Зачем США дразнят Россию в Сирии

Американцы способны на опасную провокацию против российских войск

Tекст: Александр Тимохин

Пока Россия занята на Украине, создаются предпосылки для обострения обстановки в другом регионе, где присутствуют наши войска – в Сирии. И делается это с прямым участием американцев, их самолетов и беспилотников.

Предпосылки для столкновения



В 2017 году, понимая, что создание террористического очага на месте Сирии провалилось, США предприняли меры, которые позволили бы исключить возможность восстановить Сирию как полноценное государство после войны. Создав из курдских отрядов, перешедших на их сторону террористов и ряда племенных группировок так называемые Сирийские демократические силы, американцы провели операцию против группировки ИГИЛ* восточнее реки Евфрат. Целью этой операции было недопущение восстановления государственной власти Сирии на этих территориях и исключение на них какого-либо влияния России и Ирана.



Попутно решались еще три задачи. Первая – препятствование иранской логистике, недопущение транзита иранских военных грузов в Сирию и через Сирию. Вторая – создание внутри оккупированной зоны лагерей подготовки боевиков для продолжения ведения войны в Сирии, если это будет необходимо США.



Третья, самая главная – недопущение восстановления Сирии в целом. До войны Сирия отличалась неплохим уровнем жизни в больших городах типа Алеппо или Дамаска. Сирийский народ имеет хорошие навыки торговли. Кроме того, ближайший союзник Сирии – Иран, это тоже «торговая» страна, и рост деловой активности в Сирии быстро бы позволил этой стране восстановиться.

Однако действия американцев привели к утрате сирийским народом и основной массы своих сельскохозяйственных земель, и всей нефти, доходы от продажи которой используются сегодня как средство финансирования американской захватнической политики в регионе.

К сожалению, Россия не смогла воспрепятствовать данным планам. Россия и США заключили ряд соглашений о деэскалации на линии соприкосновения в Сирии, которая сегодня в основном проходит по реке Евфрат.

Обострение отношений между Россией и США, связанное с поддержкой, оказываемой США украинскому режиму, не могло не привести к росту инцидентов между российскими и американскими силами в Сирии. Инциденты между самолетами двух стран происходят уже давно, однако в последние недели произошла эскалация. Опасные сближения самолетов двух стран стали существенно чаще. Теперь зачастую их инициаторами становятся американцы. Они ведут себя довольно нагло.



Особенно неприятно стало то, что американцы стали использовать включение бортовых РЛС в режиме наведения по российским самолетам. От этого один шаг до применения оружия. Более того, в таких обстоятельствах оно может произойти случайно. Обстановка накаляется – и это требует ее трезвой оценки.

Возможности противника



Явным образом США не хотят прямой войны с Россией, поэтому их полномасштабный удар по нашим войскам в этой стране крайне маловероятен. Однако возможны ограниченные боестолкновения, которые потом можно будет списать на исполнителей или представить результатом ошибки.



На такое США вполне могут пойти, и у них есть для этого причины – от «поставить русских на место» (иррациональный фактор, но иррациональные факторы для американцев намного важнее, чем для нас) до попытки политической демонстрации странам региона ограниченных военных возможностей России в Сирии в данный момент.

Психология американских военных имеет ключевое значение для самой возможности такой эскалации. Необходимо понимать, что и степень автономности американских командиров и командующих несоизмеримо выше, чем у нас, и картина мира американцев в целом способствует такой «самодеятельности». Американцам психологически очень трудно признавать поражения и еще тяжелее отступать. Свои атаки против третьих стран они искренне воспринимают как нормальный порядок вещей, а сопротивление тех, кого они атакуют – как вызов этому нормальному порядку вещей.

В ответ на сбитый (даже случайно) американский самолет они могут предпринять ограниченную атаку против наших сил в Сирии, а после ответного удара – нанести еще один более сильный, чтобы не уступать. Тот факт, что первым огонь открыли они, ни для кого за пределами РФ никакого значения иметь не будет.

Такая эскалация может разогреваться США на всех уровнях. Рассмотрим гипотетический сценарий. Предположим, где-то в Сирии случайно пустит ракету по российскому самолету летчик F-35. Российский летчик ответит и уничтожит агрессора. Чтобы отомстить за его гибель в неудачной атаке и не оказаться проигравшим, местный американский генерал решит нанести ограниченный ракетный удар по российским войскам. Потом в дело вступит Пентагон, генералы которого воспримут ответный удар РФ как пощечину. И так в несколько приемов мы можем докатиться до тяжелого военного столкновения двух ведущих ядерных держав, особенно с учетом неадекватности американского верховного главнокомандующего.

Здесь показателен пример из прошлого. 15 ноября 1969 года советская атомная подлодка К-19 случайно протаранила в Баренцевом море американскую подлодку Gato. Последствия удара выглядели как фатальные (американцы спаслись буквально чудом), и командир торпедного отсека Gato скомандовал провести против советской подлодки торпедную атаку, даже не спрашивая разрешения командира корабля. Последнему удалось остановить пуск торпед по К-19 в последний момент.

А ведь это был пик холодной войны, наши зенитчики уже отправлялись во Вьетнам. Чем бы закончилась американская торпедная атака советской атомной подлодки недалеко от советских берегов? Ответным ударом где-нибудь? А что бы он повлек за собой? А ведь их несдержанность, агрессивность и незамутненная вера в право управлять всем миром с тех пор стали в разы сильнее.

Таким образом, стоит оценивать риски случайного нападения или американской провокации с последующим выходом эскалации из-под контроля как реальные.

С этой точки зрения, к сожалению, США ничем не ограничены в атаке нашей базы Хмеймим. Да, Хмеймим имеет отличную систему обороны с комплексами С-400 и «Панцирь», но американцам прекрасно известно их количество и предельная огневая производительность. Всегда можно посчитать, сколько ракет может сбить наша ПВО до перегрузки каналов наведения или даже до исчерпания ракет на пусковых установках. И пустить в одной волне кратно больше.

Возможности по формированию залпов у США огромны. На любом американском эсминце есть запас ударных крылатых ракет «Томагавк», обычно в количестве 30 штук, и таких кораблей в регионе всегда несколько. Бомбардировщик с крылатыми ракетами может прилететь прямо из США с дозаправками в воздухе. Отбить такой удар будет технически невозможно.

А вот что у России есть, так это потенциал для ответного удара. «Калибры» с Каспия вполне долетают до американских баз на Аравийском полуострове и в самой Сирии, как и крылатые ракеты с бомбардировщиков. И американцам, как и в нашем случае, нечем отбить такую атаку. Что, с одной стороны, предотвращает их организованные нападения на наши силы в Сирии, но с другой – никак не мешает описанной выше спонтанной эскалации, которая может последовать за неудачной провокацией США.





Второй уязвимостью нашей группировки в Сирии является ее снабжение. Сегодня главным маршрутом снабжения является морской, через Босфор и Дарданеллы. Турция не пропускает через проливы военные корабли, но гражданские суда, зафрахтованные Минобороны, ходят без проблем. Однако при выходе из турецких территориальных вод никакой третьей стране ничего не мешает их атаковать или захватить.

Наконец, есть еще один вариант американских действий против РФ в Сирии, на этот раз не спонтанный, а вполне себе плановый – повторное разжигание войны на сирийской территории. США накопили огромный опыт применения почти одноразовых террористических группировок для разрушения государственности своих жертв. И база из войск специального назначения в захваченном сирийском Ат-Танфе до сих пор функционирует, и все эти годы они готовят там боевиков.

Успех в этом начинании у американцев, так скажем, спорный. Но тех боевиков, которых они могут мобилизовать для наступательных операций, достаточно, чтобы создать хаос в прилегающих к Евфрату районах. А возобновление помощи группировкам в Идлибе, давно американцами прекращенное, позволит создать еще один фронт против сирийского правительства и России.

Нужно притормозить



Таким образом, и Россия, и США находятся в Сирии на очень опасной грани. Любая неосторожность или случайность может взорвать пороховую бочку. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы снизить здесь напряженность. Но прежде всего столкновения с американцами в Сирии невыгодны России.



Нам не выгоден даже единичный бой. Сбитый в инциденте американский самолет может привести к войне, даже если американцы атакуют первыми. Сбитый наш самолет, если это останется безнаказанным, приведет к потере авторитета России в странах региона. Нам не нужно ни то, ни другое. Нарастание конфликтности в сирийском небе необходимо снизить. И чем быстрее, тем лучше.