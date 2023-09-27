НАТО и Украина разоряют Финляндию

Эксперты рассказали, как членство в НАТО скажется на благополучии Финляндии

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов,

Евгений Поздняков

Интеграция Финляндии в НАТО сопряжена с финансовыми, юридическими и стратегическими трудностями. Об этом пишет издание The New York Times. «Вступление в альянс – это дорого, поддержка Украины – тоже дорого, и конца этому не видно», – цитирует газета Янне Куусела, гендиректора по оборонной политике министерства обороны Финляндии.

В материале отмечается, что НАТО располагает обширными требованиями к участникам организации. К их числу относятся не только конкретные суммы расходов на вооруженные силы, но и нормы по численности войск и вооружений, определенные в отношении каждого государства.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация ставит Финляндию в крайне непривычное положение. Долгое время благополучие страны достигалось за счет политики нейтралитета. Однако в последнее время положение страны постепенно ухудшалось. Рост ВВП серьезно замедлился, а крупные финские предприятия стали проигрывать в конкуренции с западными гигантами. В столь неудачный период руководство государства принимает решение о присоединении к НАТО, обрекая страну на дополнительные расходы в оборонной сфере.

Так, с 2022 года Финляндия увеличила затраты на военные нужды приблизительно на 36%. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). В настоящий момент расходы Хельсинки на военную сферу достигли 4,8 млрд долларов, что составляет 1,7% от ВВП. В планах правительства довести этот показатель до 2%.

Оборонные расходы страны выросли за счет закупок новых вооружений, напоминает РБК. В декабре 2021 года стало известно, что Хельсинки приобретет у США 64 многофункциональных истребителя-бомбардировщика F-35. По договору государство получит самолеты до конца 2030 года.

Кроме того, уже после присоединения к НАТО министерство обороны Финляндии сообщило о планах закупить у Израиля систему противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида» на сумму 345 млн долларов. В стране высказываются планы и о лишении части территорий статуса демилитаризованных зон, что даст Хельсинки большее пространство для стратегических маневров. В частности, речь идет об Аландских островах. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что может означать для Москвы потеря «невоенного» статуса этих земель.

Между тем вступление Финляндии в НАТО создает определенные риски для России. Расширение северного фланга НАТО означает вызов в первую очередь для Северо-Западного стратегического направления. Потенциально уязвимая территория площадью 1,5 млн кв. км и населением 13 млн человек включает в себя: Петербург и Ленобласть, Мурманскую, Архангельскую, Новгородскую, Псковскую, Вологодскую области, а также Карелию и часть территории Республики Коми.

Ответом на образовавшуюся угрозу стало предложение Сергея Шойгу по формированию Московского и Ленинградского военных округов. Подобное решение позволит гарантированно обеспечить военную безопасность государства, а также защитить критически важные объекты.

Сейчас в экспертной среде отмечают, что изначальное решение Хельсинки о присоединении к альянсу не было продумано в полной мере. Политические нужды перевесили необходимость учета реального экономического положения страны. Подчеркивается, что правительство постепенно осознает обреченность существенного увеличения расходов на оборону, однако «пути назад» уже нет.

«Финляндия не могла не вступить в НАТО, Запад не позволил бы ей далее оставаться нейтральной. Мир фрагментируется, период колеблющихся стран проходит.

При этом не исключаю, что часть финнов, в том числе местные власти, воспринимали возможность стать частью альянса как билет в рай», – сказал Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

«Реальность же показала, что вхождение в НАТО не решает глобальных вопросов государства. В Хельсинки не полились потоки капитала. Наоборот, Финляндия, равно как и другие члены альянса, теперь вынуждена, по сути, вкладывать деньги в развитие американского ВПК», – пояснил собеседник.

«Более того, в Финляндии стали осознавать риски членства в НАТО. И в первую очередь это касается тех потенциальных угроз, которые теперь возникли перед Россией. Нет никаких сомнений, что Москва сделает все необходимое для готовности ответить на эти опасности. Особенно если пойдет речь о размещении на финской территории натовского стратегического вооружения», – указал он.

«Помимо этого, Хельсинки, конечно, не в восторге от поддержки Украины, но и отказаться от этого он не может. Все возгласы о недовольстве положением дел, судя по всему, нужны финнам для повышения собственной политической субъектности в рамках НАТО», – полагает аналитик.

«Отыграть членство в альянсе или отказаться тратить внушительную часть своего ВВП на военные нужды у Финляндии не получится.

Очевидно, страна выйдет с руководством НАТО в своеобразный торг, пытаясь получить от альянса дополнительный политический капитал или дивиденды в других сферах», – спрогнозировал Блохин.

«В Финляндии всегда имелись политики, рассматривавшие будущее страны исключительно в рамках трансатлантической интеграции. Большое значение они придавали и наращиванию связей с НАТО, а начало СВО подарило им возможность реализовать давние надежды. На волне общественных опасений прозападные элиты начали процесс вступления в альянс», – добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Об экономических последствиях подобного решения тогда никто не думал. Сформировался сильный политический запрос на сближение с Вашингтоном в сфере безопасности, соответственно, все силы оказались брошены на то, чтобы его удовлетворить», – продолжил он. Как подчеркивает собеседник,

«только сейчас местное руководство осознало, что вступление в НАТО чревато и серьезными денежными потерями, которые могут полностью разорить страну».

«Кроме того, колоссальная помощь альянса не дала Украине особых преимуществ на поле боя. В связи с этим у жителей Финляндии возникает вопрос, стоило ли вообще присоединяться к этой организации. Растет общественное недовольство, и Хельсинки пытается «охладить» пыл народа за счет подобных заявлений в информационном поле», – отмечает эксперт.

«Соединенным Штатам посылается четкий сигнал: подходы к поддержке ВСУ стоит пересмотреть. Однако на этом попытки Финляндии хоть как-то стабилизировать ситуацию прекратятся. Вступить в НАТО гораздо проще, чем из него выйти. Так или иначе, стране придется пересматривать внешнюю политику с поправкой на членство в организации», – считает политолог.

«Вместе с тем Хельсинки может попытаться пойти по пути Франции и Германии. Придерживаться умеренной риторики куда выгоднее, чем размахивать саблей, как это, например, делает Польша. Однако итоговая модель поведения станет ясна только после того, как вопрос о размещении войск США на территории Финляндии окончательно разрешится», – заключил Ткаченко.