посвященной помощи Украине (пусть и дипломатической), само по себе выглядит дурной приметой.

    В-третьих, хотя Bloomberg пишет о некотором прогрессе, состоит он, кажется, в самом факте проведения встречи. С содержательной же точки зрения имеет место провал – «Украина и ее союзники по «Большой семерке» продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией».

    Между тем, принципиальный отказ от переговоров с Россией – это основная конструкция «формулы мира». В соответствии с ней, Россия должна безропотно принять условия капитуляции и отказаться от проведения самостоятельной внешней политики. Как указал Сергей Лавров: «формула» «являет собой просто плод больного воображения. Потому что, чего бы там ни было написано в качестве «виньеточек»: продовольственная безопасность, энергобезопасность. Главное – «Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс».

    Неудивительно, что на официальном уровне о проведении встречи не отчитывались – каковы бы ни были ее цели, добиться их не удалось.

    Однако этот частный момент выводит нас на обобщение, которое касается судеб мирового лидерства в целом. Что объединяет страны, которые приняли участие в эр-риядской встрече? Главным образом то, что они традиционно являются площадками британской «большой игры».

    Британцы традиционно используют Турцию для нейтрализации угроз своему влиянию на Ближнем Востоке (вспомнить Крымскую войну, которой в этом году исполняется 170 лет). Британцы имеют огромное влияние на Саудовскую Аравию (нынешний глава саудовского правительства, Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, – редкий представитель королевской семьи, не получивший образования на Туманном Альбионе). Индия – вообще бывшая главная жемчужина в короне Британской империи.

    Логично предположить, что встреча была инициирована Британией и ее провал – провал британской дипломатии. Именно британской, а не американской или западной в целом. Но дело в не в провале, а в том, что на настоящий момент вызов глобальному господству США бросают уже не только гиганты, вроде России, Китая или Ирана, но и вчерашние бесправные и безропотные союзники. Если встречу в Саудовской Аравии организовала Британия, это означает, что Лондон начал вести самостоятельную игру, оторванную от интересов США на украинском направлении.

    России-то от этого не слишком хорошо: Великобритания – хитрый, подлый и очень опасный враг, но мы ведь и не рассчитывали на то, что многополярный мир – это молочные речи и кисельные берега. Между тем, совет Джонсона Зеленскому не прекращать войну весной 2022 года – ничуть не меньший удар по позициям США, чем начало СВО.

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