Россия довела западную разведку до крайностей

  • Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники
    Саймон Ципис: Никто не может гарантировать, что «Праща Давида» не окажется на Украине
    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами
    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией
    Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС
    Вице-спикер Госдумы начал тестировать электромобиль «Москвич»
    Минобороны сообщило о наступлении на Купянском направлении
    ЕС запретил экспорт «военных» товаров в Белоруссию
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    26 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    8 комментариев
    Новости
    21:19Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере

    Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере по вине участников недавнего переворота, но доступ к каналам можно получить альтернативными способами, сообщило радио RFI.

    21:10МАГАТЭ не нашла взрывоопасные предметы на крыше Запорожской АЭС

    Делегация МАГАТЭ во время проверки не обнаружила противопехотные мины и другие боеприпасы на крыше энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила спецкорреспондент «России 24» Ольга Курлаева.

    21:01Политолог объяснил мотивацию отечественных инвесторов вкладываться в промышленность России

    «Наши западные «партнеры» сделали столько для давления на любых людей с российским гражданством, русскими корнями, что сейчас у них нет вариантов кроме как вкладываться в какие-то ближайшие страны или в Россию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В четверг Владимир Путин провел встречу по вопросам развития промышленности.

    20:59Хуснуллин рассказал о восстановлении жилья и инфраструктуры в новых регионах

    В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях развернуты масштабные работы по восстановлению и строительству жилищных и инфраструктурных объектов, ход реализации проектов обсудил на совещании вице-премьер Марат Хуснуллин.

    20:50ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники

    Вооруженные силы Украины вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники, сообщает Forbes.

    20:47Саймон Ципис: Никто не может гарантировать, что «Праща Давида» не окажется на Украине

    «Не исключено, что НАТО хочет разместить «Пращу Давида» в Польше или Румынии. И чтобы не подставлять Израиль, они купили ПРО «руками» финнов, а затем переправят эти ракеты на приграничные с Украиной территории», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида».

    20:38На Украине назвали сумму расходов на содержание ВСУ

    Содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

    20:29В полиции подтвердили задержание замминистра здравоохранения Самарской области

    Заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

    20:21Трамп заявил о готовности к аресту

    Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что готов к аресту в Вашингтоне по обвинениям в штурме Капитолия.

    20:12США пообещали России помощь после ее возврата в зерновую сделку

    Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    20:04Россия и Турция обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщили в МИД России.

    19:56Румыния опровергла падение беспилотника из России на своей территории

    Сообщения об упавшем российском беспилотнике на румынской территории не соответствуют действительности, заявили в правительстве страны.

    19:48Для пострадавших от наводнения семей в Херсонской области доставили две тонны арбузов

    Участники гуманитарной миссии «Единой России» доставили 2 тонны арбузов для пострадавших от наводнения семей в Херсонской области. Акцию партийцы приурочили к Международному дню арбуза.

    19:40В Италии решили предоставлять бесплатное такси пьяным

    В Италии в качестве эксперимента запустят программу, согласно ей, перебравшие спиртного посетители дискотек смогут воспользоваться такси бесплатно.

    19:32Боксера Осипова арестовали по делу о развратных действиях в отношении детей

    Чемпион России и СНГ по боксу Артур Осипов якобы арестован по делу о развратных действиях в отношении детей, заявил источник в правоохранительных органах Тамбовской области.

    3 августа 2023, 21:00

    Россия довела западную разведку до крайностей

    Контрразведка закрыла ЦРУ и МИ6 каналы вербовки российских граждан

    Россия довела западную разведку до крайностей
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Евгений Крутиков

    Участились случаи прямых обращений западных разведок к российским гражданам – их зовут стать предателями, сотрудничать, продавать Родину. Этим отметился и глава британской разведки МИ6 Ричард Мур, и представители ЦРУ, и настолько, что МИД РФ предложил действовать зеркально и способствовать работе граждан западных стран на разведку России. Какое отношение все это имеет к реальной работе разведок?

    Публичные призывы иностранных спецслужб к гражданам России к предательству – нечто ранее невиданное. Скорее всего эта вакханалия стала результатом очередного неверного понимания Западом происходящего в российском обществе.

    Расчет на «пятую колонну»

    В западных разведках действительно считают, что «пятая колонна» в российском обществе сейчас как-то особенно сильна и только и ждет каким-то способом помочь коллективному Западу. Причем по идеологическим причинам. Почему у них сложилось такое впечатление – тоже понятно. Это результат упрощения работы западных экспертов и чрезмерной индоктринации аналитической работы. В ЦРУ и МИ6 искренне полагают, что все прогрессивное человечество стремится к либеральной системе ценностей, и подгоняют фактуру под эту позицию вне зависимости от реалий конкретной страны.

    Западные разведки много лет считают важными экспертами по России беженцев и словесно агрессивных эмигрантов из РФ, которые сильно преувеличивают свою роль и влияние в российском обществе. А если долго слушать каких-нибудь участников сборищ в Вильнюсе и Варшаве, то можно и поверить в то, что достаточно записать колоритный ролик – и предатели валом повалят на связь с ЦРУ и МИ6.

    Предатели всех времен всегда трепетно относятся к тому, как называется то, что они предали. На уровне бытовой психологии это звучит так: ни один предатель никогда публично не признавался в каких-либо обыкновенных (низменных) причинах работы в пользу чужих спецслужб. Что ему просто хотелось денег, славы или что его просто шантажировали. В советское время все до единого публично утверждали, что боролись с тоталитарным режимом. Вот и сейчас западная пропаганда оформляет призывы к предательству в обертку «борьбы за правильную Россию».

    Но это – идеология. Практическая же составляющая всех этих обращений к российским гражданам ничтожна. Дело в том, что главы ЦРУ и МИ6 Бернс и Мур – хорошие профессионалы. Они понимают, что: 1) информации мало не бывает; 2) необходима информация высшего приоритета, а не мусор. Призывы западных разведок к предательству обращены не к дяде Васе и тете Поле, а к носителям важной информации и потенциальным агентам влияния.

    В частных разговорах люди, знакомые, например, с Бернсом, рассказывают, что в ЦРУ сильно сокрушаются по поводу того, что у США практически отсутствуют перебежчики высокого ранга или просто представители знаковых позиций в российском истеблишменте.

    Это предмет постоянных обсуждений внутри западных разведслужб. При этом ролик ЦРУ был ориентирован на сотрудников российских спецслужб среднего командного звена, а обращение Мура ориентировано (читается между строк) на российских дипломатов.

    Могут возразить – а как же многочисленные случаи задержаний в России диверсантов, явных агентов иностранных спецслужб. Например, поджигателей военкоматов или релейных шкафов на железной дороге?

    Однако массовое использование украинскими спецслужбами интернет-вербовки подростков, женщин и пенсионеров – это совсем не то, о чем говорят Бернс и Мур. Идиотские попытки поджога военкоматов и получение политической или военной информации стратегического характера из высших эшелонов власти – принципиально разные сюжеты и методы. Призывы ЦРУ и МИ6 обращены к другой аудитории, нежели субъекты украинской интернет-вербовки. И в общении с этой аудиторией используются другие методы и схемы. И они в 99% случаев «дедовские», проверенные десятилетиями.

    Контрразведка создала заслон

    ЦРУ и МИ6 давно объявили о введении так называемых московских правил для пока еще оставшихся в российской столице западных дипломатов и аффилированных с ними сотрудников разведки. Сокращение резидентур до минимума привело западные разведки к потере контроля над уже существовавшей агентурной сетью, а вербовка кого-то нового стала просто невозможной.

    В таких условиях одной из возможностей для западных разведок в России стала работа с потенциальными «инициативниками».

    Это те люди, которые точно знают, на что идут (на длительный срок заключения) и обладают достаточными умениями, чтобы создать в современной Москве систему агентурной связи. Возможно, были попытки переориентироваться на контакты в Подмосковье или в соседних областях, что вызвало зеркальный ответ: недавнее ограничение для британских и американских дипломатов передвигаться за пределы МКАД без предварительного уведомления.

    Грубо говоря, благодаря российской контрразведке ЦРУ и МИ6 потеряли возможность находить себе в России источники информации (агентуру, информаторов, предателей, называйте как хотите) по своему выбору. А для такого поиска информаторов всегда требуется работа целой команды, которая изучает и потенциальный объект вербовки, его окружение, прошлое и настоящее. В результате и появились обращения западных разведок к потенциальным российским «инициативникам», которые по этой логике должны сами выйти на западную разведку, а уж дальше как звезды сложатся. Иначе говоря, сам факт этих обращений означает, что западные разведки в работе против России дошли до последних резервов, до крайностей.

    Как работать с нашими информаторами на Западе

    Может ли эта схема быть отзеркалена? Что если Россия сама начнет такую вербовку агентов на Западе, в том числе подобными способами?

    В западных обществах безусловно есть социальный и\или идеологический слой, сочувствующий России. Многие из таких сочувствующих России чувствуют себя потерянными и одинокими, а взгляды других считаются в западном мире маргинальными. Им нужна наша поддержка. Но с такими людьми требуется работа не столько разведслужб, сколько дипломатов – на уровне пропаганды «Русского мира» и достижений России.

    Насколько эти люди важны именно как инструмент разведки – вопрос спорный. Массовость – не главное достижение разведывательной деятельности, а скорее ее негативная сторона. Требуются слишком большие ресурсы, чтобы устраивать какие-то массовые акты вербовки всех, кто в интернете выступает против известных перекосов развития западного общества. Можно утонуть в потоке мусорной информации. Делом же первостепенной важности было и остается получение стратегически важных данных классическими методами вербовки, используя проверенные десятилетиями способы.


    И еще один «зеркальный» момент. Если ЦРУ и МИ6 полагают, что в результате своих обращений к ним придут российские «инициативники», то кто гарантирует, что они настоящие? Каждого из них придется проверять сильнее, чем это было ранее, и это займет колоссальное количество времени и ресурсов. Есть ли смысл в подобной стратегии? Можно и дезинформацию получить, можно закопаться в выяснениях и разрушить собственные сети и методы. А можно и реального «инициативника» профукать. Разведка – игра всегда многоуровневая.

    Главное
    США ввели санкции против трех институтов РАН
    ЦБ установил нулевую комиссию для граждан за перевод цифровых рублей
    Россия ввела для Румынии квоты на численность дипломатов
    На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам
    В Щецине начали сносить памятник советскому и польскому солдатам
    Определено место похорон Ирины Мирошниченко
    В Италии решили предоставлять бесплатное такси пьяным

    США получили наказание за постоянный шантаж дефолтом

    В США возмутились тем, что уже второе международное рейтинговое агентство посмело снизить их суверенный рейтинг. В прошлый раз осмелело S&P, теперь – Fitch. В реальности финансовые показатели американской экономики уже давно не соответствуют высшему рейтингу, но Fitch только сейчас решилось исправить несправедливость. Что же заставило рейтинговое агентство наконец посмотреть правде в глаза и признать очевидное? Подробности

    Перейти в раздел

    Потеря Нигера заставила нервничать власти США

    США вознамерились вернуть власть свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму. При этом изначально Вашингтон был более мягок в своей риторике относительно положения дел в стране. С чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве и удастся ли им сохранить свое влияние на континенте в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем Россия может привлечь британских агентов

    В британской разведке призвали россиян к шпионажу против своей страны. В МИД РФ пообещали симметричную работу по привлечению британских подданных к агентурной работе. Каким может быть ответ Москвы в реальности и какие козыри есть у России для привлечения иностранных агентов? Подробности

    Перейти в раздел

    Литовские политики нашли страшное в советской канализации

    В Литве началась очередная кампания по «декоммунизации». В рамках нынешней основное внимание привлекли канализационные люки. Почему это внезапно стало проблемой и какие еще экзотические способы борьбы с советским наследием стали практиковать литовские власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    • В США намекнули на смерть Зеленского

      Влиятельное американское издание Politico решило пофантазировать, как будет развиваться конфликт на Украине в случае смерти президента Владимира Зеленского. Там пришли к выводу, что конфликт продолжится, а руководить государством будет некий «союз четырех». Кто эти четверо? И с чего вдруг такие материалы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............